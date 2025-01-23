Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
30 декабря в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Матч на «Олд Траффорд» станет последним в игровой программе АПЛ в уходящем 2024-м году.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
30.12.2024, Вс
23:00 МСК
«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)
|П1 - 2.70
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судья: Саймон Хупер
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Юнайтед»
|89
|41
|41
|336-239
|«Ньюкасл Юнайтед»
|41
|41
|89
|239-336
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Вулверхэмптон»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|22.12.2024
|«МЮ»
0:3
«Борнмут»
АПЛ
|19.12.2024
|«Тоттенхэм»
4:3
«МЮ»
Кубок лиги
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«МЮ»
АПЛ
|12.12.2024
|«Виктория Пльзен»
1:2
«МЮ»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Ньюкасл»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.12.2024
|«Ипсвич»
0:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|18.12.2024
|«Ньюкасл»
3:1
«Брентфорд»
Кубок лиги
|14.12.2024
|«Ньюкасл»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|07.12.2024
|«Брентфорд»
4:2
«Ньюкасл»
АПЛ
Положение команд по состоянию на 29.12
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|2. Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|3. Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|4. Ноттингем Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|5. Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|6. Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|7. Манчестер Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|8. Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|9. Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|10. Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|11. Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|12. Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|13. Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|15. Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|16. Кристал Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|17. Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|18. Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|19. Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|20. Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре поражения, что отбросило манкунианцев на 14-ю строчку турнирной таблицы. Особенно болезненным был проигрыш в предыдущем туре, в котором «МЮ» не только не смог набрать ни одного очка в выездной встрече с 17-й командой АПЛ - «Вулверхэмптоном» - но так и не сумел распечатать ворота самого пропускающего клуба лиги. В двух последних матчах игроки «Манчестер Юнайтед» не забили ни одного мяча, так что к встрече, которая закроет игровую программу АПЛ 2024 года, манкунианцы подходят не в лучшей форме.
А вот «Ньюкасл» во второй половине декабря демонстрирует впечатляющие результаты. Помимо победы в Кубке Английской лиги над «Брентфордом» (3:1), «сороки» поочередно крупно обыграли в чемпионате «Лестер» (4:0), «Ипсвич» (0:4) и «Астон Виллу» (3:0), не пропустив в трех этих матчах ни одного мяча. Команда Эдди Хау явно на ходу, и на «Олд Траффорд» именно гости представляются фаворитом встречи, пусть котировки букмекеров и не выделяют ни одного из соперников.
Если говорить исключительно о матчах «МЮ» и «Ньюкасла» в АПЛ, то в последний раз «сороки» побеждали в Манчестере в далеком 2013-м году, а в десяти последних встречах на «Олд Траффорд» гости набрали всего два очка. На сегодняшний же день подопечные Эдди Хау по игре выглядят явно сильней «МЮ», что подтверждает и статистика, и занимаемые командами места в турнирной таблице.
Последний раз нулевая ничья фиксировалась в матчах соперников в 2011-м году, и это единственный случай в современной истории, когда «МЮ» и «Ньюкасл» совместными усилиями не порадовали зрителей хотя бы одним забитым мячом. Так что голы в последнем матче календарного года непременно будут. Подтверждают эту догадку и котировки букмекеров, дающих 2.3 за тотал меньше 2.5 и скромный коэффициент 1.5 на то, что забьют обе команды.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери:
«Манчестер Юнайтед»: Линделеф (все - травма)
«Ньюкасл»: Уилсон, Поуп, Крафт (все - травма), Ливраменто (болезнь)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Манчестер Юнайтед»
«Ньюкасл»
Позиция
|Вратарь
|24. Онана
1. Дубравка
Вратарь
|Защитник
|5. Магуайр
2. Кэш
Защитник
|Защитник
|6. Мартинес
33. Берн
Защитник
|Защитник
|3. Мазрауи
20. Холл
Защитник
|Защитник
|20. Дало
2. Триппьер
Защитник
|Защитник
|15. Йоро
8. Тонали
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Каземиро
39. Гимарайнс
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Эриксен
7. Жоэлинтон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандеш
23. Мерфи
Нападающий
|Нападающий
|16. Диалло
14. Исак
Нападающий
|Нападающий
|9. Хойлунд
10. Гордон
Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Аморим
Эдди Хау
Главный тренер
Аналитики БК PARI не видят очевидного фаворита встречи, отдавая минимальное предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагается коэффициент 2.70. На «Ньюкасл» можно поставить за 2.45, на ничью - 3.65.
Шансы соперников примерно равны, как и коэффициенты букмекеров на подобные исходы. Статистика подсказывает, что на «Олд Траффорд» не будет ничьей, ведь в последних десяти очных встречах команды лишь однажды разошлись миром.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект