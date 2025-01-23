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29 декабря 9:51ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Последний матч 2024 года в АПЛ
Руслан Ипполитов

 

30 декабря в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Матч на «Олд Траффорд» станет последним в игровой программе АПЛ в уходящем 2024-м году.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

30.12.2024, Вс

23:00 МСК

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)

П1 - 2.70

Х - 3.65

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судья: Саймон Хупер

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Юнайтед»894141336-239
«Ньюкасл Юнайтед»414189239-336

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Вулверхэмптон»

2:0

«МЮ»

АПЛ

22.12.2024«МЮ»

0:3

«Борнмут»

АПЛ

19.12.2024«Тоттенхэм»

4:3

«МЮ»

Кубок лиги

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«МЮ»

АПЛ

12.12.2024«Виктория Пльзен»

1:2

«МЮ»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Ньюкасл»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

21.12.2024«Ипсвич»

0:4

«Ньюкасл»

АПЛ

18.12.2024«Ньюкасл»

3:1

«Брентфорд»

Кубок лиги

14.12.2024«Ньюкасл»

4:0

«Лестер»

АПЛ

07.12.2024«Брентфорд»

4:2

«Ньюкасл»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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Положение команд по состоянию на 29.12

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль17133140-1742
2. Арсенал18106235-1636
3. Челси18105338-2135
4. Ноттингем Форест18104424-1934
5. Ньюкасл1885530-2129
6. Борнмут1885527-2129
7. Манчестер Сити1884630-2628
8. Фулхэм1877426-2328
9. Астон Вилла1884626-2928
10. Брайтон1868427-2626
11. Брентфорд1873832-3224
12. Тоттенхэм1872939-2623
13. Вест Хэм1865723-3023
14. Манчестер Юнайтед1864821-2422
15. Эвертон1738615-2217
16. Кристал Пэлас1838718-2617
17. Вулверхэмптон18431129-4015
18. Лестер18351022-4014
19. Ипсвич18261016-3312
20. Саутгемптон18131411-376

Прогноз на матч

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В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре поражения, что отбросило манкунианцев на 14-ю строчку турнирной таблицы. Особенно болезненным был проигрыш в предыдущем туре, в котором «МЮ» не только не смог набрать ни одного очка в выездной встрече с 17-й командой АПЛ - «Вулверхэмптоном» - но так и не сумел распечатать ворота самого пропускающего клуба лиги. В двух последних матчах игроки «Манчестер Юнайтед» не забили ни одного мяча, так что к встрече, которая закроет игровую программу АПЛ 2024 года, манкунианцы подходят не в лучшей форме.

А вот «Ньюкасл» во второй половине декабря демонстрирует впечатляющие результаты. Помимо победы в Кубке Английской лиги над «Брентфордом» (3:1), «сороки» поочередно крупно обыграли в чемпионате «Лестер» (4:0), «Ипсвич» (0:4) и «Астон Виллу» (3:0), не пропустив в трех этих матчах ни одного мяча. Команда Эдди Хау явно на ходу, и на «Олд Траффорд» именно гости представляются фаворитом встречи, пусть котировки букмекеров и не выделяют ни одного из соперников.

 Если говорить исключительно о матчах «МЮ» и «Ньюкасла» в АПЛ, то в последний раз «сороки» побеждали в Манчестере в далеком 2013-м году, а в десяти последних встречах на «Олд Траффорд» гости набрали всего два очка. На сегодняшний же день подопечные Эдди Хау по игре выглядят явно сильней «МЮ», что подтверждает и статистика, и занимаемые командами места в турнирной таблице.

Последний раз нулевая ничья фиксировалась в матчах соперников в 2011-м году, и это единственный случай в современной истории, когда «МЮ» и «Ньюкасл» совместными усилиями не порадовали зрителей хотя бы одним забитым мячом. Так что голы в последнем матче календарного года непременно будут. Подтверждают эту догадку и котировки букмекеров, дающих 2.3 за тотал меньше 2.5 и скромный коэффициент 1.5 на то, что забьют обе команды.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Манчестер Юнайтед»: Линделеф (все - травма)

«Ньюкасл»: Уилсон, Поуп, Крафт (все - травма), Ливраменто (болезнь)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»:

Позиция«Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл»

Позиция

Вратарь24. Онана

1. Дубравка

Вратарь

Защитник5. Магуайр

2. Кэш

Защитник

Защитник6. Мартинес

33. Берн

Защитник

Защитник3. Мазрауи

20. Холл

Защитник

Защитник20. Дало

2. Триппьер

Защитник

Защитник 15. Йоро

8. Тонали

Полузащитник 

Полузащитник 18. Каземиро

39. Гимарайнс

Полузащитник 

Полузащитник14. Эриксен

7. Жоэлинтон

Полузащитник

Полузащитник8. Фернандеш

23. Мерфи

Нападающий

Нападающий16. Диалло

14. Исак

Нападающий

Нападающий9. Хойлунд

10. Гордон

Нападающий

Главный тренерРубен Аморим

Эдди Хау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI  не видят очевидного фаворита встречи, отдавая минимальное предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагается коэффициент 2.70. На «Ньюкасл» можно поставить за 2.45, на ничью - 3.65.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»?

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Шансы соперников примерно равны, как и коэффициенты букмекеров на подобные исходы. Статистика подсказывает, что на «Олд Траффорд» не будет ничьей, ведь в последних десяти очных встречах команды лишь однажды разошлись миром. 

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль», на который можно поставить за 1.30. Вероятность того, что первенство выиграет «Манчестер Юнайтед» оценена коэффициентом 500.00, «Ньюкасл» - 100.00

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