Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре поражения, что отбросило манкунианцев на 14-ю строчку турнирной таблицы. Особенно болезненным был проигрыш в предыдущем туре, в котором «МЮ» не только не смог набрать ни одного очка в выездной встрече с 17-й командой АПЛ - «Вулверхэмптоном» - но так и не сумел распечатать ворота самого пропускающего клуба лиги. В двух последних матчах игроки «Манчестер Юнайтед» не забили ни одного мяча, так что к встрече, которая закроет игровую программу АПЛ 2024 года, манкунианцы подходят не в лучшей форме.

А вот «Ньюкасл» во второй половине декабря демонстрирует впечатляющие результаты. Помимо победы в Кубке Английской лиги над «Брентфордом» (3:1), «сороки» поочередно крупно обыграли в чемпионате «Лестер» (4:0), «Ипсвич» (0:4) и «Астон Виллу» (3:0), не пропустив в трех этих матчах ни одного мяча. Команда Эдди Хау явно на ходу, и на «Олд Траффорд» именно гости представляются фаворитом встречи, пусть котировки букмекеров и не выделяют ни одного из соперников.

Если говорить исключительно о матчах «МЮ» и «Ньюкасла» в АПЛ, то в последний раз «сороки» побеждали в Манчестере в далеком 2013-м году, а в десяти последних встречах на «Олд Траффорд» гости набрали всего два очка. На сегодняшний же день подопечные Эдди Хау по игре выглядят явно сильней «МЮ», что подтверждает и статистика, и занимаемые командами места в турнирной таблице.

Последний раз нулевая ничья фиксировалась в матчах соперников в 2011-м году, и это единственный случай в современной истории, когда «МЮ» и «Ньюкасл» совместными усилиями не порадовали зрителей хотя бы одним забитым мячом. Так что голы в последнем матче календарного года непременно будут. Подтверждают эту догадку и котировки букмекеров, дающих 2.3 за тотал меньше 2.5 и скромный коэффициент 1.5 на то, что забьют обе команды.