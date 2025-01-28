Аякс — Галатасарай, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Галатасарай» ударно начал выступление в Лиги Европы, одержав три победы в четырех встречах. Но затем турецкий клуб заметно сбавил темп. Команда Окана Бурука пока так и не проиграла ни одной встречи на групповом этапе, но в трех предыдущих играх набрала всего три балла. Особенно неожиданной была домашняя ничья недельной давности с киевским «Динамо», ведь до того вечера у украинского клуба не было в активе ни одного набранного очка.

Не растеряй столько своих баллов «Галатасарай», уже давно обеспечил бы себе место в первой восьмерке, а встреча с «Аяксом» не имела бы для турецкой команды спортивного смысла. А теперь, чтобы застолбить место в топ-8, необходимо благоприятное стечение нескольких обстоятельств. Первое из них - победа в Амстердаме.

Если турки без плей-офф Лиги Европы точно не останутся, то «Аякс» имеет на это теоретический шанс. В трех предыдущих лигоевропейских матчах голландцы проиграли трижды. Если поражения от «Лацио» или «Реал Сосьедад» нельзя назвать ни катастрофой, ни провалом, то проигрыш в Латвии «РФШ» стал ушатом холодной воды. Да и случился этот проигрыш в столь неподходящий с турнирной точки зрения момент.

Все вводные говорят о том, что на стороне хозяев поля в предстоящей встрече в первую очередь более высокая мотивация. Во всех остальных компонентах «Галатасарай» точно не уступает. Можно спрогнозировать довольно высокую результативность в матче, но сделаем выбор в пользу осторожной и рациональной ставки на то, что «Аякс» не проиграет.