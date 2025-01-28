Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 января 14:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Аякс — Галатасарай, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Голландский клуб рискует не попасть в плей-офф ЛЕ
Руслан Ипполитов

На групповом этапе Лиги Европы командам осталось провести всего по одному матчу. Одной из самых ярких встреч перед определением имен участников плей-офф обещает стать игра в Амстердаме, где местный «Аякс» встретится с «Галатасараем». У каждого из соперников сохраняется высокая мотивация. Добавляет интриги и тот факт, что ранее соперники в еврокубках не встречались.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аякс» (Нидерланды)

30.01.2025, Чт

23:00 МСК

«Галатасарай» (Турция)

П1 - 2.17

Х - 3.25

П2 - 3.55

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Йохан Коуифф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

Главный арбитр: еще не определен

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.01.2025

«РФШ»

1:0

«Аякс»

Лига Европы

19.01.2025

«Херенвен»

0:2

«Аякс»

Эредивизия

14.01.2025

«АЗ Алкмар»

2:0

«Аякс»

Кубок Нидерландов

11.01.2025

«Аякс»

2:1

«Валвейк»

Эредивизия

22.12.2024

«Спарта»

0:2

«Аякс»

Эредивизия

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Галатасарай»1:0«Коньяспор»Суперлига
21.01.2025«Галатасарай»3:3«Динамо Киев»Лига Европы
17.01.2025«Хатайпор»1:1«Галатасарай»Суперлига
12.01.2025«Истанбул»1:2«Галатасарай»Суперлига
04.01.2025«Галатасарай»2:1«Гезтепе»Суперлига

Турнирное положение

Свернуть

Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Лацио761017-419
2. Айнтрахт751114-816
3. Атлетик751112-616
4. Манчестер Юнайтед743014-915
5. Лион742115-714
6. Тоттенхэм742114-914
7. Андерлехт742111-814
8. ФКСБ742110-714
9. Галатасарай734018-1413
10. Буде-Глимт741213-1013
11. Виктория733112-912
12. Олимпиакос73316-312
13. Рейнджерс732214-911
14. АЗ Алкмаар732210-911
15. Юнион73227-611
16. Аякс731314-710
17. ПАОК731312-810
18. Реал Сосьедад731311-910
19. Митьюлланд73137-710
20. Эльфсборг73139-1110
21. Рома72328-69
22. Ференцварош730411-129
23. Фенербахче72327-99
24. Бешикташ730410-149
25. Порту722312-118
26. Твенте71427-97
27. Брага72148-127
28. Хоффенхайм71337-116
29. Маккаби ТА72058-166
30. РФШ71246-125
31. Славия Прага71155-94
32. Мальме71158-154
33. Лудогорец70343-103
34. Карабах71066-173
35. Ницца70256-152
36. Динамо Киев70164-181

Прогноз на матч

Свернуть

«Галатасарай» ударно начал выступление в Лиги Европы, одержав три победы в четырех встречах. Но затем турецкий клуб заметно сбавил темп. Команда Окана Бурука пока так и не проиграла ни одной встречи на групповом этапе, но в трех предыдущих играх набрала всего три балла. Особенно неожиданной была домашняя ничья недельной давности с киевским «Динамо», ведь до того вечера у украинского клуба не было в активе ни одного набранного очка.

Не растеряй столько своих баллов «Галатасарай», уже давно обеспечил бы себе место в первой восьмерке, а встреча с «Аяксом» не имела бы для турецкой команды спортивного смысла. А теперь, чтобы застолбить место в топ-8, необходимо благоприятное стечение нескольких обстоятельств. Первое из них - победа в Амстердаме.

Если турки без плей-офф Лиги Европы точно не останутся, то «Аякс» имеет на это теоретический шанс. В трех предыдущих лигоевропейских матчах голландцы проиграли трижды. Если поражения от «Лацио» или «Реал Сосьедад» нельзя назвать ни катастрофой, ни провалом, то проигрыш в Латвии «РФШ» стал ушатом холодной воды. Да и случился этот проигрыш в столь неподходящий с турнирной точки зрения момент.

Все вводные говорят о том, что на стороне хозяев поля в предстоящей встрече в первую очередь более высокая мотивация. Во всех остальных компонентах «Галатасарай» точно не уступает. Можно спрогнозировать довольно высокую результативность в матче, но сделаем выбор в пользу осторожной и рациональной ставки на то, что «Аякс» не проиграет.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Аякс»: Классен (запрет на участие в играх). Ван ден Бомен (дисквалификация). Тахирович, Вейндал (оба - травмы)

«Галатасарай»: Икарди (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Галатасарай»:

Позиция«Аякс»«Галатасарай»Позиция
Вратарь22. Пасвер1. МуслераВратарь
Защитник3. Гоэи23. АйханЗащитник
Защитник37. Шутало6. СанчесЗащитник
Защитник24. Ругани42. БардакджиЗащитник
Защитник15. Бас4. ЯкобсЗащитник
Полузащитник 28. Фитц-Джим34. ТоррейраПолузащитник
Полузащитник 6. Хендерсон18. КутлуПолузащитник 
Полузащитник8. Тейлор10. МертенсПолузащитник
Нападающий20. Траоре11. АкгюнНападающий
Нападающий11. Годтс53. ЙылмазНападающий
Нападающий9. Бробби45. ОсимхенНападающий
Главный тренерФранческо ФариолиОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Для аналитиков PARI в этой паре нет фаворита. Коэффициент на победу «Аякса» или  «Галатасарая» - 2.50. Заключить пари на ничью можно за 4.00.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Аякс» - «Галатасарай»?

Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 9.50. Победа любого из соперников со счетом 2:1 идет за 11.00.

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы?

Свернуть

Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу Европы?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» - 5.00
  2. «Манчестер Юнайтед» - 5.50
  3. «Атлетик» - 8.00
  4. «Лацио» - 8.00
  5. «Реал Сосьедад» - 10.00
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров