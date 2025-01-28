Аякс — Галатасарай, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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На групповом этапе Лиги Европы командам осталось провести всего по одному матчу. Одной из самых ярких встреч перед определением имен участников плей-офф обещает стать игра в Амстердаме, где местный «Аякс» встретится с «Галатасараем». У каждого из соперников сохраняется высокая мотивация. Добавляет интриги и тот факт, что ранее соперники в еврокубках не встречались.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аякс» (Нидерланды)
30.01.2025, Чт
23:00 МСК
«Галатасарай» (Турция)
|П1 - 2.17
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Йохан Коуифф Арена» (Амстердам, Нидерланды)
Главный арбитр: еще не определен
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Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.01.2025
«РФШ»
1:0
«Аякс»
Лига Европы
19.01.2025
«Херенвен»
0:2
«Аякс»
Эредивизия
14.01.2025
«АЗ Алкмар»
2:0
«Аякс»
Кубок Нидерландов
11.01.2025
«Аякс»
2:1
«Валвейк»
Эредивизия
22.12.2024
«Спарта»
0:2
«Аякс»
Эредивизия
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Галатасарай»
|1:0
|«Коньяспор»
|Суперлига
|21.01.2025
|«Галатасарай»
|3:3
|«Динамо Киев»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Хатайпор»
|1:1
|«Галатасарай»
|Суперлига
|12.01.2025
|«Истанбул»
|1:2
|«Галатасарай»
|Суперлига
|04.01.2025
|«Галатасарай»
|2:1
|«Гезтепе»
|Суперлига
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лацио
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2. Айнтрахт
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3. Атлетик
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4. Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5. Лион
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7. Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8. ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9. Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10. Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12. Олимпиакос
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13. Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14. АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15. Юнион
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16. Аякс
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17. ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18. Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19. Митьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20. Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21. Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22. Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23. Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24. Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25. Порту
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26. Твенте
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27. Брага
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28. Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29. Маккаби ТА
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30. РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31. Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32. Мальме
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33. Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34. Карабах
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35. Ницца
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36. Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
«Галатасарай» ударно начал выступление в Лиги Европы, одержав три победы в четырех встречах. Но затем турецкий клуб заметно сбавил темп. Команда Окана Бурука пока так и не проиграла ни одной встречи на групповом этапе, но в трех предыдущих играх набрала всего три балла. Особенно неожиданной была домашняя ничья недельной давности с киевским «Динамо», ведь до того вечера у украинского клуба не было в активе ни одного набранного очка.
Не растеряй столько своих баллов «Галатасарай», уже давно обеспечил бы себе место в первой восьмерке, а встреча с «Аяксом» не имела бы для турецкой команды спортивного смысла. А теперь, чтобы застолбить место в топ-8, необходимо благоприятное стечение нескольких обстоятельств. Первое из них - победа в Амстердаме.
Если турки без плей-офф Лиги Европы точно не останутся, то «Аякс» имеет на это теоретический шанс. В трех предыдущих лигоевропейских матчах голландцы проиграли трижды. Если поражения от «Лацио» или «Реал Сосьедад» нельзя назвать ни катастрофой, ни провалом, то проигрыш в Латвии «РФШ» стал ушатом холодной воды. Да и случился этот проигрыш в столь неподходящий с турнирной точки зрения момент.
Все вводные говорят о том, что на стороне хозяев поля в предстоящей встрече в первую очередь более высокая мотивация. Во всех остальных компонентах «Галатасарай» точно не уступает. Можно спрогнозировать довольно высокую результативность в матче, но сделаем выбор в пользу осторожной и рациональной ставки на то, что «Аякс» не проиграет.
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Потери
«Аякс»: Классен (запрет на участие в играх). Ван ден Бомен (дисквалификация). Тахирович, Вейндал (оба - травмы)
«Галатасарай»: Икарди (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«Аякс»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|22. Пасвер
|1. Муслера
|Вратарь
|Защитник
|3. Гоэи
|23. Айхан
|Защитник
|Защитник
|37. Шутало
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|24. Ругани
|42. Бардакджи
|Защитник
|Защитник
|15. Бас
|4. Якобс
|Защитник
|Полузащитник
|28. Фитц-Джим
|34. Торрейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хендерсон
|18. Кутлу
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тейлор
|10. Мертенс
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Траоре
|11. Акгюн
|Нападающий
|Нападающий
|11. Годтс
|53. Йылмаз
|Нападающий
|Нападающий
|9. Бробби
|45. Осимхен
|Нападающий
|Главный тренер
|Франческо Фариоли
|Окан Бурук
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре нет фаворита. Коэффициент на победу «Аякса» или «Галатасарая» - 2.50. Заключить пари на ничью можно за 4.00.
Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 9.50. Победа любого из соперников со счетом 2:1 идет за 11.00.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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