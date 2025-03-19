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19 марта 9:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ахмат — Спартак, 30 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Крайне неудобный соперник для красно-белых
Валентин Васильев

22-й тур российской Премьер-лиги растянется на четыре дня. Один из кандидатов в чемпионы, московский «Спартак», свой матч проведет в воскресенье, 30 марта. Команду Деяна Станковича ожидает крайне волнительный и непростой выезд в столицу Чеченской республики. «Ахмат» в 2025 году еще не проигрывал. Продлит ли он свою удачную весеннюю серию?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

30.03.2024, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.95

Х - 3.75

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»9121940-63
«Спартак»1912963-40

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

23.02.2025«Ахмат»

1:0

«Балтика»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

 Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

 РПЛ

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

24.02.2025«Спартак»

2:1

«Насаф»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ахмата» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2024«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

03.12.2023«Ахмат»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.08.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

01.04.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

16.07.2022«Ахмат»

1:1

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 21-го тура «Спартак» догнал в таблице «Зенит» по очкам. «Ахмат» сделал еще один шаг по направлению к благополучному 12-му месту.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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В последнем перед окном ФИФА туре РПЛ «Спартак» осчастливил миллионы своих почитателей долгожданной победой над «Зенитом». Команда Деяна Станковича просто задавила чемпиона прессингом на чужой половине поля и выдала лучший по содержанию и результату матч под руководством сербского тренера. Эта игра лишний раз подтвердила чемпионские амбиции красно-белых. Однако в потоке восторгов вокруг команды раздаются и напоминания об умении спартаковцев самостоятельно придумать себе проблемы. Игры с середняками нередко даются москвичам тяжелее, чем с прямыми конкурентами. Недавнее поражение от «Рубина» - лишнее тому подтверждение.

Оттого выезда в Грозный в красно-белом сообществе ожидают с опаской. Мало того что «Ахмат» после весеннего тренинга Ташуева будто переродился. Еще и статистика выглядит настораживающе для гостей. Из последних пяти матчей с грозненцами спартаковцы не выиграли ни одного и трижды довольствовались нулевыми ничьими на своем поле. Неудобный соперник!

Но сейчас недооценки середняка красно-белые не должны допустить - Станкович не позволит. Завидный подбор исполнителей в линии атаки практически гарантирует «Спартаку» голы во всех матчах. Пропустят ли гости в свои ворота - вот в чем вопрос. Во всех четырех матчах «Ахмата» в 2025 году ставка на обоюдное взятие ворот неизменно играла.  Считаем, что должна сыграть и в последний уикенд марта.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: Швец (травма)

«Спартак»: Рябчук (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Спартак»:

Позиция«Ахмат»«Спартак»Позиция
Вратарь88. Шелия98. МаксименкоВратарь
Защитник95. Адамов 97. ДенисовЗащитник
Защитник2. Жиров6. БабичЗащитник
Защитник5. Шатара23. ЧерновЗащитник
Защитник3. Гогличидзе82. ХлусевичЗащитник
Полузащитник18. Камилов68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник 47. Уткин18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник11. Силва5. БаркоПолузащитник
Полузащитник14. Талал8. МаркиньосНападающий
Полузащитник77. Мелкадзе77. БонгондаНападающий
Нападающий10. Садулаев9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей ТашуевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании FONBET установила высокие котировки на базовые исходы встречи. Коэффициент на победу «Ахмата» совсем немного не дотягивает до четырех. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.75, а при победе гостей - на 1.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ахмат» - «Спартак»?

Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком раскладе сыграет ставка за 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Спартак»?

Беттинговый партнер РПЛ и «Спартака» проведет трансляцию из Грозного на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Ахмат-Арены».

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика нужен для прохода на матч РПЛ.

 «Спартак» станет чемпионом?

Победа над «Зенитом» автоматически повысила шансы «Спартака» на титул. Котировки на чемпионство красно-белых снизились до 3.50. Ставки на триумф «Краснодара» принимаются по коэффициенту 2.70, а «Зенита» - 2.80.

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