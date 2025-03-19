Ахмат — Спартак, 30 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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22-й тур российской Премьер-лиги растянется на четыре дня. Один из кандидатов в чемпионы, московский «Спартак», свой матч проведет в воскресенье, 30 марта. Команду Деяна Станковича ожидает крайне волнительный и непростой выезд в столицу Чеченской республики. «Ахмат» в 2025 году еще не проигрывал. Продлит ли он свою удачную весеннюю серию?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ахмат» (Грозный)
30.03.2024, Вс
16:30 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 3.95
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|9
|12
|19
|40-63
|«Спартак»
|19
|12
|9
|63-40
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|23.02.2025
|«Ахмат»
1:0
«Балтика»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|24.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Насаф»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ахмата» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2024
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|03.12.2023
|«Ахмат»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.08.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|01.04.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|16.07.2022
|«Ахмат»
1:1
«Спартак»
РПЛ
После 21-го тура «Спартак» догнал в таблице «Зенит» по очкам. «Ахмат» сделал еще один шаг по направлению к благополучному 12-му месту.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
В последнем перед окном ФИФА туре РПЛ «Спартак» осчастливил миллионы своих почитателей долгожданной победой над «Зенитом». Команда Деяна Станковича просто задавила чемпиона прессингом на чужой половине поля и выдала лучший по содержанию и результату матч под руководством сербского тренера. Эта игра лишний раз подтвердила чемпионские амбиции красно-белых. Однако в потоке восторгов вокруг команды раздаются и напоминания об умении спартаковцев самостоятельно придумать себе проблемы. Игры с середняками нередко даются москвичам тяжелее, чем с прямыми конкурентами. Недавнее поражение от «Рубина» - лишнее тому подтверждение.
Оттого выезда в Грозный в красно-белом сообществе ожидают с опаской. Мало того что «Ахмат» после весеннего тренинга Ташуева будто переродился. Еще и статистика выглядит настораживающе для гостей. Из последних пяти матчей с грозненцами спартаковцы не выиграли ни одного и трижды довольствовались нулевыми ничьими на своем поле. Неудобный соперник!
Но сейчас недооценки середняка красно-белые не должны допустить - Станкович не позволит. Завидный подбор исполнителей в линии атаки практически гарантирует «Спартаку» голы во всех матчах. Пропустят ли гости в свои ворота - вот в чем вопрос. Во всех четырех матчах «Ахмата» в 2025 году ставка на обоюдное взятие ворот неизменно играла. Считаем, что должна сыграть и в последний уикенд марта.
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В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Швец (травма)
«Спартак»: Рябчук (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Спартак»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|95. Адамов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|3. Гогличидзе
|82. Хлусевич
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Силва
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|8. Маркиньос
|Нападающий
|Полузащитник
|77. Мелкадзе
|77. Бонгонда
|Нападающий
|Нападающий
|10. Садулаев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Ташуев
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитическая группа компании FONBET установила высокие котировки на базовые исходы встречи. Коэффициент на победу «Ахмата» совсем немного не дотягивает до четырех. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.75, а при победе гостей - на 1.85.
Самым реальным исходом встречи аналитики считают ничью 1:1. При таком раскладе сыграет ставка за 7.50.
Беттинговый партнер РПЛ и «Спартака» проведет трансляцию из Грозного на своей платформе.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Ахмат-Арены».
Да, паспорт болельщика нужен для прохода на матч РПЛ.
Победа над «Зенитом» автоматически повысила шансы «Спартака» на титул. Котировки на чемпионство красно-белых снизились до 3.50. Ставки на триумф «Краснодара» принимаются по коэффициенту 2.70, а «Зенита» - 2.80.
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