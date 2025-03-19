Ахмат — Спартак, 30 марта: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В последнем перед окном ФИФА туре РПЛ «Спартак» осчастливил миллионы своих почитателей долгожданной победой над «Зенитом». Команда Деяна Станковича просто задавила чемпиона прессингом на чужой половине поля и выдала лучший по содержанию и результату матч под руководством сербского тренера. Эта игра лишний раз подтвердила чемпионские амбиции красно-белых. Однако в потоке восторгов вокруг команды раздаются и напоминания об умении спартаковцев самостоятельно придумать себе проблемы. Игры с середняками нередко даются москвичам тяжелее, чем с прямыми конкурентами. Недавнее поражение от «Рубина» - лишнее тому подтверждение.

Оттого выезда в Грозный в красно-белом сообществе ожидают с опаской. Мало того что «Ахмат» после весеннего тренинга Ташуева будто переродился. Еще и статистика выглядит настораживающе для гостей. Из последних пяти матчей с грозненцами спартаковцы не выиграли ни одного и трижды довольствовались нулевыми ничьими на своем поле. Неудобный соперник!

Но сейчас недооценки середняка красно-белые не должны допустить - Станкович не позволит. Завидный подбор исполнителей в линии атаки практически гарантирует «Спартаку» голы во всех матчах. Пропустят ли гости в свои ворота - вот в чем вопрос. Во всех четырех матчах «Ахмата» в 2025 году ставка на обоюдное взятие ворот неизменно играла. Считаем, что должна сыграть и в последний уикенд марта.