Актобе - Легия, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

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На четверг, 17 июля, в Лиге Европы запланировано восемь ответных матчей первого квалификационного раунда. Игровой день откроет встреча в Актобе. Одноименный клуб постарается отыграть пропущенный в Варшаве мяч и пробиться в следующий этап. Но сделать это будет крайне непросто. Аналитики отдают предпочтение в паре «Легии».
Турнир: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Центральный» (Актобе, Казахстан)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Актобе»
|0
|0
|3
|0-4
|«Легия»
|3
|0
|0
|4-0
Последние пять официальных матчей «Легии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.07.2025
|«Легия»
1:0
«Актобе»
Лига Европы
|24.05.2025
|«Легия»
2:2
«Сталь»
Экстракласса
|18.05.2025
|«Краковия»
3:1
«Легия»
Экстракласса
|15.05.2025
|«Видзев»
0:2
«Легия»
Экстракласса
|11.05.2025
|«Легия»
0:1
«Лех»
Экстракласса
Последние пять официальных матчей «Актобе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.07.2025
|«Легия»
1:0
«Актобе»
Лига Европы
|05.07.2025
|«Актобе»
2:0
«Атырау»
Премьер-лига Казахстана
|29.06.2025
|«Туран»
0:3
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
|22.06.2025
|«Актобе»
0:1
«Астана»
Премьер-лига Казахстана
|14.06.2025
|«Кызыл-Жар»
1:1
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
17.07.2025. 19:00. «Актобе» – «Легия» (0:1)
17.07.2025. 19:00. «Ильвес» – «Шахтер» (0:6)
17.07.2025. 20:00. «Хеккен» – «Спартак» Тр (1:0)
17.07.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» – «Пакш» (0:0)
17.07.2025. 21:00. «Приштина» – «Шериф» (0:4)
17.07.2025. 21:00. «Целе» – «Сабах» (3:2)
17.07.2025. 21:00. «Хапоэль» Б-Ш – «Левски» (0:0)
17.07.2025. 22:00. «Партизан» – АЕК (0:1)
«Легия» - крайне неудобный соперник для «Актобе». За три предыдущих матча казахстанцы не забили варшавянам ни одного мяча и трижды всухую уступили. Последняя встреча в польской столице получилась достаточно вязкой и упорной, а ее исход решил точный удар из-за пределов штрафной Вагана Бичахчяна. Показалось, что румынский вратарь Андрей Влад с опозданием на него среагировал.
Вряд ли характер ответного матча будет серьезно отличаться от первого. Все три предыдущих матча этих команд были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в этот четверг.
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На территории Казахстана игру покажет телеканал «Qazaqstan».Следить за ходом матча в России можно на официальных сайтах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных СМИ.
Потери
«Актобе»: нет
«Легия»: нет
БК PARI установила привлекательный коэффициент 5.30 на победу хозяев. Котировка на успех гостей более чем в три раза ниже - 1.65. Ничья в основное время идет за 3.85.
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При минимальной победе поляков со счетом 1:0 PARI выплатит вознаграждение за соответствующую ставку в семикратном размере.
Эксперты практически не сомневаются в квалификации «Легии» в следующий раунд. Коэффициент 1.09 говорит сам за себя. Пари на проход «Актобе» сулит семикратный выигрыш.
В следующем раунде лучшая команда этой пары выходит на чешский «Баник».