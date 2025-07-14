Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 июля 14:05ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Актобе - Легия, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Аналитики не верят в казахстанский клуб
Валентин Васильев

На четверг, 17 июля, в Лиге Европы запланировано восемь ответных матчей первого квалификационного раунда. Игровой день откроет встреча в Актобе. Одноименный клуб постарается отыграть пропущенный в Варшаве мяч и пробиться в следующий этап. Но сделать это будет крайне непросто. Аналитики отдают предпочтение в паре «Легии».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Актобе» (Казахстан) 

17.07.2025, Чт

19:00 МСК

«Легия» (Варшава, Польша)

П1 - 5.30

Х - 3.85

П2 - 1.65

Турнир:  Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Центральный»   (Актобе, Казахстан)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Актобе»0030-4
«Легия» 3004-0

Последние пять официальных матчей «Легии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.07.2025«Легия» 

1:0

«Актобе»

Лига Европы

24.05.2025«Легия» 

2:2

«Сталь»

Экстракласса

18.05.2025«Краковия»

3:1

«Легия» 

Экстракласса

15.05.2025«Видзев»

0:2

«Легия» 

Экстракласса

11.05.2025«Легия» 

0:1

«Лех»

Экстракласса

Последние пять официальных матчей «Актобе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.07.2025«Легия» 

1:0

«Актобе»

Лига Европы

05.07.2025«Актобе»

2:0

«Атырау»

Премьер-лига Казахстана

29.06.2025«Туран»

0:3

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

22.06.2025«Актобе»

0:1

«Астана»

Премьер-лига Казахстана

14.06.2025«Кызыл-Жар»

1:1

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

Календарь и результаты матчей

Свернуть

17.07.2025. 19:00. «Актобе» – «Легия» (0:1)

  17.07.2025. 19:00. «Ильвес» – «Шахтер» (0:6)

  17.07.2025. 20:00. «Хеккен» – «Спартак» Тр (1:0)

  17.07.2025. 20:30. «ЧФР Клуж» – «Пакш» (0:0)

  17.07.2025. 21:00. «Приштина» – «Шериф» (0:4)

  17.07.2025. 21:00. «Целе» – «Сабах» (3:2)

  17.07.2025. 21:00. «Хапоэль»  Б-Ш – «Левски» (0:0)

  17.07.2025. 22:00. «Партизан» – АЕК (0:1)     

Прогноз на матч

Свернуть

«Легия» - крайне неудобный соперник для «Актобе». За три предыдущих матча казахстанцы не забили варшавянам ни одного мяча и трижды всухую уступили. Последняя встреча в польской столице получилась достаточно вязкой и упорной, а ее исход решил точный удар из-за пределов штрафной Вагана Бичахчяна. Показалось, что румынский вратарь Андрей Влад с опозданием на него среагировал.

Вряд ли характер ответного матча будет серьезно отличаться от первого. Все три предыдущих матча этих команд были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в этот четверг.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

На территории Казахстана игру покажет телеканал «Qazaqstan».Следить за ходом матча в России можно на официальных сайтах легальных букмекерских компаний и ведущих спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Актобе»: нет

«Легия»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила привлекательный коэффициент 5.30 на победу хозяев. Котировка на успех гостей более чем в три раза ниже - 1.65. Ничья в основное время идет за 3.85.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Актобе» - «Легия»?

При минимальной победе поляков со счетом 1:0 PARI выплатит вознаграждение за соответствующую ставку в семикратном размере.

Кто выйдет в следующий раунд?

Эксперты практически не сомневаются в квалификации  «Легии» в следующий раунд. Коэффициент 1.09 говорит сам за себя. Пари на проход «Актобе» сулит семикратный выигрыш.

С кем сыграет победитель пары «Актобе» - «Легия»?

В следующем раунде лучшая команда этой пары выходит на чешский «Баник».

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer535 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer156 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer535 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё