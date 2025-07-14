Актобе - Легия, 17 июля: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

«Легия» - крайне неудобный соперник для «Актобе». За три предыдущих матча казахстанцы не забили варшавянам ни одного мяча и трижды всухую уступили. Последняя встреча в польской столице получилась достаточно вязкой и упорной, а ее исход решил точный удар из-за пределов штрафной Вагана Бичахчяна. Показалось, что румынский вратарь Андрей Влад с опозданием на него среагировал.

Вряд ли характер ответного матча будет серьезно отличаться от первого. Все три предыдущих матча этих команд были «низовыми». Ждем чего-то подобного и в этот четверг.