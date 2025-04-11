Алавес — Реал Мадрид, 13 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 13 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Алавесом». До финиша первенства остается не так много туров, и команда Карло Анчелотти не имеет права терять очки во встрече с аутсайдером, рискуя безнадежно отстать от лидирующей в чемпионской гонке «Барсы». Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Алавес» (Витория)
13.04.2025, Вс
17:15 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 5.30
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур
Стадион: «Мендисорроса» (Витория, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Алавес»
5
3
35
32-116
|«Реал»
35
3
5
116-32
Последние пять матчей «Алавеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Жирона»
0:1
«Алавес»
Примера
|29.03.2025
|«Алавес»
0:2
«Райо Вальекано»
Примера
|14.03.2025
|«Лас-Пальмас»
2:2
«Алавес»
Примера
|08.03.2025
|«Алавес»
1:0
«Вильярреал»
Примера
|02.03.2025
|«Мальорка»
1:1
«Алавес»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Реал»
1:2
«Валенсия»
Примера
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Алавеса» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Севилья»
1:1
«Валенсия»
Примера
|17.02.2024
|«Валенсия»
0:0
«Севилья»
Примера
|11.08.2023
|«Севилья»
1:2
«Валенсия»
Примера
|16.04.2023
|«Валенсия»
0:2
«Севилья»
Примера
|18.10.2022
|«Севилья»
1:1
«Валенсия»
Примера
«Реал» после 30-ти туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Алавес» занимает 17-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|30
|21
|4
|5
|83-29
|67
|2. Реал Мадрид
|30
|19
|6
|5
|63-31
|63
|3. Атлетико
|30
|17
|9
|4
|49-24
|60
|4. Атлетик
|30
|14
|12
|4
|46-24
|54
|5. Бетис
|30
|13
|9
|8
|41-37
|48
|6. Вильярреал
|29
|13
|9
|7
|51-39
|48
|7. Сельта
|30
|12
|7
|11
|44-43
|43
|8. Реал Сосьедад
|30
|12
|5
|13
|30-32
|41
|9. Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-37
|40
|10. Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|33-35
|40
|11. Хетафе
|30
|10
|9
|11
|30-25
|39
|12. Севилья
|30
|9
|9
|12
|34-41
|36
|13. Осасуна
|30
|7
|14
|9
|34-43
|35
|14. Валенсия
|30
|8
|10
|12
|34-47
|34
|15. Жирона
|30
|9
|7
|14
|37-46
|34
|16. Эспаньол
|29
|8
|8
|13
|31-40
|32
|17. Алавес
|30
|7
|9
|14
|33-44
|30
|18. Леганес
|30
|6
|10
|14
|29-47
|28
|19. Лас-Пальмас
|30
|6
|8
|16
|34-51
|26
|20. Вальядолид
|30
|4
|4
|22
|19-69
|16
После крупного проигрыша в Лондоне «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:3) «Реал» должен рвать и метать. Дополнительной мотивацией для «сливочных» должно стать и неожиданное поражение в предыдущем туре Примеры на своем поле от «Валенсии» (1:2). Команда Карло Анчелотти рискует остаться в текущем сезоне без трофеев, что, как не сложно догадаться, станет плачевным результатом для столичного гранда.
«Алавес» тоже отчаянно нуждается в очках, ведь от зоны вылета в турнирной таблице национального первенства команду из Витории отделяют всего пара баллов. В первом круге в Мадриде «Реал» одержал довольно уверенную победу (3:2). Итоговый счет может создавать ложное впечатление о примерно равной по шансам игре в той встрече на «Сантьяго Бернабеу», но тогда мадридцы добились преимущества в три мяча еще в самом начале второго тайма, а пропускали лишь в последние минуты, не рискуя упустить победу.
Превосходство в классе гостей не вызывает сомнений. В каком бы психологическом и физическом состоянии не находились подопечные Карло Анчелотти, они обязаны обыгрывать аутсайдера. Наш выбор - победа «Реала», к которой возьмем фору в полтора гола.
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Потери
«Алавес»: Конечны, Сивера, Альдалур (дисквалификация)
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Алавес» - «Реал»:
|Позиция
|«Алавес»
Реал
Позиция
|Вратарь
|13. Овоно
26. Гонсалес
Вратарь
|Защитник
|12. Моуриньо
17. Васкес
Защитник
|Защитник
|5. Абкар
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|22. Диарра
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|3. Санчес
20. Фран Гарсия
Защитник
|Полузащитник
|24. Жордан
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Бланко
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гевара
5. Беллингем
Полузащитник
|Нападающий
|7. Висенте
11. Родриго
Нападающий
|Нападающий
|15. Мартин
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Нападающий
|17. Кике
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Гарсия Пласа
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы гостей из Мадрида котируется за 1.60. Успешная ставка на выигрыш хозяев поля будет рассчитана по коэффициенту 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Реала» 0:1 и 0:2.
«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Витории в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 4.50, а на «Атлетико» - за 30.00.
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