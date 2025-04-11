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10 апреля 11:53ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Алавес — Реал Мадрид, 13 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Сливочным» необходимо сокращать отставание от «Барселоны»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 13 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Алавесом». До финиша первенства остается не так много туров, и команда Карло Анчелотти не имеет права терять очки во встрече с аутсайдером, рискуя безнадежно отстать от лидирующей в чемпионской гонке «Барсы». Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Алавес» (Витория)

13.04.2025, Вс

17:15 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 5.30

Х - 4.10

П2 - 1.60

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур

Стадион: «Мендисорроса» (Витория, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Алавес»

5

3

35

32-116

«Реал»

35

3

5

116-32

Последние пять матчей «Алавеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Жирона»

0:1

«Алавес»

Примера

29.03.2025«Алавес»

0:2

«Райо Вальекано»

Примера

14.03.2025«Лас-Пальмас»

2:2

«Алавес»

Примера

08.03.2025«Алавес»

1:0

«Вильярреал»

Примера

02.03.2025«Мальорка»

1:1

«Алавес»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Реал»

1:2

«Валенсия»

Примера

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Алавеса» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Севилья»

1:1

«Валенсия»

Примера

17.02.2024«Валенсия»

0:0

«Севилья»

Примера

11.08.2023«Севилья»

1:2

«Валенсия»

Примера

16.04.2023«Валенсия»

0:2

«Севилья»

Примера

18.10.2022«Севилья»

1:1

«Валенсия»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» после 30-ти туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. «Алавес» занимает 17-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона30214583-2967
2. Реал Мадрид30196563-3163
3. Атлетико30179449-2460
4. Атлетик301412446-2454
5. Бетис30139841-3748
6. Вильярреал29139751-3948
7. Сельта301271144-4343
8. Реал Сосьедад301251330-3241
9. Мальорка301171229-3740
10. Райо Вальекано3010101033-3540
11. Хетафе301091130-2539
12. Севилья30991234-4136
13. Осасуна30714934-4335
14. Валенсия308101234-4734
15. Жирона30971437-4634
16. Эспаньол29881331-4032
17. Алавес30791433-4430
18. Леганес306101429-4728
19. Лас-Пальмас30681634-5126
20. Вальядолид30442219-6916

Прогноз на матч

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После крупного проигрыша в Лондоне «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:3) «Реал» должен рвать и метать. Дополнительной мотивацией для «сливочных» должно стать и неожиданное поражение в предыдущем туре Примеры на своем поле от «Валенсии» (1:2). Команда Карло Анчелотти рискует остаться в текущем сезоне без трофеев, что, как не сложно догадаться, станет плачевным результатом для столичного гранда.

«Алавес» тоже отчаянно нуждается в очках, ведь от зоны вылета в турнирной таблице национального первенства команду из Витории отделяют всего пара баллов. В первом круге в Мадриде «Реал» одержал довольно уверенную победу (3:2). Итоговый счет может создавать ложное впечатление о примерно равной по шансам игре в той встрече на «Сантьяго Бернабеу», но тогда мадридцы добились преимущества в три мяча еще в самом начале второго тайма, а пропускали лишь в последние минуты, не рискуя упустить победу.

Превосходство в классе гостей не вызывает сомнений. В каком бы психологическом и физическом состоянии не находились подопечные Карло Анчелотти, они обязаны обыгрывать аутсайдера. Наш выбор - победа «Реала», к которой возьмем фору в полтора гола.

Бонусы на матч

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Трансляции

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«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Витории в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка - 299 рублей в месяц
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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Алавес»:  Конечны, Сивера, Альдалур (дисквалификация)

«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Алавес» - «Реал»:

Позиция«Алавес»

Реал

Позиция

Вратарь13. Овоно

26. Гонсалес

Вратарь

Защитник12. Моуриньо

17. Васкес

Защитник

Защитник5. Абкар

14. Тчуамени

Защитник

Защитник22. Диарра

35. Асенсио

Защитник

Защитник3. Санчес

20. Фран Гарсия

Защитник

Полузащитник24. Жордан

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 8. Бланко

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник6. Гевара

5. Беллингем

Полузащитник

Нападающий7. Висенте

11. Родриго

Нападающий

Нападающий15. Мартин

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Нападающий17. Кике

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерЛуис Гарсия Пласа

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы гостей из Мадрида котируется за 1.60. Успешная ставка на выигрыш хозяев поля будет рассчитана по коэффициенту 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Алавес» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.00) предложен за выигрыш «Реала» 0:1 и 0:2. 

Где бесплатно смотреть матч «Алавес» - «Реал»?

«МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Витории в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 4.50, а на «Атлетико» - за 30.00

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