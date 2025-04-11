Алавес — Реал Мадрид, 13 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

После крупного проигрыша в Лондоне «Арсеналу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:3) «Реал» должен рвать и метать. Дополнительной мотивацией для «сливочных» должно стать и неожиданное поражение в предыдущем туре Примеры на своем поле от «Валенсии» (1:2). Команда Карло Анчелотти рискует остаться в текущем сезоне без трофеев, что, как не сложно догадаться, станет плачевным результатом для столичного гранда.

«Алавес» тоже отчаянно нуждается в очках, ведь от зоны вылета в турнирной таблице национального первенства команду из Витории отделяют всего пара баллов. В первом круге в Мадриде «Реал» одержал довольно уверенную победу (3:2). Итоговый счет может создавать ложное впечатление о примерно равной по шансам игре в той встрече на «Сантьяго Бернабеу», но тогда мадридцы добились преимущества в три мяча еще в самом начале второго тайма, а пропускали лишь в последние минуты, не рискуя упустить победу.

Превосходство в классе гостей не вызывает сомнений. В каком бы психологическом и физическом состоянии не находились подопечные Карло Анчелотти, они обязаны обыгрывать аутсайдера. Наш выбор - победа «Реала», к которой возьмем фору в полтора гола.