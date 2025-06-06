Албания - Сербия, 7 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сербы позже остальных команд группы K начинают мировую квалификацию. В то время как другие сборные стартовали в отборе, парни Стойковича были заняты стыковыми матчами Лиги наций. В противостоянии с австрийцами они отстояли свое право на участие в дивизионе А и теперь в прекрасном настроении включаются в борьбу за путевками на ЧМ-2026.

Албанцы в двух стартовых турах набрали 50% возможных очков: всухую уступили в Англии, а затем отыгрались на Андорре, загрузив в сетку ее ворот три безответных мяча. Обе команды не относятся к любителям веселой музыки атаки. У хозяев три из пяти предыдущих матчей были «низовыми», у гостей - четыре. Наш прогноз на игру в Тиране - тотал меньше 2.5.