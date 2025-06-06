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6 июня 10:33ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Албания - Сербия, 7 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Команда Стойковича начинает отбор
Валентин Васильев

За неимением сборной России в отборочном цикле ЧМ-2026 нашим болельщикам остается переживать за команды дружественных стран. Одна из них - Сербия. В субботу команда Драгана Стойковича стартует в мировом отборе. Прикинем ее шансы на успех в Албании.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Албания 

Место в рейтинге ФИФА: 66

07.06.2025, Сб

21:45 МСК

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 31

П1 - 3.60

Х - 3.20

П2 - 2.25

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 3-й тур

Стадион:  «Эйр Албания» (Тирана, Албания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Албания 1013-2
Сербия1012-3

Последние пять игр сборной Албании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.03.2025Албания 

3:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Англия

2:0

Албания 

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Албания 

1:2

Украина

Лига наций

16.11.2024Албания 

0:0

Чехия

Лига наций

14.10.2024Грузия

0:1

Албания 

Лига наций

Последние пять игр сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025Сербия

2:0

Австрия

Лига наций

20.03.2025Австрия

1:1

Сербия

Лига наций

18.11.2024Сербия

0:0

Дания

Лига наций

15.11.2024Швейцария

1:1

Сербия

Лига наций

15.10.2024Испания

3:0

Сербия

Лига наций

Прогноз на матч

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Сербы позже остальных команд группы K начинают мировую квалификацию. В то время как другие сборные стартовали в отборе, парни Стойковича были заняты стыковыми матчами Лиги наций. В противостоянии с австрийцами они отстояли свое право на участие в дивизионе А и теперь в прекрасном настроении включаются в борьбу за путевками на ЧМ-2026.

Албанцы в двух стартовых турах набрали 50% возможных очков: всухую уступили в Англии, а затем отыгрались на Андорре, загрузив в сетку ее ворот три безответных мяча. Обе команды не относятся к любителям веселой музыки атаки. У хозяев три из пяти предыдущих матчей были  «низовыми», у гостей - четыре. Наш прогноз на игру в Тиране - тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ матчи отборочного турнира ЧМ-2026 эксклюзивно транслирует сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно также на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

Албания: нет

Сербия: Терзич (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI установили  высокие коэффициенты на все три базовых исхода бигмаркета. Победа хозяев котируется за 3.60, а гостей - за 2.25. Ничья идет за 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Албания - Сербия?

В случае нулевой ничьей PARI выплатит бетторам вознаграждение за удачную ставку в шестикратном размере. Коэффициент на 1:1 и 0:1 составляет 6.50.

Кто из РПЛ вызван в сборную Сербии? 

Чемпионат России в сербской заявке представлен двумя защитниками - Эраковичем («Зенит») и Бабичем («Спартак»).

Сколько команд выходит на ЧМ-2026?

Победители всех групп квалифицируются в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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