Албания - Сербия, 7 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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За неимением сборной России в отборочном цикле ЧМ-2026 нашим болельщикам остается переживать за команды дружественных стран. Одна из них - Сербия. В субботу команда Драгана Стойковича стартует в мировом отборе. Прикинем ее шансы на успех в Албании.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа K, 3-й тур
Стадион: «Эйр Албания» (Тирана, Албания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Албания
|1
|0
|1
|3-2
|Сербия
|1
|0
|1
|2-3
Последние пять игр сборной Албании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.03.2025
|Албания
3:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Англия
2:0
Албания
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Албания
1:2
Украина
Лига наций
|16.11.2024
|Албания
0:0
Чехия
Лига наций
|14.10.2024
|Грузия
0:1
Албания
Лига наций
Последние пять игр сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2025
|Сербия
2:0
Австрия
Лига наций
|20.03.2025
|Австрия
1:1
Сербия
Лига наций
|18.11.2024
|Сербия
0:0
Дания
Лига наций
|15.11.2024
|Швейцария
1:1
Сербия
Лига наций
|15.10.2024
|Испания
3:0
Сербия
Лига наций
Сербы позже остальных команд группы K начинают мировую квалификацию. В то время как другие сборные стартовали в отборе, парни Стойковича были заняты стыковыми матчами Лиги наций. В противостоянии с австрийцами они отстояли свое право на участие в дивизионе А и теперь в прекрасном настроении включаются в борьбу за путевками на ЧМ-2026.
Албанцы в двух стартовых турах набрали 50% возможных очков: всухую уступили в Англии, а затем отыгрались на Андорре, загрузив в сетку ее ворот три безответных мяча. Обе команды не относятся к любителям веселой музыки атаки. У хозяев три из пяти предыдущих матчей были «низовыми», у гостей - четыре. Наш прогноз на игру в Тиране - тотал меньше 2.5.
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|Графическая
|-
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери:
Албания: нет
Сербия: Терзич (травма)
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Чемпионат России в сербской заявке представлен двумя защитниками - Эраковичем («Зенит») и Бабичем («Спартак»).
Победители всех групп квалифицируются в финальную стадию напрямую. Обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах.