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11 марта 8:44ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Анахайм — Вашингтон, 12 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину осталось 8 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

12 марта «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Анахаймом». Лидер Восточной конференции скрестит клюшки с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Анахайм Дакс»

12.03.2025, Ср

05:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 3.42

Х - 4.35

П2 - 1.83

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»17986-76
«Анахайм»91776-86

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Анахайма» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

10.03.2025«Анахайм»

4:1

«Айлендерс»

08.03.2025«Анахайм»

3:4

«Сент-Луис»

06.03.2025«Ванкувер»

3:2

«Анахайм»

05.03.2025«Эдмонтон»

2:6

«Анахайм»

02.03.2025«Анахайм»

3:6

«Чикаго»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Анахайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.01.2025«Вашингтон»

3:0

«Анахайм»

17.01.2024«Вашингтон»

2:0

«Анахайм»

01.12.2023«Анахайм»

4:5

«Вашингтон»

02.03.2023«Анахайм»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

24.02.2023«Вашингтон»

2:4

«Анахайм»

Лидеры

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«Анахайм»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Терри47

Строум

63

Снайпер (голы)Ватрано19

Овечкин

33

Ассистент (передачи)Терри30

Строум

44

Вратарь (коэфф. надежности)Гибсон2.78

Томпсон

2.30

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6435613514232-16792
2. Флорида6434240321213-17283
3. Торонто6431711222206-19081
4. Каролина6433502222204-17580
5. Тампа-Бэй6332411322224-16978
6. Нью-Джерси6530311525193-16574
7. Оттава6324812325180-18071
8. Коламбус6323441724214-20870
9. Рейнджерс6429110627195-19768
10. Монреаль6321722427186-20866
11. Детройт6422530628182-20466
12. Бостон6522701728176-20466
13. Айлендерс6323421627173-18865
14. Филадельфия6517643530185-21962
15. Питтсбург6617715531187-24260
16. Баффало6321221532199-22056

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6536711317228-15292
2. Даллас6435521120221-16686
3. Вегас6335212419213-17482
4. Колорадо6534411124219-19080
5. Эдмонтон64271001323207-18978
6. Миннесота6429522224179-18476
7. Лос-Анджелес6229313620177-16875
8. Калгари6324331923164-18270
9. Ванкувер63235111023172-19169
10. Сент-Луис6522541627187-19469
11. Юта6420713825182-19167
12. Анахайм6320532528169-19363
13. Сиэтл6522413134192-21258
14. Нэшвилл6320310732167-20955
15. Чикаго6517212736178-22749
16. Сан-Хосе6512414539171-24543

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (все - травма)

«Анахайм»: Суханек, Гибсон, Макгинн (все - травма)

Прогноз на матч

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Соперники находятся на разных полюсах успешности. «Анахайм» пролетает мимо плей-офф, а «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и входит в число основных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Последние четыре встречи соперников, которые случаются не так часто, остались за «Столичными». Велика вероятность, что приятная для «Кэпиталз» серия продлится.

В отличной форме находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забил дежурный гол в предыдущем матче регулярки, и теперь отставание опытного форварда от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен составляет восемь шайб. Для установления нового рекорда Ови надо забить девять голов.

У «Дакс» не лучшая статистика на своей площадке, а статус соперника позволяет говорить, что фаворитом предстоящей встречи будут гости. Останавливаем выбор на победе «Столичных» в основное время.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.83. Вероятность успеха хозяев льда котируется за 3.42. На ничью можно заключить пари за 4.35.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» обязательно выйдет на площадку. 

Выйдут ли «Анахайм» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. У «Анахайма» минимальные шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков Лиги Ставок, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» предлагается поставить с коэффициентом 11.00. На «Анахайм» - 585.00.

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