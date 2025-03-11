Анахайм — Вашингтон, 12 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Соперники находятся на разных полюсах успешности. «Анахайм» пролетает мимо плей-офф, а «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и входит в число основных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Последние четыре встречи соперников, которые случаются не так часто, остались за «Столичными». Велика вероятность, что приятная для «Кэпиталз» серия продлится.

В отличной форме находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забил дежурный гол в предыдущем матче регулярки, и теперь отставание опытного форварда от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен составляет восемь шайб. Для установления нового рекорда Ови надо забить девять голов.

У «Дакс» не лучшая статистика на своей площадке, а статус соперника позволяет говорить, что фаворитом предстоящей встречи будут гости. Останавливаем выбор на победе «Столичных» в основное время.