Анахайм — Вашингтон, 12 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
12 марта «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Анахаймом». Лидер Восточной конференции скрестит клюшки с командой, которая не входит в первую восьмерку на Западе.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Анахайм Дакс»
12.03.2025, Ср
05:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 3.42
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|17
|9
|86-76
|«Анахайм»
|9
|17
|76-86
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Анахайма» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|10.03.2025
|«Анахайм»
4:1
«Айлендерс»
|08.03.2025
|«Анахайм»
3:4
«Сент-Луис»
|06.03.2025
|«Ванкувер»
3:2
«Анахайм»
|05.03.2025
|«Эдмонтон»
2:6
«Анахайм»
|02.03.2025
|«Анахайм»
3:6
«Чикаго»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Анахайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.01.2025
|«Вашингтон»
3:0
«Анахайм»
|17.01.2024
|«Вашингтон»
2:0
«Анахайм»
|01.12.2023
|«Анахайм»
4:5
«Вашингтон»
|02.03.2023
|«Анахайм»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|24.02.2023
|«Вашингтон»
2:4
«Анахайм»
«Анахайм»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Терри
|47
Строум
63
|Снайпер (голы)
|Ватрано
|19
Овечкин
33
|Ассистент (передачи)
|Терри
|30
Строум
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Гибсон
|2.78
Томпсон
2.30
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|64
|35
|6
|1
|3
|5
|14
|232-167
|92
|2. Флорида
|64
|34
|2
|4
|0
|3
|21
|213-172
|83
|3. Торонто
|64
|31
|7
|1
|1
|2
|22
|206-190
|81
|4. Каролина
|64
|33
|5
|0
|2
|2
|22
|204-175
|80
|5. Тампа-Бэй
|63
|32
|4
|1
|1
|3
|22
|224-169
|78
|6. Нью-Джерси
|65
|30
|3
|1
|1
|5
|25
|193-165
|74
|7. Оттава
|63
|24
|8
|1
|2
|3
|25
|180-180
|71
|8. Коламбус
|63
|23
|4
|4
|1
|7
|24
|214-208
|70
|9. Рейнджерс
|64
|29
|1
|1
|0
|6
|27
|195-197
|68
|10. Монреаль
|63
|21
|7
|2
|2
|4
|27
|186-208
|66
|11. Детройт
|64
|22
|5
|3
|0
|6
|28
|182-204
|66
|12. Бостон
|65
|22
|7
|0
|1
|7
|28
|176-204
|66
|13. Айлендерс
|63
|23
|4
|2
|1
|6
|27
|173-188
|65
|14. Филадельфия
|65
|17
|6
|4
|3
|5
|30
|185-219
|62
|15. Питтсбург
|66
|17
|7
|1
|5
|5
|31
|187-242
|60
|16. Баффало
|63
|21
|2
|2
|1
|5
|32
|199-220
|56
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|65
|36
|7
|1
|1
|3
|17
|228-152
|92
|2. Даллас
|64
|35
|5
|2
|1
|1
|20
|221-166
|86
|3. Вегас
|63
|35
|2
|1
|2
|4
|19
|213-174
|82
|4. Колорадо
|65
|34
|4
|1
|1
|1
|24
|219-190
|80
|5. Эдмонтон
|64
|27
|10
|0
|1
|3
|23
|207-189
|78
|6. Миннесота
|64
|29
|5
|2
|2
|2
|24
|179-184
|76
|7. Лос-Анджелес
|62
|29
|3
|1
|3
|6
|20
|177-168
|75
|8. Калгари
|63
|24
|3
|3
|1
|9
|23
|164-182
|70
|9. Ванкувер
|63
|23
|5
|1
|1
|10
|23
|172-191
|69
|10. Сент-Луис
|65
|22
|5
|4
|1
|6
|27
|187-194
|69
|11. Юта
|64
|20
|7
|1
|3
|8
|25
|182-191
|67
|12. Анахайм
|63
|20
|5
|3
|2
|5
|28
|169-193
|63
|13. Сиэтл
|65
|22
|4
|1
|3
|1
|34
|192-212
|58
|14. Нэшвилл
|63
|20
|3
|1
|0
|7
|32
|167-209
|55
|15. Чикаго
|65
|17
|2
|1
|2
|7
|36
|178-227
|49
|16. Сан-Хосе
|65
|12
|4
|1
|4
|5
|39
|171-245
|43
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (все - травма)
«Анахайм»: Суханек, Гибсон, Макгинн (все - травма)
Соперники находятся на разных полюсах успешности. «Анахайм» пролетает мимо плей-офф, а «Вашингтон» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и входит в число основных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Последние четыре встречи соперников, которые случаются не так часто, остались за «Столичными». Велика вероятность, что приятная для «Кэпиталз» серия продлится.
В отличной форме находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин забил дежурный гол в предыдущем матче регулярки, и теперь отставание опытного форварда от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времен составляет восемь шайб. Для установления нового рекорда Ови надо забить девять голов.
У «Дакс» не лучшая статистика на своей площадке, а статус соперника позволяет говорить, что фаворитом предстоящей встречи будут гости. Останавливаем выбор на победе «Столичных» в основное время.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.83. Вероятность успеха хозяев льда котируется за 3.42. На ничью можно заключить пари за 4.35.
Лидер «Столичных» обязательно выйдет на площадку.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. Команда Ови уже обеспечила себе путевку в кубковую стадию. У «Анахайма» минимальные шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.
Партнерский проект