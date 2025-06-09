Аргентина - Колумбия, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026 года завершается 16-й тур. Лидер квалификации, команда Аргентины, на своем поле принимает сборную Колумбии. Гости остро нуждаются в очках - но попробуй набери их на территории действующих чемпионов мира!
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур
Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|21
|11
|10
|73-41
|Колумбия
|10
|11
|21
|41-73
Последние пять игр сборной Аргентины:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.06.2025
Чили
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
26.03.2025
Аргентина
4:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
22.03.2025
Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
20.11.2024
Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
15.11.2024
Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Колумбия
0:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|26.03.2025
|Колумбия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Бразилия
2:1
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Колумбия
0:1
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
Лидерству Аргентины в турнирной таблице давно ничто и никто не угрожает. А вот колумбийцы чувствуют себя не очень уютно на шестой позиции.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27-8
|34
|2. Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13-5
|24
|3. Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13-9
|24
|4. Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20-16
|22
|5. Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17-12
|21
|6. Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18-14
|21
|7. Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15-17
|18
|8. Боливия
|15
|4
|2
|9
|14-32
|14
|9. Перу
|15
|2
|5
|8
|6-17
|11
|10. Чили
|15
|2
|4
|9
|9-22
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
Чемпионы мира задолго до финиша отборочного турнира обеспечили себе участие в финальной стадии и в оставшихся матчах может позволить себе любые эксперименты тактического и кадрового свойства. Но даже в таком, якобы тренировочном режиме аргентинцы продолжают побеждать. Правда, три из четырех предыдущих викторий у них были скромными по счету - всего 1:0. Но как раз это и объясняется пониженной турнирной мотивацией первой сборной планеты.
Колумбийцы же, напротив, угодили в полосу неудач. В 2025 году команда Нестора Лоренсо еще не побеждала. Безвыигрышная серия Колумбии достигла уже пяти матчей. Особенно огорчили ее поклонников домашние ничьи с Парагваем и Перу. Ниже седьмого места колумбийцы уже вряд ли спустятся, но и оно их вряд ли обрадует, потому что отправит команду в межконтинентальный плей-офф.
Чтобы удержаться на границе проходной шестерки, Колумбии нужно собраться на финише. Положение «кофейщиков» усугубляет отсутствие травмированного Джона Кордобы. Можно предположить, что в Буэнос-Айресе гости сыграют максимально закрыто в обороне. Поэтому еще один «низовой» матч с участием сборной Аргентины вряд ли кого-то удивит.
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