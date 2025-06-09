Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 июня 7:33ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Аргентина - Колумбия, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Колумбийцам тяжело без Кордобы
Валентин Васильев

В южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026 года завершается 16-й тур. Лидер квалификации, команда Аргентины, на своем поле принимает сборную Колумбии. Гости остро нуждаются в очках - но попробуй набери их на территории действующих чемпионов мира!

Команда 1

Время начала

Команда 2

Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 1

11.06.2025, Ср

03:00 МСК

 Колумбия
Место в рейтинге ФИФА: 14

П1 - 1.72

Х - 3.65

П2 - 5.20

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур

Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина 21111073-41
Колумбия10112141-73

Последние пять игр сборной Аргентины:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025

Чили

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025

Аргентина

4:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025

Уругвай

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024

Аргентина

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024

 Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Колумбия

0:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025Колумбия

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Бразилия

2:1

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Колумбия

0:1

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

 16.11.2024Уругвай

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

Лидерству Аргентины в турнирной таблице давно ничто и никто не угрожает. А вот колумбийцы чувствуют себя не очень уютно на шестой позиции.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина15111327-834
2. Эквадор1576213-524
3. Парагвай1566313-924
4. Бразилия1564520-1622
5. Уругвай1556417-1221
6. Колумбия1556418-1421
7. Венесуэла1546515-1718
8. Боливия1542914-3214
9. Перу152586-1711
10. Чили152499-2210

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

Свернуть

Чемпионы мира задолго до финиша отборочного турнира обеспечили себе участие в финальной стадии и в оставшихся матчах может позволить себе любые эксперименты тактического и кадрового свойства. Но даже в таком, якобы тренировочном режиме аргентинцы продолжают побеждать. Правда, три из четырех предыдущих викторий у них были скромными по счету - всего 1:0. Но как раз это и объясняется пониженной турнирной мотивацией первой сборной планеты.

Колумбийцы же, напротив, угодили в полосу неудач. В 2025 году команда Нестора Лоренсо еще не побеждала.  Безвыигрышная серия Колумбии достигла уже пяти матчей. Особенно огорчили ее поклонников домашние ничьи с Парагваем и Перу. Ниже седьмого места колумбийцы уже вряд ли спустятся, но и оно их вряд ли обрадует, потому что отправит команду в межконтинентальный плей-офф.

Чтобы удержаться на границе проходной шестерки, Колумбии нужно собраться на финише. Положение «кофейщиков» усугубляет отсутствие травмированного Джона Кордобы. Можно предположить, что в Буэнос-Айресе гости сыграют максимально закрыто в обороне. Поэтому еще один «низовой» матч с участием сборной Аргентины вряд ли кого-то удивит.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Буэнос-Айреса запланирована на онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline оценила вероятность победы чемпионов мира коэффициентом 1.72. Победа Колумбии котируется за 5.20, ничья - за 3.65.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Матч Аргентина - Колумбия будет результативным?

Коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 предвещает зрителям достаточно яркое и результативное зрелище. 

Где бесплатно смотреть матч Аргентина - Колумбия?

Легальные букмекерские конторы проведут графические трансляции матча, а спортивные СМИ - текстовые.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Шесть лучших команд Южной Америки согласно таблице квалифицируются на ЧМ-2026 напрямую. Седьмая отправится в межконтинентальном плей-офф. 

Будет ли играть Месси?

Против чилийцев капитан Аргентины отыграл чуть больше получаса. Велика вероятность, что на Колумбию Лионель выйдет в стартовом составе. 

Что с Джоном Кордобой?

Лидер «Краснодара» еще до первого июньского матча покинул расположение сборной Колумбии в связи с травмой. В Буэнос-Айресе Кордоба тоже не сыграет.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer235 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer235 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer569 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer190 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer204 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных