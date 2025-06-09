Аргентина - Колумбия, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Чемпионы мира задолго до финиша отборочного турнира обеспечили себе участие в финальной стадии и в оставшихся матчах может позволить себе любые эксперименты тактического и кадрового свойства. Но даже в таком, якобы тренировочном режиме аргентинцы продолжают побеждать. Правда, три из четырех предыдущих викторий у них были скромными по счету - всего 1:0. Но как раз это и объясняется пониженной турнирной мотивацией первой сборной планеты.

Колумбийцы же, напротив, угодили в полосу неудач. В 2025 году команда Нестора Лоренсо еще не побеждала. Безвыигрышная серия Колумбии достигла уже пяти матчей. Особенно огорчили ее поклонников домашние ничьи с Парагваем и Перу. Ниже седьмого места колумбийцы уже вряд ли спустятся, но и оно их вряд ли обрадует, потому что отправит команду в межконтинентальный плей-офф.

Чтобы удержаться на границе проходной шестерки, Колумбии нужно собраться на финише. Положение «кофейщиков» усугубляет отсутствие травмированного Джона Кордобы. Можно предположить, что в Буэнос-Айресе гости сыграют максимально закрыто в обороне. Поэтому еще один «низовой» матч с участием сборной Аргентины вряд ли кого-то удивит.