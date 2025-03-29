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29 марта 9:59ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Арминия - Байер, 1 апреля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Билефельд молится о чуде
Валентин Васильев

1 апреля определится первый финалист Кубка Германии по футболу. Действующий чемпион страны гостит в Билефельде. «Арминия» - на пороге исторического достижения. Достигнет ли она первого финала за 119 лет существования клуба?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арминия» (Билефельд)

01.04.2024, Вт

21:45 МСК

«Байер» (Леверкузен)

П1 - 13.00

Х - 7.00

П2 - 1.19

Турнир: Кубок Германии, 1/2 финала

Стадион:  «Шюко Арена»  (Билефельд, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арминия» 9111535-54
«Байер»1511954-35

Последние пять игр «Арминии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Арминия»

 

«Ганновер II»

Третья лига

19.03.2025«Зиген»

0:1

«Арминия»

Кубок лиги Вестфалена

15.03.2025«Оснабрюк»

0:1

«Арминия»

Третья лига

11.03.2025«Арминия»

3:1

«Саарбрюккен»

Третья лига

08.03.2025«Ферль»

2:1

«Арминия»

Третья лига

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2025«Байер»

3:1

«Бохум»

Бундеслига

16.03.2025«Штутгарт»

3:4

«Байер»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Байер»

0:2

«Вердер»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

Календарь игр

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1/2 финала

01.04.2025.  21:45. «Арминия»  – «Байер»  

02.04.2025.  21:45. «Штутгарт»  – «РБ Лейпциг» 

Прогноз на матч

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«Арминия» - одна из главных сенсаций сезона в Европе. Представитель третьей немецкой лиги вышиб из национального Кубка три клуба высшего дивизиона - «Унион», «Фрайбург» и «Вердер» - и четвертый раз в истории достиг полуфинала. Финалов у команды из Билефельда еще не было. Можно представить себе, какой мандраж сейчас бьет болельщиков «Арминии». Но обновить клубный рекорд «выскочке» будет невероятно сложно. Действующий чемпион Германии - это другой уровень даже на фоне пройденных «Арминией» клубов.

 «Байер»  вылетел от  «Баварии» из Лиги чемпионов, но еще не оставляет надежд обойти мюнхенцев в Бундеслиге. В Кубке путь до трофея гораздо короче - осталось всего две победы. Так что недооценки соперника фаворит не допустит.  Но  «нахалы» из Билефельда во всех кубковых матчах забивали не меньше двух мячей. Если во вторник голами отличатся обе команды, «Лига Ставок» ставок умножит номинал пари на 2.09. Есть о чем подумать.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Следить за ходом игры в Билефельде можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арминия»: Улдрикис (травма)

«Байер»: Белосьян, Терье, Вирц, Тапсоба, Телла, Эрмосо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арминия» - «Байер»:

Позиция«Арминия»

«Байер»

Позиция

Вратарь1. Керскен

1. Градецки

Вратарь

Защитник24. Ланнерт

3. Инкапье

Защитник

Защитник19. Гросер

4. Та

Защитник

Защитник23. Шнайдер

23. Мукиэле

Защитник

Защитник4. Оппи

20. Гримальдо

Полузащитник

Полузащитник21. Руссо

30. Фримпонг

Полузащитник

Полузащитник 6. Корбоз

8. Андрих

Полузащитник 

Полузащитник 13. Кунце

34. Джака

Полузащитник

Полузащитник 8. Шрек

21. Адлди

Нападающий

Нападающий38. Верль

24. Гарсия

Нападающий

Нападающий7. Кания

14. Шик

Нападающий

Главный тренерМитч Книат

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» обещает бетторам 13-кратный выигрыш в случае еще одной сенсационной победы команды из Билефельда. Если основное время не выявит победителя, букмекер умножит номинал ставки на семь.  Коэффициент на успех чемпиона составляет 1.19.

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