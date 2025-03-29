Арминия - Байер, 1 апреля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

«Арминия» - одна из главных сенсаций сезона в Европе. Представитель третьей немецкой лиги вышиб из национального Кубка три клуба высшего дивизиона - «Унион», «Фрайбург» и «Вердер» - и четвертый раз в истории достиг полуфинала. Финалов у команды из Билефельда еще не было. Можно представить себе, какой мандраж сейчас бьет болельщиков «Арминии». Но обновить клубный рекорд «выскочке» будет невероятно сложно. Действующий чемпион Германии - это другой уровень даже на фоне пройденных «Арминией» клубов.

«Байер» вылетел от «Баварии» из Лиги чемпионов, но еще не оставляет надежд обойти мюнхенцев в Бундеслиге. В Кубке путь до трофея гораздо короче - осталось всего две победы. Так что недооценки соперника фаворит не допустит. Но «нахалы» из Билефельда во всех кубковых матчах забивали не меньше двух мячей. Если во вторник голами отличатся обе команды, «Лига Ставок» ставок умножит номинал пари на 2.09. Есть о чем подумать.