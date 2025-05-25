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24 мая 10:40ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Германии по футболу

Арминия — Штутгарт, 24 мая: где смотреть финал Кубка Германии, прогноз, составы

Титульный бой в Берлине
Руслан Ипполитов

В субботу определится имя обладателя Кубка Германии по футболу-2025. За почетный трофей в Берлине поспорят «Арминия» и «Штутгарт». Для команды Себастьяна Хенеса это отличная возможность не просто выиграть титул, но и отобраться в еврокубки. Впрочем, «Арминия» по пути к финалу выбила уже не один именитый клуб и без боя не сдастся. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арминия» (Билефельд)

24.05.2025, Сб

21:00 МСК

«Штутгарт» (Штутгарт)  

П1 - 6.80

Х - 4.80

П2 - 1.47

Турнир: Кубок Германии, Финал

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

Главный судья: Кристиан Дингерт

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арминия»12122053-75
«Штутгарт»20121275-53

Последние пять матчей «Арминии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Арминия»

1:0

«Вальдхов»

Третья лига

11.05.2025«Унтерхахинг»

1:2

«Арминия»

Третья лига

03.05.2025«Арминия»

1:1

«Динамо»

Третья лига

27.04.2025«Ингольштадт»

0:3

«Арминия» 

Третья лига

19.04.2025«Арминия»

4:0

«Ганза» 

Третья лига

Последние пять матчей «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Лейпциг»

2:3

«Штутгарт»

Бундеслига

11.05.2025«Штутгарт»

4:0

«Аугсбург»

Бундеслига

03.05.2025«Санкт-Паули»

0:1

«Штутгарт»

Бундеслига

25.04.2025«Штутгарт»

0:1

«Хайденхайм»

Бундеслига

19.04.2025«Унион»

4:4

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Арминии» и «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2022«Штутгарт»

6:0

«Арминия»

Кубок Германии

02.04.2022«Арминия»

1:1

«Штутгарт»

Бундеслига

06.11.2021«Штутгарт»

0:1

«Арминия»

Бундеслига

22.05.2021«Штутгарт»

0:2

«Арминия»

Бундеслига

20.01.2021«Арминия»

3:0

«Штутгарт»

Бундеслига

Путь к финалу

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«Арминия»

1/32 финала: «Арминия» - «Ганновер-96» - 2:0

1/16 финала: «Арминия» - «Унион» - 2:0

1/8 финала: «Арминия» - «Фрайбург» - 3:1

¼ финала: «Арминия» - «Вердер» - 2:1

½ финала: «Арминия» - «Байер» - 2:1

«Штутгарт»

1/32 финала: «Пройссен Мюнстер» - «Штутгарт» - 0:5

1/16 финала: «Штутгарт» - «Кайзерслаутерн» - 2:1

1/8 финала: «Ян» - «Штутгарт» - 0:3

¼ финала: «Штутгарт» - «Аугсбург» - 1:0

½ финала: «Штутгарт» - «Лейпциг» - 3:1

Прогноз на матч

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Разница соперников в классе очевидна, но не стоит хоронить «Арминию» раньше финального свистка. Это команда уже проявила себя в турнире с самой лучшей стороны, ни разу не покинув поля без забитых мячей в основное время. В полуфинале клуб из Белифельда выбил действующего на тот момент обладателя трофея - «Байер», сделав это в довольно равной игре, опасности в которой у ворот соперника игроки «Арминии» создали точно не меньше, чем противник. 

Поставить против записного фаворита рука не поднимается. Наш выбор - победа «Штутгарта» в матче, в котором отличиться удастся игрокам обеих команд. Кэф за это предложен вкусный, а «Арминия» ни разу не оставалась в турнире с «сухарем». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арминия»: Буджеллаб, Улдрикис (оба - травма)

«Штутгарт»: Раймунд, Стергиу (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арминия» - «Штутгарт»:

Позиция«Арминия»

«Штутгарт»

Позиция

Вратарь1. Керскен

33. Нюбель

Вратарь

Защитник23. Шнайдер

4. Вагноман

Защитник

Защитник19. Гросер

29. Ельч

Защитник

Защитник24. Ланнерт

24. Хабот

Защитник

Защитник4. Оппи

7. Миттельштедт

Защитник

Полузащитник 8. Шрек

16. Каразор

Полузащитник

Полузащитник 6. Корбоз

6. Штиллер

Полузащитник 

Полузащитник 21. Руссо

18. Левелинг

Полузащитник

Полузащитник 38. Верль

26. Ундав

Нападающий

Полузащитник 11. Гродовски

27. Фюрих

Нападающий

Нападающий37. Саренрен-Базее

11. Вольтемаде

Нападающий

Главный тренерМихель Книат

Себастьян Хенес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу номинальных хозяев очень приличный, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита встречи. Выигрыш команды Хенеса оценен скромным кэфом 1.47. Успех «Арминии» котируется за внушительные 6.80, а ничья в основное время идет за 4.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Арминия» - «Штутгарт»?

В линии на точный счет коэффициент 8.00 присвоен счету 0:2 в пользу старших по рангу. 

Кто откроет счет в матче в матче «Арминия» - «Штутгарт»?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут номинальные хозяева поля котируется за 3.15, а поставить на первый гол в матче от «Штутгарта» предложено за 1.38. Вариант «никто не забьет» можно взять за 15.00.

Кто действующий обладатель Кубка Германии?

В прошлогоднем финале «Байер» с минимальным счетом переиграл «Кайзерслаутерн» (1:0).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных