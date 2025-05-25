Арминия — Штутгарт, 24 мая: где смотреть финал Кубка Германии, прогноз, составы

Разница соперников в классе очевидна, но не стоит хоронить «Арминию» раньше финального свистка. Это команда уже проявила себя в турнире с самой лучшей стороны, ни разу не покинув поля без забитых мячей в основное время. В полуфинале клуб из Белифельда выбил действующего на тот момент обладателя трофея - «Байер», сделав это в довольно равной игре, опасности в которой у ворот соперника игроки «Арминии» создали точно не меньше, чем противник.

Поставить против записного фаворита рука не поднимается. Наш выбор - победа «Штутгарта» в матче, в котором отличиться удастся игрокам обеих команд. Кэф за это предложен вкусный, а «Арминия» ни разу не оставалась в турнире с «сухарем».