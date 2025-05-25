Арминия — Штутгарт, 24 мая: где смотреть финал Кубка Германии, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу определится имя обладателя Кубка Германии по футболу-2025. За почетный трофей в Берлине поспорят «Арминия» и «Штутгарт». Для команды Себастьяна Хенеса это отличная возможность не просто выиграть титул, но и отобраться в еврокубки. Впрочем, «Арминия» по пути к финалу выбила уже не один именитый клуб и без боя не сдастся.
Турнир: Кубок Германии, Финал
Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
Главный судья: Кристиан Дингерт
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арминия»
|12
|12
|20
|53-75
|«Штутгарт»
|20
|12
|12
|75-53
Последние пять матчей «Арминии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Арминия»
1:0
«Вальдхов»
Третья лига
|11.05.2025
|«Унтерхахинг»
1:2
«Арминия»
Третья лига
|03.05.2025
|«Арминия»
1:1
«Динамо»
Третья лига
|27.04.2025
|«Ингольштадт»
0:3
«Арминия»
Третья лига
|19.04.2025
|«Арминия»
4:0
«Ганза»
Третья лига
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Лейпциг»
2:3
«Штутгарт»
Бундеслига
|11.05.2025
|«Штутгарт»
4:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|03.05.2025
|«Санкт-Паули»
0:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|25.04.2025
|«Штутгарт»
0:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
|19.04.2025
|«Унион»
4:4
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Арминии» и «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2022
|«Штутгарт»
6:0
«Арминия»
Кубок Германии
|02.04.2022
|«Арминия»
1:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|06.11.2021
|«Штутгарт»
0:1
«Арминия»
Бундеслига
|22.05.2021
|«Штутгарт»
0:2
«Арминия»
Бундеслига
|20.01.2021
|«Арминия»
3:0
«Штутгарт»
Бундеслига
«Арминия»
1/32 финала: «Арминия» - «Ганновер-96» - 2:0
1/16 финала: «Арминия» - «Унион» - 2:0
1/8 финала: «Арминия» - «Фрайбург» - 3:1
¼ финала: «Арминия» - «Вердер» - 2:1
½ финала: «Арминия» - «Байер» - 2:1
«Штутгарт»
1/32 финала: «Пройссен Мюнстер» - «Штутгарт» - 0:5
1/16 финала: «Штутгарт» - «Кайзерслаутерн» - 2:1
1/8 финала: «Ян» - «Штутгарт» - 0:3
¼ финала: «Штутгарт» - «Аугсбург» - 1:0
½ финала: «Штутгарт» - «Лейпциг» - 3:1
Разница соперников в классе очевидна, но не стоит хоронить «Арминию» раньше финального свистка. Это команда уже проявила себя в турнире с самой лучшей стороны, ни разу не покинув поля без забитых мячей в основное время. В полуфинале клуб из Белифельда выбил действующего на тот момент обладателя трофея - «Байер», сделав это в довольно равной игре, опасности в которой у ворот соперника игроки «Арминии» создали точно не меньше, чем противник.
Поставить против записного фаворита рука не поднимается. Наш выбор - победа «Штутгарта» в матче, в котором отличиться удастся игрокам обеих команд. Кэф за это предложен вкусный, а «Арминия» ни разу не оставалась в турнире с «сухарем».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Арминия»: Буджеллаб, Улдрикис (оба - травма)
«Штутгарт»: Раймунд, Стергиу (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арминия» - «Штутгарт»:
|Позиция
|«Арминия»
«Штутгарт»
Позиция
|Вратарь
|1. Керскен
33. Нюбель
Вратарь
|Защитник
|23. Шнайдер
4. Вагноман
Защитник
|Защитник
|19. Гросер
29. Ельч
Защитник
|Защитник
|24. Ланнерт
24. Хабот
Защитник
|Защитник
|4. Оппи
7. Миттельштедт
Защитник
|Полузащитник
|8. Шрек
16. Каразор
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Корбоз
6. Штиллер
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Руссо
18. Левелинг
Полузащитник
|Полузащитник
|38. Верль
26. Ундав
Нападающий
|Полузащитник
|11. Гродовски
27. Фюрих
Нападающий
|Нападающий
|37. Саренрен-Базее
11. Вольтемаде
Нападающий
|Главный тренер
|Михель Книат
Себастьян Хенес
Главный тренер
Коэффициент на победу номинальных хозяев очень приличный, что говорит о том, что эксперты видят явного фаворита встречи. Выигрыш команды Хенеса оценен скромным кэфом 1.47. Успех «Арминии» котируется за внушительные 6.80, а ничья в основное время идет за 4.80.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
В линии на точный счет коэффициент 8.00 присвоен счету 0:2 в пользу старших по рангу.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут номинальные хозяева поля котируется за 3.15, а поставить на первый гол в матче от «Штутгарта» предложено за 1.38. Вариант «никто не забьет» можно взять за 15.00.
В прошлогоднем финале «Байер» с минимальным счетом переиграл «Кайзерслаутерн» (1:0).
Партнерский проект