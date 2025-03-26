Арсенал - Фулхэм, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Несмотря на приличный разрыв между лондонскими клубами в таблице, игра представляется весьма опасной для фаворита. Во-первых, «Фулхэм» нынче и сам весьма неплох. А во-вторых, гости приноровились играть с «канонирами». «Арсенал» уже три матча подряд не может одолеть «коттеджеров»: две ничьи и поражение.

Перед уходом АПЛ на краткосрочную паузу в окно ФИФА, обе команды выиграли дерби: «Арсенал» - у «Челси», «Фулхэм» - у «Тоттенхэма». Из других мартовских достижений команды Марку Силвы выделим победу над «МЮ» в серии пенальти в Кубке Англии. При этом в таблице АПЛ от зоны ЛЧ «Фулхэм» отделяют всего четыре очка. Естественно, что на «Эмирейтс» гости будут вгрызаться в очки.

«Арсенал» не назовешь явным фаворитом междусобойчика, у его соперника - андердогом. Силы команд сейчас плюс-минус равны. Игра обещает быть крайне упорной. В семи из 10 предыдущих «личек» голами отличались обе стороны. Если решите заключить пари на соответствующий исход, в «Лиге Ставок» взять его можно по котировке 2.25.