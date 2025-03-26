Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 марта 10:26ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Фулхэм, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Опасное дерби для фаворита
Валентин Васильев

Очередной тур английской Премьер-лиги пройдет не в конце недели, как обычно, а в начале. Это связано с четвертьфиналами Кубка Англии. В первый день апреля обращает на себя внимание лондонское дерби. Здесь рассуждаем о шансах «Арсенала»  и «Фулхэма» в очном противостоянии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

01.04.2025, Вт

21:45 МСК

«Фулхэм»  (Лондон)

П1 - 1.41

Х - 4.60

П2 - 8.00

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»42139140-71
«Фулхэм»9134271-140

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

12.03.2025«Арсенал»

2:2

 ПСВ

Лига чемпионов

09.03.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

04.03.2025ПСВ

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Фулхэм»

 

«Кристал Пэлас»

Кубок Англии

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.03.2025«Брайтон»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

02.03.2025«МЮ»

1:1, пен. 3:4

«Фулхэм»

Кубок Англии

25.02.2025«Вулверхэмптон»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала» и «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.12.2024«Фулхэм»

1:1

  «Арсенал»

АПЛ

31.12.2023«Фулхэм»

2:1

  «Арсенал»

АПЛ

26.08.2023 «Арсенал»

2:2

«Фулхэм»

АПЛ

12.03.2023«Фулхэм»

0:3

  «Арсенал»

АПЛ

27.08.2022 «Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей земляков разделяют в таблице шесть позиций и 12 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал291610353-2458
3. Ноттингем Форест29166749-3554
4. Челси29147853-3749
5. Манчестер Сити29146955-4048
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон291211648-4247
8. Фулхэм29129843-3845
9. Астон Вилла29129841-4545
10. Борнмут29128948-3644
11. Брентфорд291251250-4541
12. Кристал Пэлас28109936-3339
13. Манчестер Юнайтед291071237-4037
14. Тоттенхэм291041555-4334
15. Эвертон29713932-3634
16. Вест Хэм29971333-4934
17. Вулверхэмптон29751740-5826
18. Ипсвич29381828-6217
19. Лестер29452025-6517
20. Саутгемптон29232421-709

Прогноз на матч

Свернуть

Несмотря на приличный разрыв между лондонскими клубами в таблице, игра представляется весьма опасной для фаворита. Во-первых, «Фулхэм» нынче и сам весьма неплох. А во-вторых, гости приноровились играть с «канонирами». «Арсенал» уже три матча подряд не может одолеть «коттеджеров»: две ничьи и поражение.

Перед уходом АПЛ на краткосрочную паузу в окно ФИФА, обе команды выиграли дерби: «Арсенал» - у «Челси», «Фулхэм» - у «Тоттенхэма».  Из других мартовских достижений команды Марку Силвы выделим победу над «МЮ» в серии пенальти в Кубке Англии. При этом в таблице АПЛ от зоны ЛЧ «Фулхэм» отделяют всего четыре очка. Естественно, что на «Эмирейтс» гости будут вгрызаться в очки. 

«Арсенал» не назовешь явным фаворитом междусобойчика, у его соперника - андердогом. Силы команд сейчас плюс-минус равны. Игра обещает быть крайне упорной. В семи из 10 предыдущих «личек» голами отличались обе стороны. Если решите заключить пари на соответствующий исход, в «Лиге Ставок» взять его можно по котировке 2.25.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

На российском ТВ АПЛ не транслируется. Следить за играми можно по текстовым и графическим онлайнам.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Калафьори, Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)

«Фулхэм»:  Тете, Уилсон, Нельсон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Фулхэм»:

Позиция«Арсенал»«Фулхэм»Позиция
Вратарь32. Нето1. ЛеноВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли5. АндерсенЗащитник
Защитник6. Магальянс3. БейссиЗащитник
Защитник2. Салиба21. КастаньЗащитник
Защитник12. Тимбер33. РобинсонЗащитник
Полузащитник 5. Парти18. ПерейраПолузащитник
Полузащитник 41. Райс16. БергеПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор32. Смит-РоуПолузащитник
Полузащитник53. Нванери17. АйуобиПолузащитник
Полузащитник19. Троссард7. ХименесНападающий
Нападающий30. Стерлинг22. ВиллианНападающий
Главный тренерМикель АртетаМарку СилваГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.41. Ничья котируется в конторе за 4.60. В случае сенсационного успеха гостей букмекер выплатит выигрыш в восьмикратном размере.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров