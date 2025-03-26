Арсенал - Фулхэм, 1 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Очередной тур английской Премьер-лиги пройдет не в конце недели, как обычно, а в начале. Это связано с четвертьфиналами Кубка Англии. В первый день апреля обращает на себя внимание лондонское дерби. Здесь рассуждаем о шансах «Арсенала» и «Фулхэма» в очном противостоянии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
01.04.2025, Вт
21:45 МСК
«Фулхэм» (Лондон)
|П1 - 1.41
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|42
|13
|9
|140-71
|«Фулхэм»
|9
|13
|42
|71-140
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|12.03.2025
|«Арсенал»
2:2
ПСВ
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|04.03.2025
|ПСВ
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Фулхэм»
«Кристал Пэлас»
Кубок Англии
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.03.2025
|«Брайтон»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|02.03.2025
|«МЮ»
1:1, пен. 3:4
«Фулхэм»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Вулверхэмптон»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала» и «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.12.2024
|«Фулхэм»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|31.12.2023
|«Фулхэм»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|26.08.2023
|«Арсенал»
2:2
«Фулхэм»
АПЛ
|12.03.2023
|«Фулхэм»
0:3
«Арсенал»
АПЛ
|27.08.2022
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице шесть позиций и 12 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3. Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4. Челси
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5. Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8. Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10. Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11. Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13. Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14. Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15. Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16. Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17. Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18. Ипсвич
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19. Лестер
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20. Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
Несмотря на приличный разрыв между лондонскими клубами в таблице, игра представляется весьма опасной для фаворита. Во-первых, «Фулхэм» нынче и сам весьма неплох. А во-вторых, гости приноровились играть с «канонирами». «Арсенал» уже три матча подряд не может одолеть «коттеджеров»: две ничьи и поражение.
Перед уходом АПЛ на краткосрочную паузу в окно ФИФА, обе команды выиграли дерби: «Арсенал» - у «Челси», «Фулхэм» - у «Тоттенхэма». Из других мартовских достижений команды Марку Силвы выделим победу над «МЮ» в серии пенальти в Кубке Англии. При этом в таблице АПЛ от зоны ЛЧ «Фулхэм» отделяют всего четыре очка. Естественно, что на «Эмирейтс» гости будут вгрызаться в очки.
«Арсенал» не назовешь явным фаворитом междусобойчика, у его соперника - андердогом. Силы команд сейчас плюс-минус равны. Игра обещает быть крайне упорной. В семи из 10 предыдущих «личек» голами отличались обе стороны. Если решите заключить пари на соответствующий исход, в «Лиге Ставок» взять его можно по котировке 2.25.
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На российском ТВ АПЛ не транслируется. Следить за играми можно по текстовым и графическим онлайнам.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арсенал»: Калафьори, Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
«Фулхэм»: Тете, Уилсон, Нельсон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Фулхэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Фулхэм»
|Позиция
|Вратарь
|32. Нето
|1. Лено
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|5. Андерсен
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|3. Бейсси
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|21. Кастань
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|33. Робинсон
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|18. Перейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|16. Берге
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|32. Смит-Роу
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
|17. Айуоби
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|7. Хименес
|Нападающий
|Нападающий
|30. Стерлинг
|22. Виллиан
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Марку Силва
|Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.41. Ничья котируется в конторе за 4.60. В случае сенсационного успеха гостей букмекер выплатит выигрыш в восьмикратном размере.
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Партнерский проект