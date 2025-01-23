Арсенал — Манчестер Юнайтед, 12 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Арсенал» занимает вторую строчку в чемпионской гонке АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» базируется в нижней части турнирной таблицы и в своих последних пяти матчах не проиграл лишь однажды. Но в кубковых встречах, и в играх с принципиальными соперниками «МЮ» умеет проявлять характер, что уже многократно доказывал. Так было и в матче предыдущего тура АПЛ с «Ливерпулем», которому подопечные Рубена Аморима не уступили на выезде (2:2). Можно вспомнит и последнюю на данный момент победу манкунианцев в национальном первенстве, которая пришлась в середине декабря на номинально выездную встречу с «Манчестер Сити» (1:2).

Эксперты называют наиболее вероятным исходом встречи ничью в основное время (0:0), либо же победу с минимальным счетом «Арсенала». Однако, в кубковой игре можно рискнуть не только игрокам на поле. Делаем ставку на то, что совместными усилиями соперники все же забьют больше двух голов.