Арсенал — Манчестер Юнайтед, 12 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
12 января в 3-м раунде Кубка Англии по футболу встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча именитых соперников станет главным событием на данной стадии престижного турнира.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
12.01.2025, Вс
23:00 МСК
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
|П1 - 1.70
Турнир: Кубок Англии, 3-й раунд
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|78
|46
|91
|310-335
|«МЮ»
|91
|46
|78
|335-310
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2025
|«Арсенал»
0:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|04.01.2025
|«Брайтон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.01.2025
|«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
|27.12.2024
|«Арсенал»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|21.12.2024
|«Кристал Пэлас»
1:5
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«МЮ»
АПЛ
|30.12.2024
|«МЮ»
0:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.12.2024
|«Вулверхэмптон»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|22.12.2024
|«МЮ»
0:3
«Борнмут»
АПЛ
|19.12.2024
|«Тоттенхэм»
4:3
«МЮ»
Кубок лиги
Последние пять игр «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2024
|«Арсенал»
2:0
«МЮ»
АПЛ
|12.05.2024
|«МЮ»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.09.2023
|«Арсенал»
3:1
«МЮ»
АПЛ
|22.01.2023
|«Арсенал»
3:2
«МЮ»
АПЛ
|04.09.2022
|«МЮ»
3:1
«Арсенал»
АПЛ
«Арсенал» занимает вторую строчку в чемпионской гонке АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» базируется в нижней части турнирной таблицы и в своих последних пяти матчах не проиграл лишь однажды. Но в кубковых встречах, и в играх с принципиальными соперниками «МЮ» умеет проявлять характер, что уже многократно доказывал. Так было и в матче предыдущего тура АПЛ с «Ливерпулем», которому подопечные Рубена Аморима не уступили на выезде (2:2). Можно вспомнит и последнюю на данный момент победу манкунианцев в национальном первенстве, которая пришлась в середине декабря на номинально выездную встречу с «Манчестер Сити» (1:2).
Эксперты называют наиболее вероятным исходом встречи ничью в основное время (0:0), либо же победу с минимальным счетом «Арсенала». Однако, в кубковой игре можно рискнуть не только игрокам на поле. Делаем ставку на то, что совместными усилиями соперники все же забьют больше двух голов.
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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери (все - травмированы).
«Манчестер Юнайтед»: Шоу, Линделеф, Маунт, Рафорд (все - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Арсенал»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|22. Райя
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|5. Парти
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
6. Мартинес
Защитник
|Защитник
|2. Салиба
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|33. Калафьори
20. Дало
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Жоржиньо
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
37. Майну
Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
8. Фернандеш
Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
16. Диалло
Полузащитник
|Нападающий
|9. Жезус
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
Рубен Аморим
Главный тренер
БК PARI видит явным фаворитом матча «Арсенал». Котировки на победу «канониров» составляют 1.70. На ничью можно поставить за 3.85, а выигрыш «Манчестер Юнайтед» идет за 4.80.
Аналитики считают, что в матче не будет много забитых голов, а наиболее вероятным исходом называют победу «канониров» со счетом 1:0, на которую можно поставить с коэффициентом 7.00. Ничья 0:0 идет за 7.50.
Соперники с заметным отрывом возглавляют список клубов, выигрывавших почетный трофей. Действующим обладателем Кубка является «МЮ», в прошлом году одолевший в финале «Манчестер Сити» (2:1), а всего на счету манкунианцев 13 побед. «Арсенал» возглавляет список самых успешных в кубке Англии команд - 14 выигранных финалов, последний из которых случился в 2020-м году.
Партнерский проект