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11 января 13:30ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал — Манчестер Юнайтед, 12 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В Лондоне сразятся две самые успешные кубковые английские команды
Руслан Ипполитов

12 января в 3-м раунде Кубка Англии по футболу встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча именитых соперников станет главным событием на данной стадии престижного турнира.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

12.01.2025, Вс

23:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

П1 - 1.70

Х - 3.85

П2 - 4.90

Турнир: Кубок Англии, 3-й раунд

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»784691310-335
«МЮ»914678335-310

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2025«Арсенал»

0:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

04.01.2025«Брайтон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.01.2025«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

27.12.2024«Арсенал»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

21.12.2024«Кристал Пэлас»

1:5

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«МЮ»

АПЛ

30.12.2024«МЮ»

0:2

«Ньюкасл»

АПЛ

26.12.2024«Вулверхэмптон»

2:0

«МЮ»

АПЛ

22.12.2024«МЮ»

0:3

«Борнмут»

АПЛ

19.12.2024«Тоттенхэм»

4:3

«МЮ»

Кубок лиги

Последние пять игр «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2024«Арсенал»

2:0

«МЮ»

АПЛ

12.05.2024«МЮ»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

03.09.2023«Арсенал»

3:1

«МЮ»

АПЛ

22.01.2023«Арсенал»

3:2

«МЮ»

АПЛ

04.09.2022«МЮ»

3:1

«Арсенал»

АПЛ

Прогноз на матч

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«Арсенал» занимает вторую строчку в чемпионской гонке АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» базируется в нижней части турнирной таблицы и в своих последних пяти матчах не проиграл лишь однажды. Но в кубковых встречах, и в играх с принципиальными соперниками «МЮ» умеет проявлять характер, что уже многократно доказывал. Так было и в матче предыдущего тура АПЛ с «Ливерпулем», которому подопечные Рубена Аморима не уступили на выезде (2:2). Можно вспомнит и последнюю на данный момент победу манкунианцев в национальном первенстве, которая пришлась в середине декабря на номинально выездную встречу с «Манчестер Сити» (1:2).

Эксперты называют наиболее вероятным исходом встречи ничью в основное время (0:0), либо же победу с минимальным счетом «Арсенала». Однако, в кубковой игре можно рискнуть не только игрокам на поле. Делаем ставку на то, что совместными усилиями соперники все же забьют больше двух голов.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери (все - травмированы).

«Манчестер Юнайтед»: Шоу, Линделеф, Маунт, Рафорд (все - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:

Позиция«Арсенал»

«МЮ»

Позиция

Вратарь22. Райя

24. Онана

Вратарь

Защитник5. Парти

5. Магуайр

Защитник

Защитник6. Магальянс

6. Мартинес

Защитник

Защитник2. Салиба

4. Де Лигт

Защитник

Защитник33. Калафьори

20. Дало

Полузащитник

Полузащитник 20. Жоржиньо

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 23. Мерино

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник41. Райс

37. Майну

Полузащитник

Нападающий11. Мартинелли

8. Фернандеш

Полузащитник

Нападающий19. Троссард

16. Диалло

Полузащитник

Нападающий9. Жезус

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерМикель Артета

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Арсенал». Котировки на победу «канониров» составляют 1.70. На ничью можно поставить за 3.85, а выигрыш «Манчестер Юнайтед» идет за 4.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Ньюкасл»?

Аналитики считают, что в матче не будет много забитых голов, а наиболее вероятным исходом называют победу «канониров» со счетом 1:0, на которую можно поставить с коэффициентом 7.00. Ничья 0:0 идет за 7.50

Сколько раз выигрывали Кубок Англии «Арсенал» и «МЮ»?

Соперники с заметным отрывом возглавляют список клубов, выигрывавших почетный трофей. Действующим обладателем Кубка является «МЮ», в прошлом году одолевший в финале «Манчестер Сити» (2:1), а всего на счету манкунианцев 13 побед. «Арсенал» возглавляет список самых успешных в кубке Англии команд - 14 выигранных финалов, последний из которых случился в 2020-м году.

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