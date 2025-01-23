Арсенал — Тоттенхэм, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 15 января, в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» в дерби Северного Лондона встретится с «Тоттенхэмом». Лихой атаке «шпор» предстоит столкнуться с самой надежной линией обороны в АПЛ.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
15.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Тоттенхэм» (Лондон)
|П1 - 1.40
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Судьи: Саймон Хупер
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|81
|52
|61
|293-262
|«Тоттенхэм»
|61
|52
|81
|262-293
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Арсенал»
|1:1 (3:5 - пен.)
|«Манчестер Юнайтед»
|Кубок Англии
|07.01.2025
|«Арсенал»
|0:2
|«Ньюкасл»
|Кубок лиги
|04.01.2025
|«Брайтон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.01.2025
|«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
|27.12.2024
|«Арсенал»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Тамуорт»
|0:3 ДВ
|«Тоттенхэм»
|Кубок Англии
|08.01.2025
|«Тоттенхэм»
|1:0
|«Ливерпуль»
|Кубок лиги
|04.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|29.12.2024
|«Тоттенхэм»
2:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ноттингем»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять игр «Арсенала» и «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Тоттенхэм»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|28.04.2024
|«Тоттенхэм»
2:3
«Арсенал»
АПЛ
|24.09.2023
|«Арсенал»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|15.01.2023
|«Тоттенхэм»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|01.10.2022
|«Арсенал»
3:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2. Ноттингем
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|3. Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|4. Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|5. Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6. МС
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7. Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|8. Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9. Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|10. Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|11. Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|12. Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|13. Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|14. МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|15. Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16. Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17. Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18. Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19. Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20. Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Два кубковых поражения в январе стали для «Арсенала» ушатом холодной воды. Особенно болезненным вышло поражение на «Эмирейтс» от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, обернувшееся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Травмы защитников являются проблемами для тренерского штаба, но куда большее беспокойство вызывает атакующая линия.
Отсутствие на острие атаки «Арсенала» Габриэла Жезуса негативно отразилось на результативности. Найти полноценную замену бразильцу Арне Слот не может. Всего один забитый с игры мяч в двух последних встречах - яркая иллюстрация глубины проблемы.
Выходит, что результативным матч на «Эмирейтс» получится не должен. Как бы не был активен на чужой половине поля «Тоттенхэм», противостоять ему будет самая надежная оборона лиги. Не сбрасываем со счетов и фактор своего поля, на котором «канониры» в рамках АПЛ не пропускали с середины ноября. Наш выбор - тотал меньше 3.0.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери, Калафьоре, Тимбер, Жезус (все - травма)
«Тоттенхэм»: Викарио, Дэвис, Ромеро, Удоджи, ван де Вен, Одобер, Ришарлисон, Бентанкур (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|22. Райя
|40. Остин
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|3. Регилон
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|6. Дрэгушин
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|14. Грей
|Защитник
|Защитник
|5. Парти
|24. Спенс
|Защитник
|Полузащитник
|20. Жоржиньо
|29. Сарр
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
|21. Кулушевски
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|10. Мэддисон
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|22. Джонсон
|Нападающий
|Нападающий
|19. Троссард
|16. Вернер
|Нападающий
|Нападающий
|29. Хаверц
|19. Соланке
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Ангелос Постекоглу
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Арсенала» со счетом 1:1, предлагая за это коэффициент - 8.50. 2:1 - 9.00. Ничья 1:1 и выигрыш хозяев с минимальным счетом 1:0 идут за 10.00.
Эксперты ждут забитых мячей. Тотал больше 3.0 котируется за 1.70. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 14.00.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.27
«Арсенал» - 5.00
«Челси» - 25.00
На чемпионство «Тоттенхэма» можно поставить за 500.00.
Партнерский проект