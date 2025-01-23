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14 января 12:11ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал — Тоттенхэм, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Канониры» постараются не отпустить «Ливерпуль» в отрыв
Руслан Ипполитов

В среду, 15 января, в 21-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» в дерби Северного Лондона встретится с «Тоттенхэмом». Лихой атаке «шпор» предстоит столкнуться с самой надежной линией обороны в АПЛ.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

15.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 1.40

Х - 5.20

П2 - 6.70

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Судьи: Саймон Хупер

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»815261293-262
«Тоттенхэм»615281262-293

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Арсенал»1:1 (3:5 - пен.)«Манчестер Юнайтед»Кубок Англии
07.01.2025«Арсенал»0:2«Ньюкасл»Кубок лиги
04.01.2025«Брайтон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.01.2025«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

27.12.2024«Арсенал»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Тамуорт»0:3 ДВ«Тоттенхэм»Кубок Англии
08.01.2025«Тоттенхэм»1:0«Ливерпуль»Кубок лиги
04.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

29.12.2024«Тоттенхэм»

2:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

26.12.2024«Ноттингем»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять игр «Арсенала» и «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Тоттенхэм»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

28.04.2024«Тоттенхэм»

2:3

«Арсенал»

АПЛ

24.09.2023«Арсенал»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

15.01.2023«Тоттенхэм»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

01.10.2022«Арсенал»

3:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль20145148-2047
2. Ноттингем21125430-2041
3. Арсенал20117239-1840
4. Челси21107441-2637
5. Ньюкасл20105534-2235
6. МС21105638-2935
7. Борнмут2197532-2534
8. Астон Вилла2095630-3232
9. Фулхэм2179532-3030
10. Брентфорд2184940-3728
11. Брайтон20610430-2928
12. Вест Хэм2175927-4126
13. Тоттенхэм20731042-3024
14. МЮ2065923-2823
15. Кристал Пэлас2049721-2821
16. Эвертон1938815-2517
17. Вулверхэмптон20441231-4516
18. Ипсвич20371020-3516
19. Лестер20351223-4414
20. Саутгемптон20131612-446

Прогноз на матч

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Два кубковых поражения в январе стали для «Арсенала» ушатом холодной воды. Особенно болезненным вышло поражение на «Эмирейтс» от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, обернувшееся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Травмы защитников являются проблемами для тренерского штаба, но куда большее беспокойство вызывает атакующая линия.

Отсутствие на острие атаки «Арсенала» Габриэла Жезуса негативно отразилось на результативности. Найти полноценную замену бразильцу Арне Слот не может. Всего один забитый с игры мяч в двух последних встречах - яркая иллюстрация глубины проблемы.

Выходит, что результативным матч на «Эмирейтс» получится не должен. Как бы не был активен на чужой половине поля «Тоттенхэм», противостоять ему будет самая надежная оборона лиги. Не сбрасываем со счетов и фактор своего поля, на котором «канониры» в рамках АПЛ не пропускали с середины ноября. Наш выбор - тотал меньше 3.0.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери, Калафьоре, Тимбер, Жезус (все - травма)

«Тоттенхэм»: Викарио, Дэвис, Ромеро, Удоджи, ван де Вен, Одобер, Ришарлисон, Бентанкур (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Арсенал»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь22. Райя40. ОстинВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли3. РегилонЗащитник
Защитник6. Магальянс6. ДрэгушинЗащитник
Защитник2. Салиба14. ГрейЗащитник
Защитник5. Парти24. СпенсЗащитник
Полузащитник 20. Жоржиньо29. СаррПолузащитник
Полузащитник 23. Мерино21. КулушевскиПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор10. МэддисонПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли22. ДжонсонНападающий
Нападающий19. Троссард16. ВернерНападающий
Нападающий29. Хаверц19. СоланкеНападающий
Главный тренерМикель АртетаАнгелос ПостекоглуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Арсенал». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.40. На ничью можно поставить за 5.20, а выигрыш «Тоттенхэма» идет за 6.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Арсенала» со счетом 1:1, предлагая за это коэффициент - 8.50. 2:1 - 9.00. Ничья 1:1 и выигрыш хозяев с минимальным счетом 1:0 идут за 10.00. 

Будут ли голы в матче «Арсенал» - «Тоттенхэм»?

Эксперты ждут забитых мячей. Тотал больше 3.0 котируется за 1.70. На то, что счет так и не будет открыт, можно поставить за 14.00. 

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.27

«Арсенал» - 5.00

«Челси» - 25.00

На чемпионство «Тоттенхэма» можно поставить за 500.00.

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