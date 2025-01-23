Арсенал — Тоттенхэм, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Два кубковых поражения в январе стали для «Арсенала» ушатом холодной воды. Особенно болезненным вышло поражение на «Эмирейтс» от «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти, обернувшееся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Травмы защитников являются проблемами для тренерского штаба, но куда большее беспокойство вызывает атакующая линия.

Отсутствие на острие атаки «Арсенала» Габриэла Жезуса негативно отразилось на результативности. Найти полноценную замену бразильцу Арне Слот не может. Всего один забитый с игры мяч в двух последних встречах - яркая иллюстрация глубины проблемы.

Выходит, что результативным матч на «Эмирейтс» получится не должен. Как бы не был активен на чужой половине поля «Тоттенхэм», противостоять ему будет самая надежная оборона лиги. Не сбрасываем со счетов и фактор своего поля, на котором «канониры» в рамках АПЛ не пропускали с середины ноября. Наш выбор - тотал меньше 3.0.