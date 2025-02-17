Астон Вилла - Ливерпуль, 19 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Астон Вилла» в этом сезоне круто выступает в кубковых турнирах. В Лиге чемпионов команда Унаи Эмери, к удивлению многих, квалифицировалась в 1/8 финала напрямую, без стыковых матчей. Из Кубка Англии неделю назад бирмингемцы выбили «Тоттенхэм». Но все-таки объективно «Вилла» пока еще не относится к категории суперклубов и одинаково успешно бороться за все трофеи пока не в состоянии. Отсюда нередкие потери в Премьер-лиге. Два последних домашних матча в АПЛ клуб закончил с одинаковым счетом 1:1 - при том, что в соперниках были не топы, а «Вест Хэм» и «Ипсвич» из нижней половины таблицы. Но на лидера сезона Эмери, безусловно, как следует настроит своих парней - хватило бы только физических сил не уступить фавориту.

«Ливерпуль» к исходу зимы тоже «поднаелся» футболом и нагрузками. Флагман АПЛ вылетел из Кубка Англии от скромного «Плимута», на восьмой (!) компенсированной минуте упустил победу в дерби с «Эвертоном», не без труда сломил дома сопротивление аутсайдера из Вулверхэмптона. Ясно, что в Бирмингеме тяжелые испытания для «красных» продолжатся. Обмен голами на «Вилла Парк» едва ли кого-то удивит. Winline при таком сценарии умножит номинал ставки на полтора.