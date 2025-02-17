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17 февраля 5:28ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Ливерпуль, 19 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Эмери потреплет нервы лидеру
Валентин Васильев

29-й тур АПЛ запланирован на середину марта, но один из его главных матчей пройдет уже на этой неделе. Из-за участия «Ливерпуля» в финале Кубка лиги его игру в Бирмингеме было решено провести на месяц раньше. Рассмотрим эту встречу с точки зрения интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

19.02.2025, Ср

22:30 МСК

 «Ливерпуль»

П1 - 3.90

Х - 4.10

П2 - 1.80

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 29-й тур

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»5640101273-357
«Ливерпуль»1014056357-273

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

01.02.2025«Вулверхэмптон»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

29.01.2025«Астон Вилла»

4:2

«Селтик»

Лига чемпионов

26.01.2025«Астон Вилла»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

12.02.2025«Эвертон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

09.02.2025«Плимут»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

01.02.2025«Борнмут»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Турнирное положение

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В 25-м туре «Ливерпуль» не позволил преследователям приблизиться к себе в таблице и по-прежнему держит «Арсенал» на расстоянии семи очков. «Астон Вилла» пока только девятая.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль25186160-2460
2. Арсенал25158251-2253
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут25127644-2943
6. Челси25127647-3443
7. Ньюкасл25125842-3341
8. Фулхэм25109638-3339
9. Астон Вилла25108735-3838
10. Брайтон25910638-3837
11. Брентфорд251041143-4234
12. Тоттенхэм25931349-3730
13. Кристал Пэлас2579929-3230
14. Эвертон2579927-3130
15. Манчестер Юнайтед25851228-3529
16. Вест Хэм25761229-4727
17. Вулверхэмптон25541635-5419
18. Ипсвич25381423-5017
19. Лестер25451625-5517
20. Саутгемптон25232019-579

Прогноз на матч

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«Астон Вилла» в этом сезоне круто выступает в кубковых турнирах. В Лиге чемпионов команда Унаи Эмери, к удивлению многих, квалифицировалась в 1/8 финала напрямую, без стыковых матчей. Из Кубка Англии неделю назад бирмингемцы выбили «Тоттенхэм». Но все-таки объективно «Вилла» пока еще не относится к категории суперклубов и одинаково успешно бороться за все трофеи пока не в состоянии. Отсюда нередкие потери в Премьер-лиге. Два последних домашних матча в АПЛ клуб закончил с одинаковым счетом 1:1 - при том, что в соперниках были не топы, а «Вест Хэм» и «Ипсвич» из нижней половины таблицы. Но на лидера сезона Эмери, безусловно, как следует настроит своих парней - хватило бы только физических сил не уступить фавориту. 

«Ливерпуль» к исходу зимы тоже «поднаелся» футболом и нагрузками. Флагман АПЛ вылетел из Кубка Англии от скромного «Плимута», на восьмой (!) компенсированной минуте упустил победу в дерби с «Эвертоном», не без труда сломил дома сопротивление аутсайдера из Вулверхэмптона. Ясно, что в Бирмингеме тяжелые испытания для «красных» продолжатся. Обмен голами на «Вилла Парк» едва ли кого-то удивит. Winline при таком сценарии умножит номинал ставки на полтора.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России отсутствуют официальные трансляции матчей Английской Премьер-лиги. Следить за ходом событий можно в текстовом формате на сайтах спортивных изданий

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Конса, Пау Торрес, Кэш (все - травмы)

«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»:

Позиция«Астон Вилла»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Мартинес1. Алисон БекерВратарь
Защитник7. Макгинн26. РобертсонЗащитник
Защитник3. Дисаси4. ван ДейкЗащитник
Защитник44. Камара5. КонатеЗащитник
Защитник12. Динь21. ЦимикасЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 7. Макгинн3. ЭндоПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс19. ЭллиоттПолузащитник
Нападающий41. Рэмси11. СалахПолузащитник
Нападающий9. Дуран8. СобослаиПолузащитник
Нападающий31. Бэйли7. ДиасНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на гостей более чем вдвое ниже, чем на хозяев, но при этом все равно достаточно весомый - 1.80. На два других популярных исхода котировки заметно выше: 4.10 на ничью и 3.90 - на победу команды Эмери. Если что, в Winline сейчас доступен фрибет до 3 000 рублей для новых игроков за регистрацию - все подробности по ссылке

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»?

Если верить аналитикам легальных букмекерских контор, наиболее вероятный исход этого матча - ничья 1:1. Коэффициент на такой вариант составляет 9.00, на остальные - выше.

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»?

Некоторые интернет-провайдеры предлагают своим клиентам возможность просмотра зарубежных телеканалов, включая трансляции матчей Английской Премьер-лиги.

Когда «Ливерпуль» был чемпионом Англии?

Свой 19-й и пока последний чемпионский титул в Англии мерсисайдский клуб взял в 2020 году. В этом сезоне может быть юбилейное, 20-е золото. 

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