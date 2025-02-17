Астон Вилла - Ливерпуль, 19 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
29-й тур АПЛ запланирован на середину марта, но один из его главных матчей пройдет уже на этой неделе. Из-за участия «Ливерпуля» в финале Кубка лиги его игру в Бирмингеме было решено провести на месяц раньше. Рассмотрим эту встречу с точки зрения интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Астон Вилла» (Бирмингем)
19.02.2025, Ср
22:30 МСК
«Ливерпуль»
|П1 - 3.90
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 29-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|56
|40
|101
|273-357
|«Ливерпуль»
|101
|40
|56
|357-273
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|01.02.2025
|«Вулверхэмптон»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|29.01.2025
|«Астон Вилла»
4:2
«Селтик»
Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|09.02.2025
|«Плимут»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
|01.02.2025
|«Борнмут»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
В 25-м туре «Ливерпуль» не позволил преследователям приблизиться к себе в таблице и по-прежнему держит «Арсенал» на расстоянии семи очков. «Астон Вилла» пока только девятая.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|25
|18
|6
|1
|60-24
|60
|2. Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6. Челси
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8. Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9. Астон Вилла
|25
|10
|8
|7
|35-38
|38
|10. Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11. Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12. Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13. Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14. Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15. Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16. Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17. Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18. Ипсвич
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19. Лестер
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20. Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
«Астон Вилла» в этом сезоне круто выступает в кубковых турнирах. В Лиге чемпионов команда Унаи Эмери, к удивлению многих, квалифицировалась в 1/8 финала напрямую, без стыковых матчей. Из Кубка Англии неделю назад бирмингемцы выбили «Тоттенхэм». Но все-таки объективно «Вилла» пока еще не относится к категории суперклубов и одинаково успешно бороться за все трофеи пока не в состоянии. Отсюда нередкие потери в Премьер-лиге. Два последних домашних матча в АПЛ клуб закончил с одинаковым счетом 1:1 - при том, что в соперниках были не топы, а «Вест Хэм» и «Ипсвич» из нижней половины таблицы. Но на лидера сезона Эмери, безусловно, как следует настроит своих парней - хватило бы только физических сил не уступить фавориту.
«Ливерпуль» к исходу зимы тоже «поднаелся» футболом и нагрузками. Флагман АПЛ вылетел из Кубка Англии от скромного «Плимута», на восьмой (!) компенсированной минуте упустил победу в дерби с «Эвертоном», не без труда сломил дома сопротивление аутсайдера из Вулверхэмптона. Ясно, что в Бирмингеме тяжелые испытания для «красных» продолжатся. Обмен голами на «Вилла Парк» едва ли кого-то удивит. Winline при таком сценарии умножит номинал ставки на полтора.
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В России отсутствуют официальные трансляции матчей Английской Премьер-лиги. Следить за ходом событий можно в текстовом формате на сайтах спортивных изданий
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Астон Вилла»: Баркли, Хаусе, Конса, Пау Торрес, Кэш (все - травмы)
«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|1. Алисон Бекер
|Вратарь
|Защитник
|7. Макгинн
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|3. Дисаси
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|44. Камара
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|12. Динь
|21. Цимикас
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|3. Эндо
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|19. Эллиотт
|Полузащитник
|Нападающий
|41. Рэмси
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуран
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Нападающий
|31. Бэйли
|7. Диас
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Арне Слот
|Главный тренер
Коэффициент на гостей более чем вдвое ниже, чем на хозяев, но при этом все равно достаточно весомый - 1.80. На два других популярных исхода котировки заметно выше: 4.10 на ничью и 3.90 - на победу команды Эмери. Если что, в Winline сейчас доступен фрибет до 3 000 рублей для новых игроков за регистрацию - все подробности по ссылке.
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Если верить аналитикам легальных букмекерских контор, наиболее вероятный исход этого матча - ничья 1:1. Коэффициент на такой вариант составляет 9.00, на остальные - выше.
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Свой 19-й и пока последний чемпионский титул в Англии мерсисайдский клуб взял в 2020 году. В этом сезоне может быть юбилейное, 20-е золото.
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