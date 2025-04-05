Аталанта - Лацио, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 6 апреля, «Аталанта» в рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу примет на своем поле «Лацио». Обе команды претендуют на попадание по итогам сезона в зону Лиги чемпионов, борьба за попадание в которую в Серии А очень серьезная. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Бергамо.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
06.04.2024, Вс
19:00 МСК
«Лацио» (Рим)
|П1 - 1.71
Турнир: Серия А, 31-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный арбитр: Даниэле Киффи
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|41
|50
|39
|157-156
|«Лацио»
|39
|50
|41
|156-157
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Торино»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|13.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Виктория»
Лига Европы
|10.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|06.03.2025
|«Виктория»
1:2
«Лацио»
Лига Европы
Последние пять матчей «Аталанты» и «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2024
|«Лацио»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|04.02.2024
|«Аталанта»
3:1
«Лацио»
Серия А
|08.10.2023
|«Лацио»
3:2
«Аталанта»
Серия А
|11.02.2023
|«Лацио»
0:2
«Аталанта»
Серия А
|23.10.2022
|«Аталанта»
0:2
«Лацио»
Серия А
По итогам 30-ти туров «Аталанта» расположился на 3-й строчке, а «Лацио» - на 7-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|30
|20
|7
|3
|67-28
|67
|2. Наполи
|30
|19
|7
|4
|47-24
|64
|3. Аталанта
|30
|17
|7
|6
|63-29
|58
|4. Болонья
|30
|15
|11
|4
|50-34
|56
|5. Ювентус
|30
|14
|13
|3
|46-28
|55
|6. Рома
|30
|15
|7
|8
|45-30
|52
|7. Лацио
|30
|15
|7
|8
|51-42
|52
|8. Фиорентина
|30
|15
|6
|9
|47-30
|51
|9. Милан
|30
|13
|8
|9
|45-35
|47
|10. Удинезе
|30
|11
|7
|12
|36-41
|40
|11. Торино
|30
|9
|12
|9
|35-35
|39
|12. Дженоа
|30
|8
|11
|11
|28-38
|35
|13. Комо
|30
|7
|9
|14
|36-47
|30
|14. Верона
|30
|9
|3
|18
|29-58
|30
|15. Кальяри
|30
|7
|8
|15
|31-44
|29
|16. Парма
|30
|5
|11
|14
|35-49
|26
|17. Лечче
|30
|6
|7
|17
|21-49
|25
|18. Эмполи
|30
|4
|11
|15
|24-47
|23
|19. Венеция
|30
|3
|11
|16
|23-43
|20
|20. Монца
|30
|2
|9
|19
|24-52
|15
Перерыв в чемпионате пришелся «Лацио» весьма кстати. В марте римляне без блеска и шика прошли в Лиге Европы «Викторию», крупно влетели «Болонье» (5:0) и не смогли обыграть на своем поле «Торино» и «Удинезе». От лигочемпионской четвертой строчки в турнирной таблице столичный клуб отделяют всего четыре очка. Так что мотивация гостей предельно понятна.
«Аталанта» еще совсем недавно возглавляла чемпионскую гонку, но сейчас в тройке лидеров выглядит если не третьим лишним, то той командой, которая скорее обозначает участие в борьбе за чемпионский титул, чем в ней реально участвует. У команды Гасперини был яркий всплеск в Турине, где был разгромлен «Ювентус» (0:4), но затем случились два «сухих» поражения от «Интера» и «Фиорентины», ставшие причиной нынешнего турнирного положения команды из Бергамо.
«Аталанте» не хватает стабильности и запаса прочности, но в игровом плане команда Гасперини выглядит более предпочтительно. Плюсуем сюда фактор своего поля. Теперь коэффициент на победу хозяев выглядит более симпатично. Усилим его прогнозом на результативность, которая в матчах этих команд редко поражает воображение.
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|«Чемпионат»
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|Текстовая
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Потери
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Пош, Палестра, Толой (все - травма)
«Лацио»: Гендузи (дисквалификация). Габаррон, Ибрахимович (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|4. Хин
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
6. Келли
Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
27. Камбьязо
Защитник
|Полузащитник
|44. Брешианини
2. Байо
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
8. Копмейнерс
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
5. Локателли
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Мальдини
10. Йылдыз
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
11. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукман
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
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Главный тренер
Winline умножит на 1.7150 номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - 4.80. Ничья котируется за 3.95.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 6.40. 1:0 идет за 6.80. 2:0 и 2:1 - за 7.40.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.77. ТМ 2.5 - 2.03.
Партнерский проект