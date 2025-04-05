Аталанта - Лацио, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Перерыв в чемпионате пришелся «Лацио» весьма кстати. В марте римляне без блеска и шика прошли в Лиге Европы «Викторию», крупно влетели «Болонье» (5:0) и не смогли обыграть на своем поле «Торино» и «Удинезе». От лигочемпионской четвертой строчки в турнирной таблице столичный клуб отделяют всего четыре очка. Так что мотивация гостей предельно понятна.

«Аталанта» еще совсем недавно возглавляла чемпионскую гонку, но сейчас в тройке лидеров выглядит если не третьим лишним, то той командой, которая скорее обозначает участие в борьбе за чемпионский титул, чем в ней реально участвует. У команды Гасперини был яркий всплеск в Турине, где был разгромлен «Ювентус» (0:4), но затем случились два «сухих» поражения от «Интера» и «Фиорентины», ставшие причиной нынешнего турнирного положения команды из Бергамо.

«Аталанте» не хватает стабильности и запаса прочности, но в игровом плане команда Гасперини выглядит более предпочтительно. Плюсуем сюда фактор своего поля. Теперь коэффициент на победу хозяев выглядит более симпатично. Усилим его прогнозом на результативность, которая в матчах этих команд редко поражает воображение.