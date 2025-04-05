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5 апреля 13:32ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Лацио, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Битва за Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 6 апреля, «Аталанта» в рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу примет на своем поле «Лацио». Обе команды претендуют на попадание по итогам сезона в зону Лиги чемпионов, борьба за попадание в которую в Серии А очень серьезная. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Бергамо.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

06.04.2024, Вс

19:00 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 1.71

Х - 3.95

П2 - 4.80

Турнир:  Серия А, 31-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Аталанта» 415039157-156
«Лацио»395041156-157

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2025«Лацио»

1:1

«Торино»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

13.03.2025«Лацио»

1:1

«Виктория»

Лига Европы

10.03.2025«Лацио»

1:1

«Удинезе»

Серия А

06.03.2025«Виктория»

1:2

«Лацио»

Лига Европы

Последние пять матчей «Аталанты» и «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2024«Лацио»

1:1

«Аталанта»

Серия А

04.02.2024«Аталанта»

3:1

«Лацио»

Серия А

08.10.2023«Лацио»

3:2

«Аталанта»

Серия А

11.02.2023«Лацио»

0:2

«Аталанта»

Серия А

23.10.2022«Аталанта»

0:2

«Лацио»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 30-ти туров «Аталанта» расположился на 3-й строчке, а «Лацио» - на 7-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер30207367-2867
2. Наполи30197447-2464
3. Аталанта30177663-2958
4. Болонья301511450-3456
5. Ювентус301413346-2855
6. Рома30157845-3052
7. Лацио30157851-4252
8. Фиорентина30156947-3051
9. Милан30138945-3547
10. Удинезе301171236-4140
11. Торино30912935-3539
12. Дженоа308111128-3835
13. Комо30791436-4730
14. Верона30931829-5830
15. Кальяри30781531-4429
16. Парма305111435-4926
17. Лечче30671721-4925
18. Эмполи304111524-4723
19. Венеция303111623-4320
20. Монца30291924-5215

Прогноз на матч

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Перерыв в чемпионате пришелся «Лацио» весьма кстати. В марте римляне без блеска и шика прошли в Лиге Европы «Викторию», крупно влетели «Болонье» (5:0) и не смогли обыграть на своем поле «Торино» и «Удинезе». От лигочемпионской четвертой строчки в турнирной таблице столичный клуб отделяют всего четыре очка. Так что мотивация гостей предельно понятна.

«Аталанта» еще совсем недавно возглавляла чемпионскую гонку, но сейчас в тройке лидеров выглядит если не третьим лишним, то той командой, которая скорее обозначает участие в борьбе за чемпионский титул, чем в ней реально участвует. У команды Гасперини был яркий всплеск в Турине, где был разгромлен «Ювентус» (0:4), но затем случились два «сухих» поражения от «Интера» и «Фиорентины», ставшие причиной нынешнего турнирного положения команды из Бергамо.

«Аталанте» не хватает стабильности и запаса прочности, но в игровом плане команда Гасперини выглядит более предпочтительно. Плюсуем сюда фактор своего поля. Теперь коэффициент на победу хозяев выглядит более симпатично. Усилим его прогнозом на результативность, которая в матчах этих команд редко поражает воображение. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Пош, Палестра, Толой (все - травма)

«Лацио»: Гендузи (дисквалификация). Габаррон, Ибрахимович (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Ювентус»:

Позиция«Аталанта»

«Лацио»

Позиция

Вратарь28. Патрисиу

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник4. Хин

15. Калюлю

Защитник

Защитник19. Джимсити

6. Келли

Защитник

Защитник23. Колашинац

27. Камбьязо

Защитник

Полузащитник44. Брешианини

2. Байо 

Полузащитник

Полузащитник15. Де Рон

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 7. Куадрадо

8. Копмейнерс

Полузащитник 

Полузащитник 77. Дзаппакоста

5. Локателли

Полузащитник

Полузащитник 70. Мальдини

10. Йылдыз

Полузащитник

Полузащитник 24. Самарджич

11. Гонсалес

Нападающий

Нападающий11. Лукман

22. Веа

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 1.7150 номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - 4.80. Ничья котируется за 3.95.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Лацио»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 6.40. 1:0 идет за 6.80. 2:0 и 2:1 - за 7.40.

Где смотреть бесплатно матч «Аталанта» - «Лацио»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.  

Будет ли много голов в матче «Аталанта» - «Лацио»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.77. ТМ 2.5 - 2.03.

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