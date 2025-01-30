Аталанта - Торино, 1 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 1 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Торино». Команда из Бергамо постарается обыграть крепкого середняка Серии А и немного сократить отставание от поступательно уходящих в чемпионской гонке в отрыв «Наполи» и «Интера».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
01.02.2025, Сб
20:00 МСК
«Торино» (Турин)
|П1 - 1.42
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Марко Пиччинини
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|35
|43
|53
|151-197
|«Торино»
|53
|43
|35
|197-151
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Аталанта»
|Серия А
|21.01.2025
|«Аталанта»
|5:0
|«Штурм»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
|14.01.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Ювентус»
|Серия А
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2025
|«Торино»
|2:0
|«Кальяри»
|Серия А
|19.01.2025
|«Фиорентина»
1:1
«Торино»
Серия А
|11.01.2025
|«Торино»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|05.01.2025
|«Торино»
0:0
«Парма»
Серия А
|29.12.2024
|«Удинезе»
2:2
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты» и «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Торино»
|2:1
|«Аталанта»
|Серия А
|26.05.2024
|«Аталанта»
|3:0
|«Торино»
|Серия А
|04.12.2023
|«Торино»
3:0
«Аталанта»
Серия А
|29.04.2023
|«Торино»
1:2
«Аталанта»
Серия А
|01.09.2022
|«Аталанта»
3:1
«Торино»
Серия А
Перед 23-м туром «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2. Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|3. Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|4. Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|5. Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6. Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|7. Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|8. Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|9. Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|10. Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|11. Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|12. Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|13. Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|14. Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|15. Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|16. Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|17. Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|18. Лечче
|22
|5
|5
|12
|15-40
|20
|19. Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|20. Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
Еще совсем недавно «Аталанта» поднималась на высшую строчку турнирной таблицы национального первенства, а на сегодняшний день бергамцы отстают от лидирующего «Наполи» уже на семь очков. Причиной тому стала безвыигрышная серия, которая длилась четыре тура. Прервать ее команде Гасперини удалось в минувшие выходные, когда на выезде был обыгран «Комо» (1:2).
На этой неделе «Аталанта» вновь не смогла победить, но ничья, привезенная из Барселоны, стала настоящим подарком для итальянского клуба, не без доли везения сумевшего не проиграть «Барсе» на ее поле.
Прервать неудачную серию в предыдущем туре чемпионата Италии удалось и «Торино». Туринская команда на своем поле одолела «Кальяри» (2:0), одержав в Серии А первую с 13 декабря победу.
Фаворит матча очевиден. Туринцы умеют выгрызать очки у лидеров, но в Бергамо им предстоит сдерживать одну из самых результативных атак первенства. В том, что голы в этой встрече в исполнении хозяев случаться, можно не сомневаться. А вот смогут ли гости хоть раз поразить ворота соперника - вопрос интересный. Пропускает «Аталанта» прилично для одного из лидеров Серии А, но «Торино» далеко не самый агрессивный клуб лиги. Делаем выбор в пользу «сухой» победы бергамцев.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Аталанта» - «Торино» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Аталанта»: Скамакка, Коссону, Лукман (все - травма)
«Торино»: Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Войвода, Савва (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Торино»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|32. Малинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|19. Джимсити
|23. Коко-Басси
|Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
|16. Педерсен
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|13. Марипан
|Защитник
|Полузащитник
|15. де Рон
|20. Лацаро
|Защитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|24. Соса
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
|28. Риччи
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|61. Тамез
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
|10. Влашич
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кателаре
|7. Карамо
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Ретеги
|18. Адамс
|Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Паоло Ваноли
|Главный тренер
Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают довольно скромным коэффициентом 1.42. На ничью можно поставить за 4.50, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за 7.90.
Наиболее вероятным исходом аналитики называют «сухую» победу «Аталанты», предлагая за итоговый счет 1:0 и 2:0 одинаковый коэффициент - 6.50. Ничья 0:0 и выигрыш хозяев поля со счетом 2:1 или 3:0 котируются за 9.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.45
«Наполи» - 2.75
«Аталанта» - 20.00
На чемпионство «Торино» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект