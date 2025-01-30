Аталанта - Торино, 1 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Еще совсем недавно «Аталанта» поднималась на высшую строчку турнирной таблицы национального первенства, а на сегодняшний день бергамцы отстают от лидирующего «Наполи» уже на семь очков. Причиной тому стала безвыигрышная серия, которая длилась четыре тура. Прервать ее команде Гасперини удалось в минувшие выходные, когда на выезде был обыгран «Комо» (1:2).

На этой неделе «Аталанта» вновь не смогла победить, но ничья, привезенная из Барселоны, стала настоящим подарком для итальянского клуба, не без доли везения сумевшего не проиграть «Барсе» на ее поле.

Прервать неудачную серию в предыдущем туре чемпионата Италии удалось и «Торино». Туринская команда на своем поле одолела «Кальяри» (2:0), одержав в Серии А первую с 13 декабря победу.

Фаворит матча очевиден. Туринцы умеют выгрызать очки у лидеров, но в Бергамо им предстоит сдерживать одну из самых результативных атак первенства. В том, что голы в этой встрече в исполнении хозяев случаться, можно не сомневаться. А вот смогут ли гости хоть раз поразить ворота соперника - вопрос интересный. Пропускает «Аталанта» прилично для одного из лидеров Серии А, но «Торино» далеко не самый агрессивный клуб лиги. Делаем выбор в пользу «сухой» победы бергамцев.