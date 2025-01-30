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30 января 13:17ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Торино, 1 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Гасперини постарается приблизиться к лидерам Серии А
Руслан Ипполитов

В субботу, 1 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Торино». Команда из Бергамо постарается обыграть крепкого середняка Серии А и немного сократить отставание от поступательно уходящих в чемпионской гонке в отрыв «Наполи» и «Интера».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

01.02.2025, Сб

20:00 МСК

«Торино» (Турин)

П1 - 1.42

Х - 4.50

П2 - 7.90

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: Марко Пиччинини

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»354353151-197
«Торино»534335197-151

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
25.01.2025«Комо»1:2«Аталанта»Серия А
21.01.2025«Аталанта»5:0«Штурм»Лига чемпионов
18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А
14.01.2025«Аталанта»1:1«Ювентус»Серия А

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2025«Торино»2:0«Кальяри»Серия А
19.01.2025«Фиорентина»

1:1

«Торино»

Серия А

11.01.2025«Торино»

1:1

«Ювентус»

Серия А

05.01.2025«Торино»

0:0

«Парма»

Серия А

29.12.2024«Удинезе»

2:2

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты» и «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Торино»2:1«Аталанта»Серия А
26.05.2024«Аталанта»3:0«Торино»Серия А
04.12.2023«Торино»

3:0

«Аталанта»

Серия А

29.04.2023«Торино»

1:2

«Аталанта»

Серия А

01.09.2022«Аталанта»

3:1

«Торино»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 23-м туром «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи22172337-1553
2. Интер21155155-1850
3. Аталанта22144448-2546
4. Лацио22123738-3039
5. Ювентус22813135-1937
6. Фиорентина21106535-2236
7. Милан2197532-2334
8. Болонья21810333-2734
9. Рома2286833-2830
10. Торино2268823-2626
11. Удинезе22751025-3426
12. Дженоа2268820-3026
13. Комо22571027-3622
14. Эмполи2249921-2921
15. Кальяри22561123-3621
16. Парма22481028-3920
17. Верона22621425-4820
18. Лечче22551215-4020
19. Венеция22371220-3516
20. Монца22271320-3313

Прогноз на матч

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Еще совсем недавно «Аталанта» поднималась на высшую строчку турнирной таблицы национального первенства, а на сегодняшний день бергамцы отстают от лидирующего «Наполи» уже на семь очков. Причиной тому стала безвыигрышная серия, которая длилась четыре тура. Прервать ее команде Гасперини удалось в минувшие выходные, когда на выезде был обыгран «Комо» (1:2). 

На этой неделе «Аталанта» вновь не смогла победить, но ничья, привезенная из Барселоны, стала настоящим подарком для итальянского клуба, не без доли везения сумевшего не проиграть «Барсе» на ее поле. 

Прервать неудачную серию в предыдущем туре чемпионата Италии удалось и «Торино». Туринская команда на своем поле одолела «Кальяри» (2:0), одержав в Серии А первую с 13 декабря победу.

Фаворит матча очевиден. Туринцы умеют выгрызать очки у лидеров, но в Бергамо им предстоит сдерживать одну из самых результативных атак первенства. В том, что голы в этой встрече в исполнении хозяев случаться, можно не сомневаться. А вот смогут ли гости хоть раз поразить ворота соперника - вопрос интересный. Пропускает «Аталанта» прилично для одного из лидеров Серии А, но «Торино» далеко не самый агрессивный клуб лиги. Делаем выбор в пользу «сухой» победы бергамцев.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Аталанта» - «Торино» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Аталанта»: Скамакка, Коссону, Лукман  (все - травма)

«Торино»: Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Войвода, Савва (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:

Позиция«Аталанта»«Торино»Позиция
Вратарь29. Карнезекки32. Малинкович-СавичВратарь
Защитник19. Джимсити23. Коко-БассиЗащитник
Защитник23. Колашинац16. ПедерсенЗащитник
Защитник4. Хин13. МарипанЗащитник
Полузащитник15. де Рон20. ЛацароЗащитник
Полузащитник13. Эдерсон24. СосаПолузащитник
Полузащитник 7. Куадрадо28. РиччиПолузащитник 
Полузащитник77. Дзаппакоста61. ТамезПолузащитник
Полузащитник8. Пашалич10. ВлашичПолузащитник
Нападающий17. Де Кателаре7. КарамоПолузащитник
Нападающий32. Ретеги18. АдамсНападающий
Главный тренерДжан Пьеро ГаспериниПаоло ВанолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают довольно скромным коэффициентом 1.42. На ничью можно поставить за 4.50, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за 7.90.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Торино»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики называют «сухую» победу «Аталанты», предлагая за итоговый счет 1:0 и 2:0 одинаковый коэффициент - 6.50. Ничья 0:0 и выигрыш хозяев поля со счетом 2:1 или 3:0 котируются за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Аталанта» - «Торино»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.45

«Наполи» - 2.75

«Аталанта» - 20.00

На чемпионство «Торино» ставки принимаются с коэффициентом 5000.00.

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