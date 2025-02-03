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3 февраля 13:38ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Атлетико — Хетафе, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

В Мадриде встретятся две самые надежные линии обороны Примеры
Руслан Ипполитов

Во вторник, 4 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу «Атлетико» сыграет на своем поле с «Хетафе». Мадридцы разгромили своего предыдущего кубкового соперника в 1/8 финала, но теперь подопечным Диего Симеоне будет гораздо труднее добыть путевку в следующую стадию. Последние результаты команды Хосе Бордалеса намекают на то, что легкой прогулки в полуфинал мадридцам ждать не стоит.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

04.02.2025, Вт

23:30 МСК

«Хетафе» (Хетафе)

П1 - 1.48

Х - 4.10

П2 - 7.50

Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»2910475-25
«Хетафе»4102925-75

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Атлетико»2:0«Мальорка»Примера
29.01.2025«Зальцбург»1:4«Атлетико»Лига чемпионов
25.01.2025«Атлетико»1:1«Вильярреал»Примера
21.01.2025«Атлетико»2:1«Байер»Лига чемпионов
18.01.2025«Леганес»1:0«Атлетико»Примера

Последние пять матчей «Хетафе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Хетафе»0:0«Севилья»Примера
26.01.2025«Реал Сосьедад»

0:3

«Хетафе»

Примера

18.01.2025«Хетафе»1:1«Барселона»Примера
15.01.2025«Понтеведра»0:1«Хетафе»Кубок Испании
12.01.2025«Лас-Пальмас»1:2«Хетафе»Примера

Последние пять матчей «Атлетико» и «Хетафе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Атлетико»1:0«Хетафе»Примера
15.05.2024«Хетафе»

0:3

«Атлетико»

Примера

19.12.2023«Атлетико»3:3«Хетафе»Примера
04.02.2023«Атлетико»1:1«Хетафе»Примера
15.08.2022«Хетафе»0:3«Атлетико»Примера

Прогноз на матч

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Рассуждения о возможном разгроме в этом матче - шутка. «Атлетико» действительно занимает не самое презентабельное место в турнирной таблице Ла Лиги (14), но обусловлено это прошлогодними неудачами. «Хетафе» злоупотреблял ничейными результатами, что и стало причиной падения в подвал турнирной таблицы. В последних пяти встречах команда Хосе Бордаласа одержала две победы в четырех матчах, а еще разошлась миром с «Севильей» и «Барселоной». Самое яркое впечатление произвела крупная выездная победа над «Реал Сосьедад» (0:3).

На своем поле «Атлетико» будет несомненным фаворитом, что подтверждают коэффициенты букмекеров, но, чтобы получить путевку в полуфинал, «матрасникам» придется изрядно попотеть.

Встречаются две самые надежные линии обороны Примеры. Меньше «Хетафе» (17) за 22 тура испанского первенства пропустила лишь команда Диего Симеоне (14). Не сложно догадаться, что встреча в Мадриде будет низовой. Значит, можно предположить, что планка в два забитых мяча может быть и не достигнута.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Атлетико» и «Хетафе» покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Атлетико»: Галан (травма)

«Хетафе»: Ньом (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Хетафе»:

Позиция«Атлетико»«Хетафе»Позиция
Вратарь1. Муссо1. ЛетачекВратарь
Защитник3. Аспиликуэта22. ДуартеЗащитник
Защитник2. Хименес15. АльдеретеЗащитник
Защитник14. Льоренте21. ИглесиасЗащитник
Защитник20. Витсель16. РикоЗащитник
Полузащитник 4. Галахер2. ДженеПолузащитник
Полузащитник 6. Коке8. АрамбарриПолузащитник 
Полузащитник12. Лино7. СолаПолузащитник
Полузащитник10. Корреа11. АленьяПолузащитник
Нападающий9. Серлот6. УчеНападающий
Нападающий7. Гризманн9. МайоральНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХосе БордаласГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 7.50. Вероятность победы «Атлетико» котируется за 1.48. На ничью можно поставить за 4.10.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Атлетико» - «Хетафе»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей с минимальным счетом 1:0, предлагая коэффициент 5.50. За 2:0 дают 6.00, за 0:0 - 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Атлетико» - «Хетафе»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто чаще всего выигрывал Кубок Испании?

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За явным преимуществом в этом списке лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала. 

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