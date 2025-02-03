Атлетико — Хетафе, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Рассуждения о возможном разгроме в этом матче - шутка. «Атлетико» действительно занимает не самое презентабельное место в турнирной таблице Ла Лиги (14), но обусловлено это прошлогодними неудачами. «Хетафе» злоупотреблял ничейными результатами, что и стало причиной падения в подвал турнирной таблицы. В последних пяти встречах команда Хосе Бордаласа одержала две победы в четырех матчах, а еще разошлась миром с «Севильей» и «Барселоной». Самое яркое впечатление произвела крупная выездная победа над «Реал Сосьедад» (0:3).

На своем поле «Атлетико» будет несомненным фаворитом, что подтверждают коэффициенты букмекеров, но, чтобы получить путевку в полуфинал, «матрасникам» придется изрядно попотеть.

Встречаются две самые надежные линии обороны Примеры. Меньше «Хетафе» (17) за 22 тура испанского первенства пропустила лишь команда Диего Симеоне (14). Не сложно догадаться, что встреча в Мадриде будет низовой. Значит, можно предположить, что планка в два забитых мяча может быть и не достигнута.