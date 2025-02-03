Атлетико — Хетафе, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 4 февраля, в четвертьфинале Кубка Испании по футболу «Атлетико» сыграет на своем поле с «Хетафе». Мадридцы разгромили своего предыдущего кубкового соперника в 1/8 финала, но теперь подопечным Диего Симеоне будет гораздо труднее добыть путевку в следующую стадию. Последние результаты команды Хосе Бордалеса намекают на то, что легкой прогулки в полуфинал мадридцам ждать не стоит.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетико» (Мадрид)
04.02.2025, Вт
23:30 МСК
«Хетафе» (Хетафе)
|П1 - 1.48
Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|29
|10
|4
|75-25
|«Хетафе»
|4
|10
|29
|25-75
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Атлетико»
|2:0
|«Мальорка»
|Примера
|29.01.2025
|«Зальцбург»
|1:4
|«Атлетико»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Атлетико»
|1:1
|«Вильярреал»
|Примера
|21.01.2025
|«Атлетико»
|2:1
|«Байер»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Леганес»
|1:0
|«Атлетико»
|Примера
Последние пять матчей «Хетафе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Хетафе»
|0:0
|«Севилья»
|Примера
|26.01.2025
|«Реал Сосьедад»
0:3
«Хетафе»
Примера
|18.01.2025
|«Хетафе»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
|15.01.2025
|«Понтеведра»
|0:1
|«Хетафе»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Лас-Пальмас»
|1:2
|«Хетафе»
|Примера
Последние пять матчей «Атлетико» и «Хетафе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Атлетико»
|1:0
|«Хетафе»
|Примера
|15.05.2024
|«Хетафе»
0:3
«Атлетико»
Примера
|19.12.2023
|«Атлетико»
|3:3
|«Хетафе»
|Примера
|04.02.2023
|«Атлетико»
|1:1
|«Хетафе»
|Примера
|15.08.2022
|«Хетафе»
|0:3
|«Атлетико»
|Примера
Рассуждения о возможном разгроме в этом матче - шутка. «Атлетико» действительно занимает не самое презентабельное место в турнирной таблице Ла Лиги (14), но обусловлено это прошлогодними неудачами. «Хетафе» злоупотреблял ничейными результатами, что и стало причиной падения в подвал турнирной таблицы. В последних пяти встречах команда Хосе Бордаласа одержала две победы в четырех матчах, а еще разошлась миром с «Севильей» и «Барселоной». Самое яркое впечатление произвела крупная выездная победа над «Реал Сосьедад» (0:3).
На своем поле «Атлетико» будет несомненным фаворитом, что подтверждают коэффициенты букмекеров, но, чтобы получить путевку в полуфинал, «матрасникам» придется изрядно попотеть.
Встречаются две самые надежные линии обороны Примеры. Меньше «Хетафе» (17) за 22 тура испанского первенства пропустила лишь команда Диего Симеоне (14). Не сложно догадаться, что встреча в Мадриде будет низовой. Значит, можно предположить, что планка в два забитых мяча может быть и не достигнута.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
В прямом эфире встречу между «Атлетико» и «Хетафе» покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Атлетико»: Галан (травма)
«Хетафе»: Ньом (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Хетафе»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Хетафе»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|1. Летачек
|Вратарь
|Защитник
|3. Аспиликуэта
|22. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|2. Хименес
|15. Альдерете
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|21. Иглесиас
|Защитник
|Защитник
|20. Витсель
|16. Рико
|Защитник
|Полузащитник
|4. Галахер
|2. Джене
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Коке
|8. Арамбарри
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Лино
|7. Сола
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Корреа
|11. Аленья
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Серлот
|6. Уче
|Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
|9. Майораль
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Хосе Бордалас
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 7.50. Вероятность победы «Атлетико» котируется за 1.48. На ничью можно поставить за 4.10.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI победу гостей с минимальным счетом 1:0, предлагая коэффициент 5.50. За 2:0 дают 6.00, за 0:0 - 7.50.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ!». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
За явным преимуществом в этом списке лидирует «Барселона», 31 раз побеждавшая в турнире. 24 раза трофей завоевывал «Атлетик» из Бильбао, 20 - мадридский «Реал». «Атлетико» в этом рейтинге занимает четвертое место, имея на своем счету 10 побед, последняя из которых случилась в 2013 году. А еще у «матрасников» 9 проигранных финалов. «Хетафе» почетный титул не покорялся никогда, но команда дважды в своей истории доходила до финала.
Партнерский проект