Атланта Юнайтед - Интер Майами, 17 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

«Атланта» - крайне неприятный соперник для звездного клуба Дэвида Бекхэма. Только в прошлом году команды наиграли между собой полдесятка матчей в регулярном чемпионате и в плей-офф. И лишь один из них завершился в пользу банды Месси! «Юнайтед» выиграли трижды, в том числе два последних матча в 1/8 финала. Правда, сразу после этого команда Миранчука и вылетела, но болельщики запомнили их как тех самых парней, которые обыграли Месси.

На старте нового сезона «Атланта» выступает с переменным успехом. «Интер Майами» в этом году еще не проигрывал: из семи официальных матчей выиграл шесть при всего одной ничьей. Матчи между этими командами традиционно проходят результативно. Ставка на тотал больше 2.5 заходила восемь игр подряд. Верим, что сыграет и в девятый раз - в комплексе с обоюдным взятием ворот.