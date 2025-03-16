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16 марта 7:00ГлавнаяПрогнозыФутболMLS

Атланта Юнайтед - Интер Майами, 17 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

И снова Миранчук против Месси!
Валентин Васильев

В прошлом сезоне МЛС «Атланта Юнайтед» выдала самую громкую сенсацию плей-офф. Именно команда Алексея Миранчука не пустила в четвертьфинал великих Месси, Суареса и Альбу. В ночь с воскресенья на понедельник эти команды впервые сойдутся в 2025 году.  Рассказываем о наиболее интересных вариантов для пари в матче.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атланта Юнайтед»

17.03.2025, Пн

02:00 МСК

«Интер Майами»

П1 - 2.25

Х - 3.80

П2 - 2.90

Турнир: MLS, 4-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атланта Юнайтед»74627-25
«Интер Майами»64725-27

Последние пять официальных матчей «Атланты»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025

«Атланта»

0:0

«Ред Буллз»

MLS

01.03.2025

«Шарлотт»

2:0

«Атланта»

MLS

23.02.2025

«Атланта»

3:2

«Монреаль»

MLS

24.11.2024

«Орландо»

1:0

«Атланта»

MLS

10.11.2024

«Интер Майами»

2:3

«Атланта»

MLS

Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2025

«Кавальер»

0:2

«Интер Майами»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

09.03.2025

«Интер Майами»

2:0

«Шарлотт»

MLS

07.03.2025

«Интер Майами» 

2:0

«Кавальер»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

03.03.2025

«Динамо Хьюстон»

1:4

«Интер Майами»

MLS

26.02.2025

«Интер Майами» 

3:1

«Канзас Сити»

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

Последние пять матчей «Атланты» и «Интер Майами»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024

«Интер Майами»

2:3

«Атланта»

MLS

03.11.2024

«Атланта»

2:1

«Интер Майами»

MLS

26.10.2024

«Интер Майами»

2:1

«Атланта»

MLS

19.09.2024

«Атланта»

2:2

«Интер Майами»

MLS

30.05.2024

«Интер Майами»

1:3

«Атланта»

MLS

Место в таблице

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После трех проведенных матчей «Интер» занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» - 12-е.

КлубИВНПМО
1. Филадельфия330010-39
2. Коламбус Крю42206-38
3. Интер Майами32107-37
4. Шарлотт42116-37
5. Чикаго Файр42119-87
6. Нью-Йорк Сити42116-57
7. Ди Си Юнайтед41306-56
8. Цинциннати42024-66
9. Нью-Йорк Ред Буллз41214-35
10. Нэшвилл31112-24
11. Орландо Сити41129-104
12. Атланта31113-44
13. Монреаль40132-61
14. Нью-Инглэнд40131-51
15. Торонто40135-101

Прогноз на матч

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«Атланта» - крайне неприятный соперник для звездного клуба Дэвида Бекхэма. Только в прошлом году команды наиграли между собой полдесятка матчей в регулярном чемпионате и в плей-офф. И лишь один из них завершился в пользу банды Месси! «Юнайтед» выиграли трижды, в том числе два последних матча в 1/8 финала. Правда, сразу после этого команда Миранчука и вылетела, но болельщики запомнили их как тех самых парней, которые обыграли Месси.

На старте нового сезона «Атланта» выступает с переменным успехом.  «Интер Майами» в этом году еще не проигрывал: из семи официальных матчей выиграл шесть при всего одной ничьей. Матчи между этими командами традиционно проходят результативно. Ставка на тотал больше 2.5 заходила восемь игр подряд. Верим, что сыграет и в девятый раз - в комплексе с обоюдным взятием ворот.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляции МЛС доступны для просмотра по подписке в приложении Apple TV. Графические трансляции проводят легальные букмекерские конторы, текстовые - спортивные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атланта»: Тиаре, Леннон, Латте, Эрнандес, Торрес (все - травмы)

«Интер Майами»: Устари, Вейгандт, Пико (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атланта» - «Интер Майами»:

Позиция«Атланта» «Интер Майами»Позиция
Вратарь1. Гузан19. УстариВратарь
Защитник47. Эдвардс2. ЛуханЗащитник
Защитник5. Грегерсен37.ФальконЗащитник
Защитник3. Уильямс14. МартинесЗащитник
Защитник18. Амадор18. АльбаЗащитник
Полузащитник 99. Слиш5. БускетсПолузащитник
Полузащитник 8. Муюмба55. РедондоПолузащитник 
Полузащитник59. Миранчук21. АльендеПолузащитник
Нападающий10. Альмирон8. СеговиаНападающий
Нападающий9. Лобжанидзе9. СуаресНападающий
Нападающий30. Тогаси10. МессиНападающий
Главный тренерРонни ДейлаХавьер МаскераноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания PARI установила высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.25 на хозяев и 2.90 - на гостей.  При ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атланта» - «Интер Майами»?

По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 8.50.

Будет ли играть Месси?

В этом сезоне Хавьер Маскерано очень бережно относится к своей легенде. Два матча Месси отсутствовал в заявке, еще один посмотрел зрителем со скамейки. Но в Атланте Лео скорее всего сыграет - в Майами не забыли, кто вышиб «Интер» из плей-офф прошлой осенью.

Миранчук выйдет на поле?

Позиции российского полузащитника в клубе сомнениям не подвергаются. Все три матча нового сезона Миранчук начинал в стартовом составе и только раз не доиграл встречу до конца. Результативных действий Алексей пока не совершал.

Кто тренирует «Атланту» и «Интер Майами»?

В конце прошлого года «Юнайтед» возглавил норвежский специалист Ронни Дейла. «Интер Майами» тренирует Хавьер Маскерано.

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