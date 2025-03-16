Атланта Юнайтед - Интер Майами, 17 марта: где смотреть матч МЛС, прогноз, составы

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В прошлом сезоне МЛС «Атланта Юнайтед» выдала самую громкую сенсацию плей-офф. Именно команда Алексея Миранчука не пустила в четвертьфинал великих Месси, Суареса и Альбу. В ночь с воскресенья на понедельник эти команды впервые сойдутся в 2025 году. Рассказываем о наиболее интересных вариантов для пари в матче.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атланта Юнайтед»
17.03.2025, Пн
02:00 МСК
«Интер Майами»
|П1 - 2.25
Турнир: MLS, 4-й тур
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атланта Юнайтед»
|7
|4
|6
|27-25
|«Интер Майами»
|6
|4
|7
|25-27
Последние пять официальных матчей «Атланты»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.03.2025
«Атланта»
0:0
«Ред Буллз»
MLS
01.03.2025
«Шарлотт»
2:0
«Атланта»
MLS
23.02.2025
«Атланта»
3:2
«Монреаль»
MLS
24.11.2024
«Орландо»
1:0
«Атланта»
MLS
10.11.2024
«Интер Майами»
2:3
«Атланта»
MLS
Последние пять официальных матчей «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.03.2025
«Кавальер»
0:2
«Интер Майами»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
09.03.2025
«Интер Майами»
2:0
«Шарлотт»
MLS
07.03.2025
«Интер Майами»
2:0
«Кавальер»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
03.03.2025
«Динамо Хьюстон»
1:4
«Интер Майами»
MLS
26.02.2025
«Интер Майами»
3:1
«Канзас Сити»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Последние пять матчей «Атланты» и «Интер Майами»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
10.11.2024
«Интер Майами»
2:3
«Атланта»
MLS
03.11.2024
«Атланта»
2:1
«Интер Майами»
MLS
26.10.2024
«Интер Майами»
2:1
«Атланта»
MLS
19.09.2024
«Атланта»
2:2
«Интер Майами»
MLS
30.05.2024
«Интер Майами»
1:3
«Атланта»
MLS
После трех проведенных матчей «Интер» занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Филадельфия
|3
|3
|0
|0
|10-3
|9
|2. Коламбус Крю
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|3. Интер Майами
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Шарлотт
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|5. Чикаго Файр
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|6. Нью-Йорк Сити
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ди Си Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|6-5
|6
|8. Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|9. Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|10. Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|9-10
|4
|12. Атланта
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|13. Монреаль
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|14. Нью-Инглэнд
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|15. Торонто
|4
|0
|1
|3
|5-10
|1
«Атланта» - крайне неприятный соперник для звездного клуба Дэвида Бекхэма. Только в прошлом году команды наиграли между собой полдесятка матчей в регулярном чемпионате и в плей-офф. И лишь один из них завершился в пользу банды Месси! «Юнайтед» выиграли трижды, в том числе два последних матча в 1/8 финала. Правда, сразу после этого команда Миранчука и вылетела, но болельщики запомнили их как тех самых парней, которые обыграли Месси.
На старте нового сезона «Атланта» выступает с переменным успехом. «Интер Майами» в этом году еще не проигрывал: из семи официальных матчей выиграл шесть при всего одной ничьей. Матчи между этими командами традиционно проходят результативно. Ставка на тотал больше 2.5 заходила восемь игр подряд. Верим, что сыграет и в девятый раз - в комплексе с обоюдным взятием ворот.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Атланта»: Тиаре, Леннон, Латте, Эрнандес, Торрес (все - травмы)
«Интер Майами»: Устари, Вейгандт, Пико (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атланта» - «Интер Майами»:
|Позиция
|«Атланта»
|«Интер Майами»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гузан
|19. Устари
|Вратарь
|Защитник
|47. Эдвардс
|2. Лухан
|Защитник
|Защитник
|5. Грегерсен
|37.Фалькон
|Защитник
|Защитник
|3. Уильямс
|14. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|18. Амадор
|18. Альба
|Защитник
|Полузащитник
|99. Слиш
|5. Бускетс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Муюмба
|55. Редондо
|Полузащитник
|Полузащитник
|59. Миранчук
|21. Альенде
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Альмирон
|8. Сеговиа
|Нападающий
|Нападающий
|9. Лобжанидзе
|9. Суарес
|Нападающий
|Нападающий
|30. Тогаси
|10. Месси
|Нападающий
|Главный тренер
|Ронни Дейла
|Хавьер Маскерано
|Главный тренер
Компания PARI установила высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.25 на хозяев и 2.90 - на гостей. При ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.80.
По расчетам аналитиков, самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1. Этот результат в прематче идет за 8.50.
В этом сезоне Хавьер Маскерано очень бережно относится к своей легенде. Два матча Месси отсутствовал в заявке, еще один посмотрел зрителем со скамейки. Но в Атланте Лео скорее всего сыграет - в Майами не забыли, кто вышиб «Интер» из плей-офф прошлой осенью.
Позиции российского полузащитника в клубе сомнениям не подвергаются. Все три матча нового сезона Миранчук начинал в стартовом составе и только раз не доиграл встречу до конца. Результативных действий Алексей пока не совершал.
В конце прошлого года «Юнайтед» возглавил норвежский специалист Ронни Дейла. «Интер Майами» тренирует Хавьер Маскерано.
Партнерский проект