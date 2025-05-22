Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 мая 10:59ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетик — Барселона, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Последний матч чемпионата Испании
Руслан Ипполитов

Матч 38-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Барселоной» станет последним в игровой программе Ла Лиги. Чем порадуют соперники болельщиков на финише? Оцениваем баланс сил и котировки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао)

25.05.2025, Вс

22:00 МСК

«Барселона» (Барселона) 

П1 - 3.35

Х - 3.75

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не назначен

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Атлетик»

80

40

123

335-448

«Барселона»

123

40

80

448-335

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Валенсия»

0:1

«Атлетик»

Примера

15.05.2025«Хетафе»

0:2

«Атлетик»

Примера

11.05.2025«Атлетик»

1:0

«Алавес»

Примера

08.05.2025«Манчестер Юнайтед»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

04.05.2025«Реал Сосьедад»

0:0

«Атлетик»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Барселона»

2:3

«Вильярреал»

Примера

15.05.2025«Эспаньол»

0:2

«Барселона»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

06.05.2025«Интер»

4:3 ДВ

«Барселона»

Примера

03.05.2025«Вальядолид»

1:2

«Барселона»

Примера

Последние пять матчей «Атлетика» и «Барселоны:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2025«Атлетик»

0:2

«Сельта»

Суперкубок Испании

24.09.2024«Барселона»

2:1

«Атлетик»

Примера

03.03.2024«Атлетик»

0:0

«Барселона»

Примера

24.01.2024«Атлетик»

4:2 ДВ

«Барселона»

Кубок Испании

22.10.2023«Барселона»

1:0

«Атлетик»

Примера

Турнирное положение

Свернуть

«Барселона» перед заключительным туром уже гарантировала себе 1-е место, а «Атлетик» - идет 4-м. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона37274699-3985
2. Реал Мадрид37256676-3881
3. Атлетико372110664-3073
4. Атлетик371913554-2670
5. Вильярреал371910867-4967
6. Бетис3716111056-4959
7. Сельта371571557-5652
8. Райо Вальекано3713121241-4551
9. Осасуна3712151047-5151
10. Мальорка371381635-4447
11. Реал Сосьедад371371735-4446
12. Валенсия3711121443-5345
13. Хетафе371191733-3742
14. Алавес3710111637-4741
15. Севилья3710111640-5141
16. Жирона371181844-5641
17. Эспаньол371091838-5139
18. Леганес378131636-5637
19. Лас-Пальмас37882140-5932
20. Вальядолид37442926-8716

Прогноз на матч

Свернуть

Соперники  уже решили свои турнирные задачи. Каталонцы гарантировали себе чемпионство, а клуб из Бильбао забронировал путевку в лигу чемпионов. Есть все основания полагать, что драки в Бильбао не случится. Команда Флика уже отметила чемпионство, а хозяева - не самый кровожадный коллектив Примеры.

Не ждем большого количества забитых мячей. У «Атлетика» одна из лучших оборонительных линий, а у «Барсы» - лучшая атака. Но в каком составе выйдет на игру эта атака - вопрос серьезный. 

Резона биться - нет у соперников никакого. Ставим на низкую результативность. Наш выбор - «Атлетик» не проиграет, а соперники не смогут организовать на двоих больше трех голов. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире матч покажет канал «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетик»: Н.Уильямс (травма) 

«Барселона»:  Кунде, Торрес, Родригес, Бенранль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Барселона»:

Позиция«Атлетик»

«Барселона»

Позиция

Вратарь1. Симон

25. Щенсны

Вратарь

Защитник2. Горосабель

32. Форт

Защитник

Защитник3. Вивиан

4. Араухо

Защитник

Защитник5. Альварес

35. Мартин

Защитник

Защитник17. Берчиче

15. Кристенсен

Защитник

Полузащитник6. Весга

8. Педри

Полузащитник

Полузащитник 23. Хаурехисар

21. де Йонг

Полузащитник 

Полузащитник20. Гомес

20. Ольмо

Полузащитник

Полузащитник7. Беренгер

19. Ямаль

Нападающий

Полузащитник12. Гурусета

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий21. Саннади

9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерЭрнесто Вальверде

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты видят шансы хозяев поля на победу чуть менее высокими. Вероятность успеха команды из Бильбао котируется за 3.35, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по красноречивому коэффициенту 2.05. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.75.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Барселона»?

Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (8.50) предложен за ничью 1:1. 

Кто забьет первый гол в матче «Атлетик» - «Барселона»?

На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить с коэффициентом 2.20. Если первыми в игре отличаться гости, сыграет ставка за 1.73.

Будет ли много голов в матче «Атлетик» - «Барселона»?

2-3 гола, если судить по котировкам, соперники на двоих сообразить должны. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.55. ТМ 2.5 предложен за 2.45. Вариант «обе забьют» идет за 1.50.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных