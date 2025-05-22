Атлетик — Барселона, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Матч 38-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Барселоной» станет последним в игровой программе Ла Лиги. Чем порадуют соперники болельщиков на финише? Оцениваем баланс сил и котировки.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Атлетик»
80
40
123
335-448
|«Барселона»
123
40
80
448-335
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Валенсия»
0:1
«Атлетик»
Примера
|15.05.2025
|«Хетафе»
0:2
«Атлетик»
Примера
|11.05.2025
|«Атлетик»
1:0
«Алавес»
Примера
|08.05.2025
|«Манчестер Юнайтед»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Атлетик»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Барселона»
2:3
«Вильярреал»
Примера
|15.05.2025
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 ДВ
«Барселона»
Примера
|03.05.2025
|«Вальядолид»
1:2
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Атлетика» и «Барселоны:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2025
|«Атлетик»
0:2
«Сельта»
Суперкубок Испании
|24.09.2024
|«Барселона»
2:1
«Атлетик»
Примера
|03.03.2024
|«Атлетик»
0:0
«Барселона»
Примера
|24.01.2024
|«Атлетик»
4:2 ДВ
«Барселона»
Кубок Испании
|22.10.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетик»
Примера
«Барселона» перед заключительным туром уже гарантировала себе 1-е место, а «Атлетик» - идет 4-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2. Реал Мадрид
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3. Атлетико
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4. Атлетик
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5. Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6. Бетис
|37
|16
|11
|10
|56-49
|59
|7. Сельта
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8. Райо Вальекано
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9. Осасуна
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10. Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11. Реал Сосьедад
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12. Валенсия
|37
|11
|12
|14
|43-53
|45
|13. Хетафе
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14. Алавес
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15. Севилья
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|16. Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17. Эспаньол
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18. Леганес
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19. Лас-Пальмас
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20. Вальядолид
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
Соперники уже решили свои турнирные задачи. Каталонцы гарантировали себе чемпионство, а клуб из Бильбао забронировал путевку в лигу чемпионов. Есть все основания полагать, что драки в Бильбао не случится. Команда Флика уже отметила чемпионство, а хозяева - не самый кровожадный коллектив Примеры.
Не ждем большого количества забитых мячей. У «Атлетика» одна из лучших оборонительных линий, а у «Барсы» - лучшая атака. Но в каком составе выйдет на игру эта атака - вопрос серьезный.
Резона биться - нет у соперников никакого. Ставим на низкую результативность. Наш выбор - «Атлетик» не проиграет, а соперники не смогут организовать на двоих больше трех голов.
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В прямом эфире матч покажет канал «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
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|Текстовая
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Потери
«Атлетик»: Н.Уильямс (травма)
«Барселона»: Кунде, Торрес, Родригес, Бенранль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетик»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|1. Симон
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|2. Горосабель
32. Форт
Защитник
|Защитник
|3. Вивиан
4. Араухо
Защитник
|Защитник
|5. Альварес
35. Мартин
Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
15. Кристенсен
Защитник
|Полузащитник
|6. Весга
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
21. де Йонг
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Гомес
20. Ольмо
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Беренгер
19. Ямаль
Нападающий
|Полузащитник
|12. Гурусета
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|21. Саннади
9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (8.50) предложен за ничью 1:1.
На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить с коэффициентом 2.20. Если первыми в игре отличаться гости, сыграет ставка за 1.73.
2-3 гола, если судить по котировкам, соперники на двоих сообразить должны. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.55. ТМ 2.5 предложен за 2.45. Вариант «обе забьют» идет за 1.50.
Партнерский проект