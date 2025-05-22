Атлетик — Барселона, 25 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Соперники уже решили свои турнирные задачи. Каталонцы гарантировали себе чемпионство, а клуб из Бильбао забронировал путевку в лигу чемпионов. Есть все основания полагать, что драки в Бильбао не случится. Команда Флика уже отметила чемпионство, а хозяева - не самый кровожадный коллектив Примеры.

Не ждем большого количества забитых мячей. У «Атлетика» одна из лучших оборонительных линий, а у «Барсы» - лучшая атака. Но в каком составе выйдет на игру эта атака - вопрос серьезный.

Резона биться - нет у соперников никакого. Ставим на низкую результативность. Наш выбор - «Атлетик» не проиграет, а соперники не смогут организовать на двоих больше трех голов.