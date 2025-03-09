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9 марта 8:23ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетик Бильбао - Мальорка, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Ремейк финала Кубка Испании-2024
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 9 марта, в Бильбао местный  «Атлетик» встретится с «Мальоркой». Матч 27-го тура Ла Лиги станет повторением последнего финала национального кубка. Гости попытаются взять реванш за поражение годичной давности, а «баскам» нельзя терять лигочемпионское место в турнирной таблице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао) 

09.03.2024, Вс

20:30 МСК

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) 

П1 - 1.70

Х - 3.60

П2 - 5.40

Турнир:  Чемпионат Испании, 27-й тур

Стадион:  «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Атлетик» 331819106-74
«Мальорка»19183374-106

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

23.02.2025«Атлетик»

7:1

«Вальядолид»

Примера

16.02.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетик»

Примера

08.02.2025«Атлетик»

3:0

«Жирона»

Примера

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Мальорка»

1:1

«Алавес»

Примера

24.02.2025«Севилья»

1:1

«Мальорка»

Примера

16.02.2025«Мальорка»

3:1

«Лас-Пальмас»

Примера

10.02.2025«Мальорка»

1:1

«Осасуна»

Примера

01.02.2025«Атлетико»

2:0

«Мальорка»

Примера

Последние пять матчей «Атлетика» и «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2024«Мальорка»

0:0

«Атлетик»

Примера

06.04.2024«Атлетик»

1:1 (4:2 - пен.)

«Мальорка»

Кубок Испании

02.02.2024«Атлетик»

4:0

«Мальорка»

Примера

03.09.2023«Мальорка»

0:0

«Атлетик»

Примера

01.05.2023«Мальорка»

1:1

«Атлетик»

Примера

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Атлетико26168243-1656
3. Реал Мадрид26166455-2554
4. Атлетик26139444-2348
5. Вильярреал26128648-3644
6. Бетис26108834-3338
7. Райо Вальекано2699828-2736
8. Сельта271061140-4136
9. Мальорка261061025-3236
10. Реал Сосьедад261041223-2734
11. Севилья2689931-3633
12. Осасуна26712732-3733
13. Жирона26951234-3932
14. Хетафе26791021-2130
15. Эспаньол25761224-3627
16. Валенсия27691230-4527
17. Леганес27691224-4027
18. Алавес27681330-4026
19. Лас-Пальмас26661430-4424
20. Вальядолид27441918-6216

Прогноз на матч

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На своем поле «Атлетик» имеет чуть больше шансов на победу, да и мотивирован клуб из Бильбао чуть больше. Четвертую строчку в турнирной таблице хозяева поля не упустят при любом исходе, но потеря очков может позволить «Вильярреалу» вплотную приблизиться к команде Эрнесто Вальверде.

Пять из шести последних матчей соперников завершились вничью, включая прошлогоднюю встречу в финале национального кубка, в которой «Атлетик» добился победы лишь в серии пенальти. Команда из Бильбао действует на поле довольно рационально, а «Мальорка» не блещет результативностью, имея средний показатель меньше одного забитого мяча за игру. Рискнем предположить, что если в этой встрече кто-то и победит, то благодаря единственному голу. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Бильбао в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетик»: Руис (дисквалификация)

«Мальорка»: Наварро (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Мальорка»:

Позиция«Атлетик»

«Мальорка»

Позиция

Вратарь1. Симон

43. Де Хеа

Вратарь

Защитник3. Вивиан

2. Додо

Защитник

Защитник5. Альварес

15. Комуццо

Защитник

Защитник2. Горосабель

6. Раньери

Защитник

Защитник17. Берчиче

65. Паризи

Полузащитник

Полузащитник23. Хаурехисар

24. Ричардсон

Полузащитник

Полузащитник 24. Прадос

8. Мандрагора 

Полузащитник 

Полузащитник 8. Сансет

27. Ндур

Полузащитник

Нападающий9. Уильямс

90. Флоруншо

Полузащитник

Нападающий7. Беренгер

9. Бельтран

Нападающий

Нападающий21. Саннади

20. Кин

Нападающий

Главный тренерЭрнесто Вальверде

Раффаэле Палладино

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 5.40 номинал успешной ставки на победу «островитян». Коэффициент на победу хозяев поля - 1.70. Ничья идет за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Алетик» - «Мальорка»?

В линии Winline самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.20) предлагается за выигрыш «басков» 1:0. Угаданные 2:0 в пользу «Атлетика» шестикратно умножат номинал пари. 2:1 и 0:0 можно взять за 7.80.

Где смотреть бесплатно матч «Атлетик» - «Мальорка»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Атлетик» - «Мальорка»?

Встреча этих команд не сулит высокой результативности. ТМ 2.5 предлагается за 1.68, ТБ 2.0 - за 1.59. Поставить на то, что оба соперника забьют можно с коэффициентом 2.12.

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