Атлетик Бильбао - Мальорка, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 9 марта, в Бильбао местный «Атлетик» встретится с «Мальоркой». Матч 27-го тура Ла Лиги станет повторением последнего финала национального кубка. Гости попытаются взять реванш за поражение годичной давности, а «баскам» нельзя терять лигочемпионское место в турнирной таблице.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао)
09.03.2024, Вс
20:30 МСК
«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)
|П1 - 1.70
Турнир: Чемпионат Испании, 27-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|33
|18
|19
|106-74
|«Мальорка»
|19
|18
|33
|74-106
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|23.02.2025
|«Атлетик»
7:1
«Вальядолид»
Примера
|16.02.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетик»
Примера
|08.02.2025
|«Атлетик»
3:0
«Жирона»
Примера
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Мальорка»
1:1
«Алавес»
Примера
|24.02.2025
|«Севилья»
1:1
«Мальорка»
Примера
|16.02.2025
|«Мальорка»
3:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|10.02.2025
|«Мальорка»
1:1
«Осасуна»
Примера
|01.02.2025
|«Атлетико»
2:0
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Атлетика» и «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2024
|«Мальорка»
0:0
«Атлетик»
Примера
|06.04.2024
|«Атлетик»
1:1 (4:2 - пен.)
«Мальорка»
Кубок Испании
|02.02.2024
|«Атлетик»
4:0
«Мальорка»
Примера
|03.09.2023
|«Мальорка»
0:0
«Атлетик»
Примера
|01.05.2023
|«Мальорка»
1:1
«Атлетик»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Атлетико
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3. Реал Мадрид
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4. Атлетик
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5. Вильярреал
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6. Бетис
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7. Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|8. Сельта
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|9. Мальорка
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|10. Реал Сосьедад
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|11. Севилья
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|12. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|13. Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14. Хетафе
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Валенсия
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17. Леганес
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18. Алавес
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19. Лас-Пальмас
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|20. Вальядолид
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
На своем поле «Атлетик» имеет чуть больше шансов на победу, да и мотивирован клуб из Бильбао чуть больше. Четвертую строчку в турнирной таблице хозяева поля не упустят при любом исходе, но потеря очков может позволить «Вильярреалу» вплотную приблизиться к команде Эрнесто Вальверде.
Пять из шести последних матчей соперников завершились вничью, включая прошлогоднюю встречу в финале национального кубка, в которой «Атлетик» добился победы лишь в серии пенальти. Команда из Бильбао действует на поле довольно рационально, а «Мальорка» не блещет результативностью, имея средний показатель меньше одного забитого мяча за игру. Рискнем предположить, что если в этой встрече кто-то и победит, то благодаря единственному голу.
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|«МАТЧ! Футбол 2»
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Потери
«Атлетик»: Руис (дисквалификация)
«Мальорка»: Наварро (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Атлетик»
«Мальорка»
Позиция
|Вратарь
|1. Симон
43. Де Хеа
Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
2. Додо
Защитник
|Защитник
|5. Альварес
15. Комуццо
Защитник
|Защитник
|2. Горосабель
6. Раньери
Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
65. Паризи
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
24. Ричардсон
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Прадос
8. Мандрагора
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сансет
27. Ндур
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уильямс
90. Флоруншо
Полузащитник
|Нападающий
|7. Беренгер
9. Бельтран
Нападающий
|Нападающий
|21. Саннади
20. Кин
Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Winline умножит на 5.40 номинал успешной ставки на победу «островитян». Коэффициент на победу хозяев поля - 1.70. Ничья идет за 3.60.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
В линии Winline самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.20) предлагается за выигрыш «басков» 1:0. Угаданные 2:0 в пользу «Атлетика» шестикратно умножат номинал пари. 2:1 и 0:0 можно взять за 7.80.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире.
Встреча этих команд не сулит высокой результативности. ТМ 2.5 предлагается за 1.68, ТБ 2.0 - за 1.59. Поставить на то, что оба соперника забьют можно с коэффициентом 2.12.
Партнерский проект