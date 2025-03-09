Атлетик Бильбао - Мальорка, 9 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

На своем поле «Атлетик» имеет чуть больше шансов на победу, да и мотивирован клуб из Бильбао чуть больше. Четвертую строчку в турнирной таблице хозяева поля не упустят при любом исходе, но потеря очков может позволить «Вильярреалу» вплотную приблизиться к команде Эрнесто Вальверде.

Пять из шести последних матчей соперников завершились вничью, включая прошлогоднюю встречу в финале национального кубка, в которой «Атлетик» добился победы лишь в серии пенальти. Команда из Бильбао действует на поле довольно рационально, а «Мальорка» не блещет результативностью, имея средний показатель меньше одного забитого мяча за игру. Рискнем предположить, что если в этой встрече кто-то и победит, то благодаря единственному голу.