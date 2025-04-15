Атлетико М —Вальядолид, 14 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В заключительный игровой день 31-го тура чемпионата Испании по футболу состоится всего один матч. Мадридский «Атлетико» принимает «Вальядолид». Разбираемся в предматчевых раскладах. После субботней победы «Барселоны» команда Диего Симеоне отстает от лидера первенства уже на 10 очков и не имеет права терять баллы в домашней встрече с обреченным на вылет аутсайдером Примеры.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетико» (Мадрид)
14.04.2025, Пн
22:00 МСК
«Вальядолид» (Вальядолид)
|П1 - 1.12
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур
Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Атлетико»
61
21
23
219-118
|«Вальядолид»
23
21
61
118-219
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Севилья»
1:2
«Атлетико»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетико»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0 (2:4 - пен.)
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вальядолид»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Вальядолид»
0:4
«Хетафе»
Примера
|29.03.2025
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|15.03.2025
|«Вальядолид»
0:1
«Сельта»
Примера
|08.03.2025
|«Валенсия»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|28.02.2025
|«Вальядолид»
1:1
«Лас-Пальмас»
Примера
Последние пять матчей «Атлетико» и «Вальядолид»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Вальядолид»
0:5
«Атлетико»
Примера
|30.04.2023
|«Вальядолид»
2:5
«Атлетико»
Примера
|21.01.2023
|«Атлетико»
3:0
«Вальядолид»
Примера
|22.05.2021
|«Вальядолид»
1:2
«Атлетико»
Примера
|05.12.2022
|«Атлетико»
2:0
«Вальядолид»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2. Реал Мадрид
|30
|19
|6
|5
|63-31
|63
|3. Атлетико
|30
|17
|9
|4
|49-24
|60
|4. Атлетик
|30
|14
|12
|4
|46-24
|54
|5. Бетис
|30
|13
|9
|8
|41-37
|48
|6. Вильярреал
|29
|13
|9
|7
|51-39
|48
|7. Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8. Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9. Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10. Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|33-35
|40
|11. Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12. Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|13. Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|14. Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|15. Осасуна
|30
|7
|14
|9
|34-43
|35
|16. Жирона
|30
|9
|7
|14
|37-46
|34
|17. Алавес
|30
|7
|9
|14
|33-44
|30
|18. Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19. Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20. Вальядолид
|30
|4
|4
|22
|19-69
|16
Размышлять над исходом встречи даже смешно. Еще сохраняющий надежду на чемпионство мадридский гранд непременно должен обыгрывать худшую команду Примеры. Три последние встречи соперников заканчивались крупными поражениями «Вальядолида». У гостей абсолютно худший показатель результативности в Ла Лиге, так что берем «сухую» победу команды Диего Симеоне и ждем более чем двукратного удвоения номинала ставки.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«МАТЧ!» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Атлетико»: Де Пауль, Лино (оба - дисквалификация). Корреа (травма)
«Вальядолид»: Мартин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Вальядолид»:
|Позиция
|«Атлетико»
«Вальядолид»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
1. Феррейра
Вратарь
|Защитник
|16. Молина
15. Джемерт
Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
39. Азну
Защитник
|Защитник
|15. Лангле
6. Озкачар
Защитник
|Защитник
|3. Аспиликуэта
22. Кандела
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Барриос
10. Санчес
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сауль
4. Никичер
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
11. Моро
Полузащитник
|Нападающий
|22. Симеоне
28. Чуки
Полузащитник
|Нападающий
|19. Альварес
14. Латаса
Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
7. Силла
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
Пауло Пессолано
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы хозяев котируется за мизерные 1.12. Успешная ставка на выигрыш гостей будет рассчитана по космическому коэффициенту 22.00. Заключить пари на ничью предлагается за солидные 8.50.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Наиболее вероятными исходами станут победы мадридского клуба со счетом 2:0 или 3:0. На каждый из этих вариантов можно поставить за 6.00. 4:0 предлагается за 8.50. 1:0 - за 9.00.
Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 4.50, а на «Атлетико» - за 30.00.
Партнерский проект