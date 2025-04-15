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13 апреля 9:38ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико М —Вальядолид, 14 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Матрасники» отстают от «Барсы» уже на 10 очков
Руслан Ипполитов

В заключительный игровой день 31-го тура чемпионата Испании по футболу состоится всего один матч. Мадридский «Атлетико» принимает «Вальядолид».  Разбираемся в предматчевых раскладах. После субботней победы «Барселоны» команда Диего Симеоне отстает от лидера первенства уже на 10 очков и не имеет права терять баллы в домашней встрече с обреченным на вылет аутсайдером Примеры.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

14.04.2025, Пн

22:00 МСК

«Вальядолид» (Вальядолид) 

П1 - 1.12

Х - 8.50

П2 - 22.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 31-й тур

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Атлетико»

61

21

23

219-118

«Вальядолид»

23

21

61

118-219

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Севилья»

1:2

«Атлетико»

Примера

02.04.2025«Атлетико»

0:1

«Барселона»

Кубок Испании

29.03.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетико»

Примера

16.03.2025«Атлетико»

2:4

«Барселона»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0 (2:4 - пен.)

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вальядолид»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Вальядолид»

0:4

«Хетафе»

Примера

29.03.2025«Реал Сосьедад»

2:1

«Вальядолид»

Примера

15.03.2025«Вальядолид»

0:1

«Сельта»

Примера

08.03.2025«Валенсия»

2:1

«Вальядолид»

Примера

28.02.2025«Вальядолид»

1:1

«Лас-Пальмас»

Примера

Последние пять матчей «Атлетико» и «Вальядолид»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Вальядолид»

0:5

«Атлетико»

Примера

30.04.2023«Вальядолид»

2:5

«Атлетико»

Примера

21.01.2023«Атлетико»

3:0

«Вальядолид»

Примера

22.05.2021«Вальядолид»

1:2

«Атлетико»

Примера

05.12.2022«Атлетико»

2:0

«Вальядолид»

Примера

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона31224584-2970
2. Реал Мадрид30196563-3163
3. Атлетико30179449-2460
4. Атлетик301412446-2454
5. Бетис30139841-3748
6. Вильярреал29139751-3948
7. Сельта311271244-4543
8. Мальорка311271231-3743
9. Реал Сосьедад311251430-3441
10. Райо Вальекано3010101033-3540
11. Хетафе311091231-2839
12. Валенсия319101235-4737
13. Севилья31991334-4236
14. Эспаньол30981333-4035
15. Осасуна30714934-4335
16. Жирона30971437-4634
17. Алавес30791433-4430
18. Лас-Пальмас31781637-5229
19. Леганес316101529-4828
20. Вальядолид30442219-6916

Прогноз на матч

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Размышлять над исходом встречи даже смешно. Еще сохраняющий надежду на чемпионство мадридский гранд непременно должен обыгрывать худшую команду Примеры. Три последние встречи соперников заканчивались крупными поражениями «Вальядолида». У гостей абсолютно худший показатель результативности в Ла Лиге, так что берем «сухую» победу команды Диего Симеоне и ждем более чем двукратного удвоения номинала ставки.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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«МАТЧ!» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетико»: Де Пауль, Лино (оба - дисквалификация). Корреа (травма)

«Вальядолид»: Мартин (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Вальядолид»:

Позиция«Атлетико»

«Вальядолид»

Позиция

Вратарь13. Облак

1. Феррейра

Вратарь

Защитник16. Молина

15. Джемерт

Защитник

Защитник24. Ле Норман

39. Азну

Защитник

Защитник15. Лангле

6. Озкачар

Защитник

Защитник3. Аспиликуэта

22. Кандела

Полузащитник

Полузащитник8. Барриос

10. Санчес

Полузащитник

Полузащитник 8. Сауль

4. Никичер

Полузащитник 

Полузащитник14. Льоренте

11. Моро

Полузащитник

Нападающий22. Симеоне

28. Чуки

Полузащитник

Нападающий19. Альварес

14. Латаса

Нападающий

Нападающий7. Гризманн

7. Силла

Нападающий

Главный тренерДиего Симеоне

Пауло Пессолано

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы хозяев котируется за мизерные 1.12. Успешная ставка на выигрыш гостей будет рассчитана по космическому коэффициенту 22.00. Заключить пари на ничью предлагается за солидные 8.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Вальядолид»?

Наиболее вероятными исходами станут победы мадридского клуба со счетом 2:0 или 3:0. На каждый из этих вариантов можно поставить за 6.00. 4:0 предлагается за 8.50. 1:0 - за 9.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Атлетико» - «Вальядолид»?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 4.50, а на «Атлетико» - за 30.00

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