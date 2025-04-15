Атлетико М —Вальядолид, 14 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Вальядолид»?

Наиболее вероятными исходами станут победы мадридского клуба со счетом 2:0 или 3:0. На каждый из этих вариантов можно поставить за 6.00. 4:0 предлагается за 8.50. 1:0 - за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Атлетико» - «Вальядолид»?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность победы «Барселоны» в Примере FONBET оценивает коэффициентом 1.23. Поставить на чемпионство «Реала» можно за 4.50, а на «Атлетико» - за 30.00.