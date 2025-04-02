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1 апреля 10:07ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Аугсбург - Бавария, 4 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Команда Компани не подпускает к себе конкурентов
Руслан Ипполитов

Лидер чемпионата Германии по футболу в 28-м туре сыграет на выезде с «Аугсбургом». Самая результативная команда немецкого первенства встречается с клубом с самым скромным голевым показателем среди команд из верхней части турнирной таблицы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аугсбург» (Аугсбург) 

04.04.2024, Пт

21:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 6.60

Х - 4.59

П2 - 1.43

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Турнир:  Бундеслига, 28-й тур

Стадион:  «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Аугсбург» 1264474-174
«Бавария»44612174-74

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Бавария»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

15.03.2025«Унион»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Аугсбурга»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025 «Хоффенхайм»

1:1

 «Аугсбург» 

Бундеслига

15.03.2025 «Аугсбург» 

1:0

 «Вольфсбург» 

Бундеслига

08.03.2025 «Боруссия Д» 

0:1

«Аугсбург» 

Бундеслига

02.03.2025

 «Аугсбург» 

0:0

 «Фрайбург» 

Бундеслига

22.02.2025 «Боруссия М» 

0:3

«Аугсбург» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Аугсбурга» и «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2024

«Бавария»

3:0

 «Аугсбург» 

Бундеслига

27.01.2024 «Аугсбург» 

2:3

«Бавария»

Бундеслига

27.08.2023

«Бавария»

3:1

 «Аугсбург» 

Бундеслига

11.03.2023

«Бавария»

5:3

 «Аугсбург» 

Бундеслига

19.10.2022

 «Аугсбург» 

2:5

«Бавария»

Кубок Германии

Турнирное положение

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Перед 28-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Команда из Аугсбурга занимает 8-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария27205278-2665
2. Байер27178262-3459
3. Айнтрахт27146755-4048
4. Майнц27136845-3145
5. Боруссия М271341044-4043
6. Лейпциг27119741-3442
7. Фрайбург27126937-4042
8. Аугсбург27109830-3639
9. Вольфсбург27108949-4138
10. Боруссия Д271151148-4238
11. Штутгарт271071047-4437
12. Вердер271061143-5336
13. Унион27861325-4030
14. Хоффенхайм27691233-4927
15. Санкт-Паули27741622-3325
16. Хайденхайм27641732-5222
17. Бохум27551728-5520
18. Хольштайн27451838-6717

Прогноз на матч

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«Бавария» имеет очень приятную статистику встреч с «Аугсбургом». В последних десяти матчах этих команд мюнхенцы побеждали девять раз, а в предыдущих пяти встречах забивали не меньше трех голов. Велика вероятность, что и в этот раз лидер Бундеслиги без лишних проблем обыграет середняка немецкого первенства. Не станем рисковать и возьмем скромную фору, с которой коэффициент за победу команды Венсана Компани будет выглядеть более привлекательно.       

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Нойер, Бухман, Ито, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)

«Аугсбург»: Кабадайы, Гумны, Оксфорд, Бериша (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аугсбург» - «Бавария»:

Позиция«Аугсбург»

«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Дамен

26. Ульрайх

Вратарь

Защитник5. Матсима

27. Лаймер

Защитник

Защитник6. Гауэлеув

15. Дайер

Защитник

Защитник16. Цезигер

3. Джэ

Защитник

Полузащитник11. Вольф

22. Герейру

Полузащитник

Полузащитник13. Яннулис

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 19. Оньека

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 8. Реджбечай

42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник 24. Йенсен

17. Олисе

Полузащитник

Полузащитник20. Клод-Морис

10. Зане

Полузащитник

Нападающий21. Тиц

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерЙесс Торуп

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 6.60 номинал сыгравшей ставки на победу «Аугсбурга». Коэффициент на гостей - весьма скромные 1.43. Ничья котируется за 4.59.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аугсбург» - «Бавария»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.20. Угаданные 0:1 сулят 6.60.

Где бесплатно смотреть матч «Аугсбург» - «Бавария»?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Аугсбург» - «Бавария»?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.76. ТМ 3.0 - 2.11. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.91.

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