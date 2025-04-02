Аугсбург - Бавария, 4 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Аугсбург» - «Бавария» ?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.20. Угаданные 0:1 сулят 6.60.

Где бесплатно смотреть матч «Аугсбург» - «Бавария» ?

Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Аугсбург» - «Бавария» ?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.76. ТМ 3.0 - 2.11. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.91.