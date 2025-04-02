Аугсбург - Бавария, 4 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Лидер чемпионата Германии по футболу в 28-м туре сыграет на выезде с «Аугсбургом». Самая результативная команда немецкого первенства встречается с клубом с самым скромным голевым показателем среди команд из верхней части турнирной таблицы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аугсбург» (Аугсбург)
04.04.2024, Пт
21:30 МСК
«Бавария» (Мюнхен)
|П1 - 6.60
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Турнир: Бундеслига, 28-й тур
Стадион: «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аугсбург»
|12
|6
|44
|74-174
|«Бавария»
|44
|6
|12
|174-74
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Бавария»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Унион»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Аугсбурга»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Аугсбург»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Аугсбург»
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Боруссия Д»
0:1
«Аугсбург»
Бундеслига
02.03.2025
«Аугсбург»
0:0
«Фрайбург»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия М»
0:3
«Аугсбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Аугсбурга» и «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
22.11.2024
«Бавария»
3:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|27.01.2024
|«Аугсбург»
2:3
«Бавария»
Бундеслига
27.08.2023
«Бавария»
3:1
«Аугсбург»
Бундеслига
11.03.2023
«Бавария»
5:3
«Аугсбург»
Бундеслига
19.10.2022
«Аугсбург»
2:5
«Бавария»
Кубок Германии
Перед 28-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Команда из Аугсбурга занимает 8-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|27
|20
|5
|2
|78-26
|65
|2. Байер
|27
|17
|8
|2
|62-34
|59
|3. Айнтрахт
|27
|14
|6
|7
|55-40
|48
|4. Майнц
|27
|13
|6
|8
|45-31
|45
|5. Боруссия М
|27
|13
|4
|10
|44-40
|43
|6. Лейпциг
|27
|11
|9
|7
|41-34
|42
|7. Фрайбург
|27
|12
|6
|9
|37-40
|42
|8. Аугсбург
|27
|10
|9
|8
|30-36
|39
|9. Вольфсбург
|27
|10
|8
|9
|49-41
|38
|10. Боруссия Д
|27
|11
|5
|11
|48-42
|38
|11. Штутгарт
|27
|10
|7
|10
|47-44
|37
|12. Вердер
|27
|10
|6
|11
|43-53
|36
|13. Унион
|27
|8
|6
|13
|25-40
|30
|14. Хоффенхайм
|27
|6
|9
|12
|33-49
|27
|15. Санкт-Паули
|27
|7
|4
|16
|22-33
|25
|16. Хайденхайм
|27
|6
|4
|17
|32-52
|22
|17. Бохум
|27
|5
|5
|17
|28-55
|20
|18. Хольштайн
|27
|4
|5
|18
|38-67
|17
«Бавария» имеет очень приятную статистику встреч с «Аугсбургом». В последних десяти матчах этих команд мюнхенцы побеждали девять раз, а в предыдущих пяти встречах забивали не меньше трех голов. Велика вероятность, что и в этот раз лидер Бундеслиги без лишних проблем обыграет середняка немецкого первенства. Не станем рисковать и возьмем скромную фору, с которой коэффициент за победу команды Венсана Компани будет выглядеть более привлекательно.
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Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
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|«МАТЧ! Футбол 3»
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Потери
«Бавария»: Нойер, Бухман, Ито, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)
«Аугсбург»: Кабадайы, Гумны, Оксфорд, Бериша (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аугсбург» - «Бавария»:
|Позиция
|«Аугсбург»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Дамен
26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|5. Матсима
27. Лаймер
Защитник
|Защитник
|6. Гауэлеув
15. Дайер
Защитник
|Защитник
|16. Цезигер
3. Джэ
Защитник
|Полузащитник
|11. Вольф
22. Герейру
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Яннулис
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Оньека
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Реджбечай
42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Йенсен
17. Олисе
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Клод-Морис
10. Зане
Полузащитник
|Нападающий
|21. Тиц
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Йесс Торуп
Венсан Компани
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 0:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.20. Угаданные 0:1 сулят 6.60.
Общедоступный канал «МАТЧ!» покажет игру в Аугсбурге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.76. ТМ 3.0 - 2.11. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.91.
Партнерский проект