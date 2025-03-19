Австрия - Сербия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Сборная Австрии мощно провела октябрь-ноябрь 2024 года: дважды всухую обыграла Казахстан Черчесова, разгромила дома команду Норвегии с Холандом - 5:1. Обыграй дома Словению напоследок - вышла бы в Лигу А напрямую. Но эта ничья спутала Ральфу Рангнику и его банде все карты. Теперь пробиваться в высший дивизион придется через стыковые матчи.

Сербы давно не блещут на мировом уровне, но помимо классного набора исполнителей традиционно располагают крепким балканским характером. Легко с ними почти никому не бывает. Австрийцам тоже придется помучиться. При Драгане Стойковиче сборную Сербии отличает невысокая результативность. Пропуска мячей это тоже касается. В первом матче плей-офф соперники тем более не станут рисковать сверх меры. Есть резон присмотреться к маркету тоталов, и конкретно к «низовым» вариантам. PARI дает вполне рабочий коэффициент 1.75 на ТМ 2.5.