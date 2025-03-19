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19 марта 12:44ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Австрия - Сербия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Поболеем за «братушек»?
Валентин Васильев

В четверг, 20 марта, пройдут первые стыковые матчи в Лиге наций УЕФА за право повыситься/удержаться в более престижном дивизионе. Сборные Австрии и Сербии побьются за место в сильнейшем классе. Рассмотрим их противоборство с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Австрия 

Место в рейтинге ФИФА: 22

20.03.2025, Чт

22:45 МСК

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 32

П1 - 1.75

Х - 3.70

П2 - 5.10

Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч

Стадион:  «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Австрия 2038-10
Сербия30210-8

Последние пять игр сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2024Австрия 

1:1

Словения

Лига наций

14.11.2024Казахстан

0:2

Австрия 

Лига наций

13.10.2024Австрия 

5:1

Норвегия

Лига наций

10.10.2024Австрия 

4:0

Казахстан

Лига наций

09.09.2024Норвегия

2:1

Австрия 

Лига наций

Последние пять игр сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2024Сербия

0:0

Дания

Лига наций

15.11.2024Швейцария

1:1

Сербия

Лига наций

15.10.2024Испания

3:0

Сербия

Лига наций

12.10.2024Сербия

2:0

Швейцария

Лига наций

08.09.2024Дания

2:0

Сербия

Лига наций

Календарь игр

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Первые стыковые матчи и четвертьфиналы плей-офф

20.03.2025.  20:00. Турция – Венгрия 
20.03.2025.  20:00. Армения – Грузия
20.03.2025.  22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025.  22:45. Дания – Португалия
20.03.2025.  22:45. Италия – Германия
20.03.2025.  22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025.  22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025.  22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025.  22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025.  22:45. Косово – Исландия
20.03.2025.  22:45. Болгария – Ирландия

Прогноз на матч

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Сборная Австрии мощно провела октябрь-ноябрь 2024 года: дважды всухую обыграла Казахстан Черчесова, разгромила дома команду Норвегии с Холандом - 5:1. Обыграй дома Словению напоследок - вышла бы в Лигу А напрямую. Но эта ничья спутала Ральфу Рангнику и его банде все карты. Теперь пробиваться в высший дивизион придется через стыковые матчи. 

Сербы давно не блещут на мировом уровне, но помимо классного набора исполнителей традиционно располагают крепким балканским характером. Легко с ними почти никому не бывает. Австрийцам тоже придется помучиться. При Драгане Стойковиче сборную Сербии отличает невысокая результативность. Пропуска мячей это тоже касается. В первом матче плей-офф соперники тем более не станут рисковать сверх меры. Есть резон присмотреться к маркету тоталов, и конкретно к «низовым» вариантам. PARI дает вполне рабочий коэффициент 1.75 на ТМ 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ матчи Лиги наций эксклюзивно транслирует сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно также на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

Австрия: Прасс (травма)

Сербия: Живкович (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI установили  коэффициент 1.75 на победу хозяев поля. Успех гостей котируется в почти в три раза выше (5.10). Ничья в прематче идет за 3.70.

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