Австрия - Сербия, 20 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

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В четверг, 20 марта, пройдут первые стыковые матчи в Лиге наций УЕФА за право повыситься/удержаться в более престижном дивизионе. Сборные Австрии и Сербии побьются за место в сильнейшем классе. Рассмотрим их противоборство с точки зрения перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Австрия
Место в рейтинге ФИФА: 22
20.03.2025, Чт
22:45 МСК
Сербия
|П1 - 1.75
Турнир: Лига наций УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «Эрнст Хаппель» (Вена, Австрия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Австрия
|2
|0
|3
|8-10
|Сербия
|3
|0
|2
|10-8
Последние пять игр сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2024
|Австрия
1:1
Словения
Лига наций
|14.11.2024
|Казахстан
0:2
Австрия
Лига наций
|13.10.2024
|Австрия
5:1
Норвегия
Лига наций
|10.10.2024
|Австрия
4:0
Казахстан
Лига наций
|09.09.2024
|Норвегия
2:1
Австрия
Лига наций
Последние пять игр сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.11.2024
|Сербия
0:0
Дания
Лига наций
|15.11.2024
|Швейцария
1:1
Сербия
Лига наций
|15.10.2024
|Испания
3:0
Сербия
Лига наций
|12.10.2024
|Сербия
2:0
Швейцария
Лига наций
|08.09.2024
|Дания
2:0
Сербия
Лига наций
Первые стыковые матчи и четвертьфиналы плей-офф
20.03.2025. 20:00. Турция – Венгрия
20.03.2025. 20:00. Армения – Грузия
20.03.2025. 22:45. Нидерланды – Испания
20.03.2025. 22:45. Дания – Португалия
20.03.2025. 22:45. Италия – Германия
20.03.2025. 22:45. Хорватия – Франция
20.03.2025. 22:45. Украина – Бельгия
20.03.2025. 22:45. Австрия – Сербия
20.03.2025. 22:45. Греция – Шотландия
20.03.2025. 22:45. Косово – Исландия
20.03.2025. 22:45. Болгария – Ирландия
Сборная Австрии мощно провела октябрь-ноябрь 2024 года: дважды всухую обыграла Казахстан Черчесова, разгромила дома команду Норвегии с Холандом - 5:1. Обыграй дома Словению напоследок - вышла бы в Лигу А напрямую. Но эта ничья спутала Ральфу Рангнику и его банде все карты. Теперь пробиваться в высший дивизион придется через стыковые матчи.
Сербы давно не блещут на мировом уровне, но помимо классного набора исполнителей традиционно располагают крепким балканским характером. Легко с ними почти никому не бывает. Австрийцам тоже придется помучиться. При Драгане Стойковиче сборную Сербии отличает невысокая результативность. Пропуска мячей это тоже касается. В первом матче плей-офф соперники тем более не станут рисковать сверх меры. Есть резон присмотреться к маркету тоталов, и конкретно к «низовым» вариантам. PARI дает вполне рабочий коэффициент 1.75 на ТМ 2.5.
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|Графическая
|-
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
Австрия: Прасс (травма)
Сербия: Живкович (травма)
Эксперты PARI установили коэффициент 1.75 на победу хозяев поля. Успех гостей котируется в почти в три раза выше (5.10). Ничья в прематче идет за 3.70.
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