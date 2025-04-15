Авангард — Локомотив, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» после первой осечки в нынешнем плей-офф вернулся в форму и сравнял счет в серии. Ги Буше рассыпался в комплиментах игрокам соперника, а Игорь Никитин отметил особую важность психологического аспекта. Если донастройка ярославцев закрепилась, то есть все основания рассмотреть ставку на их победу, тем более что букмекеры аккуратно отдают предпочтение «Авангарду».

Всё же базово «Локомотив» в нынешнем сезоне сильнее, что и подтверждается и уровнем игры, и лучшим результатом в регулярном чемпионате. Итак, уж слишком уверенно ярославцы выглядели в прошлом матче, поэтому ставим на их победу с учетом потенциального овертайма.