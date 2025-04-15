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13 апреля 19:09ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Авангард — Локомотив, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Чемпионы регулярки вновь выглядят мощно
Александр Бокулёв

Во вторник, 15 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Кто выйдет вперед в этом противостоянии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

15.04.2025, Вт

16:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2,45

Х - 4,10

П2 - 2,60

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Счет в серии: 1-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»39941216-240
«Локомотив»47939240-216

Последние пять игр «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

05.04.2025«Авангард»

3:2

«Металлург»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Металлург»

3:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

01.04.2025«Авангард»

1:3

«Металлург»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

02.04.2025«Торпедо»

1:2

«Локомотив»

Кубок Гагарина

31.03.2025«Торпедо»

2:4

«Локомотив»

Кубок Гагарина

29.03.2025«Локомотив»

2:0

«Торпедо»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1

Прогноз на матч

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«Локомотив» после первой осечки в нынешнем плей-офф вернулся в форму и сравнял счет в серии. Ги Буше рассыпался в комплиментах игрокам соперника, а Игорь Никитин отметил особую важность психологического аспекта. Если донастройка ярославцев закрепилась, то есть все основания рассмотреть ставку на их победу, тем более что букмекеры аккуратно отдают предпочтение «Авангарду».

Всё же базово «Локомотив» в нынешнем сезоне сильнее, что и подтверждается и уровнем игры, и лучшим результатом в регулярном чемпионате. Итак, уж слишком уверенно ярославцы выглядели в прошлом матче, поэтому ставим на их победу с учетом потенциального овертайма.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Авангард» — «Локомотив» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 2,45, ничья идет за 4,10, выигрыш «Локомотива» — за 2,60.

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