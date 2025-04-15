Авангард — Локомотив, прогноз на 15 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Во вторник, 15 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Кто выйдет вперед в этом противостоянии?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Авангард» (Омск)
15.04.2025, Вт
16:30 МСК
«Локомотив» (Ярославль)
|П1 - 2,45
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
Счет в серии: 1-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|39
|9
|41
|216-240
|«Локомотив»
|47
|9
|39
|240-216
Последние пять игр «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|«Авангард»
3:2
«Металлург»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Металлург»
3:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|«Авангард»
1:3
«Металлург»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|«Торпедо»
1:2
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|31.03.2025
|«Торпедо»
2:4
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|29.03.2025
|«Локомотив»
2:0
«Торпедо»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 1-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1
«Локомотив» после первой осечки в нынешнем плей-офф вернулся в форму и сравнял счет в серии. Ги Буше рассыпался в комплиментах игрокам соперника, а Игорь Никитин отметил особую важность психологического аспекта. Если донастройка ярославцев закрепилась, то есть все основания рассмотреть ставку на их победу, тем более что букмекеры аккуратно отдают предпочтение «Авангарду».
Всё же базово «Локомотив» в нынешнем сезоне сильнее, что и подтверждается и уровнем игры, и лучшим результатом в регулярном чемпионате. Итак, уж слишком уверенно ярославцы выглядели в прошлом матче, поэтому ставим на их победу с учетом потенциального овертайма.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Платная подписка
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 2,45, ничья идет за 4,10, выигрыш «Локомотива» — за 2,60.
Партнерский проект