Барселона — Аталанта, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Кто выиграет в матче «Барселона» - « Аталанта » ?

По прикидкам аналитиков, вероятность успеха хозяев составляет около 55%. Прогнозирование исхода затрудняет отсутствие у этих команд совместного бэкграунда - в среду они столкнутся впервые в истории.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - « Аталанта » ?

Следить за игрой в Каталонии можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях. Легальная видеотрансляция запланирована на Okko.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-5 фаворитов ЛЧ в PARI выглядит следующим образом: