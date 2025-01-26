Барселона — Аталанта, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе финиширует общий этап Лиги чемпионов. Одна из самых многообещающих вывесок - у встречи в столице Каталонии. Можно быть уверенным: «Барса» с «Аталантой» не дадут зрителям заскучать!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Испания)
29.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Аталанта» (Бергамо, Италия)
|П1 - 1.80
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|0
|0
|0
|0-0
|«Аталанта»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Валенсия»
«Барселона»
|Примера
|21.01.2025
|«Бенфика»
4:5
«Барселона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Хетафе»
1:1
«Барселона»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
5:1
«Бетис»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
2:5
«Барселона»
|Суперкубок Испании
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Комо»
1:2
«Аталанта»
|Серия А
|21.01.2025
|«Аталанта»
5:0
«Штурм»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Аталанта»
2:3
«Наполи»
|Серия А
|14.01.2025
|«Аталанта»
1:1
«Ювентус»
|Серия А
|11.01.2025
|«Удинезе»
0:0
«Аталанта»
|Серия А
За тур до финиша хозяева занимают второе место в таблице, гости - седьмое.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2. Барселона
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4. Интер
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5. Атлетико
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6. Милан
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7. Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8. Байер
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9. Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10. Монако
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12. Лилль
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13. Брест
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14. Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15. Бавария
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16. Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18. Селтик
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19. ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20. Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21. Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22. ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23. Спортинг
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24. Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25. Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26. Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27. Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28. Болонья
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29. Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30. Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31. Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32. Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33. Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34. Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35. Слован
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36. Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
«Барселона» наряду с «Ливерпулем» досрочно застолбила за собой место в 1/8 финала и может в заключительном туре расслабиться и сыграть в свое и зрителей удовольствие. Спортивная мотивация «Аталанты» гораздо выше: итальянцы еще могут выпасть из топ-8, а это сулит два «лишних» матча в и без того плотном календаре. Естественно, гости постараются этого не допустить. В предыдущем туре бергамаски отгрузили полдесятка мячей австрийскому «Штурму», а на выходные вывезли три очка в зачет Серии А из Комо. К игре в столице Каталонии парни Гасперини подходят в хорошем игровом и моральном состоянии. Это дополнительный аргумент в пользу яркого действа на олимпийской арене Барселоны. Рискнем предположить, что на пару команды оформят не меньше трех голов.
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В прямом эфире встречу в Барселоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо, Педри (все - травма)
«Аталанта»: Скамакка, Коссону (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|13. Пенья
|29. Карнезекки
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|19. Джимсити
|Защитник
|Защитник
|4. Араухо
|23. Колашинац
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|42. Скальвини
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|15. де Рон
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Касадо
|13. Эдерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|7. Куадрадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|77. Дзаппакоста
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|24. Самарджич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
|11. Лукман
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|32. Ретеги
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
Судя по довольно высокому коэффициенту на Х1 (1.80), для аналитиков в этой паре все не так уж однозначно. Также обращают на себя внимание одинаковые котировки на ничью и победу гостей (4.05) - редкий случай.
По прикидкам аналитиков, вероятность успеха хозяев составляет около 55%. Прогнозирование исхода затрудняет отсутствие у этих команд совместного бэкграунда - в среду они столкнутся впервые в истории.
Следить за игрой в Каталонии можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях. Легальная видеотрансляция запланирована на Okko.
Топ-5 фаворитов ЛЧ в PARI выглядит следующим образом:
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