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26 января 14:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона — Аталанта, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первая встреча в истории клубов
Валентин Васильев

На этой неделе финиширует общий этап Лиги чемпионов. Одна из самых многообещающих вывесок - у встречи в столице Каталонии. Можно быть уверенным: «Барса» с «Аталантой» не дадут зрителям заскучать!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Испания)

29.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

П1 - 1.80

Х - 4.05

П2 - 4.05

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»0000-0
«Аталанта»0000-0

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Валенсия»

 

«Барселона»

Примера
21.01.2025«Бенфика»

4:5

«Барселона»

Лига чемпионов
18.01.2025«Хетафе»

1:1

«Барселона»

Примера
15.01.2025«Барселона»

5:1

«Бетис»

Кубок Испании
12.01.2025«Реал»

2:5

«Барселона»

Суперкубок Испании

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Комо»

1:2

«Аталанта»

Серия А
21.01.2025«Аталанта»

5:0

«Штурм»

Лига чемпионов
18.01.2025«Аталанта»

2:3

«Наполи»

Серия А
14.01.2025«Аталанта»

1:1

«Ювентус»

Серия А
11.01.2025«Удинезе»

0:0

«Аталанта»

Серия А

Место в турнирной таблице

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За тур до финиша хозяева занимают второе место в таблице, гости - седьмое. 

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль770015-221
2. Барселона760126-1118
3. Арсенал751114-216
4. Интер75118-116
5. Атлетико750216-1115
6. Милан750213-915
7. Аталанта742118-414
8. Байер741213-713
9. Астон Вилла74129-413
10. Монако741213-1013
11. Фейеноорд741217-1513
12. Лилль741211-913
13. Брест741210-813
14. Боруссия Д740319-1112
15. Бавария740317-1112
16. Реал Мадрид740317-1212
17. Ювентус73319-512
18. Селтик733111-1012
19. ПСВ732213-1011
20. Брюгге73226-811
21. Бенфика731314-1210
22. ПСЖ731310-810
23. Спортинг731312-1110
24. Штутгарт731312-1310
25. Манчестер Сити722315-138
26. Динамо Загреб722310-188
27. Шахтер72147-137
28. Болонья71243-85
29. Спарта Прага71157-194
30. Лейпциг71068-143
31. Жирона71064-113
32. Црвена Звезда710612-223
33. Штурм71064-143
34. Зальцбург71064-233
35. Слован70076-240
36. Янг Бойз70073-230

Прогноз на матч

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«Барселона» наряду с «Ливерпулем» досрочно застолбила за собой место в 1/8 финала и может в заключительном туре расслабиться и сыграть в свое и зрителей удовольствие. Спортивная мотивация «Аталанты» гораздо выше: итальянцы еще могут выпасть из топ-8, а это сулит два «лишних» матча в и без того плотном календаре. Естественно, гости постараются этого не допустить. В предыдущем туре бергамаски отгрузили полдесятка мячей австрийскому «Штурму», а на выходные вывезли три очка в зачет Серии А из Комо. К игре в столице Каталонии парни Гасперини подходят в хорошем игровом и моральном состоянии. Это дополнительный аргумент в пользу яркого действа на олимпийской арене Барселоны.  Рискнем предположить, что на пару команды оформят не меньше трех голов. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире встречу в Барселоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо, Педри (все - травма)

«Аталанта»: Скамакка, Коссону (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Аталанта»:

Позиция«Барселона»«Аталанта»Позиция
Вратарь13. Пенья29. КарнезеккиВратарь
Защитник23. Кунде19. ДжимситиЗащитник
Защитник4. Араухо23. КолашинацЗащитник
Защитник2. Кубарси42. СкальвиниЗащитник
Защитник3. Бальде15. де РонПолузащитник
Полузащитник 17. Касадо13. ЭдерсонПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг7. КуадрадоПолузащитник 
Полузащитник6. Гави77. ДзаппакостаПолузащитник
Нападающий19. Ямаль24. СамарджичПолузащитник
Нападающий11. Рафинья11. ЛукманНападающий
Нападающий9. Левандовски32. РетегиНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДжан Пьеро ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Судя по довольно высокому коэффициенту на Х1 (1.80), для аналитиков в этой паре все не так уж однозначно. Также обращают на себя внимание одинаковые котировки на ничью и победу гостей (4.05) - редкий случай.

Вопросы и ответы

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Кто выиграет в матче «Барселона» - «Аталанта»?

По прикидкам аналитиков, вероятность успеха хозяев составляет около 55%. Прогнозирование исхода затрудняет отсутствие у этих команд совместного бэкграунда - в среду они столкнутся впервые в истории. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Аталанта»?

Следить за игрой в Каталонии можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях. Легальная видеотрансляция запланирована на Okko.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-5 фаворитов ЛЧ в PARI выглядит следующим образом:

  1. «Ливерпуль» - 5.00
  2. «Барселона» - 7.00
  3. «Арсенал» - 7.00
  4. «Реал» - 7.00
  5. «Бавария» - 8.00
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