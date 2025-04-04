Барселона — Бетис, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 5 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» встретится на своем поле с «Бетисом». Каталонцы единолично возглавляют турнирную таблицу Примеры и постараются не растерять имеющееся преимущество над ближайшими конкурентами. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
05.04.2025, Сб
22:00 МСК
«Бетис» (Севилья)
|П1 - 1.35
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 30-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
86
25
30
333-162
|«Бетис»
30
25
86
162-333
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|30.03.2025
|«Барселона»
4:1
«Жирона»
Примера
|27.03.2025
|«Барселона»
3:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|11.03.2025
|«Барселона»
3:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Севилья»
Примера
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
|13.03.2025
|«Гимарайнш»
0:4
«Бетис»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Бетис»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|06.03.2025
|«Бетис»
2:2
«Гимарайнш»
Лига конференций
Последние пять матчей «Барселоны» и «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2025
|«Барселона»
5:1
«Бетис»
Кубок Испании
|07.12.2024
|«Бетис»
2:2
«Барселона»
Примера
|21.01.2024
|«Бетис»
2:4
«Барселона»
Примера
|16.09.2023
|«Барселона»
5:0
«Бетис»
Примера
|29.04.2023
|«Барселона»
4:0
«Бетис»
Примера
«Барса» идет первой, опережая «Реал» на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|29
|21
|3
|5
|82-28
|66
|2. Реал Мадрид
|29
|19
|6
|4
|62-29
|63
|3. Атлетико
|29
|16
|9
|4
|47-23
|57
|4. Атлетик
|29
|14
|11
|4
|46-24
|53
|5. Бетис
|29
|13
|8
|8
|40-36
|47
|6. Вильярреал
|28
|13
|8
|7
|51-39
|47
|7. Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|33-31
|40
|8. Сельта
|29
|11
|7
|11
|42-42
|40
|9. Мальорка
|29
|11
|7
|11
|28-35
|40
|10. Реал Сосьедад
|29
|11
|5
|13
|27-31
|38
|11. Севилья
|29
|9
|9
|11
|33-39
|36
|12. Хетафе
|29
|9
|9
|11
|26-25
|36
|13. Жирона
|29
|9
|7
|13
|37-45
|34
|14. Осасуна
|29
|7
|13
|9
|33-42
|34
|15. Валенсия
|29
|7
|10
|12
|32-46
|31
|16. Эспаньол
|28
|7
|8
|13
|27-40
|29
|17. Алавес
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|18. Леганес
|29
|6
|9
|14
|28-46
|27
|19. Лас-Пальмас
|29
|6
|8
|15
|33-48
|26
|20. Вальядолид
|29
|4
|4
|21
|19-65
|16
Турнирная ситуация не позволяет соперникам расслабиться. «Барса» пытается удержаться на первом месте в чемпионской гонке, а «Бетис» в таблице от зоны Лиги чемпионов отделяет всего одна строчка.
Победная серия «Барселоны» в чемпионате насчитывает уже девять матчей. Статистика личных встреч каталонцев с севильцами недвусмысленно утверждает, что шансов на очки у гостей в предстоящей игре минимум. Из десяти последних встреч соперников лишь в двух «Бетису» удалось избежать поражения. Три последние матча в Барселоне этих команд неизменно завершались разгромом «Бетиса». Команда из Севильи в этих трех встречах уступила с общим счетом 14:1, что довольно красноречиво говорит о балансе сил ближайших соперников.
На поле выйдет «Барса» - самая результативная команда Примеры. «Бетис» тоже нельзя назвать предельно закрытым в плане игры коллективом. Статус фаворита каталонцев сомнений не вызывает, но как минимум на один гол в предстоящей игре севильцы наиграть должны. Наш выбор - победа «Барселоны» в матче, в котором смогут отличиться в атаке обе команды.
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«МАТЧ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Ольмо, Кристенсен, Берналь, Касадо, Тер Штеген (все - травмы)
«Бетис»: Рока (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Жирона»:
|Позиция
|«Барселона»
«Бетис»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
13. Адриан
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
3. Льоренте
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
6. Натан
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
15. Перро
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
40. Ортис
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
4. Кардозо
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
14. Карвальо
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
7. Антони
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
22. Иско
Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
36. Родригес
Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
11. Бакамбу
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
На победу хозяев можно заключить пари за 1.35. На ничью можно поставить по котировке 5.60. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 7.50.
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Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. В линии PARI этот счет идет с коэффициентом 12.00.
«МАТЧ!» покажет встречу в Барселоне на территории РФ.
Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут «Реал» (3.65) и «Атлетико» (125.00).
Партнерский проект