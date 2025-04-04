Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
4 апреля 13:25ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Бетис, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Каталонцы не уступят лидерство в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» встретится на своем поле с «Бетисом». Каталонцы единолично возглавляют турнирную таблицу Примеры и постараются не растерять имеющееся преимущество над ближайшими конкурентами. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

05.04.2025, Сб

22:00 МСК

«Бетис» (Севилья) 

П1 - 1.35

Х - 5.60

П2 - 7.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 30-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

86

25

30

333-162

«Бетис»

30

25

86

162-333

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.04.2025«Атлетико» 

0:1

«Барселона» 

Кубок Испании

30.03.2025«Барселона» 

4:1

«Жирона» 

Примера

27.03.2025«Барселона» 

3:0

«Осасуна» 

Примера

16.03.2025 «Атлетико»

 2:4

«Барселона» 

Примера

11.03.2025«Барселона» 

3:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Бетис»

2:1

«Севилья»

Примера

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

13.03.2025«Гимарайнш»

0:4

«Бетис»

Лига конференций

09.03.2025«Бетис»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

06.03.2025«Бетис»

2:2

«Гимарайнш»

Лига конференций

Последние пять матчей «Барселоны» и «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2025«Барселона» 

5:1

«Бетис»

Кубок Испании

07.12.2024«Бетис»

2:2

«Барселона» 

Примера

21.01.2024«Бетис»

2:4

«Барселона» 

Примера

16.09.2023«Барселона» 

5:0

«Бетис»

Примера

29.04.2023«Барселона» 

4:0

«Бетис»

Примера

Турнирное положение

Свернуть

«Барса» идет первой, опережая «Реал» на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона29213582-2866
2. Реал Мадрид29196462-2963
3. Атлетико29169447-2357
4. Атлетик291411446-2453
5. Бетис29138840-3647
6. Вильярреал28138751-3947
7. Райо Вальекано291010933-3140
8. Сельта291171142-4240
9. Мальорка291171128-3540
10. Реал Сосьедад291151327-3138
11. Севилья29991133-3936
12. Хетафе29991126-2536
13. Жирона29971337-4534
14. Осасуна29713933-4234
15. Валенсия297101232-4631
16. Эспаньол28781327-4029
17. Алавес29691432-4427
18. Леганес29691428-4627
19. Лас-Пальмас29681533-4826
20. Вальядолид29442119-6516

Прогноз на матч

Свернуть

Турнирная ситуация не позволяет соперникам расслабиться. «Барса» пытается удержаться на первом месте в чемпионской гонке, а «Бетис» в таблице от зоны Лиги чемпионов отделяет всего одна строчка. 

Победная серия «Барселоны» в чемпионате насчитывает уже девять матчей. Статистика личных встреч каталонцев с севильцами недвусмысленно утверждает, что шансов на очки у гостей в предстоящей игре минимум. Из десяти последних встреч соперников лишь в двух «Бетису» удалось избежать поражения. Три последние матча в Барселоне этих команд неизменно завершались разгромом «Бетиса». Команда из Севильи в этих трех встречах уступила с общим счетом 14:1, что довольно красноречиво говорит о балансе сил ближайших соперников.

На поле выйдет «Барса» - самая результативная команда Примеры. «Бетис» тоже нельзя назвать предельно закрытым в плане игры коллективом. Статус фаворита каталонцев сомнений не вызывает, но как минимум на один гол в предстоящей игре севильцы наиграть должны. Наш выбор - победа «Барселоны» в матче, в котором смогут отличиться в атаке обе команды.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

«МАТЧ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Барселона»:  Ольмо, Кристенсен, Берналь,  Касадо, Тер Штеген (все - травмы) 

«Бетис»: Рока (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Жирона»:

Позиция«Барселона»

«Бетис»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

13. Адриан

Вратарь

Защитник23. Кунде

3. Льоренте

Защитник

Защитник24. Гарсия

6. Натан

Защитник

Защитник2. Кубарси

15. Перро

Защитник

Защитник3. Бальде

40. Ортис

Защитник

Полузащитник8. Педри

4. Кардозо

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

14. Карвальо

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

7. Антони

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

22. Иско

Полузащитник

Нападающий11. Рафинья

36. Родригес

Полузащитник

Нападающий9. Левандовски

11. Бакамбу

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Мануэль Пеллегрини

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На победу хозяев можно заключить пари за 1.35. На ничью можно поставить по котировке 5.60. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит умножение номинала на 7.50

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Бетис»?

Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. В линии PARI этот счет идет с коэффициентом 12.00

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Бетис»?

«МАТЧ!» покажет встречу в Барселоне на территории РФ.

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.23. Дальше в топе фаворитов сезона идут  «Реал» (3.65) и «Атлетико» (125.00). 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров