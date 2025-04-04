Барселона — Бетис, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Турнирная ситуация не позволяет соперникам расслабиться. «Барса» пытается удержаться на первом месте в чемпионской гонке, а «Бетис» в таблице от зоны Лиги чемпионов отделяет всего одна строчка.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате насчитывает уже девять матчей. Статистика личных встреч каталонцев с севильцами недвусмысленно утверждает, что шансов на очки у гостей в предстоящей игре минимум. Из десяти последних встреч соперников лишь в двух «Бетису» удалось избежать поражения. Три последние матча в Барселоне этих команд неизменно завершались разгромом «Бетиса». Команда из Севильи в этих трех встречах уступила с общим счетом 14:1, что довольно красноречиво говорит о балансе сил ближайших соперников.

На поле выйдет «Барса» - самая результативная команда Примеры. «Бетис» тоже нельзя назвать предельно закрытым в плане игры коллективом. Статус фаворита каталонцев сомнений не вызывает, но как минимум на один гол в предстоящей игре севильцы наиграть должны. Наш выбор - победа «Барселоны» в матче, в котором смогут отличиться в атаке обе команды.