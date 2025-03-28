Барселона — Жирона, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
После победы в перенесенном матче с «Осасуной» «Барселона» единолично возглавила турнирную таблицу испанской Примеры. Удержать занятые позиции каталонцы постараются в домашней встрече с «Жироной», которую принимают на своем поле 30 марта. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
30.03.2025, Вс
17:15 МСК
«Жирона» (Жирона)
|П1 - 1.25
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 29-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
59
19
20
217-84
|«Жирона»
20
19
59
84-217
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.03.2025
|«Барселона»
3:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|11.03.2025
|«Барселона»
3:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Жироны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Жирона»
1:1
«Валенсия»
Примера
|10.03.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Жирона»
Примера
|01.03.2025
|«Жирона»
2:2
«Сельта»
Примера
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
14.02.2025
«Жирона»
1:2
«Хетафе»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Жирона»
1:4
«Барселона»
Примера
|04.05.2024
|«Жирона»
4:2
«Барселона»
Примера
|10.12.2023
|«Барселона»
2:4
«Жирона»
Суперкубок Испании
|10.04.2023
|«Барселона»
0:0
«Жирона»
Примера
|28.01.2023
|«Жирона»
0:1
«Барселона»
Примера
«Барса» идет первой, опережая «Реал» на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|28
|20
|3
|5
|78-27
|63
|2. Реал Мадрид
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3. Атлетико
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4. Атлетик
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5. Бетис
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|6. Вильярреал
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|7. Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8. Сельта
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9. Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10. Севилья
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11. Хетафе
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12. Реал Сосьедад
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13. Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14. Осасуна
|28
|7
|12
|9
|33-42
|33
|15. Эспаньол
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16. Валенсия
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17. Алавес
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18. Леганес
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19. Лас-Пальмас
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20. Вальядолид
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
Победная серия «Барселоны» насчитывает уже восемь матчей. Ближайший соперник каталонцев завершает свои встречи вничью три последних тура. Рассуждать о шансах соперников не имеет смысла. Сине-гранатовые - очевиднейший фаворит предстоящей игры.
На легкую прогулку хозяевам рассчитывать, пожалуй, не стоит. Лучшим предостережением являются результаты последних матчей этих соперников. В четырех предыдущих очных встречах «Барса» выиграла лишь однажды, имея на очерченной дистанции 2 поражения и ничью. Вставлять палки в колеса игроки «Жироны» способны, а, заручившись поддержкой Фортуны, ближайший противник каталонцев способен на многое.
Но не станем перехваливать гостей и завышать планку их возможностей. Выбираем победу «Барселоны», которая по всем прикидкам должна получиться довольно уверенной. Возьмем фору в два мяча.
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«Матч ТВ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Ольмо, Кристенсен, Берналь, Касадо, Тер Штеген (все - травмы)
«Жирона»: Ван де бек (дисквалификация). Мартин, Солис, Руис, Хиль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Жирона»:
|Позиция
|«Барселона»
«Жирона»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
13. Гассанига
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
4. Мартинес
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
17. Блинд
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
18. Крейчи
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
3. Гутьеррес
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
12. Артур
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
21. Эррера
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
14. Ромеу
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
11. Данжума
Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
8. Цыганков
Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
19. Миовски
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Мичел Санчес
Главный тренер
На победу хозяев можно заключить пари за 1.25. На ничью можно поставить по котировке 6.30. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит десятикратный выигрыш.
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Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 2:0 или 3:0 в пользу хозяев. В линии PARI эти счета идут с коэффициентом 9.00.
«Матч ТВ» покажет встречу в Барселоне на территории РФ
Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.55. Дальше в топе фаворитов сезона идут «Реал» (2.90) и «Атлетико» (10.00).
Партнерский проект