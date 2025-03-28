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28 марта 14:29ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Жирона, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Каталонцы не уступят первое место конкурентам из Мадрида
Руслан Ипполитов

После победы в перенесенном матче с «Осасуной» «Барселона» единолично возглавила турнирную таблицу испанской Примеры. Удержать занятые позиции каталонцы постараются в домашней встрече с «Жироной», которую принимают на своем поле 30 марта. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

30.03.2025, Вс

17:15 МСК

«Жирона» (Жирона) 

П1 - 1.25

Х - 6.30

П2 - 10.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 29-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

59

19

20

217-84

«Жирона»

20

19

59

84-217

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.03.2025«Барселона» 

3:0

«Осасуна» 

Примера

16.03.2025 «Атлетико»

 2:4

«Барселона» 

Примера

11.03.2025«Барселона» 

3:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Примера

Последние пять матчей «Жироны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Жирона»

1:1

«Валенсия»

Примера

10.03.2025«Эспаньол»

1:1

«Жирона»

Примера

01.03.2025«Жирона»

2:2

«Сельта»

Примера

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

14.02.2025

«Жирона»

1:2

«Хетафе»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Жирона»

1:4

«Барселона» 

Примера

04.05.2024«Жирона»

4:2

«Барселона» 

Примера

10.12.2023«Барселона» 

2:4

«Жирона»

Суперкубок Испании

10.04.2023«Барселона» 

0:0

«Жирона»

Примера

28.01.2023«Жирона»

0:1

«Барселона» 

Примера

Турнирное положение

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«Барса» идет первой, опережая «Реал» на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона28203578-2763
2. Реал Мадрид28186459-2760
3. Атлетико28168446-2256
4. Атлетик281410446-2452
5. Бетис28128838-3544
6. Вильярреал27128749-3844
7. Мальорка281171028-3440
8. Сельта281161141-4139
9. Райо Вальекано28910931-3137
10. Севилья28991032-3736
11. Хетафе28991025-2336
12. Реал Сосьедад281051325-3035
13. Жирона28971236-4134
14. Осасуна28712933-4233
15. Эспаньол27771326-3928
16. Валенсия286101231-4628
17. Алавес28691332-4227
18. Леганес28691326-4327
19. Лас-Пальмас28671532-4725
20. Вальядолид28442018-6316

Прогноз на матч

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Победная серия «Барселоны» насчитывает уже восемь матчей. Ближайший соперник каталонцев завершает свои встречи вничью три последних тура. Рассуждать о шансах соперников не имеет смысла. Сине-гранатовые - очевиднейший фаворит предстоящей игры.

На легкую прогулку хозяевам рассчитывать, пожалуй, не стоит. Лучшим предостережением являются результаты последних матчей этих соперников. В четырех предыдущих очных встречах «Барса» выиграла лишь однажды, имея на очерченной дистанции 2 поражения и ничью. Вставлять палки в колеса игроки «Жироны» способны, а, заручившись поддержкой Фортуны, ближайший противник каталонцев способен на многое.

Но не станем перехваливать гостей и завышать планку их возможностей. Выбираем победу «Барселоны», которая по всем прикидкам должна получиться довольно уверенной. Возьмем фору в два мяча.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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«Матч ТВ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»:  Ольмо, Кристенсен, Берналь,  Касадо, Тер Штеген (все - травмы) 

«Жирона»: Ван де бек (дисквалификация). Мартин, Солис, Руис, Хиль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Жирона»:

Позиция«Барселона»

«Жирона»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

13. Гассанига

Вратарь

Защитник23. Кунде

4. Мартинес

Защитник

Защитник24. Гарсия

17. Блинд

Защитник

Защитник2. Кубарси

18. Крейчи

Защитник

Защитник3. Бальде

3. Гутьеррес

Защитник

Полузащитник8. Педри

12. Артур

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

21. Эррера

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

14. Ромеу

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

11. Данжума

Полузащитник

Нападающий11. Рафинья

8. Цыганков

Полузащитник

Нападающий9. Левандовски

19. Миовски

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Мичел Санчес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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На победу хозяев можно заключить пари за 1.25. На ничью можно поставить по котировке 6.30. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит десятикратный выигрыш. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Жирона»?

Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 2:0 или 3:0 в пользу хозяев. В линии PARI эти счета идут с коэффициентом 9.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Жирона»?

«Матч ТВ» покажет встречу в Барселоне на территории РФ

Кто станет чемпионом Испании?

Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.55. Дальше в топе фаворитов сезона идут  «Реал» (2.90) и «Атлетико» (10.00).

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