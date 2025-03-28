Барселона — Жирона, 30 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Победная серия «Барселоны» насчитывает уже восемь матчей. Ближайший соперник каталонцев завершает свои встречи вничью три последних тура. Рассуждать о шансах соперников не имеет смысла. Сине-гранатовые - очевиднейший фаворит предстоящей игры.

На легкую прогулку хозяевам рассчитывать, пожалуй, не стоит. Лучшим предостережением являются результаты последних матчей этих соперников. В четырех предыдущих очных встречах «Барса» выиграла лишь однажды, имея на очерченной дистанции 2 поражения и ничью. Вставлять палки в колеса игроки «Жироны» способны, а, заручившись поддержкой Фортуны, ближайший противник каталонцев способен на многое.

Но не станем перехваливать гостей и завышать планку их возможностей. Выбираем победу «Барселоны», которая по всем прикидкам должна получиться довольно уверенной. Возьмем фору в два мяча.