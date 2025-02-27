Барселона — Реал Сосьедад, 2 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

После разудалых кубковых 4:4 с «Атлетико» «Барса» возвращается в национальное первенство. Каталонцы вернули себе первое место в чемпионской гонке, но делят верхнюю строчку в турнирной таблице с «Реалом». «Сливочные» на неделе обыграли в кубке «Реал Сосьедад», теперь дело за «сине-гранатовыми».

В матче первого круга команда Ханса-Дитера Флика уступила в Сан-Себастьяне. В той встрече каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но на этот раз рассчитывать на подобную благосклонность «Реал Сосьедад» вряд ли вправе.

Команда Иманола Альгуасиля имеет один из самых скромных показателей в Ла Лиге по голам. В предыдущих пяти встречах с «Барсой» сан-себастьянцы трижды покидали поле без забитых мячей. Статус фаворита «Барселоны» не подлежит сомнению, а вот гости вполне могут и в этот раз не вскрыть оборону каталонцев.