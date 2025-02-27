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27 февраля 11:19ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Реал Сосьедад, 2 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В первом круге каталонцы проиграли в Сан-Себастьяне
Руслан Ипполитов

После кубкового триллера с «Атлетико» (4:4) «Барса» переключается на национальное первенство. Ближайший соперник - «Реал Сосьедад». В первом круге сан-себастьянцы на своем поле обыграли каталонцев. Чем ответят «сине-грантовые»? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

02.03.2025, Вс

18:15 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.27

Х - 5.70

П2 - 11.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 26-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

115

42

38

401-197

«Реал Сосьедад»

38

42

115

197-401

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

 09.02.2025 «Севилья»

 1:4

«Барселона» 

Примера

 06.02.2025 «Валенсия»

 0:5

«Барселона» 

Кубок Испании 

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

20.02.2025

«Реал Сосьедад»

5:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

16.02.2025

«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Реал Сосьедад»

1:0

«Барселона» 

Примера

13.05.2024«Барселона» 

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

04.11.2023«Реал Сосьедад»

0:1

«Барселона» 

Примера

20.05.2023«Барселона» 

1:2

«Реал Сосьедад»

Примера

25.01.2023«Барселона» 

1:0

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона25173567-2554
2. Атлетико25158242-1653
3. Реал Мадрид24156352-2351
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал25128548-3544
6. Райо Вальекано2598827-2635
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Сельта25951136-3832
10. Осасуна25711729-3432
11. Жирона24941132-3531
12. Реал Сосьедад24941120-2331
13. Севилья2487929-3431
14. Хетафе2479820-1830
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас25651429-4323
18. Валенсия25581225-4123
19. Алавес25571328-3922
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

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После разудалых кубковых 4:4 с «Атлетико» «Барса» возвращается в национальное первенство. Каталонцы вернули себе первое место в чемпионской гонке, но делят верхнюю строчку в турнирной таблице с «Реалом». «Сливочные» на неделе обыграли в кубке «Реал Сосьедад», теперь дело за «сине-гранатовыми».

В матче первого круга команда Ханса-Дитера Флика уступила в Сан-Себастьяне. В той встрече каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но на этот раз рассчитывать на подобную благосклонность «Реал Сосьедад» вряд ли вправе.

Команда Иманола Альгуасиля имеет один из самых скромных показателей в Ла Лиге по голам. В предыдущих пяти встречах с «Барсой» сан-себастьянцы трижды покидали поле без забитых мячей. Статус фаворита «Барселоны» не подлежит сомнению, а вот гости вполне могут и в этот раз не вскрыть оборону каталонцев.  

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма) 

«Реал Сосьедад»: Бекер, Кубо (оба - дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Барселона»

«Реал Сосьедад»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Ремиро

Вратарь

Защитник23. Кунде

27. Арамбуру

Защитник

Защитник5. Мартинес

5. Субельдия

Защитник

Защитник2. Кубарси

21. Агер

Защитник

Защитник3. Бальде

12. Лопес

Защитник

Полузащитник8. Педри

4. Субименди

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

24. Сучич

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

23. Мендес

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

14. Кубо

Полузащитник

Нападающий11. Рафинья

8. Захарян

Полузащитник

Нападающий9. Левандовски

10. Оярсабаль

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Иманол Альгуасиль

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на «Реал Сосьедад» PARI  умножит на 11.50. Победа хозяев поля оценена скромным коэффициентом 1.27. Заключить пари на мирный расход можно за 5.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Самый скромный коэффициент (6.50) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0. 3:0 котируется за 7.50. 1:0 - за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 2.00
  2. «Барселона» - 2.15
  3. «Атлетико» - 7.50
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