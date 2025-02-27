Барселона — Реал Сосьедад, 2 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
После кубкового триллера с «Атлетико» (4:4) «Барса» переключается на национальное первенство. Ближайший соперник - «Реал Сосьедад». В первом круге сан-себастьянцы на своем поле обыграли каталонцев. Чем ответят «сине-грантовые»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
02.03.2025, Вс
18:15 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 1.27
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 26-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
115
42
38
401-197
|«Реал Сосьедад»
38
42
115
197-401
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|06.02.2025
|«Валенсия»
0:5
«Барселона»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Леганес»
Примера
20.02.2025
«Реал Сосьедад»
5:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
16.02.2025
«Бетис»
3:0
«Реал Сосьедад»
Примера
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Реал Сосьедад»
1:0
«Барселона»
Примера
|13.05.2024
|«Барселона»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|04.11.2023
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Барселона»
Примера
|20.05.2023
|«Барселона»
1:2
«Реал Сосьедад»
Примера
|25.01.2023
|«Барселона»
1:0
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2. Атлетико
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|3. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Сельта
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|10. Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|11. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|12. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|13. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|14. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18. Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19. Алавес
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
После разудалых кубковых 4:4 с «Атлетико» «Барса» возвращается в национальное первенство. Каталонцы вернули себе первое место в чемпионской гонке, но делят верхнюю строчку в турнирной таблице с «Реалом». «Сливочные» на неделе обыграли в кубке «Реал Сосьедад», теперь дело за «сине-гранатовыми».
В матче первого круга команда Ханса-Дитера Флика уступила в Сан-Себастьяне. В той встрече каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но на этот раз рассчитывать на подобную благосклонность «Реал Сосьедад» вряд ли вправе.
Команда Иманола Альгуасиля имеет один из самых скромных показателей в Ла Лиге по голам. В предыдущих пяти встречах с «Барсой» сан-себастьянцы трижды покидали поле без забитых мячей. Статус фаворита «Барселоны» не подлежит сомнению, а вот гости вполне могут и в этот раз не вскрыть оборону каталонцев.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма)
«Реал Сосьедад»: Бекер, Кубо (оба - дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Барселона»
«Реал Сосьедад»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Ремиро
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
27. Арамбуру
Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
5. Субельдия
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
21. Агер
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
12. Лопес
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
4. Субименди
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
24. Сучич
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
23. Мендес
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
14. Кубо
Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
8. Захарян
Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
10. Оярсабаль
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (6.50) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0. 3:0 котируется за 7.50. 1:0 - за 8.50.
Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:
Партнерский проект