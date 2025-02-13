Байер - Бавария, 15 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Отрыв «Баварии» в чемпионской гонке от ближайшего преследователя, коим и является «Байер», составляет уже восемь очков. По этому счету, все завершится в «золотой гонке» может уже в эти выходные. Но «аспириновые» упираются и отдавать титул просто так не хотят.

«Бавария» выиграла последние семь матчей в национальном первенстве. Поступь команды Венсана Компани внушает доверие. Однако, у «Байера» есть своя фишка, помогающая обыгрывать гранда раз за разом.

С большой долей вероятности «Байер» в предстоящей встрече предложит осторожный футбол, в котором никто не должен рисковать. Подобная тактика может обернуться градом голов в ворота хозяев поля, но драка будет за очки серьезная. Ставим на то, что обе команды забьют в этом матче. Но не больше.