Байер - Бавария, 15 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 15 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» примет на своем поле «Баварию». Клуб из Леверкузена является единственным конкурентом мюнхенцев в борьбе за чемпионство.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен)
15.02.2025, Сб
20:30 МСК
«Бавария» (Германия)
|П1 - 7.50
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 22-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|0
|0
|2
|1-5
|«Бавария»
|2
|0
|0
|5-1
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Байер»
|3:2 ДВ
|«Кельн»
|Кубок Германии
|02.02.2025
|«Байер»
|3:1
|«Хоффенхайм»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Байер»
|2:0
|«Спарта»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Лейпциг»
|2:2
|«Байер»
|Бундеслига
|21.01.2025
|«Атлетико»
|2:1
|«Байер»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Бавария»
|3:0
|«Вердер»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Бавария»
|4:3
|«Хольштайн»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Бавария»
|3:1
|«Слован»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Фрайбург»
|1:2
|«Бавария»
|Бундеслига
|22.01.2025
|«Фейенорд»
|3:0
|«Бавария»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Байера» и «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2024
|«Бавария»
|0:1
|«Байер»
|Кубок Германии
|28.09.2024
|«Бавария»
|1:1
|«Байер»
|Бундеслига
|10.02.2024
|«Байер»
|3:0
|«Бавария»
|Лига чемпионов
|15.09.2023
|«Бавария»
|2:2
|«Байер»
|Бундеслига
|19.03.2023
|«Байер»
|2:1
|«Бавария»
|Лига чемпионов
Поле 21-го тура «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а «Байер» идет на втором месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|21
|17
|3
|1
|65-19
|54
|2. Байер
|21
|13
|7
|1
|49-27
|46
|3. Айнтрахт
|21
|11
|6
|4
|46-28
|39
|4. Лейпциг
|21
|10
|6
|5
|36-29
|36
|5. Штутгарт
|21
|10
|5
|6
|39-31
|35
|6. Фрайбург
|21
|10
|3
|8
|28-36
|33
|7. Майнц
|21
|9
|5
|7
|33-24
|32
|8. Боруссия М
|21
|9
|4
|8
|33-31
|31
|9. Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|43-35
|30
|10. Вердер
|21
|8
|6
|7
|34-39
|30
|11. Боруссия Д
|21
|8
|5
|8
|37-36
|29
|12. Аугсбург
|21
|7
|6
|8
|24-35
|27
|13. Унион
|21
|6
|6
|9
|20-27
|24
|14. Санкт-Паули
|21
|6
|3
|12
|18-24
|21
|15. Хоффенхайм
|21
|4
|6
|11
|26-44
|18
|16. Хайденхайм
|21
|4
|2
|15
|25-43
|14
|17. Хольштайн
|21
|3
|4
|14
|33-54
|13
|18. Бохум
|21
|2
|5
|14
|19-46
|11
Отрыв «Баварии» в чемпионской гонке от ближайшего преследователя, коим и является «Байер», составляет уже восемь очков. По этому счету, все завершится в «золотой гонке» может уже в эти выходные. Но «аспириновые» упираются и отдавать титул просто так не хотят.
«Бавария» выиграла последние семь матчей в национальном первенстве. Поступь команды Венсана Компани внушает доверие. Однако, у «Байера» есть своя фишка, помогающая обыгрывать гранда раз за разом.
С большой долей вероятности «Байер» в предстоящей встрече предложит осторожный футбол, в котором никто не должен рисковать. Подобная тактика может обернуться градом голов в ворота хозяев поля, но драка будет за очки серьезная. Ставим на то, что обе команды забьют в этом матче. Но не больше.
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|Условия
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|Текстовая
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Потери:
«Байер»: Белосьян, Терье, Гримальдо (все - травма)
«Бавария»: Дэвис (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Бавария»:
|Позиция
|«Байер»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|3. Инкапье
|22. Геррейру
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|3. Джэ
|Защитник
|Защитник
|12. Тапсоба
|2. Юпамекано
|Защитник
|Защитник
|5. Эрмосо
|27. Лаймер
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Фримпонг
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|45. Павлович
|Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
|42. Мусиала
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Вирц
|17. Олисе
|Нападающий
|Полузащитник
|19. Телла
|11. Коман
|Нападающий
|Нападающий
|14. Шик
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Венсан Компани
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент 7.50 на успех хозяев и 1.37 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры видят ничейный расход 1:1. Поставив на этот счет, можно умножить ставку на коэффициент 8.00. 2:1 в пользу хозяев поля и 1:0 за остей принимаются за 11.00.
В России трансляцию матча официально проведет телеканал «МАТЧ!».
Топ-5 фаворитов:
«Бавария» - 1.05
«Байер» - 12.00
«Айнтрахт» - 2500.00
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