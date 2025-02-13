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11 февраля 12:14ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Байер - Бавария, 15 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Сохранит ли «Байер» интригу в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В субботу, 15 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» примет на своем поле «Баварию». Клуб из Леверкузена является единственным конкурентом мюнхенцев в борьбе за чемпионство.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен)

15.02.2025, Сб

20:30 МСК

«Бавария» (Германия)

П1 - 7.50

Х - 5.30

П2 - 1.37

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 22-й тур

Стадион: «БайАрена»  (Леверкузен, Германия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Байер»0021-5
«Бавария»2005-1

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Байер»3:2 ДВ«Кельн»Кубок Германии
02.02.2025«Байер»3:1«Хоффенхайм»Бундеслига
29.01.2025«Байер»2:0«Спарта»Лига чемпионов
25.01.2025«Лейпциг»2:2«Байер»Бундеслига
21.01.2025«Атлетико»2:1«Байер»Лига чемпионов

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Бавария»3:0«Вердер»Бундеслига
01.02.2025«Бавария»4:3«Хольштайн»Бундеслига
29.01.2025«Бавария»3:1«Слован»Лига чемпионов
25.01.2025«Фрайбург»1:2«Бавария»Бундеслига
22.01.2025«Фейенорд»3:0«Бавария»Лига чемпионов

Последние пять игр «Байера» и «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2024«Бавария»0:1«Байер»Кубок Германии
28.09.2024«Бавария»1:1«Байер»Бундеслига
10.02.2024«Байер»3:0«Бавария»Лига чемпионов
15.09.2023«Бавария»2:2«Байер»Бундеслига
19.03.2023«Байер»2:1«Бавария»Лига чемпионов

Турнирное положение

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Поле 21-го тура «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а «Байер» идет на втором месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария21173165-1954
2. Байер21137149-2746
3. Айнтрахт21116446-2839
4. Лейпциг21106536-2936
5. Штутгарт21105639-3135
6. Фрайбург21103828-3633
7. Майнц2195733-2432
8. Боруссия М2194833-3131
9. Вольфсбург2186743-3530
10. Вердер2186734-3930
11. Боруссия Д2185837-3629
12. Аугсбург2176824-3527
13. Унион2166920-2724
14. Санкт-Паули21631218-2421
15. Хоффенхайм21461126-4418
16. Хайденхайм21421525-4314
17. Хольштайн21341433-5413
18. Бохум21251419-4611

Прогноз на матч

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Отрыв «Баварии» в чемпионской гонке от ближайшего преследователя, коим и является «Байер», составляет  уже восемь очков. По этому счету, все завершится в «золотой гонке» может уже в эти выходные. Но «аспириновые» упираются и отдавать титул просто так не хотят.

«Бавария» выиграла последние семь матчей в национальном первенстве. Поступь команды Венсана Компани внушает доверие. Однако, у «Байера» есть своя фишка, помогающая обыгрывать гранда раз за разом.

С большой долей вероятности «Байер» в предстоящей встрече предложит осторожный футбол, в котором никто не должен рисковать. Подобная тактика может обернуться градом голов в ворота хозяев поля, но драка будет за очки серьезная. Ставим на то, что обе команды забьют  в этом матче. Но не больше.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет телеканал «МАТЧ!».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Байер»: Белосьян, Терье, Гримальдо  (все - травма)

«Бавария»: Дэвис (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Бавария»:

Позиция«Байер»«Бавария»Позиция
Вратарь1. Градецки1. НойерВратарь
Защитник3. Инкапье22. ГеррейруЗащитник
Защитник4. Та3. ДжэЗащитник
Защитник12. Тапсоба2. ЮпамеканоЗащитник
Защитник5. Эрмосо27. ЛаймерПолузащитник
Полузащитник 30. Фримпонг6. КиммихПолузащитник 
Полузащитник 24. Гарсия45. ПавловичПолузащитник 
Полузащитник34. Джака42. МусиалаПолузащитник
Полузащитник10. Вирц17. ОлисеНападающий
Полузащитник19. Телла11. КоманНападающий
Нападающий14. Шик9. КейнНападающий
Главный тренерХаби АлонсоВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент 7.50 на успех хозяев и 1.37 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Байер» - «Бавария»?

Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры видят ничейный расход 1:1. Поставив на этот счет, можно умножить ставку на коэффициент 8.00. 2:1 в пользу хозяев поля и 1:0 за остей принимаются за 11.00. 

Где смотреть бесплатно матч «Байер» - «Бавария»?

В России трансляцию матча официально проведет телеканал «МАТЧ!».

Кто выиграет чемпионат Германии?

Топ-5 фаворитов:

«Бавария» - 1.05

«Байер» - 12.00

«Айнтрахт» - 2500.00

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