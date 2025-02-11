Денис Беринчик — Кишон Дэвис, 15 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Нечасто действующие чемпионы подходят к поединку на фоне столь разгромных котировок не в свою пользу. Причем у Беринчика такая же ситуация была в прошлом бою, но он сотворил сенсацию и забрал пояс. Однако сейчас рассчитывать на поражение номинального фаворита сложнее.

Дэвис — очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут. Беринчику придется очень много двигаться, и это плохие вводные на фоне гораздо более молодого соперника, у которого не наблюдалось функциональных проблем. Вполне вероятно, что под конец боя украинец окажется в кризисном положении.

Однако у действующего чемпиона есть необходимые навыки и опыт, чтобы как минимум продержаться до подсчета очков. Рискнем предположить, что Дэвис все-таки заберет пояс, но победы добьется не ранее десятого раунда.