Денис Беринчик — Кишон Дэвис, 15 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 15 февраля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом. Сумеет ли непобежденный киевлянин защитить пояс WBO?
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Беринчик
Дэвис
Украина
Страна
США
36
Возраст
25
19
Бои
13
19 (9)
Победы (нокауты)
12 (8)
0
Поражения (нокауты)
0
0
Без результата
1
10
Место в рейтинге BoxRec (легкий вес)
7
170
Рост (см)
175
172
Размах рук (см)
178
Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне выиграл серебро чемпионата мира — 2011 и Олимпиады-2012 в весе до 64 кг. На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2017-м выиграл пояс WBO Oriental в легком весе, который защитил один раз. После этого взял титул WBO International в той же категории и отстоял его восемь раз. В последнем поединке в мае победил Эмануэля Наваррете раздельным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBO. В 2021 году также провел один бой на голых кулаках и нокаутировал Артема Лобова.
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Серебряный призер Олимпиады-2020, а также чемпионата мира и Панамериканских игр. На профессиональном ринге выступает с 2021 года. В 2022-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в легком весе и защитил его пять раз. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Густаво Даниэля Лемоса во втором раунде и также забрал титул IBF Inter-Continental.
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Нечасто действующие чемпионы подходят к поединку на фоне столь разгромных котировок не в свою пользу. Причем у Беринчика такая же ситуация была в прошлом бою, но он сотворил сенсацию и забрал пояс. Однако сейчас рассчитывать на поражение номинального фаворита сложнее.
Дэвис — очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут. Беринчику придется очень много двигаться, и это плохие вводные на фоне гораздо более молодого соперника, у которого не наблюдалось функциональных проблем. Вполне вероятно, что под конец боя украинец окажется в кризисном положении.
Однако у действующего чемпиона есть необходимые навыки и опыт, чтобы как минимум продержаться до подсчета очков. Рискнем предположить, что Дэвис все-таки заберет пояс, но победы добьется не ранее десятого раунда.
Боксерский вечер пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 15 февраля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Беринчик — Дэвис стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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