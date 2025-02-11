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11 февраля 11:47ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Денис Беринчик — Кишон Дэвис, 15 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Букмекеры не верят в непобежденного украинца
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank
Источник: Top Rank

В ночь на субботу, 15 февраля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом. Сумеет ли непобежденный киевлянин защитить пояс WBO?

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Статистика

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Беринчик

 

Дэвис

Украина

Страна

США

36

Возраст

25

19

Бои

13

19 (9)

Победы (нокауты)

12 (8)

0

Поражения (нокауты)

0

0

Без результата

1

10

Место в рейтинге BoxRec (легкий вес)

7

170

Рост (см)

175

172

Размах рук (см)

178

Правша

Стойка

Правша

Денис Беринчик

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На любительском уровне выиграл серебро чемпионата мира — 2011 и Олимпиады-2012 в весе до 64 кг. На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2017-м выиграл пояс WBO Oriental в легком весе, который защитил один раз. После этого взял титул WBO International в той же категории и отстоял его восемь раз. В последнем поединке в мае победил Эмануэля Наваррете раздельным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBO. В 2021 году также провел один бой на голых кулаках и нокаутировал Артема Лобова.

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Кишон Дэвис

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Серебряный призер Олимпиады-2020, а также чемпионата мира и Панамериканских игр. На профессиональном ринге выступает с 2021 года. В 2022-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в легком весе и защитил его пять раз. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Густаво Даниэля Лемоса во втором раунде и также забрал титул IBF Inter-Continental.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БеринчикаПобеда ДэвисаТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI5,201,182,801,41

Прогноз на бой

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Нечасто действующие чемпионы подходят к поединку на фоне столь разгромных котировок не в свою пользу. Причем у Беринчика такая же ситуация была в прошлом бою, но он сотворил сенсацию и забрал пояс. Однако сейчас рассчитывать на поражение номинального фаворита сложнее.

Дэвис — очень прессингующий боксер. При этом действует он во многом рационально, редко проваливается и умеет как работать на очки, так и взвинчивать темп и оформлять нокаут. Беринчику придется очень много двигаться, и это плохие вводные на фоне гораздо более молодого соперника, у которого не наблюдалось функциональных проблем. Вполне вероятно, что под конец боя украинец окажется в кризисном положении.

Однако у действующего чемпиона есть необходимые навыки и опыт, чтобы как минимум продержаться до подсчета очков. Рискнем предположить, что Дэвис все-таки заберет пояс, но победы добьется не ранее десятого раунда.

Где смотреть бой Беринчик Дэвис

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Боксерский вечер пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 15 февраля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Беринчик — Дэвис стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Денис Беринчик (Украина) — Кишон Дэвис (США). Легкий вес. Бой за пояс WBO;
  • Ксандер Заяс (Пуэрто-Рико) — Слава Спомер (Германия). Первый средний вес;
  • Вито Мельницки-младший (США) — Коннор Койл (Северная Ирландия). Средний вес;
  • Абдулла Мэйсон (США) — Мануэль Джаймес (США). Легкий вес;
  • Джаред Андерсон (США) — Мариос Коллиас (Греция). Тяжелый вес;
  • Рохан Поланко (Доминиканская Республика) — Жан Карлос Торрес (Пуэрто-Рико). Полусредний вес;
  • Деланте Джонсон (США) — Кишон Толер (США). Полусредний вес;
  • Хуан Мануэль Лопес-младший (Пуэрто-Рико) — Брайан Сантьяго (США). Второй наилегчайший вес;
  • Нико Али Уолш (США) — Хуан Карлос Герра (США). Средний вес;
  • Кеон Дэвис (США) — Ира Джонсон (США). Полусредний вес.
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