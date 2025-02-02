Бетис — Атлетик, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Четвертой команде Ла Лиги предстоит сложный выездной матч. «Бетикос» забивают на уровне команд из нижней части турнирной таблицы, но очки на своем поле без боя не отдадут.

«Атлетик» превосходно прошел групповой этап Лиги Европы, финишировав вторым, уступив первую строчку «Лацио» лишь по разнице мячей. Хорошо идет по турнирной дистанции команда из Бильбао и в Ла Лиге. В Севилье гости не будут очевидными фаворитами, но шансов на победу имеют больше.

Угадать победителя крайне сложно, а вот с тоталом поиграть можно. У команды Эрнесто Вальверде одна из самых надежных линий обороны в Ла Лиге, а «Бетис» крайне скуп на голы. Если в игре на стадионе «Бенито Вильямарин» случится два гола - это уже будет высокий показатель. Делаем выбор, что этот рубеж соперники не перешагнут, а скорее всего и не превысят планку в один забитый мяч на двоих.