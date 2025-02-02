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2 февраля 9:23ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Бетис — Атлетик, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Клуб из Бильбао постарается не отстать от «Барселоны»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 2 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» встретится на своем поле с «Атлетиком». Хозяева попытаются приблизиться к пятерке лидеров Примеры, а гости - не увеличить отставание от «Барселоны».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья)

02.02.2025, Вс

23:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао)

П1 - 2.95

Х - 3.25

П2 - 2.55

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)

Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бетис»424056151-234
«Атлетик»564042234-151

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Мальорка»0:1«Бетис»Примера
18.01.2025«Бетис»1:3«Алавес»Примера
15.01.2025«Барселона»5:1«Бетис»Кубок Испании
11.01.2025«Вальядолид»1:0«Бетис»Примера
04.01.2025«Уэска»0:1«Бетис»Кубок Испании

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025«Атлетик»3:1«Виктория»Лига Европы
26.01.2025«Атлетик»

0:0

«Леганес»

Примера

22.01.2025«Бешикташ»4:1«Атлетик»Лига Европы
19.12.2024«Сельта»1:2«Атлетик»Примера
16.12.2024«Атлетик»2:3«Осасуна»Примера

Последние пять матчей «Бетиса» и «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Атлетик»1:1«Бетис»Примера
25.02.2024«Бетис»

3:1

«Атлетик»

Примера

27.08.2023«Атлетик»4:2«Бетис»Примера
04.05.2023«Атлетик»0:1«Бетис»Примера
20.12.2022«Бетис»0:0«Атлетик»Примера

Турнирное положение

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После 22-х туров «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Бетис» - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид22154350-2149
2. Атлетико22146237-1448
3. Барселона21133559-2442
4. Атлетик21117331-1840
5. Вильярреал22107544-3337
6. Райо Вальекано2288626-2432
7. Мальорка22931019-2830
8. Жирона2184929-2928
9. Реал Сосьедад2184917-1728
10. Бетис2177723-2628
11. Севилья2277824-3028
12. Осасуна2169625-3027
13. Сельта21741030-3325
14. Хетафе2259817-1724
15. Лас-Пальмас21651026-3423
16. Леганес2258919-3023
17. Эспаньол22651121-3323
18. Алавес21561025-3321
19. Валенсия21371120-3616
20. Вальядолид22431515-4715

Прогноз на матч

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Четвертой команде Ла Лиги предстоит сложный выездной матч. «Бетикос» забивают на уровне команд из нижней части турнирной таблицы, но очки на своем поле без боя не отдадут.

«Атлетик» превосходно прошел групповой этап Лиги Европы, финишировав вторым, уступив первую строчку «Лацио» лишь по разнице мячей. Хорошо идет по турнирной дистанции команда из Бильбао и в Ла Лиге. В Севилье гости не будут очевидными фаворитами, но шансов на победу имеют больше.

Угадать победителя крайне сложно, а вот с тоталом поиграть можно. У команды Эрнесто Вальверде одна из самых надежных линий обороны в Ла Лиге, а «Бетис» крайне скуп на голы. Если в игре на стадионе «Бенито Вильямарин» случится два гола - это уже будет высокий показатель. Делаем выбор, что этот рубеж соперники не перешагнут, а скорее всего и не превысят планку в один забитый мяч на двоих. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDплатная подписка
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Бетис»: Карвалью, Сабали, Бельерин, Авила, Руибаль, Форнальс (все - травма)

«Атлетик»: Руис (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис»  - «Атлетик»:

Позиция«Бетис»«Атлетик»Позиция
Вратарь13. Адриан1. СимонВратарь
Защитник15. Перро2. ГоросабельЗащитник
Защитник6. Натан3. ВивианЗащитник
Защитник3. Льоренте4. ПаредесЗащитник
Защитник5. Бартра32. БойроЗащитник
Полузащитник 4. Кардозо6. ВесгаПолузащитник
Полузащитник 21. Рока23. ХаурехисарПолузащитник 
Полузащитник22. Иско8. СансетПолузащитник
Нападающий36. Родригес9. И. УильямсНападающий
Нападающий10. Абде10. Н. УильямсНападающий
Нападающий8. Феррейра7. БеренгерНападающий
Главный тренерМануэль ПеллегриниЭрнесто ВальвердеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 2.95. Вероятность победы «Атлетика» оценена высокой котировкой 2.55. На ничью можно поставить за 3.25.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Бетис» - «Атлетик»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают нулевую ничью, предлагая за нее коэффициент 6.50. За 1:1 дают 7.00. На победу гостей с минимальным счетом 0:1 можно поставить за 8.00. За 1:0 в пользу хозяев - за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Бетис» - «Атлетик»?

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В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

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Топ-3 фаворитов Ла Лиги у БК PARI выглядит так:

«Реал» - 1.30

«Барселона» - 4.70

«Атлетико» - 8.50

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