Бетис — Атлетик, 2 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

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В воскресенье, 2 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» встретится на своем поле с «Атлетиком». Хозяева попытаются приблизиться к пятерке лидеров Примеры, а гости - не увеличить отставание от «Барселоны».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Севилья)
02.02.2025, Вс
23:00 МСК
«Атлетик» (Бильбао)
|П1 - 2.95
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 22-й тур
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бетис»
|42
|40
|56
|151-234
|«Атлетик»
|56
|40
|42
|234-151
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Мальорка»
|0:1
|«Бетис»
|Примера
|18.01.2025
|«Бетис»
|1:3
|«Алавес»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
|5:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
|11.01.2025
|«Вальядолид»
|1:0
|«Бетис»
|Примера
|04.01.2025
|«Уэска»
|0:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2025
|«Атлетик»
|3:1
|«Виктория»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Атлетик»
0:0
«Леганес»
Примера
|22.01.2025
|«Бешикташ»
|4:1
|«Атлетик»
|Лига Европы
|19.12.2024
|«Сельта»
|1:2
|«Атлетик»
|Примера
|16.12.2024
|«Атлетик»
|2:3
|«Осасуна»
|Примера
Последние пять матчей «Бетиса» и «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Атлетик»
|1:1
|«Бетис»
|Примера
|25.02.2024
|«Бетис»
3:1
«Атлетик»
Примера
|27.08.2023
|«Атлетик»
|4:2
|«Бетис»
|Примера
|04.05.2023
|«Атлетик»
|0:1
|«Бетис»
|Примера
|20.12.2022
|«Бетис»
|0:0
|«Атлетик»
|Примера
После 22-х туров «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Бетис» - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2. Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3. Барселона
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|4. Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|5. Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6. Райо Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7. Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|8. Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|9. Реал Сосьедад
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|10. Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|11. Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|12. Осасуна
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|13. Сельта
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|14. Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15. Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16. Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17. Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18. Алавес
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|19. Валенсия
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|20. Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Четвертой команде Ла Лиги предстоит сложный выездной матч. «Бетикос» забивают на уровне команд из нижней части турнирной таблицы, но очки на своем поле без боя не отдадут.
«Атлетик» превосходно прошел групповой этап Лиги Европы, финишировав вторым, уступив первую строчку «Лацио» лишь по разнице мячей. Хорошо идет по турнирной дистанции команда из Бильбао и в Ла Лиге. В Севилье гости не будут очевидными фаворитами, но шансов на победу имеют больше.
Угадать победителя крайне сложно, а вот с тоталом поиграть можно. У команды Эрнесто Вальверде одна из самых надежных линий обороны в Ла Лиге, а «Бетис» крайне скуп на голы. Если в игре на стадионе «Бенито Вильямарин» случится два гола - это уже будет высокий показатель. Делаем выбор, что этот рубеж соперники не перешагнут, а скорее всего и не превысят планку в один забитый мяч на двоих.
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В прямом эфире встречу между «Барселоной» и «Алавесом» покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
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Потери:
«Бетис»: Карвалью, Сабали, Бельерин, Авила, Руибаль, Форнальс (все - травма)
«Атлетик»: Руис (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Бетис»
|«Атлетик»
|Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
|1. Симон
|Вратарь
|Защитник
|15. Перро
|2. Горосабель
|Защитник
|Защитник
|6. Натан
|3. Вивиан
|Защитник
|Защитник
|3. Льоренте
|4. Паредес
|Защитник
|Защитник
|5. Бартра
|32. Бойро
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|6. Весга
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Рока
|23. Хаурехисар
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Иско
|8. Сансет
|Полузащитник
|Нападающий
|36. Родригес
|9. И. Уильямс
|Нападающий
|Нападающий
|10. Абде
|10. Н. Уильямс
|Нападающий
|Нападающий
|8. Феррейра
|7. Беренгер
|Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
|Эрнесто Вальверде
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех гостей - 2.95. Вероятность победы «Атлетика» оценена высокой котировкой 2.55. На ничью можно поставить за 3.25.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают нулевую ничью, предлагая за нее коэффициент 6.50. За 1:1 дают 7.00. На победу гостей с минимальным счетом 0:1 можно поставить за 8.00. За 1:0 в пользу хозяев - за 8.50.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
Партнерский проект