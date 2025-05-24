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23 мая 8:55ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Бетис — Валенсия, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Присматриваемся к фавориту Лиги Европы-2026
Руслан Ипполитов

Матч заключительного тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Валенсией» обещает быть жарким. Хозяева должны заявить о притязаниях на победу в Лиге Европы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья)

23.05.2025, Пт

22:00 МСК

«Валенсия» (Валенсия) 

П1 - 1.93

Х - 3.80

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)

Главный судья: Виктор Гарсия Вердура

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Бетис»

44

28

68

179-243

«Валенсия»

68

28

44

243-179

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

15.05.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Бетис»

Примера

11.05.2025«Бетис»

1:1

«Осасуна»

Примера

08.05.2025«Фиорентина»

2:2 ДВ

«Бетис»

Лига конференций

04.05.2025«Эспаньол»

1:2

«Бетис»

Примера

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Валенсия»

0:1

«Атлетик»

Примера

14.05.2025«Алавес»

1:0

«Валенсия»

Примера

10.05.2025«Валенсия»

3:0

«Хетафе»

Примера

03.05.2025«Лас-Пальмас»

2:3

«Валенсия»

Примера

22.04.2025«Валенсия»

1:1

«Эспаньол»

Примера

Последние пять матчей «Бетиса» и «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Валенсия»

4:2

«Бетис»

Примера

20.04.2024«Валенсия»

1:2

«Бетис»

Примера

01.10.2023«Бетис»

3:0

«Валенсия»

Примера

04.06.2023«Бетис»

1:1

«Валенсия»

Примера

10.11.2022«Валенсия»

3:0

«Бетис»

Примера

Турнирное положение

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«Бетис» перед 38-м туром занимает 6-е место, а «Валенсия» - 12-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона37274699-3985
2. Реал Мадрид37256676-3881
3. Атлетико372110664-3073
4. Атлетик371913554-2670
5. Вильярреал371910867-4967
6. Бетис3716111056-4959
7. Сельта371571557-5652
8. Райо Вальекано3713121241-4551
9. Осасуна3712151047-5151
10. Мальорка371381635-4447
11. Реал Сосьедад371371735-4446
12. Валенсия3711121443-5345
13. Хетафе371191733-3742
14. Алавес3710111637-4741
15. Севилья3710111640-5141
16. Жирона371181844-5641
17. Эспаньол371091838-5139
18. Леганес378131636-5637
19. Лас-Пальмас37882140-5932
20. Вальядолид37442926-8716

Прогноз на матч

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«Бетис» завершает замечательный сезон, пусть команда Мануэля Пеллегрини и не аккредитовалась в Лигу чемпионов. «Валенсия» откровенно валяла дурака весь прошедший календарный год и именно этим обязана занимаемому в турнирной таблице месту. «Летучие мыши» способны обыграть любого соперника, но, если подобное случится в заключительном туре, это станет насмешкой над футболом. Без лишних раздумий ставим на «Бетис», благо кэф предложен довольно вкусный.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Бетис»: Льоренте, Авила, Сабали, Вьейтес, Балерин, Рока, Чельсо, Кардозо (все -  травма)

«Валенсия»: Коррея, Лопес, Канос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Валенсия»:

Позиция«Бетис»

«Валенсия»

Позиция

Вратарь13. Адриан

25. Мамардашвили

Вратарь

Защитник32. Менди

3. Москера

Защитник

Защитник5. Бартра

15. Таррега

Защитник

Защитник6. Натан

4. Дьякаби

Защитник

Защитник12. Родригес

14. Гайя

Защитник

Полузащитник4. Кардозо

30. Валера

Полузащитник

Полузащитник 18. Форнальс

5. Барренечеа

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

18. Вайя

Полузащитник

Нападающий22. Иско

22. Риоха

Нападающий

Нападающий10. Абде

11. Мир

Нападающий

Нападающий19. Эрнандес

9. Дуро

Нападающий

Главный тренерМануэлль Пеллегрини

Карлос Корберан

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение гостям поля. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.93, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.70. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бетис» - «Валенсия»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.

Кто забьет первый гол в матче «Бетис» - «Валенсия»?

На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.67. Если первыми в игре отличатся игроки гостевой команды, сыграет ставка за 2.36.

Будет ли много голов в матче «Бетис» - «Валенсия»?

Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.60. ТМ 2.5 можно взять за 2.25. «Обе забьют» - 1.56.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных