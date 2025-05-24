Бетис — Валенсия, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Бетис» - «Валенсия»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.

Кто забьет первый гол в матче «Бетис» - «Валенсия»?

На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.67. Если первыми в игре отличатся игроки гостевой команды, сыграет ставка за 2.36.

Будет ли много голов в матче «Бетис» - «Валенсия» ?

Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.60. ТМ 2.5 можно взять за 2.25. «Обе забьют» - 1.56.