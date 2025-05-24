Бетис — Валенсия, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Матч заключительного тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Валенсией» обещает быть жарким. Хозяева должны заявить о притязаниях на победу в Лиге Европы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 38-й тур
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Бетис»
44
28
68
179-243
|«Валенсия»
68
28
44
243-179
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|15.05.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Бетис»
Примера
|11.05.2025
|«Бетис»
1:1
«Осасуна»
Примера
|08.05.2025
|«Фиорентина»
2:2 ДВ
«Бетис»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Эспаньол»
1:2
«Бетис»
Примера
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Валенсия»
0:1
«Атлетик»
Примера
|14.05.2025
|«Алавес»
1:0
«Валенсия»
Примера
|10.05.2025
|«Валенсия»
3:0
«Хетафе»
Примера
|03.05.2025
|«Лас-Пальмас»
2:3
«Валенсия»
Примера
|22.04.2025
|«Валенсия»
1:1
«Эспаньол»
Примера
Последние пять матчей «Бетиса» и «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Валенсия»
4:2
«Бетис»
Примера
|20.04.2024
|«Валенсия»
1:2
«Бетис»
Примера
|01.10.2023
|«Бетис»
3:0
«Валенсия»
Примера
|04.06.2023
|«Бетис»
1:1
«Валенсия»
Примера
|10.11.2022
|«Валенсия»
3:0
«Бетис»
Примера
«Бетис» перед 38-м туром занимает 6-е место, а «Валенсия» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|37
|27
|4
|6
|99-39
|85
|2. Реал Мадрид
|37
|25
|6
|6
|76-38
|81
|3. Атлетико
|37
|21
|10
|6
|64-30
|73
|4. Атлетик
|37
|19
|13
|5
|54-26
|70
|5. Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67-49
|67
|6. Бетис
|37
|16
|11
|10
|56-49
|59
|7. Сельта
|37
|15
|7
|15
|57-56
|52
|8. Райо Вальекано
|37
|13
|12
|12
|41-45
|51
|9. Осасуна
|37
|12
|15
|10
|47-51
|51
|10. Мальорка
|37
|13
|8
|16
|35-44
|47
|11. Реал Сосьедад
|37
|13
|7
|17
|35-44
|46
|12. Валенсия
|37
|11
|12
|14
|43-53
|45
|13. Хетафе
|37
|11
|9
|17
|33-37
|42
|14. Алавес
|37
|10
|11
|16
|37-47
|41
|15. Севилья
|37
|10
|11
|16
|40-51
|41
|16. Жирона
|37
|11
|8
|18
|44-56
|41
|17. Эспаньол
|37
|10
|9
|18
|38-51
|39
|18. Леганес
|37
|8
|13
|16
|36-56
|37
|19. Лас-Пальмас
|37
|8
|8
|21
|40-59
|32
|20. Вальядолид
|37
|4
|4
|29
|26-87
|16
«Бетис» завершает замечательный сезон, пусть команда Мануэля Пеллегрини и не аккредитовалась в Лигу чемпионов. «Валенсия» откровенно валяла дурака весь прошедший календарный год и именно этим обязана занимаемому в турнирной таблице месту. «Летучие мыши» способны обыграть любого соперника, но, если подобное случится в заключительном туре, это станет насмешкой над футболом. Без лишних раздумий ставим на «Бетис», благо кэф предложен довольно вкусный.
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Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
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|Текстовая
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Потери
«Бетис»: Льоренте, Авила, Сабали, Вьейтес, Балерин, Рока, Чельсо, Кардозо (все - травма)
«Валенсия»: Коррея, Лопес, Канос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Валенсия»:
|Позиция
|«Бетис»
«Валенсия»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
25. Мамардашвили
Вратарь
|Защитник
|32. Менди
3. Москера
Защитник
|Защитник
|5. Бартра
15. Таррега
Защитник
|Защитник
|6. Натан
4. Дьякаби
Защитник
|Защитник
|12. Родригес
14. Гайя
Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
30. Валера
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
5. Барренечеа
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
18. Вайя
Полузащитник
|Нападающий
|22. Иско
22. Риоха
Нападающий
|Нападающий
|10. Абде
11. Мир
Нападающий
|Нападающий
|19. Эрнандес
9. Дуро
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэлль Пеллегрини
Карлос Корберан
Главный тренер
Эксперты предлагают довольно высокие коэффициенты за успех каждой из команд, отдавая явное предпочтение гостям поля. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.93, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 3.70. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.80.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.40) предложен за ничью 1:1.
На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.67. Если первыми в игре отличатся игроки гостевой команды, сыграет ставка за 2.36.
Судя по котировкам, букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, хотя команды и не «верховые». За ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.60. ТМ 2.5 можно взять за 2.25. «Обе забьют» - 1.56.
Партнерский проект