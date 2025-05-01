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30 апреля 13:21ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья — Ювентус, 4 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Центральный матч 35-го тура чемпионата Италии
Руслан Ипполитов

Центральным событием 35-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Болоньи» и «Ювентуса». Прямые конкуренты за четвертую от Серии А путевку в Лигу чемпионов сойдутся в очном бою. Предыдущие четыре матча этих соперников неизменно приводили к ничейным исходам. На этот раз дележ очков ни туринцев, ни болонцев не устраивает. Оцениваем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья)

04.05.2024, Вс

21:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2.49

Х - 3.10

П2 - 3.15

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Турнир:  Серия А, 35-й тур

Стадион: «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья» 296894178-296
«Ювентус»946829296-178

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Ювентус»

2:0

«Монца»

Серия А

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

29.03.2025«Ювентус»

1:0

«Дженоа»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.04.2025«Удинезе»

0:0

«Болонья»

Серия А

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2024«Ювентус»

2:2

«Болонья»

Серия А

20.05.2024«Болонья»

3:3

«Ювентус»

Серия А

27.08.2023«Ювентус»

1:1

«Болонья»

Серия А

30.04.2023«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

02.10.2022«Ювентус»

3:0

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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«Болонья» перед 35-м туром занимает 5-ю строчку, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на один балл.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи34228454-2574
2. Интер34218572-3371
3. Аталанта34198767-3165
4. Ювентус341614451-3162
5. Болонья341613552-3761
6. Рома34179849-3260
7. Лацио34179857-4560
8. Фиорентина34178953-3459
9. Милан341591053-3854
10. Торино3410131138-3943
11. Комо341191444-4842
12. Удинезе341181536-4841
13. Дженоа349121329-4139
14. Кальяри34891735-4933
15. Верона34952030-6232
16. Парма346141440-5332
17. Лечче34691924-5627
18. Венеция344131727-4825
19. Эмполи344131727-5425
20. Монца34292325-5915

Прогноз на матч

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Можно было бы гадать, кому из этих соперников больше на руку очередная ничья, но дележ очков не соответствует интересам ни «Болоньи», ни «Ювентуса». На места в лигочемпионском секторе претендуют не только две эти команды, но и «Фиорентина», и «Рома», и «Лацио», находящиеся от туринцев и болонцев на расстоянии одной победы. 

По игре предпочтительней выглядит, пожалуй, «Болонья», да и играть команде Винченцо Итальяно предстоит на своем поле и при поддержке своих болельщиков. Но «Ювентус» не будет самим собой, если не застегнется на все пуговицы с первых минут и не станет ждать удачного момента для разящего удара. В том, что града голов в этой встрече не случится, нет никаких сомнений. Возможно, забитых мячей не будет вообще. А, быть может, исход матча решит единственный гол.

Крайне сложная для прогнозирования встреча. Перестрахуемся и резонно предположим, что хотя бы одной из команд отличиться в этом матче не удастся. Букмекер предлагает за это приятный коэффициент, который на бумаге выглядит легкой добычей.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» покажет игру на «Ренато Далль'Ара» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль, Келли (все - травма)

«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Ювентус»:

Позиция«Ювентус»

«Болонья»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

34. Равалья

Вратарь

Защитник15. Калюлю

33. Миранда

Защитник

Защитник6. Келли

26. Лукуми

Защитник

Защитник27. Камбьязо

31. Бекема

Защитник

Полузащитник2. Байо 

14. Калабрия

Защитник

Полузащитник19. Тюрам-Юльен

20. Эбишер

Полузащитник

Полузащитник 20. Муани

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 5. Локателли

21. Одгор

Полузащитник

Полузащитник10. Йылдыз

30. Домингес

Нападающий

Полузащитник11. Гонсалес

7. Орсолини

Нападающий

Нападающий22. Веа

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерИгор Тудор

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер рассчитает по коэффициенту 2.49 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 3.15. Заключить пари на ничью можно за 3.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Болонья» - «Ювентус»?

Самый скромный коэффициент (5.40) предложен за ничью 1:1. Победа хозяев поля 0:1 - 6.60. Угаданная сухая ничья обернется семикратным увеличением номинала ставки.  

Много ли голов будет в матче «Болонья» - «Ювентус»?

ТБ 2.5 можно взять за приятные 2.35. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.57. Очевидно, что эксперты не ждут больше двух голов в этой встрече. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.98.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают 4.00 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 1.27.  

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных