Болонья — Ювентус, 4 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Можно было бы гадать, кому из этих соперников больше на руку очередная ничья, но дележ очков не соответствует интересам ни «Болоньи», ни «Ювентуса». На места в лигочемпионском секторе претендуют не только две эти команды, но и «Фиорентина», и «Рома», и «Лацио», находящиеся от туринцев и болонцев на расстоянии одной победы.

По игре предпочтительней выглядит, пожалуй, «Болонья», да и играть команде Винченцо Итальяно предстоит на своем поле и при поддержке своих болельщиков. Но «Ювентус» не будет самим собой, если не застегнется на все пуговицы с первых минут и не станет ждать удачного момента для разящего удара. В том, что града голов в этой встрече не случится, нет никаких сомнений. Возможно, забитых мячей не будет вообще. А, быть может, исход матча решит единственный гол.

Крайне сложная для прогнозирования встреча. Перестрахуемся и резонно предположим, что хотя бы одной из команд отличиться в этом матче не удастся. Букмекер предлагает за это приятный коэффициент, который на бумаге выглядит легкой добычей.