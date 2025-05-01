Болонья — Ювентус, 4 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Центральным событием 35-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Болоньи» и «Ювентуса». Прямые конкуренты за четвертую от Серии А путевку в Лигу чемпионов сойдутся в очном бою. Предыдущие четыре матча этих соперников неизменно приводили к ничейным исходам. На этот раз дележ очков ни туринцев, ни болонцев не устраивает. Оцениваем шансы команд и присматриваемся к интересным котировкам букмекеров.
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Турнир: Серия А, 35-й тур
Стадион: «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|29
|68
|94
|178-296
|«Ювентус»
|94
|68
|29
|296-178
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Ювентус»
2:0
«Монца»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|29.03.2025
|«Ювентус»
1:0
«Дженоа»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Болонья»
Серия А
|20.05.2024
|«Болонья»
3:3
«Ювентус»
Серия А
|27.08.2023
|«Ювентус»
1:1
«Болонья»
Серия А
|30.04.2023
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|02.10.2022
|«Ювентус»
3:0
«Болонья»
Серия А
«Болонья» перед 35-м туром занимает 5-ю строчку, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|34
|22
|8
|4
|54-25
|74
|2. Интер
|34
|21
|8
|5
|72-33
|71
|3. Аталанта
|34
|19
|8
|7
|67-31
|65
|4. Ювентус
|34
|16
|14
|4
|51-31
|62
|5. Болонья
|34
|16
|13
|5
|52-37
|61
|6. Рома
|34
|17
|9
|8
|49-32
|60
|7. Лацио
|34
|17
|9
|8
|57-45
|60
|8. Фиорентина
|34
|17
|8
|9
|53-34
|59
|9. Милан
|34
|15
|9
|10
|53-38
|54
|10. Торино
|34
|10
|13
|11
|38-39
|43
|11. Комо
|34
|11
|9
|14
|44-48
|42
|12. Удинезе
|34
|11
|8
|15
|36-48
|41
|13. Дженоа
|34
|9
|12
|13
|29-41
|39
|14. Кальяри
|34
|8
|9
|17
|35-49
|33
|15. Верона
|34
|9
|5
|20
|30-62
|32
|16. Парма
|34
|6
|14
|14
|40-53
|32
|17. Лечче
|34
|6
|9
|19
|24-56
|27
|18. Венеция
|34
|4
|13
|17
|27-48
|25
|19. Эмполи
|34
|4
|13
|17
|27-54
|25
|20. Монца
|34
|2
|9
|23
|25-59
|15
Можно было бы гадать, кому из этих соперников больше на руку очередная ничья, но дележ очков не соответствует интересам ни «Болоньи», ни «Ювентуса». На места в лигочемпионском секторе претендуют не только две эти команды, но и «Фиорентина», и «Рома», и «Лацио», находящиеся от туринцев и болонцев на расстоянии одной победы.
По игре предпочтительней выглядит, пожалуй, «Болонья», да и играть команде Винченцо Итальяно предстоит на своем поле и при поддержке своих болельщиков. Но «Ювентус» не будет самим собой, если не застегнется на все пуговицы с первых минут и не станет ждать удачного момента для разящего удара. В том, что града голов в этой встрече не случится, нет никаких сомнений. Возможно, забитых мячей не будет вообще. А, быть может, исход матча решит единственный гол.
Крайне сложная для прогнозирования встреча. Перестрахуемся и резонно предположим, что хотя бы одной из команд отличиться в этом матче не удастся. Букмекер предлагает за это приятный коэффициент, который на бумаге выглядит легкой добычей.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
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|Текстовая
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|«Спорт-Экспресс»
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Потери
«Ювентус»: Бремер, Копмейнерс, Гатти, Кабаль, Келли (все - травма)
«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|15. Калюлю
33. Миранда
Защитник
|Защитник
|6. Келли
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|27. Камбьязо
31. Бекема
Защитник
|Полузащитник
|2. Байо
14. Калабрия
Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
20. Эбишер
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Муани
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
21. Одгор
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
30. Домингес
Нападающий
|Полузащитник
|11. Гонсалес
7. Орсолини
Нападающий
|Нападающий
|22. Веа
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Игор Тудор
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.40) предложен за ничью 1:1. Победа хозяев поля 0:1 - 6.60. Угаданная сухая ничья обернется семикратным увеличением номинала ставки.
ТБ 2.5 можно взять за приятные 2.35. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.57. Очевидно, что эксперты не ждут больше двух голов в этой встрече. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.98.
Эксперты предлагают 4.00 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 1.27.
Партнерский проект