Болонья — Торино, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В турнирной таблице Серии А соперников разделяет 10 очков, но очевидного фаворита в этой паре не видно. «Торино» потерял много очков, злоупотребляя ничейными исходами. Таких в предыдущих семи матчах национального чемпионата у туринцев аж шесть. Четыре из пяти последних встреч первенства команда Паоло Ваноли завершила с одинаковым счетом 1:1.

«Болонья» до последнего времени вынужденно сражалась на два фронта, но после вылета из лиги чемпионов, в которой не смогла преодолеть групповой этап, от этой почетной обязанности «красно-синие» освобождены. В наступившем календарном году болонцы не проиграли ни разу, чередуя победы с ничьими. Ног лишь в двух предыдущих турах чемпионата команда Винченцо Итальяно смогла сыграть на ноль. Да и соперники в этих встречах, скажем прямо, не топовые. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут отличиться в предстоящем матче.