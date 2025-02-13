Болонья — Торино, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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14 февраля «Болонья» и «Торино» откроют игровую программу 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Болонцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и теперь все силы могут сконцентрировать на национальном первенстве.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Болонья» (Болонья)
14.02.2025, Пт
22:45 МСК
«Торино» (Турин)
|П1 - 1.78
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур
Стадион: «Ренато Далль Аро» (Болонья, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|52
|47
|59
|199-214
|«Торино»
|59
|47
|52
|214-199
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Лечче»
|0:0
|«Болонья»
|Серия А
|04.02.2025
|«Аталанта»
|0:1
|«Болонья»
|Кубок Италии
|01.02.2025
|«Болонья»
|2:0
|«Комо»
|Серия А
|29.01.2025
|«Спортинг»
1:1
«Болонья»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Эмполи»
1:1
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Торино»
|1:1
|«Дженоа»
|Серия А
|01.02.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|24.01.2025
|«Торино»
|2:0
|«Кальяри»
|Серия А
|19.01.2025
|«Фиорентина»
1:1
«Торино»
Серия А
|11.01.2025
|«Торино»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи» и «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Торино»
|0:2
|«Болонья»
|Серия А
|03.05.2024
|«Торино»
|0:0
|«Болонья»
|Серия А
|27.11.2023
|«Болонья»
|2:0
|«Торино»
|Серия А
|06.03.2023
|«Торино»
1:0
«Болонья»
Серия А
|06.11.2022
|«Болонья»
2:1
«Торино»
Серия А
После 24-х туров «Болонья» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - 11-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|24
|17
|4
|3
|39-17
|55
|2. Интер
|24
|16
|6
|2
|58-23
|54
|3. Аталанта
|24
|15
|5
|4
|54-26
|50
|4. Лацио
|24
|14
|3
|7
|45-32
|45
|5. Ювентус
|24
|10
|13
|1
|41-21
|43
|6. Фиорентина
|24
|12
|6
|6
|41-25
|42
|7. Милан
|23
|10
|8
|5
|35-24
|38
|8. Болонья
|23
|9
|11
|3
|35-27
|38
|9. Рома
|24
|9
|7
|8
|35-29
|34
|10. Удинезе
|24
|8
|6
|10
|29-37
|30
|11. Торино
|24
|6
|10
|8
|25-28
|28
|12. Дженоа
|24
|6
|9
|9
|22-33
|27
|13. Кальяри
|24
|6
|6
|12
|26-39
|24
|14. Лечче
|24
|6
|6
|12
|18-41
|24
|15. Верона
|24
|7
|2
|15
|26-53
|23
|16. Комо
|24
|5
|7
|12
|28-40
|22
|17. Эмполи
|24
|4
|9
|11
|22-35
|21
|18. Парма
|24
|4
|8
|12
|30-44
|20
|19. Венеция
|24
|3
|7
|14
|22-39
|16
|20. Монца
|24
|2
|7
|15
|21-39
|13
В турнирной таблице Серии А соперников разделяет 10 очков, но очевидного фаворита в этой паре не видно. «Торино» потерял много очков, злоупотребляя ничейными исходами. Таких в предыдущих семи матчах национального чемпионата у туринцев аж шесть. Четыре из пяти последних встреч первенства команда Паоло Ваноли завершила с одинаковым счетом 1:1.
«Болонья» до последнего времени вынужденно сражалась на два фронта, но после вылета из лиги чемпионов, в которой не смогла преодолеть групповой этап, от этой почетной обязанности «красно-синие» освобождены. В наступившем календарном году болонцы не проиграли ни разу, чередуя победы с ничьими. Ног лишь в двух предыдущих турах чемпионата команда Винченцо Итальяно смогла сыграть на ноль. Да и соперники в этих встречах, скажем прямо, не топовые. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут отличиться в предстоящем матче.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Болонья» - «Торино» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Болонья»: Фергюсон, Одгор, Де Сильвестри (все - травма)
«Торино»: Риччи (дисквалификация). Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Войвода, Савва, Нжие (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Торино»:
|Позиция
|«Болонья»
|«Торино»
|Позиция
|Вратарь
|1. Скоропуски
|32. Малинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|33. Миранда
|23. Коко-Басси
|Защитник
|Защитник
|26. Лукуми
|4. Валюкевич
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|13. Марипан
|Защитник
|Защитник
|22. Ликояннис
|20. Лацаро
|Защитник
|Полузащитник
|80. Фаббьян
|24. Соса
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фройлер
|22. Казадей
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Побега
|61. Тамез
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ндой
|10. Влашич
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Домингес
|7. Карамо
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Даллинга
|18. Адамс
|Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
|Паоло Ваноли
|Главный тренер
Вероятность победы «Болоньи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.78. На ничью можно поставить за 3.40, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за солидные 5.10.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет букмекеры предлагают за минимальную победу «Болоньи» (1:0) - 5.50. На нулевую ничью можно проставить за 6.00. 2:0 и 1:1 котируются за 7.50.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
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