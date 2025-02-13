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13 февраля 9:14ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья — Торино, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Болонцам пора переключаться на внутренний чемпионат
Руслан Ипполитов

14 февраля «Болонья» и «Торино» откроют игровую программу 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Болонцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и теперь все силы могут сконцентрировать на национальном первенстве.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья)

14.02.2025, Пт

22:45 МСК

«Торино» (Турин)

П1 - 1.78

Х - 3.40

П2 - 5.10

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур

Стадион: «Ренато Далль Аро» (Болонья, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья»524759199-214
«Торино»594752214-199

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Лечче»0:0«Болонья»Серия А
04.02.2025«Аталанта»0:1«Болонья»Кубок Италии
01.02.2025«Болонья»2:0«Комо»Серия А
29.01.2025«Спортинг»

1:1

«Болонья»

Лига чемпионов

25.01.2025«Эмполи»

1:1

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Торино»1:1«Дженоа»Серия А
01.02.2025«Аталанта»1:1«Торино»Серия А
24.01.2025«Торино»2:0«Кальяри»Серия А
19.01.2025«Фиорентина»

1:1

«Торино»

Серия А

11.01.2025«Торино»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи» и «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Торино»0:2«Болонья»Серия А
03.05.2024«Торино»0:0«Болонья»Серия А
27.11.2023«Болонья»2:0«Торино»Серия А
06.03.2023«Торино»

1:0

«Болонья»

Серия А

06.11.2022«Болонья»

2:1

«Торино»

Серия А

Турнирное положение

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После 24-х туров «Болонья» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - 11-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи24174339-1755
2. Интер24166258-2354
3. Аталанта24155454-2650
4. Лацио24143745-3245
5. Ювентус241013141-2143
6. Фиорентина24126641-2542
7. Милан23108535-2438
8. Болонья23911335-2738
9. Рома2497835-2934
10. Удинезе24861029-3730
11. Торино24610825-2828
12. Дженоа2469922-3327
13. Кальяри24661226-3924
14. Лечче24661218-4124
15. Верона24721526-5323
16. Комо24571228-4022
17. Эмполи24491122-3521
18. Парма24481230-4420
19. Венеция24371422-3916
20. Монца24271521-3913

Прогноз на матч

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В турнирной таблице Серии А соперников разделяет 10 очков, но очевидного фаворита в этой паре не видно. «Торино»  потерял много очков, злоупотребляя ничейными исходами. Таких в предыдущих семи матчах национального чемпионата у туринцев аж шесть. Четыре из пяти последних встреч первенства команда Паоло Ваноли завершила с одинаковым счетом 1:1.

«Болонья» до последнего времени вынужденно сражалась на два фронта, но после вылета из лиги чемпионов, в которой не смогла преодолеть групповой этап, от этой почетной обязанности «красно-синие» освобождены. В наступившем календарном году болонцы не проиграли ни разу, чередуя победы с ничьими. Ног лишь в двух предыдущих турах чемпионата команда Винченцо Итальяно смогла сыграть на ноль. Да и соперники в этих встречах, скажем прямо, не топовые. Делаем выбор в пользу ставки на то, что обе команды смогут отличиться в предстоящем матче. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Болонья» - «Торино» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Болонья»: Фергюсон, Одгор, Де Сильвестри (все - травма)

«Торино»: Риччи (дисквалификация). Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Войвода, Савва, Нжие (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Торино»:

Позиция«Болонья»«Торино»Позиция
Вратарь1. Скоропуски32. Малинкович-СавичВратарь
Защитник33. Миранда23. Коко-БассиЗащитник
Защитник26. Лукуми4. ВалюкевичЗащитник
Защитник31. Бекема13. МарипанЗащитник
Защитник22. Ликояннис20. ЛацароЗащитник
Полузащитник80. Фаббьян24. СосаПолузащитник
Полузащитник 8. Фройлер 22. КазадейПолузащитник 
Полузащитник18. Побега61. ТамезПолузащитник
Полузащитник11. Ндой10. ВлашичПолузащитник
Полузащитник30. Домингес7. КарамоПолузащитник
Нападающий24. Даллинга18. АдамсНападающий
Главный тренерВинченцо ИтальяноПаоло ВанолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Болоньи» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.78. На ничью можно поставить за 3.40, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за солидные 5.10.

Вопросы и ответы

Где бесплатно смотреть матч «Болонья» - «Торино»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

С каким счетом завершится  матч «Болонья» - «Торино»?

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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет букмекеры предлагают за минимальную победу «Болоньи» (1:0) - 5.50. На нулевую ничью можно проставить за 6.00. 2:0 и 1:1 котируются за 7.50.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

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