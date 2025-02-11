Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между бразильцем Исмаэлем Бонфимом и азербайджанцем Назимом Садыховым. Кто окажется сильнее?
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Бонфим
Садыхов
Бразилия
Страна
Азербайджан
29
Возраст
30
24
Бои
11
20 (9 / 4 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (6 / 2 / 1)
4 (0 / 4 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
0
Ничьи
1
173
Рост (см)
178
181,5
Размах рук (см)
175
89
Размах ног (см)
104
Начал заниматься единоборствами в пятилетнем возрасте. В профессиональных ММА выступает с 2011 года. Стал чемпионом Federal Fight. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл два боя и уступил в одном. В последнем поединке в прошлом мае единогласным решением судей победил Винса Пичела.
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Обучался карате и самбо, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2018 года, в 2022-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена победил в двух первых боях. Последний поединок с Владиславом Борщёвым в ноябре 2023 года свел к ничьей.
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Простой Садыхова длится больше года, и это явный минус. Если за это время он подтянул борьбу, то ситуация лучше, но всё равно согласимся с тем, что Бонфим — фаворит. Бразилец опытнее, он умеет предлагать высокий темп и агрессивную работу в стойке. Азербайджанец, конечно, тоже хорош на верхнем этаже, но лучше, чтобы у него нашлись и дополнительные опции.
Также важно, чтобы Садыхов после простоя не провалился функционально. Бонфиму не привыкать работать на долгой дистанции, тем более если в стойке он встречает достойное сопротивление. Ожидаем, что и предстоящий бой получится продолжительным. И если Садыхова подведет выносливость, то на последних минутах мы можем увидеть настоящее избиение.
Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Бонфим — Садыхов стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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