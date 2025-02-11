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11 февраля 16:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тяжелая проверка для азербайджанца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между бразильцем Исмаэлем Бонфимом и азербайджанцем Назимом Садыховым. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Бонфим

 

Садыхов

Бразилия

Страна

Азербайджан

29

Возраст

30

24

Бои

11

20 (9 / 4 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (6 / 2 / 1)

4 (0 / 4 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

 1 (0 / 1 / 0)

0

Ничьи

1

173

Рост (см)

178

181,5

Размах рук (см)

175

89

Размах ног (см)

104

Исмаэль Бонфим

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Начал заниматься единоборствами в пятилетнем возрасте. В профессиональных ММА выступает с 2011 года. Стал чемпионом Federal Fight. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл два боя и уступил в одном. В последнем поединке в прошлом мае единогласным решением судей победил Винса Пичела.

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Назим Садыхов

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Обучался карате и самбо, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2018 года, в 2022-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена победил в двух первых боях. Последний поединок с Владиславом Борщёвым в ноябре 2023 года свел к ничьей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БонфимаПобеда СадыховаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,452,852,501,50

Прогноз на бой

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Простой Садыхова длится больше года, и это явный минус. Если за это время он подтянул борьбу, то ситуация лучше, но всё равно согласимся с тем, что Бонфим — фаворит. Бразилец опытнее, он умеет предлагать высокий темп и агрессивную работу в стойке. Азербайджанец, конечно, тоже хорош на верхнем этаже, но лучше, чтобы у него нашлись и дополнительные опции.

Также важно, чтобы Садыхов после простоя не провалился функционально. Бонфиму не привыкать работать на долгой дистанции, тем более если в стойке он встречает достойное сопротивление. Ожидаем, что и предстоящий бой получится продолжительным. И если Садыхова подведет выносливость, то на последних минутах мы можем увидеть настоящее избиение.

Полный кард, где смотреть бой Бонфим Садыхов

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Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Бонфим Садыхов стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Джаред Каннонир (США) Грегори Родригес (Бразилия). Средний вес;
  • Келвин Каттар (США) Юссеф Залал (Марокко). Полулегкий вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Дилан Будка (США). Средний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) — Назим Садыхов (Азербайджан). Легкий вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) — Андрэ Петроски (США). Средний вес;
  • Коннор Мэттьюс (США) — Хосе Дельгадо (США). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Анджела Хилл (США) — Кетлин Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джаред Гордон (США) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Габриэль Бонфим (Бразилия) — Кэлинн Уильямс (США). Полусредний вес;
  • Винс Моралес (США) — Элайджа Смит (США). Легчайший вес;
  • Дон'Тэйл Майес (США) — Вальтер Уокер (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Джулия Авила (США) — Жаклин Кавальканти (Португалия). Женский легчайший вес.
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