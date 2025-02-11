Исмаэль Бонфим — Назим Садыхов, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Простой Садыхова длится больше года, и это явный минус. Если за это время он подтянул борьбу, то ситуация лучше, но всё равно согласимся с тем, что Бонфим — фаворит. Бразилец опытнее, он умеет предлагать высокий темп и агрессивную работу в стойке. Азербайджанец, конечно, тоже хорош на верхнем этаже, но лучше, чтобы у него нашлись и дополнительные опции.

Также важно, чтобы Садыхов после простоя не провалился функционально. Бонфиму не привыкать работать на долгой дистанции, тем более если в стойке он встречает достойное сопротивление. Ожидаем, что и предстоящий бой получится продолжительным. И если Садыхова подведет выносливость, то на последних минутах мы можем увидеть настоящее избиение.