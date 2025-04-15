Боруссия Дортмунд — Барселона, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся полуфиналисты Лиги чемпионов. Впрочем, победитель одного противостояния, кажется, уже известен. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы «Барселона» не вышла в следующий раунд. Но в одном отдельно взятом матче произойти может что угодно. Рассмотрим встречу в Дортмунде на предмет интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
15.04.2025, Вт
22:00 МСК
«Барселона» (Барселона, Испания)
|П1 - 3.95
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Боруссия»
|0
|2
|4
|4-13
|«Барселона»
|4
|2
|0
|13-4
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия»
Бундеслига
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Фрайбург»
1:4
«Боруссия»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Боруссия»
3:1
«Майнц»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Леганес»
0:1
«Барселона»
Примера
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|02.04.2025
|«Атлетико»
0:1
«Барселона»
Кубок Испании
|30.03.2025
|«Барселона»
4:1
«Жирона»
Примера
Последние пять матчей «Боруссии» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|11.12.2024
|«Боруссия»
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|27.11.2019
|«Барселона»
3:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
|17.09.2019
|«Боруссия»
0:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|11.03.1998
|«Боруссия»
1:1
«Барселона»
Суперкубок УЕФА. 2 матч
15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4
15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла» – ПСЖ. Первый матч - 1:3
16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3
16.04.2025. 22:00. «Интер» – «Бавария». Первый матч - 2:1
В текущем евросезоне «Боруссия» потерпела два крупных поражения, и оба - от испанских топов: 2:5 от «Реала» на Общем этапе и 0:4 от «Барселоны» в первом четвертьфинале. Вторничный матч наверняка станет для команды Ковача последним в розыгрыше. Естественно, она постарается красиво уйти из турнира. Рассчитывать на что-то большее хозяевам уже не приходится.
В свою очередь «Барселоне» будет непросто сохранить предельную концентрацию при таком заделе. Каталонцы и сами любят шикануть в футбольном отношении, поэтому вряд ли станут возражать против красивого действа в Дортмунде. Счет первого матча, по сути, превращает ответный в выставочный. А стало быть, и забитых голов должно быть много. Ставим на тотал больше 3.
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Потери:
«Боруссия»: Забитцер, Мане, Шлоттербек (все - травмы)
«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Ольмо, Касадо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Барселона»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|25. Щенсны
|Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|26. Веверсон
|3. Бальде
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Бенсебаини
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
|6. Гави
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Брандт
|19. Ямаль
|Полузащитник
|Нападающий
|43. Байно-Гиттенс
|11. Рафинья
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Коэффициент на «Боруссию» более чем вдвое превышает котировку на победу гостей - 3.95 против 1.80. В случае ничьей в Дортмунде Winline умножит номинал удачной ставки на 4.30.
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В линии на точный счет ничья 1:1 идет за 7.40. Это самый низкий коэффициент данного маркета.
Коэффициент 1.45 на тотал больше 2.5 намекает нам, что голов в Дортмунде ожидается немало, причем в исполнении обеих команд (обоюдное взятие ворот котируется за 1.47).
«Барса» - главный фаворит розыгрыша. Прямо сейчас поставить на ее триумф в турнире можно с коэффициентом 3.20. Успех ПСЖ котируется за 3.40, а «Арсенала» - за 4.50.
Партнерский проект