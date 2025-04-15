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13 апреля 10:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Дортмунд — Барселона, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В Дортмунде должно быть весело
Валентин Васильев

На этой неделе определятся полуфиналисты Лиги чемпионов. Впрочем, победитель одного противостояния, кажется, уже известен. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы  «Барселона» не вышла в следующий раунд. Но в одном отдельно взятом матче произойти может что угодно. Рассмотрим встречу в Дортмунде на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

15.04.2025, Вт

22:00 МСК

«Барселона» (Барселона, Испания)

П1 - 3.95

Х - 4.30

П2 - 1.80

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Стадион: «Дортмунд»  (Дортмунд, Германия)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Боруссия»0244-13
«Барселона»42013-4

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия»

Бундеслига

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Фрайбург»

1:4

«Боруссия»

Бундеслига

30.03.2025«Боруссия»

3:1

«Майнц»

Бундеслига

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025 «Леганес»

 0:1

«Барселона» 

Примера

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис» 

Примера

02.04.2025«Атлетико» 

0:1

«Барселона» 

Кубок Испании

30.03.2025«Барселона» 

4:1

«Жирона» 

Примера

Последние пять матчей «Боруссии» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

11.12.2024«Боруссия»

2:3

«Барселона» 

Лига чемпионов

27.11.2019«Барселона» 

3:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

17.09.2019«Боруссия»

0:0

«Барселона» 

Лига чемпионов

11.03.1998«Боруссия»

1:1

«Барселона» 

Суперкубок УЕФА. 2 матч

Календарь игр

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1/4 финала  

15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4

15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла»  – ПСЖ. Первый матч - 1:3  

16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3  

16.04.2025. 22:00. «Интер»   – «Бавария». Первый матч - 2:1   

Прогноз на матч

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В текущем евросезоне «Боруссия» потерпела два крупных поражения, и оба - от испанских топов: 2:5 от «Реала» на Общем этапе и 0:4 от «Барселоны» в первом четвертьфинале. Вторничный матч наверняка станет для команды Ковача последним в розыгрыше. Естественно, она постарается красиво уйти из турнира. Рассчитывать на что-то большее хозяевам уже не приходится. 

В свою очередь «Барселоне» будет непросто сохранить предельную концентрацию при таком заделе. Каталонцы и сами любят шикануть в футбольном отношении, поэтому вряд ли станут возражать против красивого действа в Дортмунде. Счет первого матча, по сути, превращает ответный в выставочный. А стало быть, и забитых голов должно быть много. Ставим на тотал больше 3.   

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России трансляцию матчей Лиги чемпионов осуществляет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Боруссия»: Забитцер, Мане, Шлоттербек (все - травмы)

«Барселона»: Тер Штеген, Берналь, Ольмо, Касадо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» -  «Барселона»:

Позиция«Боруссия»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Кобель25. ЩенсныВратарь
Защитник2. Коуту23. КундеЗащитник
Защитник23. Джан24. ГарсияЗащитник
Защитник3. Антон2. КубарсиЗащитник
Защитник26. Веверсон3. БальдеПолузащитник
Полузащитник 5. Бенсебаини8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 13. Грос21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник27. Адейеми6. ГавиПолузащитник
Нападающий10. Брандт19. ЯмальПолузащитник
Нападающий43. Байно-Гиттенс11. РафиньяПолузащитник
Нападающий9. Гирасси9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерНико КовачХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на «Боруссию» более чем вдвое превышает котировку на победу гостей - 3.95 против 1.80. В случае ничьей в Дортмунде Winline  умножит номинал удачной ставки на 4.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Боруссия» - «Барселона»?

В линии на точный счет ничья 1:1 идет за 7.40. Это самый низкий коэффициент данного маркета.

Будет ли много голов в матче «Боруссия» - «Барселона»?

Коэффициент 1.45 на тотал больше 2.5 намекает нам, что голов в Дортмунде ожидается немало, причем в исполнении обеих команд (обоюдное взятие ворот котируется за 1.47).

Кто выиграет Лигу чемпионов?

«Барса» - главный фаворит розыгрыша. Прямо сейчас поставить на ее триумф в турнире можно с коэффициентом 3.20. Успех ПСЖ котируется за 3.40, а «Арсенала» - за 4.50.

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