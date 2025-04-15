Боруссия Дортмунд — Барселона, 15 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В текущем евросезоне «Боруссия» потерпела два крупных поражения, и оба - от испанских топов: 2:5 от «Реала» на Общем этапе и 0:4 от «Барселоны» в первом четвертьфинале. Вторничный матч наверняка станет для команды Ковача последним в розыгрыше. Естественно, она постарается красиво уйти из турнира. Рассчитывать на что-то большее хозяевам уже не приходится.

В свою очередь «Барселоне» будет непросто сохранить предельную концентрацию при таком заделе. Каталонцы и сами любят шикануть в футбольном отношении, поэтому вряд ли станут возражать против красивого действа в Дортмунде. Счет первого матча, по сути, превращает ответный в выставочный. А стало быть, и забитых голов должно быть много. Ставим на тотал больше 3.