Боруссия Д — Боруссия М, 20 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Боруссия» из Дортмунда провела крайне неровный сезон, но на финише национального первенства готова исправиться. Последние матчи «шмелей», в которых была ничья с «Баварией» и лигочемпионская победа над «Барселоной», говорят, что команда Нико Ковача в отличной форме. От зоны еврокубков в турнирной таблице Бундеслиги дортмундцев отделает всего три очка, а от квартета сильнейших - шесть. Менхенладбах набрал в чемпионате на два балла больше и тоже хотел бы получить на финише сою долю еврокубкового пирога.

Матчи этих соперников традиционно получаются результативными, а отличиться удается обеим командам. Предположим, что и в этот раз ключи к воротам соперника удастся подобрать игрокам каждой команды. А победить должны хозяева, выглядящие в последнее время очень мощно.