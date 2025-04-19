Боруссия Д — Боруссия М, 20 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В 30-м туре чемпионата Германии по футболу встречаются «Боруссия» из Дортмунда и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Команды соседствуют в турнирной таблице и сохраняют шансы по итогам первенства попасть не просто в зону еврокубков, а в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
20.04.2024, Вс
18:30 МСК
«Боруссия» (Менхенгладбах)
|П1 - 1.40
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Турнир: Бундеслига, 30-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: Даниэль Зиберт
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия Д»
|60
|36
|37
|269-210
|«Боруссия М»
|37
|36
|60
|210-269
Последние пять матчей «Боруссии М»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Боруссия М»
1:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|06.04.2025
|«Санкт-Паули»
1:1
«Боруссия М»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Боруссия М»
1:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Вердер»
2:4
«Боруссия М»
Бундеслига
|07.03.2025
|«Боруссия М»
1:3
«Майнц»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Боруссия Д»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Фрайбург»
1:4
«Боруссия Д»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Боруссия Д»
3:1
«Майнц»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии Д» и «Боруссии М»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.12.2024
«Боруссия М»
1:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
|13.04.2024
|«Боруссия М»
1:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
25.11.2023
«Боруссия Д»
4:2
«Боруссия М»
Бундеслига
13.05.2023
«Боруссия Д»
5:2
«Боруссия М»
Бундеслига
11.11.2022
«Боруссия М»
4:2
«Боруссия Д»
Боруссия
После 29-ти туров дортмундский клуб занимает 8-е место, а команда из Менхенгладбаха - 7-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|2. Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|3. Айнтрахт
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|4. Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|5. Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|6. Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|7. Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|8. Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|9. Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|10. Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|11. Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|12. Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|13. Унион
|29
|9
|7
|13
|26-40
|34
|14. Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|15. Санкт-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|16. Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|17. Бохум
|29
|5
|5
|19
|29-61
|20
|18. Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
«Боруссия» из Дортмунда провела крайне неровный сезон, но на финише национального первенства готова исправиться. Последние матчи «шмелей», в которых была ничья с «Баварией» и лигочемпионская победа над «Барселоной», говорят, что команда Нико Ковача в отличной форме. От зоны еврокубков в турнирной таблице Бундеслиги дортмундцев отделает всего три очка, а от квартета сильнейших - шесть. Менхенладбах набрал в чемпионате на два балла больше и тоже хотел бы получить на финише сою долю еврокубкового пирога.
Матчи этих соперников традиционно получаются результативными, а отличиться удается обеим командам. Предположим, что и в этот раз ключи к воротам соперника удастся подобрать игрокам каждой команды. А победить должны хозяева, выглядящие в последнее время очень мощно.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия М»: (все - травма)
«Боруссия Д»: Забитцер, Джан. Шлоттербек (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Боруссия М»:
|Позиция
|«Боруссия Д»
«Боруссия М»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
42. Перейра
Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
29. Скалли
Защитник
|Защитник
|5. Зюле
3. Итакура
Защитник
|Защитник
|3. Антон
30. Эльведи
Защитник
|Полузащитник
|26. Веверсон
20. Нец
Защитник
|Полузащитник
|5. Бенсебаини
8. Вайгль
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
9. Онора
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
14. Плеа
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
10. Нойхаус
Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
25. Хак
Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
11. Кляйндинст
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Херардо Сеоане
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 9.00. Угаданные 2:0 сулят 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.40. ТМ 3.5 - 1.87. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.57.
Партнерский проект