Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 9:49ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д — Боруссия М, 20 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Тезки бьются за еврокубки
Руслан Ипполитов

В 30-м туре чемпионата Германии по футболу встречаются «Боруссия» из Дортмунда и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Команды соседствуют в турнирной таблице и сохраняют шансы по итогам первенства попасть не просто в зону еврокубков, а в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд) 

20.04.2024, Вс

18:30 МСК

«Боруссия» (Менхенгладбах) 

П1 - 1.40

Х - 5.30

П2 - 6.50

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Турнир:  Бундеслига, 30-й тур

Стадион:  «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Боруссия Д» 603637269-210
«Боруссия М»373660210-269

Последние пять матчей «Боруссии М»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Боруссия М»

1:2

«Фрайбург»

Бундеслига

06.04.2025«Санкт-Паули»

1:1

«Боруссия М»

Бундеслига

29.03.2025«Боруссия М»

1:0

«Лейпциг»

Бундеслига

15.03.2025«Вердер»

2:4

«Боруссия М»

Бундеслига

07.03.2025«Боруссия М»

1:3

«Майнц»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Боруссия Д»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

05.04.2025«Фрайбург»

1:4

«Боруссия Д»

Бундеслига

30.03.2025«Боруссия Д»

3:1

«Майнц»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии Д» и «Боруссии М»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2024

«Боруссия М»

1:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

13.04.2024«Боруссия М»

1:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

25.11.2023

«Боруссия Д»

4:2

«Боруссия М»

Бундеслига

13.05.2023

«Боруссия Д»

5:2

«Боруссия М»

Бундеслига

11.11.2022

«Боруссия М»

4:2

«Боруссия Д»

Боруссия

Турнирное положение

Свернуть

После 29-ти туров дортмундский клуб занимает 8-е место, а команда из Менхенгладбаха - 7-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария29216283-2969
2. Байер29189263-3463
3. Айнтрахт29156858-4251
4. Лейпциг29139747-3748
5. Майнц29137946-3446
6. Фрайбург291361040-4545
7. Боруссия М291351146-4344
8. Боруссия Д291261154-4542
9. Вердер291261147-5442
10. Аугсбург29119933-4042
11. Штутгарт291171152-4640
12. Вольфсбург291081151-4538
13. Унион29971326-4034
14. Хоффенхайм29791336-5230
15. Санкт-Паули29851625-3529
16. Хайденхайм29641932-5622
17. Бохум29551929-6120
18. Хольштайн29461940-7018

Прогноз на матч

Свернуть

«Боруссия» из Дортмунда провела крайне неровный сезон, но на финише национального первенства готова исправиться. Последние матчи «шмелей», в которых была ничья с «Баварией» и лигочемпионская победа над «Барселоной», говорят, что команда Нико Ковача в отличной форме. От зоны еврокубков в турнирной таблице Бундеслиги дортмундцев отделает всего три очка, а от квартета сильнейших - шесть. Менхенладбах набрал в чемпионате на два балла больше и тоже хотел бы получить на финише сою долю еврокубкового пирога.

Матчи этих соперников традиционно получаются результативными, а отличиться удается обеим командам. Предположим, что и в этот раз ключи к воротам соперника удастся подобрать игрокам каждой команды. А победить должны хозяева, выглядящие в последнее время очень мощно.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПодписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия М»:  (все - травма)

«Боруссия Д»: Забитцер, Джан. Шлоттербек (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Боруссия М»:

Позиция«Боруссия Д»

«Боруссия М»

Позиция

Вратарь1. Кобель

42. Перейра

Вратарь

Защитник2. Коуту

29. Скалли

Защитник

Защитник5. Зюле

3. Итакура

Защитник

Защитник3. Антон

30. Эльведи

Защитник

Полузащитник26. Веверсон

20. Нец

Защитник

Полузащитник5. Бенсебаини

8. Вайгль

Полузащитник

Полузащитник 13. Грос

9. Онора

Полузащитник 

Полузащитник 27. Адейеми

14. Плеа

Полузащитник

Полузащитник 10. Брандт

10. Нойхаус

Полузащитник

Полузащитник43. Байно-Гиттенс

25. Хак

Нападающий

Нападающий9. Гирасси

11. Кляйндинст

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Херардо Сеоане

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

FONBET умножит на 6.50 номинал сыгравшей ставки на победу гостей. Коэффициент на победу хозяев - довольно скромные 1.40. Ничья котируется за 5.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Боруссия Д» - «Боруссия М»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 9.00. Угаданные 2:0 сулят 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Боруссия Д» - «Боруссия М»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Боруссия Д» - «Боруссия М»?

Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.40. ТМ 3.5 - 1.87. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.57.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров