Боруссия Д - Майнц, 30 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Две предыдущие встречи соперников в Дортмунде завершались ничейными расходами. Две последние игры команд проходили в Майнце, где оба раза выигрывали хозяева. Букмекеры называют очевидным фаворитом встречи дортмундцев, но с этим сложно согласиться.

«Боруссия» проводит не лучший сезон. В еврокубках команда Нико Ковача демонстрирует результаты гораздо более приятные болельщикам, чем в национальном первенстве. 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии явно не соответствует уровню амбиций «шмелей», но плотность в табеле о рангах столь высока, что пара побед может принципиально изменить положение клуба из Дортмунда.

Проблема в том, что выигрывать на классе «Боруссия» словно разучилась. Имея достойный подбор исполнителей, «шмели» могут как разгромить грозного соперника, так и уступить аутсайдеру. Есть большие сомнения, что дортмундцы смогут выиграть на своем поле у крепкого «Майнца». мотивация игроков которого находится на запредельном уровне. Раз букмекер предлагает сладкий коэффициент на гостей, не станем от него отказываться. Но возьмем не победу приезжей команды, а подстрахуемся, оставив себе и ничью. «Майнц» не проиграет.