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27 марта 15:32ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д - Майнц, 30 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Шмелям» надо спасать сезон
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 30 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Германии по футболу в Дортмунде встретятся «Боруссия» и «Майнц». Гости ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, а хозяева находятся за пределами первой десятки команд Бундеслиги, но именно «шмелей» эксперты называют фаворитами предстоящей встречи. Оцениваем шансы соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд) 

30.03.2024, Вс

18:30 МСК

«Майнц» (Майнц) 

П1 - 1.68

Х - 4.20

П2 - 4.80

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Турнир:  Бундеслига, 27-й тур

Стадион:  «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Боруссия» 2010761-38
«Майнц»7102038-61

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

12.03.2025«Лилль»

1:2

«Боруссия»

Лига чемпионов

08.03.2025«Боруссия»

0:1

«Аугсбург»

Бундеслига

04.03.2025«Боруссия»

1:1

«Лилль»

Лига чемпионов

01.03.2025«Санкт-Паули»

0:2

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять матчей «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Майнц»

2:2

«Фрайбург»

Бундеслига

07.03.2025«Боруссия М»

1:3

«Майнц»

Бундеслига

01.03.2025«Лейпциг»

1:2

«Майнц»

Бундеслига

22.02.2025«Майнц»

2:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

16.02.2025«Хайденхайм»

0:2

«Майнц»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии» и «Майнца»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024

«Майнц»

3:1

«Боруссия»

Бундеслига

11.05.2024«Майнц»

3:0

«Боруссия»

Бундеслига

19.12.2023

«Боруссия»

1:1

«Майнц»

Бундеслига

27.05.2023

«Боруссия»

2:2

«Майнц»

Бундеслига

25.01.2023

«Майнц»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

Прогноз на матч «Боруссия М» - «Лейпциг»

Турнирное положение

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Перед 27-м туром клуб из Майнца идет на 3-м месте. Команда из Дортмунда занимает 11-ю строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария26195275-2462
2. Байер26168259-3356
3. Майнц26136744-2845
4. Айнтрахт26136754-4045
5. Лейпциг26119641-3342
6. Фрайбург26126836-3842
7. Боруссия М261241043-4040
8. Вольфсбург26108849-4038
9. Аугсбург26108829-3538
10. Штутгарт26107947-4337
11. Боруссия Д261051145-4135
12. Вердер26961140-5333
13. Унион26771224-3828
14. Хоффенхайм26681232-4826
15. Санкт-Паули26741520-3025
16. Хайденхайм26541731-5219
17. Бохум26461626-5318
18. Хольштайн26451738-6417

Прогноз на матч

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Две предыдущие встречи соперников в Дортмунде завершались ничейными расходами. Две последние игры команд проходили в Майнце, где оба раза выигрывали хозяева. Букмекеры называют очевидным фаворитом встречи дортмундцев, но с этим сложно согласиться.

«Боруссия» проводит не лучший сезон. В еврокубках команда Нико Ковача демонстрирует результаты гораздо более приятные болельщикам, чем в национальном первенстве. 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии явно не соответствует уровню амбиций «шмелей», но плотность в табеле о рангах столь высока, что пара побед может принципиально изменить положение клуба из Дортмунда.

Проблема в том, что выигрывать на классе «Боруссия» словно разучилась. Имея достойный подбор исполнителей, «шмели» могут как разгромить грозного соперника, так и уступить аутсайдеру. Есть большие сомнения, что дортмундцы смогут выиграть на своем поле у крепкого «Майнца». мотивация игроков которого находится на запредельном уровне. Раз букмекер предлагает сладкий коэффициент на гостей, не станем от него отказываться. Но возьмем не победу приезжей команды, а подстрахуемся, оставив себе и ничью. «Майнц» не проиграет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Мане, Нмеча, Свенссон, Забитцер (все - травма)

«Майнц»: Белл (травм)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Майнц»:

Позиция«Боруссия»

«Майнц»

Позиция

Вратарь1. Кобель

22. Центнер

Вратарь

Защитник2. Коуту

21. Да Коста

Защитник

Защитник23. Джан

3. Йенц

Защитник

Защитник3. Антон

25. Ханче-Ольсен

Защитник

Полузащитник26. Веверсон

2. Мвене

Полузащитник

Полузащитник5. Бенсебаини

19. Каси

Полузащитник

Полузащитник 13. Грос

6. Сано

Полузащитник 

Полузащитник27. Адейеми

8. Небель

Полузащитник

Полузащитник10. Брандт

18. Амири

Полузащитник

Полузащитник43. Байно-Гиттенс

44. Вайпер

Нападающий

Нападающий9. Гирасси

29. Буркардт

Нападающий

Главный тренерНико Ковач

Бо Хенриксен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер умножит на 4.80 номинал сыгравшей ставки на победу «Майнца». Коэффициент на хозяев - 1.68. Ничья котируется за 4.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00. Угаданные 1:0 или 2:1 сулят 7.60.

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Прогноз на матч «Байер» - «Бохум»

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Аналитики Лиги ставок полагают, что в этой встрече голы точно будут. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.68. ТМ 3.5 - 1.44. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.71.

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