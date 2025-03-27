Боруссия Д - Майнц, 30 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В воскресенье, 30 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Германии по футболу в Дортмунде встретятся «Боруссия» и «Майнц». Гости ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, а хозяева находятся за пределами первой десятки команд Бундеслиги, но именно «шмелей» эксперты называют фаворитами предстоящей встречи. Оцениваем шансы соперников.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
30.03.2024, Вс
18:30 МСК
«Майнц» (Майнц)
|П1 - 1.68
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Турнир: Бундеслига, 27-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|20
|10
|7
|61-38
|«Майнц»
|7
|10
|20
|38-61
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
|12.03.2025
|«Лилль»
1:2
«Боруссия»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Боруссия»
0:1
«Аугсбург»
Бундеслига
|04.03.2025
|«Боруссия»
1:1
«Лилль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Санкт-Паули»
0:2
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять матчей «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Майнц»
2:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|07.03.2025
|«Боруссия М»
1:3
«Майнц»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Лейпциг»
1:2
«Майнц»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Майнц»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|16.02.2025
|«Хайденхайм»
0:2
«Майнц»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии» и «Майнца»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.11.2024
«Майнц»
3:1
«Боруссия»
Бундеслига
|11.05.2024
|«Майнц»
3:0
«Боруссия»
Бундеслига
19.12.2023
«Боруссия»
1:1
«Майнц»
Бундеслига
27.05.2023
«Боруссия»
2:2
«Майнц»
Бундеслига
25.01.2023
«Майнц»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
Прогноз на матч «Боруссия М» - «Лейпциг»
Перед 27-м туром клуб из Майнца идет на 3-м месте. Команда из Дортмунда занимает 11-ю строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|26
|19
|5
|2
|75-24
|62
|2. Байер
|26
|16
|8
|2
|59-33
|56
|3. Майнц
|26
|13
|6
|7
|44-28
|45
|4. Айнтрахт
|26
|13
|6
|7
|54-40
|45
|5. Лейпциг
|26
|11
|9
|6
|41-33
|42
|6. Фрайбург
|26
|12
|6
|8
|36-38
|42
|7. Боруссия М
|26
|12
|4
|10
|43-40
|40
|8. Вольфсбург
|26
|10
|8
|8
|49-40
|38
|9. Аугсбург
|26
|10
|8
|8
|29-35
|38
|10. Штутгарт
|26
|10
|7
|9
|47-43
|37
|11. Боруссия Д
|26
|10
|5
|11
|45-41
|35
|12. Вердер
|26
|9
|6
|11
|40-53
|33
|13. Унион
|26
|7
|7
|12
|24-38
|28
|14. Хоффенхайм
|26
|6
|8
|12
|32-48
|26
|15. Санкт-Паули
|26
|7
|4
|15
|20-30
|25
|16. Хайденхайм
|26
|5
|4
|17
|31-52
|19
|17. Бохум
|26
|4
|6
|16
|26-53
|18
|18. Хольштайн
|26
|4
|5
|17
|38-64
|17
Две предыдущие встречи соперников в Дортмунде завершались ничейными расходами. Две последние игры команд проходили в Майнце, где оба раза выигрывали хозяева. Букмекеры называют очевидным фаворитом встречи дортмундцев, но с этим сложно согласиться.
«Боруссия» проводит не лучший сезон. В еврокубках команда Нико Ковача демонстрирует результаты гораздо более приятные болельщикам, чем в национальном первенстве. 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии явно не соответствует уровню амбиций «шмелей», но плотность в табеле о рангах столь высока, что пара побед может принципиально изменить положение клуба из Дортмунда.
Проблема в том, что выигрывать на классе «Боруссия» словно разучилась. Имея достойный подбор исполнителей, «шмели» могут как разгромить грозного соперника, так и уступить аутсайдеру. Есть большие сомнения, что дортмундцы смогут выиграть на своем поле у крепкого «Майнца». мотивация игроков которого находится на запредельном уровне. Раз букмекер предлагает сладкий коэффициент на гостей, не станем от него отказываться. Но возьмем не победу приезжей команды, а подстрахуемся, оставив себе и ничью. «Майнц» не проиграет.
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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия»: Мане, Нмеча, Свенссон, Забитцер (все - травма)
«Майнц»: Белл (травм)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Майнц»:
|Позиция
|«Боруссия»
«Майнц»
Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
22. Центнер
Вратарь
|Защитник
|2. Коуту
21. Да Коста
Защитник
|Защитник
|23. Джан
3. Йенц
Защитник
|Защитник
|3. Антон
25. Ханче-Ольсен
Защитник
|Полузащитник
|26. Веверсон
2. Мвене
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Бенсебаини
19. Каси
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
6. Сано
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
8. Небель
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
18. Амири
Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
44. Вайпер
Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
29. Буркардт
Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
Бо Хенриксен
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00. Угаданные 1:0 или 2:1 сулят 7.60.
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Прогноз на матч «Байер» - «Бохум»
Аналитики Лиги ставок полагают, что в этой встрече голы точно будут. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.68. ТМ 3.5 - 1.44. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.71.
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