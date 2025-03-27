Боруссия М - Лейпциг, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
29 марта в матче 27-го тура Бундеслиги в Лейпциге местные «быки» примут менхенгладбахскую «Боруссию». Обе команды по итогам первенства рассчитывают получить путевки в еврокубки, а вот какого достоинства они будут - зависит от результатов на финише чемпионата. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Менхенгладбах)
29.03.2024, Сб
17:30 МСК
«РБ Лейпциг» (Лейпциг)
|П1 - 3.05
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Турнир: Бундеслига, 27-й тур
Стадион: «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|10
|4
|3
|29-18
|«Боруссия»
|3
|4
|10
|18-29
Последние пять матчей «Лейпцига»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия Д»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Фрайбург»
0:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Лейпциг»
1:2
«Майнц»
Бундеслига
|26.02.2025
|«Лейпциг»
1:0
«Вольфсбург»
Кубок Германии
|23.02.2025
|«Хайденхайм»
2:2
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Вердер»
2:4
«Боруссия»
Бундеслига
|07.03.2025
|«Боруссия»
1:3
«Майнц»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Хайденхайм»
0:3
«Боруссия»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Боруссия»
0:3
«Аугсбург»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Унион»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
Последние пять матчей «Лейпцига» и «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.11.2024
«Лейпциг»
0:0
«Боруссия»
Бундеслига
|17.02.2024
|«Лейпциг»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
23.09.2023
«Боруссия»
0:1
«Лейпциг»
Бундеслига
11.03.2023
«Лейпциг»
3:0
«Боруссия»
Кубок Германии
17.09.2022
«Боруссия»
3:0
«Лейпциг»
Бундеслига
После 26-го тура менхенгладбахцы занимают 7-е место, а «Лейпциг» - 5-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|26
|19
|5
|2
|75-24
|62
|2. Байер
|26
|16
|8
|2
|59-33
|56
|3. Майнц
|26
|13
|6
|7
|44-28
|45
|4. Айнтрахт
|26
|13
|6
|7
|54-40
|45
|5. Лейпциг
|26
|11
|9
|6
|41-33
|42
|6. Фрайбург
|26
|12
|6
|8
|36-38
|42
|7. Боруссия М
|26
|12
|4
|10
|43-40
|40
|8. Вольфсбург
|26
|10
|8
|8
|49-40
|38
|9. Аугсбург
|26
|10
|8
|8
|29-35
|38
|10. Штутгарт
|26
|10
|7
|9
|47-43
|37
|11. Боруссия Д
|26
|10
|5
|11
|45-41
|35
|12. Вердер
|26
|9
|6
|11
|40-53
|33
|13. Унион
|26
|7
|7
|12
|24-38
|28
|14. Хоффенхайм
|26
|6
|8
|12
|32-48
|26
|15. Санкт-Паули
|26
|7
|4
|15
|20-30
|25
|16. Хайденхайм
|26
|5
|4
|17
|31-52
|19
|17. Бохум
|26
|4
|6
|16
|26-53
|18
|18. Хольштайн
|26
|4
|5
|17
|38-64
|17
В четырех последних встречах этих соперников «Боруссия» не забила ни одного гола. Но необходимо учитывать, что три из четырех этих матча проходили в Лейпциге. Если же говорить о домашних для менхенгладбахцев играх, то без мячей они оставались лишь в предыдущей встрече, а в двух матчах до этого неизменно забивали по три гола.
Игроки обеих команд имели возможность передохнуть во время небольшого перерыва, связанного с матчами сборных, и теперь с запредельной мотивацией готовы продолжить битву за очки. На победу шансов больше у гостей, но хозяева точно без боя не сдадутся. Сделаем довольно рациональный выбор в пользу выигрыша «быков», надеясь, что совместными усилиями соперники организуют не меньше трех голов.
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Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Поульсен (все - травма)
«Боруссия»: Кляйндинст (дисквалификация). Николас, Свидер, Вальде, Вайгль, Фридрих, Омлин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Лейпциг»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
42. Перейра
Вратарь
|Защитник
|3. Теате
24. Скалли
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
3. Итакура
Защитник
|Защитник
|5. Аменда
30. Эльведи
Защитник
|Защитник
|13. Кристенсен
26. Ульрих
Защитник
|Полузащитник
|20. Узун
16. Зандер
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
27. Райц
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хойлунн
14. Плеа
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Кнауфф
19. Нгуму
Нападающий
|Полузащитник
|27. Гетце
25. Хак
Нападающий
|Нападающий
|11. Этитике
31. Чванчара
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Херапрдо Сеоане
Главный тренер
Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.00. Заключить пари на победу «быков» 1:2 предлагается за 10.00.
Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров.
Букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. На то, что забитых мячей будут больше двух (ТБ 2.5) можно поставить за 1.55. Если же голов будут меньше трех (ТМ 3.5), сыграет ставка с коэффициентом 1.65.
Партнерский проект