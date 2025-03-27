Боруссия М - Лейпциг, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В четырех последних встречах этих соперников «Боруссия» не забила ни одного гола. Но необходимо учитывать, что три из четырех этих матча проходили в Лейпциге. Если же говорить о домашних для менхенгладбахцев играх, то без мячей они оставались лишь в предыдущей встрече, а в двух матчах до этого неизменно забивали по три гола.

Игроки обеих команд имели возможность передохнуть во время небольшого перерыва, связанного с матчами сборных, и теперь с запредельной мотивацией готовы продолжить битву за очки. На победу шансов больше у гостей, но хозяева точно без боя не сдадутся. Сделаем довольно рациональный выбор в пользу выигрыша «быков», надеясь, что совместными усилиями соперники организуют не меньше трех голов.