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27 марта 12:32ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия М - Лейпциг, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Битва за зону еврокубков
Руслан Ипполитов

29 марта в матче 27-го тура Бундеслиги в Лейпциге местные «быки» примут менхенгладбахскую «Боруссию». Обе команды по итогам первенства рассчитывают получить путевки в еврокубки, а вот какого достоинства они будут - зависит от результатов на финише чемпионата. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Менхенгладбах)

29.03.2024, Сб

17:30 МСК

«РБ Лейпциг» (Лейпциг)

П1 - 3.05

Х - 3.50

П2 - 2.30

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Турнир:  Бундеслига, 27-й тур

Стадион:  «Боруссия-Парк» (Менхенгладбах, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лейпциг» 104329-18
«Боруссия»341018-29

Последние пять матчей «Лейпцига»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Лейпциг»

2:0

«Боруссия Д»

Бундеслига

08.03.2025«Фрайбург»

0:0

«Лейпциг»

Бундеслига

01.03.2025«Лейпциг»

1:2

«Майнц»

Бундеслига

26.02.2025«Лейпциг»

1:0

«Вольфсбург»

Кубок Германии

23.02.2025«Хайденхайм»

2:2

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Вердер»

2:4

«Боруссия»

Бундеслига

07.03.2025«Боруссия»

1:3

«Майнц»

Бундеслига

01.03.2025«Хайденхайм»

0:3

«Боруссия»

Бундеслига

22.02.2025«Боруссия»

0:3

«Аугсбург»

Бундеслига

15.02.2025«Унион»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

Последние пять матчей «Лейпцига» и «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024

«Лейпциг»

0:0

«Боруссия»

Бундеслига

17.02.2024«Лейпциг»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

23.09.2023

«Боруссия»

0:1

«Лейпциг»

Бундеслига

11.03.2023

«Лейпциг»

3:0

«Боруссия»

Кубок Германии

17.09.2022

«Боруссия»

3:0

«Лейпциг»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 26-го тура менхенгладбахцы занимают 7-е место, а «Лейпциг» - 5-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария26195275-2462
2. Байер26168259-3356
3. Майнц26136744-2845
4. Айнтрахт26136754-4045
5. Лейпциг26119641-3342
6. Фрайбург26126836-3842
7. Боруссия М261241043-4040
8. Вольфсбург26108849-4038
9. Аугсбург26108829-3538
10. Штутгарт26107947-4337
11. Боруссия Д261051145-4135
12. Вердер26961140-5333
13. Унион26771224-3828
14. Хоффенхайм26681232-4826
15. Санкт-Паули26741520-3025
16. Хайденхайм26541731-5219
17. Бохум26461626-5318
18. Хольштайн26451738-6417

Прогноз на матч

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В четырех последних встречах этих соперников «Боруссия» не забила  ни одного гола. Но необходимо учитывать, что три из четырех этих матча проходили в Лейпциге. Если же говорить о домашних для менхенгладбахцев играх, то без мячей они оставались лишь в предыдущей встрече, а в двух матчах до этого неизменно забивали по три  гола.

Игроки обеих команд имели возможность передохнуть во время небольшого перерыва, связанного с матчами сборных, и теперь с запредельной мотивацией готовы продолжить битву за очки. На победу шансов больше у гостей, но хозяева точно без боя не сдадутся. Сделаем довольно рациональный выбор в пользу выигрыша «быков», надеясь, что совместными усилиями соперники организуют не меньше трех голов.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лейпциг»: Хенрихс, Уэдраого, Нуса, Поульсен (все - травма)

«Боруссия»: Кляйндинст (дисквалификация). Николас, Свидер, Вальде, Вайгль, Фридрих, Омлин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Боруссия»:

Позиция«Лейпциг»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь1. Трапп

42. Перейра

Вратарь

Защитник3. Теате

24. Скалли

Защитник

Защитник34. Коллинз

3. Итакура

Защитник

Защитник5. Аменда

30. Эльведи

Защитник

Защитник13. Кристенсен

26. Ульрих

Защитник

Полузащитник20. Узун

16. Зандер

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

27. Райц

Полузащитник 

Полузащитник 6. Хойлунн

14. Плеа

Полузащитник

Полузащитник 36. Кнауфф

19. Нгуму

Нападающий

Полузащитник27. Гетце

25. Хак

Нападающий

Нападающий11. Этитике

31. Чванчара

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Херапрдо Сеоане

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает довольно солидные коэффициенты на победу каждой из команд, отдавая предпочтение «Лейпцигу». Успешная ставка на выигрыш «быков» будет рассчитана по кэфу 2.30. Угаданный триумф «Боруссии» приведет к умножению ставки на 3.05. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия М» - «Лейпциг»?

Самый низкий коэффициент, соответствующий наиболее вероятному исходу, установлен букмекером на результативную ничью 1:1. Номинал успешной ставки на этот счет будет умножен на коэффициент 7.00. Заключить пари на победу «быков» 1:2 предлагается за 10.00

Где бесплатно смотреть матч «Боруссия М» - «Лейпциг»?

Следить за происходящим на стадионе «Боруссия-Парк» есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на сайтах отдельных официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Боруссия М» - «Лейпциг»?

Букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. На то, что забитых мячей будут больше двух (ТБ 2.5) можно поставить за 1.55. Если же голов будут меньше трех (ТМ 3.5), сыграет ставка с коэффициентом 1.65.  

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