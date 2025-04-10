Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг, 9 декабря: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

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Центральный матч 14-го тура чемпионата Германии по футболу пройдет в субботу, 9 декабря, в Дортмунде. “Боруссия” на родной арене «Сигнал Идуна Парк» принимает “РБ Лейпциг”. На кого бы поставить в этой интригующей паре?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
09.12.2023, Сб
20:30 МСК
«РБ Лейпциг»
|П1 - 2.55
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 14-й тур
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|8
|2
|6
|28-25
|«РБ Лейпциг»
|6
|2
|8
|25-28
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2023
|«Штутгарт»
2:0
«Боруссия Д»
Кубок Германии
|03.12.2023
|«Байер»
1:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
|28.11.2023
|«Милан»
1:3
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|25.11.2023
|«Боруссия Д»
4:2
«Боруссия М»
Бундеслига
|11.11.2023
|«Штутгарт»
2:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
Последние пять игр «РБ Лейпциг»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2023
|«РБ Лейпциг»
2:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
|28.11.2023
|«Манчестер Сити»
3:2
«РБ Лейпциг»
Лига чемпионов
|25.11.2023
|«Вольфсбург»
2:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|12.11.2023
|«РБ Лейпциг»
3:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|07.11.2023
|«Црвена Звезда»
1:2
«РБ Лейпциг»
Лига чемпионов
Пока таблица Бундеслиги выглядит весьма чудно: мало того, что на первом месте - “Байер”, так еще и “Боруссия” с “Лейпцигом” - за пределами топ-3.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|2. Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|3. Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|4. Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|5. Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|6. Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|7. Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|8. Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|9. Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|10. Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|11. Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|12. Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|13. Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|14. Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|15. Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|16. Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|17. Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|18. Унион Берлин
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
В текущем чемпионате Германии “Боруссия” в 12 из 13 матчей поражала ворота соперников - только против “Баварии” не получилось. При всей своей нестабильности дома дортмундцы традиционно играют сильно и как минимум раз ворота “Лейпцига” наверняка распечатают.
У гостей таких “холостых” матчей в этом сезоне два. Средняя результативность команды Марко Розе находится на весьма высоком уровне - по 2.38 гола за тур. Следовательно, есть резон присмотреться к маркету “забьют - не забьют”.
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В прямом эфире встречу «Боруссии» и «Лейпцига» покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции - в 20:25 по Москве.
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|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Боруссия Д»: Бенсебаини, Зюле, Дюранвилль, Рейна, Халлер, Нмеча (все - травмы)
«Лейпциг»: Орбан, Вернер, Ольмо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «РБ Лейпциг»:
|Позиция
|«Боруссия Д»
|«РБ Лейпциг»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|21. Бласвих
|Вратарь
|Защитник
|23. Джан
|39. Хенрихс
|Защитник
|Защитник
|4. Шлоттербек
|16. Клостерманн
|Защитник
|Защитник
|15. Хуммельс
|2. Симакан
|Защитник
|Полузащитник
|26. Рюэрсон
|22. Раум
|Защитник
|Полузащитник
|17. Вольф
|24. Шлагер
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|20. Симонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Озкан
|8. Айдара
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Брандт
|14. Баумгартнер
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Мален
|17. Опенда
|Нападающий
|Нападающий
|14. Фюллькруг
|9. Поульсен
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдин Терзич
|Марко Розе
|Главный тренер
Редкий случай: аналитики установили одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - по 2.55 в обе стороны! Предложение на ничью еще более интересно - 3.90.
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, в которой фаворит отсутствует в принципе. Тут выиграть может кто угодно.
На территории РФ правами на показ Бундеслиги владеет холдинг «Матч ТВ». Но также игру покажут некоторые букмекерские конторы.
Главным фаворитом сезона букмекеры считают «Баварию». Ставки на триумф Мюнхена PARI принимает по коэффициенту 1.16. На “Байер” можно поставить за 4.80, а на Лейпциг - за 60.00.
Наша ставка выиграла. «РБ Лейпциг» одержал победу со счетом 3:2 благодаря автоголу Бенсебайни (32 минута), мячам Баумгартнера (54) и Поульсена (90+1). У «Боруссии» отличились Зюле (46+6) и Фюллькруг (90+3). Красную карточку у дортмундцев получил Хуммельс (15).
Партнерский проект