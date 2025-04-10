Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг, 9 декабря: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

В текущем чемпионате Германии “Боруссия” в 12 из 13 матчей поражала ворота соперников - только против “Баварии” не получилось. При всей своей нестабильности дома дортмундцы традиционно играют сильно и как минимум раз ворота “Лейпцига” наверняка распечатают.

У гостей таких “холостых” матчей в этом сезоне два. Средняя результативность команды Марко Розе находится на весьма высоком уровне - по 2.38 гола за тур. Следовательно, есть резон присмотреться к маркету “забьют - не забьют”.