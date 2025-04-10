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7 декабря 16:18ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг, 9 декабря: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

Одинаковые коэффициенты на обе команды - будет жарко!
Валентин Васильев

Центральный матч 14-го тура чемпионата Германии по футболу пройдет в субботу, 9 декабря, в Дортмунде. “Боруссия” на родной арене «Сигнал Идуна Парк» принимает “РБ Лейпциг”. На кого бы поставить в этой интригующей паре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд) 

09.12.2023, Сб

20:30 МСК

«РБ Лейпциг» 

П1 - 2.55

Х - 3.90

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 14-й тур

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»82628-25
«РБ Лейпциг»62825-28

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2023«Штутгарт»

2:0

«Боруссия Д»

Кубок Германии

03.12.2023«Байер»

1:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

28.11.2023«Милан»

1:3

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

25.11.2023«Боруссия Д»

4:2

«Боруссия М»

Бундеслига

11.11.2023«Штутгарт»

2:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

Последние пять игр «РБ Лейпциг»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2023«РБ Лейпциг»

2:1

«Хайденхайм»

Бундеслига

28.11.2023«Манчестер Сити»

3:2

«РБ Лейпциг»

Лига чемпионов

25.11.2023«Вольфсбург»

2:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

12.11.2023«РБ Лейпциг»

3:1

«Фрайбург»

Бундеслига

07.11.2023«Црвена Звезда»

1:2

«РБ Лейпциг»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

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Пока таблица Бундеслиги выглядит весьма чудно: мало того, что на первом месте - “Байер”, так еще и  “Боруссия” с “Лейпцигом” - за пределами топ-3.

КлубИВНПМячиОчки
1. Байер13112038-1135
2. Бавария12102043-932
3. Штутгарт13100333-1530
4. Лейпциг1382331-1326
5. Боруссия Д1374226-2025
6. Хоффенхайм1362525-2320
7. Айнтрахт Ф1346319-1518
8. Фрайбург1353516-2318
9. Аугсбург1345423-2517
10. Боруссия М1344527-2816
11. Вольфсбург1351718-2416
12. Бохум1327414-2613
13. Вердер1332818-2711
14. Хайденхайм1332818-2811
15. Кельн1323810-249
16. Дармштадт1323815-349
17. Майнц1315712-268
18. Унион Берлин1221912-277

Прогноз на матч

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В текущем чемпионате Германии “Боруссия” в 12 из 13 матчей поражала ворота соперников - только против “Баварии” не получилось. При всей своей нестабильности дома дортмундцы традиционно играют сильно и как минимум раз ворота “Лейпцига” наверняка распечатают.

У гостей таких “холостых” матчей в этом сезоне два. Средняя результативность команды Марко Розе находится на весьма высоком уровне - по 2.38 гола за тур. Следовательно, есть резон присмотреться к маркету “забьют - не забьют”. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Боруссии» и «Лейпцига» покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции - в 20:25 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 3»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
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Составы команд

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Потери

«Боруссия Д»: Бенсебаини, Зюле, Дюранвилль, Рейна, Халлер, Нмеча (все - травмы)

«Лейпциг»: Орбан, Вернер, Ольмо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «РБ Лейпциг»:

Позиция«Боруссия Д»«РБ Лейпциг»Позиция
Вратарь1. Кобель21. БласвихВратарь
Защитник23. Джан39. ХенрихсЗащитник
Защитник4. Шлоттербек16. КлостерманнЗащитник
Защитник15. Хуммельс2. СимаканЗащитник
Полузащитник26. Рюэрсон22. РаумЗащитник
Полузащитник17. Вольф24. ШлагерПолузащитник
Полузащитник 20. Забитцер20. СимонсПолузащитник 
Полузащитник6. Озкан8. АйдараПолузащитник
Нападающий19. Брандт14. БаумгартнерПолузащитник
Нападающий21. Мален17. ОпендаНападающий
Нападающий14. Фюллькруг9. ПоульсенНападающий
Главный тренерЭдин ТерзичМарко РозеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Редкий случай: аналитики установили одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - по 2.55 в обе стороны! Предложение на ничью еще более интересно - 3.90. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Боруссия» - «Лейпциг»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, в которой фаворит отсутствует в принципе. Тут выиграть может кто угодно. 

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия» - «Лейпциг»?

На территории РФ правами на показ Бундеслиги владеет холдинг «Матч ТВ». Но также игру покажут некоторые букмекерские конторы.

Кто выиграет чемпионат Германии по футболу

Главным фаворитом сезона букмекеры считают «Баварию».  Ставки на триумф Мюнхена PARI принимает по коэффициенту 1.16. На “Байер” можно поставить за 4.80, а на Лейпциг - за 60.00. 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «РБ Лейпциг» одержал победу со счетом 3:2 благодаря автоголу Бенсебайни (32 минута), мячам Баумгартнера (54) и Поульсена (90+1). У «Боруссии» отличились Зюле (46+6) и Фюллькруг (90+3). Красную карточку у дортмундцев получил Хуммельс (15).

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