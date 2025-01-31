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31 января 9:19ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Борнмут — Ливерпуль, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер АПЛ приедет экзаменовать рвущуюся в еврокубки команду Ираолы
Руслан Ипполитов

1 января в 24-м туре чемпионата Англии по футболу в гости к «Борнмуту» приедет «Ливерпуль». Команда Арне Слота довольно уверенно лидирует в «золотой» гонке, а хозяева находятся в турнирной таблице всего в одном шаге от зоны Лиги чемпионов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Борнмут» (Борнмут)

01.02.2025, Сб

18:00 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 4.60

Х - 4.30

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)

Судьи: Даррен Ингланд

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Борнмут»221713-58
«Ливерпуль»172258-13

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«ПСВ Эйндховен»3:2«Ливерпуль»Лига чемпионов
25.01.2025«Ливерпуль»4:1«Ипсвич»АПЛ
21.01.2025«Ливерпуль»2:1«Лилль»Лига чемпионов
18.01.2025«Брентфорд»0:2«Ливерпуль»АПЛ
14.01.2025«Ноттингем»1:1«Ливерпуль»АПЛ

Последние пять матчей «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Борнмут»5:0«Ноттингем»АПЛ
18.01.2025«Ньюкасл»1:4«Борнмут»АПЛ
14.01.2025«Челси»2:2«Борнмут»АПЛ
11.01.2025«Борнмут»5:1«Вест Бромвич»Кубок Англии
04.01.2025«Борнмут»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Борнмута» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Ливерпуль»3:0«Борнмут»АПЛ
21.01.2024«Борнмут»0:4«Ливерпуль»АПЛ
01.11.2023 «Борнмут» 1:2 «Ливерпуль»Кубок лиги
19.08.2023  «Ливерпуль»3:1 «Борнмут» АПЛ
11.03.2023 «Борнмут» 1:0 «Ливерпуль» АПЛ 

Турнирное положение

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К 24-му туру «Ливерпуль» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, а «Борнмут» - седьмую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль22165154-2153
2. Арсенал23138244-2147
3. Ноттингем23135533-2744
4. Манчестер Сити23125647-3041
5. Ньюкасл23125641-2741
6. Челси23117545-3040
7. Борнмут23117541-2640
8. Астон Вилла23107634-3537
9. Брайтон23810535-3134
10. Фулхэм2389634-3133
11. Брентфорд23941042-4031
12. Манчестер Юнайтед23851028-3229
13. Кристал Пэлас2369826-3027
14. Вест Хэм23761028-4427
15. Тоттенхэм23731346-3724
16. Эвертон2258919-2823
17. Лестер23451425-4917
18. Вулверхэмптон23441532-5216
19. Ипсвич23371321-4716
20. Саутгемптон23131916-536

Прогноз на матч

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Из последних десяти встреч между этими командами «Ливерпуль» выиграл девять, пропустив суммарно всего четыре гола. Самым памятным для болельщиков стала игра на «Энфилде» летом 2022-го года, когда хозяева отгрузили в ворота «Борнмута» девять безответных мячей. Статистика не просто говорит, а кричит о том, что шансов у хозяев в домашней встрече с лидером АПЛ нет. Но у болельщиков «вишневых» есть свои аргументы.

Во-первых, можно вспомнить матч двухлетней давности, в котором «Борнмут» на своем поле чудесным образом одержал победу над «Ливером» (1:0). Пусть по всем игровым показателям «мерсисайдцы» тогда значительно превзошли соперника, но к финальному свистку на табло горел счет, устраивающий хозяев поля. 

Во-вторых, в январе «Борнмут» демонстрирует потрясающую эффективность и результативность. Команда Ираолы выиграла в четырех из пяти матчах в наступившем году, потеряв очки лишь в игре с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2). В двух предыдущих турах «вишни» разгромили на выезде «Ньюкасл» (1:4), а затем уничтожили на своем поле занимающий в турнирной таблице АПЛ третье место «Ноттингем» (5:0).

На чаше весов «Борнмута» можно положить и неудачное выступление ближайшего соперника в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «ПСВ Эйндховен» (3:2). Но переоценивать значимость результата того матча не стоит. Команда Арне Слота в той встрече не решала турнирных задач, а тренерский штаб дал возможность отдохнуть практически всем лидерам, выставив на игру второй состав.

Свежий «Ливерпуль» против сверхрезультативного в последний месяц «Борнмута». Фаворит, как бы не блистала команда Ираолы в последних матчах, очевиден. Но стремление «вишневых» идти в атаку, помноженный на факто своего поля и результативность соперника (забивающего больше всех в лиге)  позволяет рассчитывать на большое количество голов на стадионе «Виталити». Наш выбор - ТБ 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Эванилсон, Скотт, Синистерра, Унат, Смит, Хилл (все - травма)

«Ливерпуль»:  Гомес, Жота, Джонс (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лилль»:

Позиция«Борнмут»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь 13. Аррисабалага1. БекерВратарь
Защитник3. Керкез26. РобертсонЗащитник
Защитник2. Хейсен4. Ван ДейкЗащитник
Защитник27. Забарный 5. КонатеЗащитник
Защитник4. Кук 66. Александер-АрнольдЗащитник
Полузащитник 12. Адамс 10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 10. Кристи 38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник19. Клюйверт 8. СобослаиПолузащитник
Нападающий24. Семеньо 18. ГакпоПолузащитник
Нападающий7. Брукс 11. СалахПолузащитник
Нападающий11. Уаттара 7. ДиасНападающий
Главный тренерАндони ИраолаАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI считает очевидным фаворитом встречи «Ливерпуль», предлагая за его победу коэффициент 1.65. Котировки на победу хозяев поля составляют 4.60. Заключить пари на ничью можно за 4.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Борнмут» - «Ливерпуль»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (8.50) предлагается за победу «Ливерпуля» со счетом 1:2. Ничья 1:1 котируется за 9.50. На победу гостей со счетом 0:2 можно поставить с кэфом 10.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Борнмут» - «Ливерпуль»?

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.20

«Арсенал» - 5.50

«Манчестер Сити» - 20.00

На чемпионство «Борнмута» можно поставить за 150.00.

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