Борнмут — Ливерпуль, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Из последних десяти встреч между этими командами «Ливерпуль» выиграл девять, пропустив суммарно всего четыре гола. Самым памятным для болельщиков стала игра на «Энфилде» летом 2022-го года, когда хозяева отгрузили в ворота «Борнмута» девять безответных мячей. Статистика не просто говорит, а кричит о том, что шансов у хозяев в домашней встрече с лидером АПЛ нет. Но у болельщиков «вишневых» есть свои аргументы.

Во-первых, можно вспомнить матч двухлетней давности, в котором «Борнмут» на своем поле чудесным образом одержал победу над «Ливером» (1:0). Пусть по всем игровым показателям «мерсисайдцы» тогда значительно превзошли соперника, но к финальному свистку на табло горел счет, устраивающий хозяев поля.

Во-вторых, в январе «Борнмут» демонстрирует потрясающую эффективность и результативность. Команда Ираолы выиграла в четырех из пяти матчах в наступившем году, потеряв очки лишь в игре с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2). В двух предыдущих турах «вишни» разгромили на выезде «Ньюкасл» (1:4), а затем уничтожили на своем поле занимающий в турнирной таблице АПЛ третье место «Ноттингем» (5:0).

На чаше весов «Борнмута» можно положить и неудачное выступление ближайшего соперника в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «ПСВ Эйндховен» (3:2). Но переоценивать значимость результата того матча не стоит. Команда Арне Слота в той встрече не решала турнирных задач, а тренерский штаб дал возможность отдохнуть практически всем лидерам, выставив на игру второй состав.

Свежий «Ливерпуль» против сверхрезультативного в последний месяц «Борнмута». Фаворит, как бы не блистала команда Ираолы в последних матчах, очевиден. Но стремление «вишневых» идти в атаку, помноженный на факто своего поля и результативность соперника (забивающего больше всех в лиге) позволяет рассчитывать на большое количество голов на стадионе «Виталити». Наш выбор - ТБ 3.5.