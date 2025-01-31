Борнмут — Ливерпуль, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
1 января в 24-м туре чемпионата Англии по футболу в гости к «Борнмуту» приедет «Ливерпуль». Команда Арне Слота довольно уверенно лидирует в «золотой» гонке, а хозяева находятся в турнирной таблице всего в одном шаге от зоны Лиги чемпионов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Борнмут» (Борнмут)
01.02.2025, Сб
18:00 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 4.60
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)
Судьи: Даррен Ингланд
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Борнмут»
|2
|2
|17
|13-58
|«Ливерпуль»
|17
|2
|2
|58-13
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«ПСВ Эйндховен»
|3:2
|«Ливерпуль»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Ливерпуль»
|4:1
|«Ипсвич»
|АПЛ
|21.01.2025
|«Ливерпуль»
|2:1
|«Лилль»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Брентфорд»
|0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Ноттингем»
|1:1
|«Ливерпуль»
|АПЛ
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Борнмут»
|5:0
|«Ноттингем»
|АПЛ
|18.01.2025
|«Ньюкасл»
|1:4
|«Борнмут»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Челси»
|2:2
|«Борнмут»
|АПЛ
|11.01.2025
|«Борнмут»
|5:1
|«Вест Бромвич»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Борнмут»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Борнмута» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Ливерпуль»
|3:0
|«Борнмут»
|АПЛ
|21.01.2024
|«Борнмут»
|0:4
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|01.11.2023
|«Борнмут»
|1:2
|«Ливерпуль»
|Кубок лиги
|19.08.2023
|«Ливерпуль»
|3:1
|«Борнмут»
|АПЛ
|11.03.2023
|«Борнмут»
|1:0
|«Ливерпуль»
|АПЛ
К 24-му туру «Ливерпуль» занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, а «Борнмут» - седьмую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|2. Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3. Ноттингем
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|4. Манчестер Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5. Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|6. Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7. Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|8. Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|9. Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|10. Фулхэм
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|11. Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12. Манчестер Юнайтед
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13. Кристал Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14. Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15. Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|16. Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|17. Лестер
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|18. Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|19. Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|20. Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Из последних десяти встреч между этими командами «Ливерпуль» выиграл девять, пропустив суммарно всего четыре гола. Самым памятным для болельщиков стала игра на «Энфилде» летом 2022-го года, когда хозяева отгрузили в ворота «Борнмута» девять безответных мячей. Статистика не просто говорит, а кричит о том, что шансов у хозяев в домашней встрече с лидером АПЛ нет. Но у болельщиков «вишневых» есть свои аргументы.
Во-первых, можно вспомнить матч двухлетней давности, в котором «Борнмут» на своем поле чудесным образом одержал победу над «Ливером» (1:0). Пусть по всем игровым показателям «мерсисайдцы» тогда значительно превзошли соперника, но к финальному свистку на табло горел счет, устраивающий хозяев поля.
Во-вторых, в январе «Борнмут» демонстрирует потрясающую эффективность и результативность. Команда Ираолы выиграла в четырех из пяти матчах в наступившем году, потеряв очки лишь в игре с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2). В двух предыдущих турах «вишни» разгромили на выезде «Ньюкасл» (1:4), а затем уничтожили на своем поле занимающий в турнирной таблице АПЛ третье место «Ноттингем» (5:0).
На чаше весов «Борнмута» можно положить и неудачное выступление ближайшего соперника в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил на выезде «ПСВ Эйндховен» (3:2). Но переоценивать значимость результата того матча не стоит. Команда Арне Слота в той встрече не решала турнирных задач, а тренерский штаб дал возможность отдохнуть практически всем лидерам, выставив на игру второй состав.
Свежий «Ливерпуль» против сверхрезультативного в последний месяц «Борнмута». Фаворит, как бы не блистала команда Ираолы в последних матчах, очевиден. Но стремление «вишневых» идти в атаку, помноженный на факто своего поля и результативность соперника (забивающего больше всех в лиге) позволяет рассчитывать на большое количество голов на стадионе «Виталити». Наш выбор - ТБ 3.5.
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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
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|Текстовая
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Потери
«Борнмут»: Сенеси, Араухо, Эванилсон, Скотт, Синистерра, Унат, Смит, Хилл (все - травма)
«Ливерпуль»: Гомес, Жота, Джонс (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лилль»:
|Позиция
|«Борнмут»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|13. Аррисабалага
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|3. Керкез
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|2. Хейсен
|4. Ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|27. Забарный
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|4. Кук
|66. Александер-Арнольд
|Защитник
|Полузащитник
|12. Адамс
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кристи
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Клюйверт
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Семеньо
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Брукс
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Уаттара
|7. Диас
|Нападающий
|Главный тренер
|Андони Ираола
|Арне Слот
|Главный тренер
БК PARI считает очевидным фаворитом встречи «Ливерпуль», предлагая за его победу коэффициент 1.65. Котировки на победу хозяев поля составляют 4.60. Заключить пари на ничью можно за 4.30.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (8.50) предлагается за победу «Ливерпуля» со счетом 1:2. Ничья 1:1 котируется за 9.50. На победу гостей со счетом 0:2 можно поставить с кэфом 10.00.
Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.20
«Арсенал» - 5.50
«Манчестер Сити» - 20.00
На чемпионство «Борнмута» можно поставить за 150.00.
Партнерский проект