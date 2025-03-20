Бразилия - Колумбия, 21 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут очередные игры отбора на чемпионат мира 2026 года. Один из самых интригующих матчей южноамериканской зоны состоится в ночь с четверга на пятницу в Рио-де-Жанейро. Сборная Бразилии на легендарной «Маракане» примет Колумбию. Любителям прогнозов и ставок тут есть где развернуться!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 5
21.03.2025, Пт
03:45 МСК
Колумбия
|П1 - 1.70
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 13-й тур
Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|21
|12
|4
|69-21
|Колумбия
|4
|12
|21
|21-69
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Венесуэла
1:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Бразилия
4:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2024
|Чили
1:2
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|11.09.2024
|Парагвай
1:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.11.2024
|Колумбия
0:1
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Колумбия
4:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2024
|Боливия
1:0
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|10.09.2024
|Колумбия
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных Бразилии и Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2024
|Бразилия
1:1
Колумбия
Кубок Америки
|17.11.2023
|Колумбия
2:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|12.11.2021
|Бразилия
1:0
Колумбия
Отбор ЧМ-2022
|11.10.2021
|Колумбия
0:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2022
|24.06.2021
|Бразилия
2:1
Колумбия
Кубок Америки
После 12 туров Колумбия опережает Бразилию в таблице на одно очко и одну же позицию.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|12
|8
|1
|3
|21-7
|25
|2. Уругвай
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|3. Эквадор
|12
|6
|4
|2
|11-4
|19
|4. Колумбия
|12
|5
|4
|3
|15-10
|19
|5. Бразилия
|12
|5
|3
|4
|18-11
|18
|6. Парагвай
|12
|4
|5
|3
|8-7
|17
|7. Боливия
|12
|4
|1
|7
|13-27
|13
|8. Венесуэла
|12
|2
|6
|4
|11-15
|12
|9. Чили
|12
|2
|3
|7
|9-20
|9
|10. Перу
|12
|1
|4
|7
|3-15
|7
2024 год бразильская сборная закрыла двумя одинаковыми по счету ничьими - 1:1 с Венесуэлой в гостях и Уругваем дома. Самая успешная футбольная сборная в истории пока занимает лишь пятое место в региональном отборочном турнире Кубка мира. Да, от второй позиции «пентакампеонов» отделяют всего два очка, но существующее положение не может не нервировать болельщиков команды. Разумеется, она преисполнена желания успешно начать новый соревновательный год. Тем более, что после Колумбии Бразилию ждет южноамериканское «класико» - битва с Аргентиной.
Колумбийцы в ноябре 2024-го вообще не набрали ни одного очка - уступили Уругваю в гостях и Эквадору - дома. Близость шестой позиции не может не пугать обе команды, ведь она ведет в межконтинентальные стыки. А в играх на вылет всякое может случиться.
Предугадать развитие событий на «Макаране» невероятно сложно. Но, учитывая близость команд в таблице и исторически напряженный характер их матчей, а также отсутствие Неймара и грядущее столкновение бразильцев с аргентинцами, предположим, что много голов в Рио не будет - не больше 2.5 на пару.
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БК PARI оценила вероятность победы бразильцев достаточно высоким коэффициентом 1.70. Впрочем, на Колумбию он в три с половиной раза выше - 5.90. На ничью предлагается поставить по котировке 3.65.
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Эксперты находят 1:0 и 0:0 наиболее реалистичными в этой паре. На первый коэффициент составляет 6.00, на второй - 6.50.
Графические трансляции матчей доступны на платформах легальных букмекеров.
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Партнерский проект