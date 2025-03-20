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20 марта 12:05ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Бразилия - Колумбия, 21 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Бразильцам не удастся выбросить Аргентину из головы
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут очередные игры отбора на чемпионат мира 2026 года. Один из самых интригующих матчей южноамериканской зоны состоится в ночь с четверга на пятницу в Рио-де-Жанейро. Сборная Бразилии на легендарной  «Маракане» примет Колумбию. Любителям прогнозов и ставок тут есть где развернуться!

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 5

21.03.2025, Пт

03:45 МСК

Колумбия
Место в рейтинге ФИФА: 12

П1 - 1.70

Х - 3.65

П2 - 5.90

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 13-й тур

Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия 2112469-21
Колумбия4122121-69

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Венесуэла

1:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Бразилия

4:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

11.10.2024Чили

1:2

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

11.09.2024Парагвай

1:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.11.2024Колумбия

0:1

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

 16.11.2024Уругвай

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

 15.10.2024Колумбия

4:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

 10.10.2024 Боливия

1:0

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

 10.09.2024 Колумбия

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных Бразилии и Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2024Бразилия

1:1

Колумбия

Кубок Америки

17.11.2023Колумбия

2:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

12.11.2021Бразилия

1:0

Колумбия

Отбор ЧМ-2022

11.10.2021Колумбия

0:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2022

24.06.2021Бразилия

2:1

Колумбия

Кубок Америки

Место в турнирной таблице

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После 12 туров Колумбия опережает Бразилию в таблице на одно очко и одну же позицию.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина1281321-725
2. Уругвай1255217-920
3. Эквадор1264211-419
4. Колумбия1254315-1019
5. Бразилия1253418-1118
6. Парагвай124538-717
7. Боливия1241713-2713
8. Венесуэла1226411-1512
9. Чили122379-209
10. Перу121473-157

Прогноз на матч

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2024 год бразильская сборная закрыла двумя одинаковыми по счету ничьими - 1:1 с Венесуэлой в гостях и Уругваем дома. Самая успешная футбольная сборная в истории пока занимает лишь пятое место в региональном отборочном турнире Кубка мира. Да, от второй позиции «пентакампеонов» отделяют всего два очка, но существующее положение не может не нервировать болельщиков команды. Разумеется, она преисполнена желания успешно начать новый соревновательный год. Тем более, что после Колумбии Бразилию ждет южноамериканское «класико» - битва с Аргентиной.

Колумбийцы в ноябре 2024-го вообще не набрали ни одного очка - уступили Уругваю в гостях и Эквадору - дома. Близость шестой позиции не может не пугать обе команды, ведь она ведет в межконтинентальные стыки. А в играх на вылет всякое может случиться. 

Предугадать развитие событий на «Макаране» невероятно сложно. Но, учитывая близость команд в таблице и исторически напряженный характер их матчей,  а также отсутствие Неймара и грядущее столкновение бразильцев с аргентинцами, предположим, что много голов в Рио не будет - не больше 2.5 на пару.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляцию из Рио можно в ассортименте онлайн-кинотеатра Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК PARI оценила вероятность победы бразильцев достаточно высоким коэффициентом 1.70. Впрочем, на Колумбию он в три с половиной раза выше - 5.90. На ничью предлагается поставить по котировке 3.65.  

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Бразилия - Колумбия?

Эксперты находят 1:0 и 0:0 наиболее реалистичными в этой паре. На первый коэффициент составляет 6.00, на второй - 6.50. 

Где бесплатно смотреть матч Бразилия - Колумбия?

Графические трансляции матчей доступны на платформах легальных букмекеров.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Напрямую в финальную стадию выйдут шесть лучших сборных отборочного турнира в Южной Америке. Седьмая команда отправится в межконтинентальный плей-офф.

Будет ли играть Неймар?

Лидер сборной Бразилии пропустит оба мартовских матча. Официальная версия - «по медицинским показателям».

Когда играют Аргентина и Бразилия?

Столкновение южноамериканских топов запланировано на 26 марта. 

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