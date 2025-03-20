Бразилия - Колумбия, 21 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

2024 год бразильская сборная закрыла двумя одинаковыми по счету ничьими - 1:1 с Венесуэлой в гостях и Уругваем дома. Самая успешная футбольная сборная в истории пока занимает лишь пятое место в региональном отборочном турнире Кубка мира. Да, от второй позиции «пентакампеонов» отделяют всего два очка, но существующее положение не может не нервировать болельщиков команды. Разумеется, она преисполнена желания успешно начать новый соревновательный год. Тем более, что после Колумбии Бразилию ждет южноамериканское «класико» - битва с Аргентиной.

Колумбийцы в ноябре 2024-го вообще не набрали ни одного очка - уступили Уругваю в гостях и Эквадору - дома. Близость шестой позиции не может не пугать обе команды, ведь она ведет в межконтинентальные стыки. А в играх на вылет всякое может случиться.

Предугадать развитие событий на «Макаране» невероятно сложно. Но, учитывая близость команд в таблице и исторически напряженный характер их матчей, а также отсутствие Неймара и грядущее столкновение бразильцев с аргентинцами, предположим, что много голов в Рио не будет - не больше 2.5 на пару.