Брайтон - Челси, 14 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Всего несколько дней назад «Брайтон» с «Челси» соперничали в Кубке Англии, и вот новая встреча - теперь в рамках АПЛ. Второй заход на поле «Американ Экспресс» окажется более удачным для лондонцев?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брайтон» (Брайтон энд Хоув)
1402.2025, Пт
23:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 2.90
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брайтон»
|4
|5
|16
|22-46
|«Челси»
|16
|5
|4
|46-22
Последние пять матчей «Брайтона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
01.02.2025
«Ноттингем Форрест»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.025
|«Брайтон»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
19.01.2025
«Манчестер Юнайтед»
1:3
«Брайтон»
АПЛ
16.01.2025
«Ипсвич»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
03.02.2025
«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|25.01.025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
20.01.2025
«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
14.01.2025
«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
После 24 туров «Брайтон» занимает 10-е место в таблице, а его соперник - четвертое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|24
|17
|6
|1
|58-23
|57
|2. Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|3. Ноттингем Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Челси
|24
|12
|7
|5
|47-31
|43
|5. Манчестер Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|6. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|12. Кристал Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|13. Манчестер Юнайтед
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|14. Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|15. Эвертон
|24
|6
|9
|9
|25-30
|27
|16. Вест Хэм
|24
|7
|6
|11
|29-46
|27
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
«Брайтон» достойно отреагировал на 0:7 от «Ноттингем Форрест». Вину за самое тяжелое поражение клуба почти за 60 лет команда искупила кубковой победой над «Челси». Лондонцы быстро повели в счете благодаря автоголу, но не менее быстро утратил минимальное преимущество, а после перерыва пропустил и второй мяч. Французский легионер «Брайтона» Жоржиньо Рюттер за 75 минут на газоне оформил 1+1 по системе «гол+пас».
У «Челси» после вылета из обоих национальных кубковых турниров осталось два турнирных приоритета: АПЛ и Лига конференций УЕФА. Сложно однозначно сказать, какой главнее. Наверное, все-таки Премьер-лига как трамплин в Лигу чемпионов. А чтобы удержаться в топ-4 таблицы, «синим» критически важно не проигрывать. В этом плане новый визит в Брайтон для них, возможно, даже важнее предыдущего. «Ман Сити» и «Ньюкасл» в любой момент могут вытеснить лондонский клуб из первого квартета.
При этом в пяти последних матчах «Челси», вне зависимости от турнира, неизменно доезжала ставка на «обе забьют». Ждем голов от обеих команд и в пятничном противостоянии.
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|Приветственный
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|Приветственный
Российские телеканалы не транслируют матчи чемпионата Англии. В текстовом режиме об игре в Брайтоне расскажут платформы букмекерских контор и электронные СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Данк, Стил, Марч, Эступиньян, Виффер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)
«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:
|Позиция
|«Брайтон»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Вербрюгген
|12. Йоргенсен
|Вратарь
|Защитник
|34. Велтман
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|29. ван Хекке
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|4. Уэбстер
|6. Колвилл
|Защитник
|Защитник
|2. Лэмпти
|24. Джеймс
|Защитник
|Полузащитник
|41. Хиншелвуд
|25. Кайседо
|Защитник
|Полузащитник
|25. Гомес
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Митома
|20. Палмер
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Педро
|19. Санчо
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Уэлбек
|11. Мадуэке
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Минте
|15. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Аналитики БК PARI выкатили высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. На победу «Челси» дают коэффициент 2.25, а на «Брайтон» - 2.90. Котировка на ничью составляет 3.70. На недавний кубковый матч предложения были практически идентичны.
Если игра закончится результативной ничьей 1:1, PARI умножит номинал ставки на 8.50. На 0:0 коэффициент на 0.5 выше. Остальные результаты, по версии аналитиков, менее вероятны.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах букмекерских контор - в частности, в PARI.
В главный клубный турнир Европы Премьер-лига делегирует четырех лучших представителей. «Челси» сейчас как раз четвертый в таблице АПЛ.
Партнерский проект