Брайтон - Челси, 14 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Брайтон» достойно отреагировал на 0:7 от «Ноттингем Форрест». Вину за самое тяжелое поражение клуба почти за 60 лет команда искупила кубковой победой над «Челси». Лондонцы быстро повели в счете благодаря автоголу, но не менее быстро утратил минимальное преимущество, а после перерыва пропустил и второй мяч. Французский легионер «Брайтона» Жоржиньо Рюттер за 75 минут на газоне оформил 1+1 по системе «гол+пас».

У «Челси» после вылета из обоих национальных кубковых турниров осталось два турнирных приоритета: АПЛ и Лига конференций УЕФА. Сложно однозначно сказать, какой главнее. Наверное, все-таки Премьер-лига как трамплин в Лигу чемпионов. А чтобы удержаться в топ-4 таблицы, «синим» критически важно не проигрывать. В этом плане новый визит в Брайтон для них, возможно, даже важнее предыдущего. «Ман Сити» и «Ньюкасл» в любой момент могут вытеснить лондонский клуб из первого квартета.

При этом в пяти последних матчах «Челси», вне зависимости от турнира, неизменно доезжала ставка на «обе забьют». Ждем голов от обеих команд и в пятничном противостоянии.

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