Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 февраля 6:07ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Брайтон - Челси, 14 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Челси» второй раз подряд гостит в Брайтоне
Валентин Васильев

Всего несколько дней назад «Брайтон» с «Челси» соперничали в Кубке Англии, и вот новая встреча - теперь в рамках АПЛ. Второй заход на поле «Американ Экспресс» окажется более удачным для лондонцев?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брайтон» (Брайтон энд Хоув)

1402.2025, Пт

23:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.90

Х - 3.70

П2 - 2.25

Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)

Судьи: еще не определены

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брайтон»451622-46
«Челси»165446-22

Последние пять матчей «Брайтона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

01.02.2025

«Ноттингем Форрест»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.025«Брайтон»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

19.01.2025

«Манчестер Юнайтед»

1:3

«Брайтон»

АПЛ

16.01.2025

«Ипсвич»

0:2

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

03.02.2025

«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

25.01.025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

20.01.2025

«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.01.2025

«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

После 24 туров «Брайтон» занимает 10-е место в таблице, а его соперник - четвертое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль24176158-2357
2. Арсенал24148249-2250
3. Ноттингем Форест24145540-2747
4. Челси24127547-3143
5. Манчестер Сити24125748-3541
6. Ньюкасл24125742-2941
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд24941142-4231
12. Кристал Пэлас2479828-3030
13. Манчестер Юнайтед24851128-3429
14. Тоттенхэм24831348-3727
15. Эвертон2469925-3027
16. Вест Хэм24761129-4627
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

Свернуть

«Брайтон» достойно отреагировал на 0:7 от «Ноттингем Форрест». Вину за самое тяжелое поражение клуба почти за 60 лет команда искупила кубковой победой над «Челси». Лондонцы быстро повели в счете благодаря автоголу, но не менее быстро утратил минимальное преимущество, а после перерыва пропустил и второй мяч. Французский легионер «Брайтона» Жоржиньо Рюттер за 75 минут на газоне оформил 1+1 по системе «гол+пас».

У «Челси» после вылета из обоих национальных кубковых турниров осталось два турнирных приоритета: АПЛ и Лига конференций УЕФА. Сложно однозначно сказать, какой главнее. Наверное, все-таки Премьер-лига как трамплин в Лигу чемпионов. А чтобы удержаться в топ-4 таблицы, «синим» критически важно не проигрывать. В этом плане новый визит в Брайтон для них, возможно,  даже важнее предыдущего. «Ман Сити» и «Ньюкасл» в любой момент могут вытеснить лондонский клуб из первого квартета.

При этом в пяти последних матчах «Челси», вне зависимости от турнира, неизменно доезжала ставка на «обе забьют». Ждем голов от обеих команд и в пятничном противостоянии.

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Российские телеканалы не транслируют матчи чемпионата Англии. В текстовом режиме об игре в Брайтоне расскажут платформы букмекерских контор и электронные СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Данк, Стил, Марч, Эступиньян, Виффер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)

«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:

Позиция«Брайтон»«Челси»Позиция
Вратарь1. Вербрюгген12. ЙоргенсенВратарь
Защитник34. Велтман3. КукурельяЗащитник
Защитник29. ван Хекке23. ЧалобаЗащитник
Защитник4. Уэбстер6. КолвиллЗащитник
Защитник2. Лэмпти24. ДжеймсЗащитник
Полузащитник 41. Хиншелвуд25. КайседоЗащитник
Полузащитник 25. Гомес8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник22. Митома20. ПалмерПолузащитник
Нападающий9. Педро19. СанчоПолузащитник
Нападающий18. Уэлбек11. МадуэкеПолузащитник
Нападающий17. Минте15. ДжексонНападающий
Главный тренерФабиан Марк ХюрцелерЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI выкатили высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. На победу «Челси» дают коэффициент 2.25, а на «Брайтон» - 2.90. Котировка на ничью составляет 3.70. На недавний кубковый матч предложения были практически идентичны. 

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Брайтон» - «Челси»?

Если игра закончится результативной ничьей 1:1, PARI умножит номинал ставки на 8.50. На 0:0 коэффициент на 0.5 выше. Остальные результаты, по версии аналитиков, менее вероятны.

Где бесплатно смотреть матч «Брайтон» - «Челси»?

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах букмекерских контор - в частности, в PARI

Сколько команд АПЛ попадет в Лигу чемпионов?

В главный клубный турнир Европы Премьер-лига делегирует четырех лучших представителей. «Челси» сейчас как раз четвертый в таблице АПЛ.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров