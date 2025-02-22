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22 февраля 11:51ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Кальяри - Ювентус, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

«Старую синьору» ждет очередной удар?
Руслан Ипполитов

26-й тур Серии А проходит на фоне краха итальянских клубов в Лиге чемпионов. Сразу три представителя первенства не смогли на этой неделе преодолеть стыковой этап главного европейского клубного турнира, хотя являлись в своих парах безусловными фаворитами. Одним из этих неудачников стал «Ювентус», которому предстоит играть в воскресенье в Кальяри. Потеря очков в этой встрече обернется для туринцев потерей места в квартете сильнейших Серии А.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кальяри» (Венеция) 

23.02.2024, Вс

22:45 МСК

«Ювентус» (Турин) 

П1 - 4.05

Х - 3.55

П2 - 1.92

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион:  «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кальяри»15325078-145
«Ювентус»503215145-78

Последние пять матчей «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Аталанта»0:0«Кальяри»Серия А
09.02.2025«Кальяри»2:1«Парма»Серия А
03.02.2025«Кальяри»1:2«Лацио»Серия А
24.01.2025«Торино»2:0«Кальяри»Серия А
19.01.2025«Кальяри»4:1«Лечче»Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«ПСВ»3:1 ДВ«Ювентус»Лига чемпионов
16.02.2025«Ювентус»1:0«Интер»Серия А

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

07.02.2025

«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

02.02.2025«Ювентус»4:1«Эмполи»Серия А

Турнирное положение

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«Ювентус» перед 26-м туром Серии А расположился на 4-м месте в турнирной таблице, опережая «Лацио» лишь по дополнительным показателям. «Кальяри» занимает 14-ю строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе25961032-3733
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче25671218-4125
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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«Ювентусу» необходимо побеждать, но взять «красно-синих» голыми руками не получится. Скромное место «Кальяри» в турнирной таблице не должно вводить в заблуждение. Это команда довольно колючая и без боя на своем поле не сдастся. В первом круге туринцы не смогли дома обыграть не самого именитого соперника, а на выезде проще точно не будет.

Туром ранее «Кальяри» добился почетной ничьей в Бергамо, где отобрал очки еще у одного неудачника Лиги чемпионов от Италии. Теперь скромной команде вполне по силам огорчить и «Ювентус». Можно было бы подстраховаться и сделать прогноз на то, что «красно-синие» не проиграют, но в победу хозяев в предстоящей встрече верится с трудом. Наш выбор - ничья. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Жители России могут посмотреть прямую трансляцию встречи на общедоступном канале «Матч». Следить за игрой можно и на сайтах официальных букмекеров, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Кальяри»: Чоччи (травма)

«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Ювентус»:

Позиция«Кальяри»«Ювентус»Позиция
Вратарь25. Каприле29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник33. Оберт4. ГаттиЗащитник
Защитник6. Луперто6. КеллиЗащитник
Защитник26. Мина37. СавонаЗащитник
Полузащитник28. Цаппа2. Байо Защитник
Полузащитник8. Адопо19. Тюрам-ЮльенПолузащитник
Полузащитник 29. Макумбу 8. КопмейнерсПолузащитник 
Полузащитник19. Цортеа5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник70. Гаэтано10. ЙылдызПолузащитник
Нападающий97. Феличи11. ГонсалесПолузащитник
Нападающий91. Пикколи22. ВеаНападающий
Главный тренерДавиде НиколаТьяго МоттаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае победы «Кальяри» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 4.10. Заключить пари на ничью можно за 3.55.  Вероятность выигрыша «Лацио» оценена коэффициентом 1.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Кальяри» - «Ювентус»?

Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1 и минимальную победу «Юве» 0:1. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена букмекером на 8.50.

Где смотреть бесплатно матч «Кальяри» - «Ювентус»?

В прямом эфире встречу покажет общедоступный телеканал «Матч»

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:

  1. «Интер» - 1.85
  2. «Наполи» - 2.05
  3. «Аталанта» - 15.00
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