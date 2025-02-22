Кальяри - Ювентус, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

«Ювентусу» необходимо побеждать, но взять «красно-синих» голыми руками не получится. Скромное место «Кальяри» в турнирной таблице не должно вводить в заблуждение. Это команда довольно колючая и без боя на своем поле не сдастся. В первом круге туринцы не смогли дома обыграть не самого именитого соперника, а на выезде проще точно не будет.

Туром ранее «Кальяри» добился почетной ничьей в Бергамо, где отобрал очки еще у одного неудачника Лиги чемпионов от Италии. Теперь скромной команде вполне по силам огорчить и «Ювентус». Можно было бы подстраховаться и сделать прогноз на то, что «красно-синие» не проиграют, но в победу хозяев в предстоящей встрече верится с трудом. Наш выбор - ничья.