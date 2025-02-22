Кальяри - Ювентус, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, трансляция, составы, прогноз

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26-й тур Серии А проходит на фоне краха итальянских клубов в Лиге чемпионов. Сразу три представителя первенства не смогли на этой неделе преодолеть стыковой этап главного европейского клубного турнира, хотя являлись в своих парах безусловными фаворитами. Одним из этих неудачников стал «Ювентус», которому предстоит играть в воскресенье в Кальяри. Потеря очков в этой встрече обернется для туринцев потерей места в квартете сильнейших Серии А.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кальяри» (Венеция)
23.02.2024, Вс
22:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 4.05
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)
Главный арбитр: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кальяри»
|15
|32
|50
|78-145
|«Ювентус»
|50
|32
|15
|145-78
Последние пять матчей «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Аталанта»
|0:0
|«Кальяри»
|Серия А
|09.02.2025
|«Кальяри»
|2:1
|«Парма»
|Серия А
|03.02.2025
|«Кальяри»
|1:2
|«Лацио»
|Серия А
|24.01.2025
|«Торино»
|2:0
|«Кальяри»
|Серия А
|19.01.2025
|«Кальяри»
|4:1
|«Лечче»
|Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«ПСВ»
|3:1 ДВ
|«Ювентус»
|Лига чемпионов
|16.02.2025
|«Ювентус»
|1:0
|«Интер»
|Серия А
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
07.02.2025
«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|02.02.2025
|«Ювентус»
|4:1
|«Эмполи»
|Серия А
«Ювентус» перед 26-м туром Серии А расположился на 4-м месте в турнирной таблице, опережая «Лацио» лишь по дополнительным показателям. «Кальяри» занимает 14-ю строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|25
|9
|6
|10
|32-37
|33
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|25
|6
|7
|12
|18-41
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
«Ювентусу» необходимо побеждать, но взять «красно-синих» голыми руками не получится. Скромное место «Кальяри» в турнирной таблице не должно вводить в заблуждение. Это команда довольно колючая и без боя на своем поле не сдастся. В первом круге туринцы не смогли дома обыграть не самого именитого соперника, а на выезде проще точно не будет.
Туром ранее «Кальяри» добился почетной ничьей в Бергамо, где отобрал очки еще у одного неудачника Лиги чемпионов от Италии. Теперь скромной команде вполне по силам огорчить и «Ювентус». Можно было бы подстраховаться и сделать прогноз на то, что «красно-синие» не проиграют, но в победу хозяев в предстоящей встрече верится с трудом. Наш выбор - ничья.
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Потери
«Кальяри»: Чоччи (травма)
«Ювентус»: Милик, Бремер, Кабаль, Калюлю, Вейга (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Кальяри»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|25. Каприле
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|33. Оберт
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|6. Луперто
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|26. Мина
|37. Савона
|Защитник
|Полузащитник
|28. Цаппа
|2. Байо
|Защитник
|Полузащитник
|8. Адопо
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Макумбу
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Цортеа
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаэтано
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Нападающий
|97. Феличи
|11. Гонсалес
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Пикколи
|22. Веа
|Нападающий
|Главный тренер
|Давиде Никола
|Тьяго Мотта
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.00) FONBET предлагает за ничью 1:1 и минимальную победу «Юве» 0:1. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена букмекером на 8.50.
В прямом эфире встречу покажет общедоступный телеканал «Матч»
Эксперты FONBET называют такую тройку главных претендентов на титул:
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