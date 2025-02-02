Кальяри — Лацио, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

По игре «Кальяри» не выглядит клубом, который должен биться за выживание, но поражение в матче с «Лацио» может отправить команду Давиде Никола в зону вылета. «Красно-синие» в январе одержали две важнейшие победу (над «Монцей» и «Лечче»), да и выездную ничью с «Миланом» вправе занести в актив. Но в предыдущем туре случилось очередное поражение (от «Торино»), вновь заставившее говорить о предстоящей битве за сохранение прописки в Серии А.

«Лацио» пока идет на четвертом месте и тешит болельщиков надеждой на попадание в зону Лиг чемпионов, но удержаться в квартете сильнейших римлянам будет крайне сложно. «Ювентус», не расходись он так часто миром с соперниками, уже давно оставил бы «Лацио» позади. Да и остальные дышащие в спину команде Марко Барони конкуренты выглядят на дистанции не менее солидно, чем римский клуб.

При всех многочисленных «если», в Кальяри «Лацио» будет полноправным фаворитом. Нет оснований отказываться от приличного коэффициента за его победу.