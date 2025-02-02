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2 февраля 13:51ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Кальяри — Лацио, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римляне не позволят «Ювентусу» сократить отставание
Руслан Ипполитов

В понедельник, 3 февраля, в заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лацио». Римляне сохраняют лишь теоретические шансы поучаствовать в чемпионской гонке, но за попадание в квартет сильнейших, сулящее путевку в Лигу чемпионов, непременно поборются. Перед 23-м туром отрыв столичного клуба от идущего на пятом месте «Ювентуса» составлял два балла. Растерять добытое преимущество в матче с аутсайдером чемпионата команда Марко Барони не имеет права.  

 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кальяри» (Кальяри)

03.02.2025, Пн

22:45 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 3.80

Х - 3.50

П2 - 1.98

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)

Главный судья: Микаэль Фаббри

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кальяри»21174678-124
«Наполи»461721124-78

Последние пять матчей «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2025«Торино»2:0«Кальяри»Серия А
19.01.2025«Кальяри»4:1«Лечче»Серия А
11.01.2025«Милан»1:1«Кальяри»Серия А
05.01.2025«Монца»1:2«Кальяри»Серия А
28.12.2024«Кальяри»0:3«Интер»Серия А

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025«Брага»1:0«Лацио»Лига Европы
26.01.2025«Лацио»1:2«Фиорентина»Серия А
23.01.2025«Лацио»3:1«Реал Сосьедад»Лига Европы
19.01.2025«Верона»0:3«Лацио»Серия А
10.01.2025«Лацио»1:1«Комо»Серия А

Последние пять матчей «Кальяри» и «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2024«Лацио»2:1«Кальяри»Серия А
10.02.2024«Кальяри»1:3«Лацио»Серия А
02.12.2023«Лацио»1:0«Кальяри»Серия А
05.03.2022«Кальяри»0:3«Лацио»Серия А
19.09.2021«Лацио»

2:2

«Кальяри»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 23-м туром «Лацио» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, а «Кальяри» - 17-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи22172337-1553
2. Интер21155155-1850
3. Аталанта23145449-2647
4. Лацио22123738-3039
5. Ювентус22813135-1937
6. Болонья22910335-2737
7. Фиорентина21106535-2236
8. Милан2197532-2334
9. Рома2286833-2830
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2268820-3026
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи2249921-2921
17. Кальяри22561123-3621
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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По игре «Кальяри» не выглядит клубом, который должен биться за выживание, но поражение в матче с «Лацио» может отправить команду Давиде Никола в зону вылета. «Красно-синие» в январе одержали две важнейшие победу (над «Монцей» и «Лечче»), да и выездную ничью с «Миланом» вправе занести в актив. Но в предыдущем туре случилось очередное поражение (от «Торино»), вновь заставившее говорить о предстоящей битве за сохранение прописки в Серии А.

«Лацио» пока идет на четвертом месте и тешит болельщиков надеждой на попадание в зону Лиг чемпионов, но удержаться в квартете сильнейших римлянам будет крайне сложно. «Ювентус», не расходись он так часто миром с соперниками, уже давно оставил бы «Лацио» позади. Да и остальные дышащие в спину команде Марко Барони конкуренты выглядят на дистанции не менее солидно, чем римский клуб.

При всех многочисленных «если», в Кальяри «Лацио» будет полноправным фаворитом. Нет оснований отказываться от приличного коэффициента за его победу.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Кальяри» - «Лацио» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Кальяри»: Чоччи, Лувумбу (оба - травма)

«Лацио»: Лаццари, Тавареш, Весино, Габаррон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Лацио»:

Позиция«Кальяри»«Лацио»Позиция
Вратарь25. Каприле94. ПроведельВратарь
Защитник33. Оберт77. МарушичЗащитник
Защитник6. Луперто34. ХилаЗащитник
Защитник26. Мина3. ПеллегриниЗащитник
Защитник28. Цаппа13. РоманьолиЗащитник
Полузащитник8. Адопо6. РовеллаПолузащитник
Полузащитник 29. Макумбу 7. Деле-БашируПолузащитник 
Полузащитник19. Цортеа18. ИсаксенПолузащитник
Полузащитник70. Гаэтано10. ДзакканьиПолузащитник
Нападающий97. Феличи19. Диа Полузащитник
Нападающий91. Пикколи11. КастельяносНападающий
Главный тренерДавиде НиколаМарко БарониГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Кальяри» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.80. На ничью можно поставить за 3.50, а заключить пари на выигрыш «Лацио» - за 1.98.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Кальяри» - «Лацио»?

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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 7.50. На победу «Лацио» со счетом 0:1 можно заключить пари за 8.00. Выигрыш римского клуба со счетом 1:2 котируется за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Кальяри» - «Лацио»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.45

«Наполи» - 2.75

«Аталанта» - 20.00

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