Кальяри — Лацио, 3 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 3 февраля, в заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лацио». Римляне сохраняют лишь теоретические шансы поучаствовать в чемпионской гонке, но за попадание в квартет сильнейших, сулящее путевку в Лигу чемпионов, непременно поборются. Перед 23-м туром отрыв столичного клуба от идущего на пятом месте «Ювентуса» составлял два балла. Растерять добытое преимущество в матче с аутсайдером чемпионата команда Марко Барони не имеет права.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кальяри» (Кальяри)
03.02.2025, Пн
22:45 МСК
«Лацио» (Рим)
|П1 - 3.80
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Унипол Домус» (Кальяри, Италия)
Главный судья: Микаэль Фаббри
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кальяри»
|21
|17
|46
|78-124
|«Наполи»
|46
|17
|21
|124-78
Последние пять матчей «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2025
|«Торино»
|2:0
|«Кальяри»
|Серия А
|19.01.2025
|«Кальяри»
|4:1
|«Лечче»
|Серия А
|11.01.2025
|«Милан»
|1:1
|«Кальяри»
|Серия А
|05.01.2025
|«Монца»
|1:2
|«Кальяри»
|Серия А
|28.12.2024
|«Кальяри»
|0:3
|«Интер»
|Серия А
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2025
|«Брага»
|1:0
|«Лацио»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Лацио»
|1:2
|«Фиорентина»
|Серия А
|23.01.2025
|«Лацио»
|3:1
|«Реал Сосьедад»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«Верона»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
|10.01.2025
|«Лацио»
|1:1
|«Комо»
|Серия А
Последние пять матчей «Кальяри» и «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2024
|«Лацио»
|2:1
|«Кальяри»
|Серия А
|10.02.2024
|«Кальяри»
|1:3
|«Лацио»
|Серия А
|02.12.2023
|«Лацио»
|1:0
|«Кальяри»
|Серия А
|05.03.2022
|«Кальяри»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
|19.09.2021
|«Лацио»
2:2
«Кальяри»
Серия А
Перед 23-м туром «Лацио» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, а «Кальяри» - 17-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2. Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|5. Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|7. Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|8. Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|9. Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|17. Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
По игре «Кальяри» не выглядит клубом, который должен биться за выживание, но поражение в матче с «Лацио» может отправить команду Давиде Никола в зону вылета. «Красно-синие» в январе одержали две важнейшие победу (над «Монцей» и «Лечче»), да и выездную ничью с «Миланом» вправе занести в актив. Но в предыдущем туре случилось очередное поражение (от «Торино»), вновь заставившее говорить о предстоящей битве за сохранение прописки в Серии А.
«Лацио» пока идет на четвертом месте и тешит болельщиков надеждой на попадание в зону Лиг чемпионов, но удержаться в квартете сильнейших римлянам будет крайне сложно. «Ювентус», не расходись он так часто миром с соперниками, уже давно оставил бы «Лацио» позади. Да и остальные дышащие в спину команде Марко Барони конкуренты выглядят на дистанции не менее солидно, чем римский клуб.
При всех многочисленных «если», в Кальяри «Лацио» будет полноправным фаворитом. Нет оснований отказываться от приличного коэффициента за его победу.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Кальяри» - «Лацио» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Кальяри»: Чоччи, Лувумбу (оба - травма)
«Лацио»: Лаццари, Тавареш, Весино, Габаррон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кальяри» - «Лацио»:
|Позиция
|«Кальяри»
|«Лацио»
|Позиция
|Вратарь
|25. Каприле
|94. Проведель
|Вратарь
|Защитник
|33. Оберт
|77. Марушич
|Защитник
|Защитник
|6. Луперто
|34. Хила
|Защитник
|Защитник
|26. Мина
|3. Пеллегрини
|Защитник
|Защитник
|28. Цаппа
|13. Романьоли
|Защитник
|Полузащитник
|8. Адопо
|6. Ровелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Макумбу
|7. Деле-Баширу
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Цортеа
|18. Исаксен
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаэтано
|10. Дзакканьи
|Полузащитник
|Нападающий
|97. Феличи
|19. Диа
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Пикколи
|11. Кастельянос
|Нападающий
|Главный тренер
|Давиде Никола
|Марко Барони
|Главный тренер
Вероятность победы «Кальяри» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.80. На ничью можно поставить за 3.50, а заключить пари на выигрыш «Лацио» - за 1.98.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 7.50. На победу «Лацио» со счетом 0:1 можно заключить пари за 8.00. Выигрыш римского клуба со счетом 1:2 котируется за 9.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.45
«Наполи» - 2.75
«Аталанта» - 20.00
Партнерский проект