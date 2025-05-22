Канада — Финляндия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Довольно непривычный разрыв в котировках на очную встречу этих команд — поистине разгромный. Но это вполне ожидаемо, ведь сборная Канады и сильнее на бумаге, и успешнее на льду. У «кленовых листьев» более статусный состав, который не дает поводов усомниться в своем классе. Канадцы уверенно побеждают одного соперника за другим, а за пять матчей они пропустили лишь две шайбы — это лучший показатель на турнире.

Финны же уже не раз барахлили на нынешнем чемпионате. Чем серьезнее уровень соперника, тем больше проблем у них возникает. И внушительных аргументов в пользу «суоми» в предстоящем матче не видно, тем более что канадцы продолжают борьбу со Швецией за первое место в группе и не теряет соревновательной мотивации.

Ставим на победу фаворитов в основное время при минимум четырех голах на двоих.