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18 мая 9:29ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Канада — Финляндия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф
Александр Бокулёв

В понедельник, 19 мая, пройдет один из центральных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года. Кто окажется сильнее в противостоянии сборных Канады и Финляндии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

19.05.2025, Пн

21:20 МСК

Финляндия

П1 - 1,30

Х - 6,40

П2 - 8,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, шестой тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

58

7

30

414-239

Финляндия

30

7

58

239-414

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025Канада

7:0

Словакия

Чемпионат мира

15.05.2025Канада

5:1

Австрия

Чемпионат мира

13.05.2025Канада

5:0

Франция

Чемпионат мира

11.05.2025Латвия

1:7

Канада

Чемпионат мира

10.05.2025Словения

0:4

Канада

Чемпионат мира

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025Финляндия

2:1

Латвия

Чемпионат мира

15.05.2025Финляндия

9:1

Словения

Чемпионат мира

12.05.2025Финляндия

1:2

Швеция

Чемпионат мира

11.05.2025Финляндия

4:3 ОТ

Франция

Чемпионат мира

09.05.2025Австрия

1:2

Финляндия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 17 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

5

5000

28-2

15

3. Финляндия

5

3110

18-8

11

4. Словакия

5

2021

7-17

7

5. Латвия

5

2030

11-18

6

6. Австрия

5

1120

12-15

5

7. Франция

6

0051

7-24

1

8. Словения

5

0050

4-25

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

5

4100

28-9

14

2. Швейцария

5

4001

20-8

13

3. США

5

3110

23-11

11

4. Германия

5

3020

19-15

9

5. Дания

6

3030

23-23

9

6. Венгрия

5

1040

8-28

3

7. Казахстан

5

1040

7-22

3

8. Норвегия

6

0051

12-24

1

Прогноз на матч

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Довольно непривычный разрыв в котировках на очную встречу этих команд — поистине разгромный. Но это вполне ожидаемо, ведь сборная Канады и сильнее на бумаге, и успешнее на льду. У «кленовых листьев» более статусный состав, который не дает поводов усомниться в своем классе. Канадцы уверенно побеждают одного соперника за другим, а за пять матчей они пропустили лишь две шайбы — это лучший показатель на турнире.

Финны же уже не раз барахлили на нынешнем чемпионате. Чем серьезнее уровень соперника, тем больше проблем у них возникает. И внушительных аргументов в пользу «суоми» в предстоящем матче не видно, тем более что канадцы продолжают борьбу со Швецией за первое место в группе и не теряет соревновательной мотивации.

Ставим на победу фаворитов в основное время при минимум четырех голах на двоих.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Канада Финляндия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Игра»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Канады

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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);

Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);

Главный тренер: Дин Эвасон.

Сборная Финляндии

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Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);

Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);

Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,40 и 8,00 соответственно. Выигрыш Канады идет за 1,30.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных