Канада — Финляндия, прогноз на 19 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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В понедельник, 19 мая, пройдет один из центральных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года. Кто окажется сильнее в противостоянии сборных Канады и Финляндии?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, шестой тур
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
58
7
30
414-239
|Финляндия
30
7
58
239-414
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|Канада
7:0
Словакия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Канада
5:1
Австрия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Канада
5:0
Франция
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Латвия
1:7
Канада
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Словения
0:4
Канада
Чемпионат мира
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|Финляндия
2:1
Латвия
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Финляндия
9:1
Словения
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Финляндия
1:2
Швеция
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Финляндия
4:3 ОТ
Франция
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Австрия
1:2
Финляндия
Чемпионат мира
Положение после 17 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
6
|6
|0
|0
|0
25-3
18
|2. Канада
5
|5
|0
|0
|0
28-2
15
|3. Финляндия
5
|3
|1
|1
|0
18-8
11
|4. Словакия
5
|2
|0
|2
|1
7-17
7
|5. Латвия
5
|2
|0
|3
|0
11-18
6
|6. Австрия
5
|1
|1
|2
|0
12-15
5
|7. Франция
6
|0
|0
|5
|1
7-24
1
|8. Словения
5
|0
|0
|5
|0
4-25
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
5
|4
|1
|0
|0
28-9
14
|2. Швейцария
5
|4
|0
|0
|1
20-8
13
|3. США
5
|3
|1
|1
|0
23-11
11
|4. Германия
5
|3
|0
|2
|0
19-15
9
|5. Дания
6
|3
|0
|3
|0
23-23
9
|6. Венгрия
5
|1
|0
|4
|0
8-28
3
|7. Казахстан
5
|1
|0
|4
|0
7-22
3
|8. Норвегия
6
|0
|0
|5
|1
12-24
1
Довольно непривычный разрыв в котировках на очную встречу этих команд — поистине разгромный. Но это вполне ожидаемо, ведь сборная Канады и сильнее на бумаге, и успешнее на льду. У «кленовых листьев» более статусный состав, который не дает поводов усомниться в своем классе. Канадцы уверенно побеждают одного соперника за другим, а за пять матчей они пропустили лишь две шайбы — это лучший показатель на турнире.
Финны же уже не раз барахлили на нынешнем чемпионате. Чем серьезнее уровень соперника, тем больше проблем у них возникает. И внушительных аргументов в пользу «суоми» в предстоящем матче не видно, тем более что канадцы продолжают борьбу со Швецией за первое место в группе и не теряет соревновательной мотивации.
Ставим на победу фаворитов в основное время при минимум четырех голах на двоих.
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Смотреть встречу Канада — Финляндия на территории РФ можно будет на телеканале «Матч! Игра», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Игра»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);
Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);
Главный тренер: Дин Эвасон.
Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);
Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);
Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,40 и 8,00 соответственно. Выигрыш Канады идет за 1,30.
Партнерский проект