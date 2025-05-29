Каролина — Флорида, 29 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Финал конференции «Флорида» начала с трех побед подряд. Действующие обладатели Кубка Стэнли за явным преимуществом раскатывали команду из Роли, но в четвертой игре «всухую» уступили на своем льду, посеяв определенные сомнения в сердцах болельщиков. Наш Сергей Бобровский остается главной движущей силой «Пантер» к очередному триумфу, но, как известно, россиянин свои лучшие качества демонстрирует в критических ситуациях, к которым преимущество в серии со счетом 3:0 никак не отнести.

Фаворит пары очевиден. Дело даже не столько в трех победах подряд, что одержали «Пантеры» на старте серии, сколько в соотношении сил противников, что точно не в пользу «Харрикейнз». С большой долей вероятности мы увидим ремейк прошлогоднего финала Кубка Стэнли. «Ураганы» часто получают упреки за неготовность к драке в плей-офф. И, похоже, принципиального прогресса за последний год не добились. «Флорида» выглядит более уверенно и мощно, а «Каролине» необходимо совершить кубковый подвиг, на который она, по всей видимости, не способна.

Победители прошлогоднего плей-офф неоднократно демонстрировали безразличие к фактору своего льда. Ставка на победу гостей в предстоящей игре выглядит довольно привлекательной. На ней и остановим свой выбор. Основное время - победа «Флориды».