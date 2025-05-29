Каролина — Флорида, 29 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 29 мая, пройдет пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной». «Пантеры» выиграли три первых матча, но затем позволили «Ураганам» сократить отставание. Для выхода в финал плей-офф команде Сергея Бобровского осталось одержать всего одну победу. Оцениваем баланс сил соперников и котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, пятый матч
Счет в серии: 1:3
Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|42
|41
|238-229
|«Каролина»
|41
|42
|229-238
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.05.2025
|«Флорида»
0:3
«Каролина»
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|16.05.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Каролина»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.05.2025
|«Флорида»
0:3
«Каролина»
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|19.05.2025
|«Торонто»
1:6
«Флорида»
Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.05.2025
|«Флорида»
0:3
«Каролина»
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
|23.05.2025
|«Каролина»
0:5
«Флорида»
|21.05.2025
|«Каролина»
2:5
«Флорида»
|03.01.2025
|«Флорида»
1:3
«Каролина»
«Флорида»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Райнхарт
|92
Ахо
87
|Снайпер (голы)
|Райнхарт
|44
Джарвис
37
|Ассистент (передачи)
|Барков
|60
Ахо
53
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Бобровский
|2.35
Андерсен
2.27
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» (1:3)
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз» (1:3)
Финал конференции «Флорида» начала с трех побед подряд. Действующие обладатели Кубка Стэнли за явным преимуществом раскатывали команду из Роли, но в четвертой игре «всухую» уступили на своем льду, посеяв определенные сомнения в сердцах болельщиков. Наш Сергей Бобровский остается главной движущей силой «Пантер» к очередному триумфу, но, как известно, россиянин свои лучшие качества демонстрирует в критических ситуациях, к которым преимущество в серии со счетом 3:0 никак не отнести.
Фаворит пары очевиден. Дело даже не столько в трех победах подряд, что одержали «Пантеры» на старте серии, сколько в соотношении сил противников, что точно не в пользу «Харрикейнз». С большой долей вероятности мы увидим ремейк прошлогоднего финала Кубка Стэнли. «Ураганы» часто получают упреки за неготовность к драке в плей-офф. И, похоже, принципиального прогресса за последний год не добились. «Флорида» выглядит более уверенно и мощно, а «Каролине» необходимо совершить кубковый подвиг, на который она, по всей видимости, не способна.
Победители прошлогоднего плей-офф неоднократно демонстрировали безразличие к фактору своего льда. Ставка на победу гостей в предстоящей игре выглядит довольно привлекательной. На ней и остановим свой выбор. Основное время - победа «Флориды».
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Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.36, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит почти четырехкратное увеличение номинала.
В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов.
В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.
Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 2.00
«Флорида» - 2.10
«Даллас» - 16.00
На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 20.00.
В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче обыграла «Эдмонтон».
Партнерский проект