Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 мая 11:01ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Каролина — Флорида, 29 мая: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Пантеры» в шаге от финала
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 29 мая, пройдет пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Каролиной». «Пантеры» выиграли три первых матча, но затем позволили «Ураганам» сократить отставание. Для выхода в финал плей-офф команде Сергея Бобровского осталось  одержать всего одну победу. Оцениваем баланс сил соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Каролина Харрикейнз»

29.05.2025, Чт

03:00 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.60

Х - 3.85

П2 - 2.36

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

Турнир: Кубок Стэнли, полуфинал, пятый матч

Счет в серии: 1:3

Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»4241238-229
«Каролина»4142229-238

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.05.2025«Флорида»

0:3

«Каролина»

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

16.05.2025«Вашингтон»

1:3

«Каролина»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.05.2025«Флорида»

0:3

«Каролина»

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

19.05.2025«Торонто»

1:6

«Флорида»

Последние пять матчей «Флориды» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.05.2025«Флорида»

0:3

«Каролина»

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

23.05.2025«Каролина»

0:5

«Флорида»

21.05.2025«Каролина»

2:5

«Флорида»

03.01.2025«Флорида»

1:3

«Каролина»

Лидеры (плей-офф+регулярка)

Свернуть
 

«Флорида»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Райнхарт92

Ахо

87

Снайпер (голы)Райнхарт44

Джарвис

37

Ассистент (передачи)Барков60

Ахо

53

Вратарь (коэфф. надежности)Бобровский2.35

Андерсен

2.27

Пары полуфинального раунда плей-офф:

Свернуть

«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» (1:3)

«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз» (1:3)

Прогноз на матч

Свернуть

Финал конференции «Флорида» начала с трех побед подряд. Действующие обладатели Кубка Стэнли за явным преимуществом раскатывали команду из Роли, но в четвертой игре «всухую» уступили на своем льду, посеяв определенные сомнения в сердцах болельщиков. Наш Сергей Бобровский остается главной движущей силой «Пантер» к очередному триумфу, но, как известно, россиянин свои лучшие качества демонстрирует в критических ситуациях, к которым преимущество в серии со счетом 3:0 никак не отнести.

Фаворит пары очевиден. Дело даже не столько в трех победах подряд, что одержали «Пантеры» на старте серии, сколько в соотношении сил противников, что точно не в пользу «Харрикейнз». С большой долей вероятности мы увидим ремейк прошлогоднего финала Кубка Стэнли. «Ураганы» часто получают упреки за неготовность к драке в плей-офф. И, похоже, принципиального прогресса за последний год не добились. «Флорида» выглядит более уверенно и мощно, а «Каролине» необходимо совершить кубковый подвиг, на который она, по всей видимости, не способна.

Победители прошлогоднего плей-офф неоднократно демонстрировали безразличие к фактору своего льда. Ставка на победу гостей в предстоящей игре выглядит довольно привлекательной. На ней и остановим свой выбор. Основное время - победа «Флориды».  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям в предстоящей встрече. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.36, а на победу «Каролины» можно заключить пари за 2.60. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит почти четырехкратное увеличение номинала.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

Свернуть

В составе «Пантерз» первой звездой является российский голкипер Сергей Бобровский. Герой прошлогоднего плей-офф демонстрирует потрясающую игру. За «Флориду» выступает и защитник Дмитрий Куликов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

Свернуть

В составе «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 2.00 

«Флорида» - 2.10

«Даллас» - 16.00

На победу в финале «Каролины» можно поставить с коэффициентом 20.00.

Кто действующий обладатель Кубка Стэнли?

Свернуть

В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче обыграла «Эдмонтон».

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гарросhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_akcii_e027c20385.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 150 000 ₽
Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на Ролан Гаррос
Получить бонусПодробнее
bonus timer10 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer581 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer216 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных