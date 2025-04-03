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2 апреля 9:36ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Каролина — Вашингтон, 3 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин в трех шагах от рекорда Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 3 апреля, состоится хоккейный матч НХЛ «Каролина» - «Вашингтон». Лучшая команда Востока гостит у второго клуба конференции. Встреча станет хорошей возможностью для Александра Овечкина сократить отставание от Уэйна Гретцки, который пока еще возглавляет список лучших снайперов лиги. Ови осталось забросить всего три шайбы. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Каролина Харрикейнз»

03.04.2025, Чт

02:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 1.93

Х - 4.30

П2 - 3.30

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Каролина»3247218-229
«Вашингтон»4732229-218

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

02.04.2025«Бостон»

3:4

«Вашингтон»

30.03.2025«Вашингтон»

5:8

«Баффало»

28.03.2025«Миннесота»

4:2

«Вашингтон»

26.03.2025«Виннипег»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

23.03.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.03.2025«Каролина»

6:4

«Айлендерс»

29.03.2025«Каролина»

4:1

«Монреаль»

26.03.2025«Каролина»

1:3

«Нэшвилл»

24.03.2025«Анахайм»

2:5

«Каролина»

22.03.2025«Лос-Анджелес»

7:2

«Каролина»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

04.11.2024«Каролина»

4:2

«Вашингтон»

06.04.2024«Каролина»

4:2

«Вашингтон»

23.03.2024«Вашингтон»

7:6 Б

«Каролина»

06.01.2024«Вашингтон»

2:6

«Каролина»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум72

Ахо

69

Снайпер (голы)Овечкин38

Джарвис

29

Ассистент (передачи)Строум48

Ахо

41

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.43

Кочетков

2.54

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7441613617270-199105
2. Каролина7340502224238-19694
3. Торонто7437712225242-21994
4. Тампа-Бэй7438422325268-19693
5. Флорида7435450426235-20192
6. Нью-Джерси7635322529227-20187
7. Оттава7430812429213-21484
8. Монреаль7425823630223-24879
9. Коламбус7324461830242-24677
10. Рейнджерс7432210732224-22277
11. Детройт7426530733211-23475
12. Айлендерс7425522832203-22974
13. Питтсбург7520916534218-27471
14. Филадельфия7620653636216-26371
15. Баффало7426331536244-26370
16. Бостон7523701836196-24869

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Каролина»: Фаст, Стаал, Каррье (все - травма)

Прогноз на матч

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Наверняка, подавляющему большинству болельщиков «Вашингтона» не важно с каким счетом завершится встреча в Роли. Капитану «Столичных» остается всего три гола до великого достижения Уэйна Гретцки. На счету легендарного канадца, возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, 894 гола. У Овечкина сейчас - 891. Четыре точных броска отделяют Ови от нового рекорда, который сделает его самым метким снайпером лиги за ее более чем столетнюю историю.

В матчах этих соперников, если судить по предыдущим результатам, довольно важную роль играет фактор своего льда. В четырех последних встречах «Вашингтона» и «Каролины» неизменно побеждали хозяева площадки. На этот раз не станем гадать над именем триумфатора. Наш выбор - как минимум один гол Овечкина, благодаря которому он сократит расстояние до Гретцки.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Каролины» на победу в основное время коэффициентом 1.93. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 3.30. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» непременно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 65 (38+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 3:4) лидер «Кэпиталз» забил гол и сделал результативную передачу. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 891 шайбу. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на три гола.

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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В заявке «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников..

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» ставки принимаются по коэффициенту 10.00. На «Каролину» - 12.00.  

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