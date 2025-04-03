Каролина — Вашингтон, 3 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Наверняка, подавляющему большинству болельщиков «Вашингтона» не важно с каким счетом завершится встреча в Роли. Капитану «Столичных» остается всего три гола до великого достижения Уэйна Гретцки. На счету легендарного канадца, возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, 894 гола. У Овечкина сейчас - 891. Четыре точных броска отделяют Ови от нового рекорда, который сделает его самым метким снайпером лиги за ее более чем столетнюю историю.

В матчах этих соперников, если судить по предыдущим результатам, довольно важную роль играет фактор своего льда. В четырех последних встречах «Вашингтона» и «Каролины» неизменно побеждали хозяева площадки. На этот раз не станем гадать над именем триумфатора. Наш выбор - как минимум один гол Овечкина, благодаря которому он сократит расстояние до Гретцки.