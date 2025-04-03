Каролина — Вашингтон, 3 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на четверг, 3 апреля, состоится хоккейный матч НХЛ «Каролина» - «Вашингтон». Лучшая команда Востока гостит у второго клуба конференции. Встреча станет хорошей возможностью для Александра Овечкина сократить отставание от Уэйна Гретцки, который пока еще возглавляет список лучших снайперов лиги. Ови осталось забросить всего три шайбы.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Каролина Харрикейнз»
03.04.2025, Чт
02:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 1.93
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Леново Центр» (Роли, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Каролина»
|32
|47
|218-229
|«Вашингтон»
|47
|32
|229-218
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|02.04.2025
|«Бостон»
3:4
«Вашингтон»
|30.03.2025
|«Вашингтон»
5:8
«Баффало»
|28.03.2025
|«Миннесота»
4:2
«Вашингтон»
|26.03.2025
|«Виннипег»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|23.03.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.03.2025
|«Каролина»
6:4
«Айлендерс»
|29.03.2025
|«Каролина»
4:1
«Монреаль»
|26.03.2025
|«Каролина»
1:3
«Нэшвилл»
|24.03.2025
|«Анахайм»
2:5
«Каролина»
|22.03.2025
|«Лос-Анджелес»
7:2
«Каролина»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|04.11.2024
|«Каролина»
4:2
«Вашингтон»
|06.04.2024
|«Каролина»
4:2
«Вашингтон»
|23.03.2024
|«Вашингтон»
7:6 Б
«Каролина»
|06.01.2024
|«Вашингтон»
2:6
«Каролина»
«Вашингтон»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|72
Ахо
69
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|38
Джарвис
29
|Ассистент (передачи)
|Строум
|48
Ахо
41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.43
Кочетков
2.54
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|74
|41
|6
|1
|3
|6
|17
|270-199
|105
|2. Каролина
|73
|40
|5
|0
|2
|2
|24
|238-196
|94
|3. Торонто
|74
|37
|7
|1
|2
|2
|25
|242-219
|94
|4. Тампа-Бэй
|74
|38
|4
|2
|2
|3
|25
|268-196
|93
|5. Флорида
|74
|35
|4
|5
|0
|4
|26
|235-201
|92
|6. Нью-Джерси
|76
|35
|3
|2
|2
|5
|29
|227-201
|87
|7. Оттава
|74
|30
|8
|1
|2
|4
|29
|213-214
|84
|8. Монреаль
|74
|25
|8
|2
|3
|6
|30
|223-248
|79
|9. Коламбус
|73
|24
|4
|6
|1
|8
|30
|242-246
|77
|10. Рейнджерс
|74
|32
|2
|1
|0
|7
|32
|224-222
|77
|11. Детройт
|74
|26
|5
|3
|0
|7
|33
|211-234
|75
|12. Айлендерс
|74
|25
|5
|2
|2
|8
|32
|203-229
|74
|13. Питтсбург
|75
|20
|9
|1
|6
|5
|34
|218-274
|71
|14. Филадельфия
|76
|20
|6
|5
|3
|6
|36
|216-263
|71
|15. Баффало
|74
|26
|3
|3
|1
|5
|36
|244-263
|70
|16. Бостон
|75
|23
|7
|0
|1
|8
|36
|196-248
|69
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Каролина»: Фаст, Стаал, Каррье (все - травма)
Наверняка, подавляющему большинству болельщиков «Вашингтона» не важно с каким счетом завершится встреча в Роли. Капитану «Столичных» остается всего три гола до великого достижения Уэйна Гретцки. На счету легендарного канадца, возглавляющего список лучших снайперов НХЛ всех времен, 894 гола. У Овечкина сейчас - 891. Четыре точных броска отделяют Ови от нового рекорда, который сделает его самым метким снайпером лиги за ее более чем столетнюю историю.
В матчах этих соперников, если судить по предыдущим результатам, довольно важную роль играет фактор своего льда. В четырех последних встречах «Вашингтона» и «Каролины» неизменно побеждали хозяева площадки. На этот раз не станем гадать над именем триумфатора. Наш выбор - как минимум один гол Овечкина, благодаря которому он сократит расстояние до Гретцки.
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Лидер «Столичных» непременно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 65 (38+27) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Бостоном» - 3:4) лидер «Кэпиталз» забил гол и сделал результативную передачу. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 891 шайбу. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на три гола.
В заявке «Харрикейнз» голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников..
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