Генри Сехудо — Сонг Ядонг, 23 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Праймовый Сехудо, безусловно, значительно сильнее Сонга. Но сейчас американцу 38 лет, и возраст играет всё более важную роль, особенно в легчайшей весовой категории. Да, бывший чемпион достойно выглядел на фоне Стерлинга и Двалишвили, но следующий соперник предложит ему очень интенсивное противостояние в стойке.

Собственно, наверняка Сонг сделает ставку именно на работу на верхнем этаже. У него вариативная ударная техника, которая в сочетании с жестким напором ставит многих соперников в тупик. Китаец не стесняется идти в размены и старается компенсировать пропущенные удары крепостью подбородка.

Сехудо нужно будет максимально внимательно работать в стойке, особенно при значительном отставании в габаритах. И даже если по скорости и точности он не уступит сопернику, наверняка рано или поздно подключит борьбу. Уж на нижнем этаже преимущество американца должно быть очевидным. Да, Сонг неплохо защищается и от тейкдаунов, и в партере, но от контроля со стороны такого оппонента вряд ли спасется.

Резюмируя, ожидаем конкурентное противостояние в стойке и преимущество Сехудо в партере. При таких раскладах разница в котировках кажется слишком завышенной. Вполне можно рискнуть и воспользоваться впечатляющими котировками на победу американца, но мы выберем более аккуратный вариант — ТБ (4,5). Финишировать обоих крайне сложно, а явные сильные и слабые стороны на этот бой, как мы выяснили, есть и у Сехудо, и у Сонга.