Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 февраля 8:25ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Генри Сехудо — Сонг Ядонг, 23 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Легендарный американец закроет серию поражений?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Генри Сехудо и китайцем Сонгом Ядонгом. Сумеет ли бывший двойной чемпион из США одержать первую победу после возобновления карьеры?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Сехудо

 

Сонг

США

Страна

Китай

38

Возраст

27

20

Бои

31

16 (8 / 0 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (9 / 3 / 9)

4 (1 / 0 / 3 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

8 (2 / 0 / 5 / 1)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

162,5

Рост (см)

173

162,5

Размах рук (см)

170

94

Размах ног (см)

96,5

Генри Сехудо

Свернуть

В юности занимался боксом, но выдающуюся карьеру построил в вольной борьбе. В этом виде спорта он дважды выигрывал чемпионат США, трижды — Панамериканский чемпионат, один раз — Панамериканские игры. В 2008 году Сехудо стал самым молодым олимпийским чемпионом по борьбе в истории своей страны. В 2012-м американец завершил борцовскую карьеру, но перешел в MMA, где с 2013-го выступает на профессиональном уровне. 

В 2014 году дебютировал в UFC, где через пару лет уступил Деметриусу Джонсону в бою за титул в наилегчайшем весе. Однако в 2018-м Сехудо взял реванш и завоевал чемпионский пояс. Затем американец защитил титул, а в 2019 году выиграл пояс в легчайшем дивизионе, став одним из четырех двойных чемпионов в истории UFC. После защиты нового пояса в бою с Домиником Крузом в 2020-м объявил о завершении карьеры, но в мае 2023-го вернулся в MMA и проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в титульном поединке. В последнем поединке в прошлом феврале уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением рефери.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Сонг Ядонг

Свернуть

С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет — MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 года: два поединка провел в полулегком весе, 12 — в легчайшем. Последний бой Ядонга состоялся в марте и завершился поражением от Петра Яна единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СехудоПобеда СонгаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,201,372,071,71

Прогноз на бой

Свернуть

Праймовый Сехудо, безусловно, значительно сильнее Сонга. Но сейчас американцу 38 лет, и возраст играет всё более важную роль, особенно в легчайшей весовой категории. Да, бывший чемпион достойно выглядел на фоне Стерлинга и Двалишвили, но следующий соперник предложит ему очень интенсивное противостояние в стойке.

Собственно, наверняка Сонг сделает ставку именно на работу на верхнем этаже. У него вариативная ударная техника, которая в сочетании с жестким напором ставит многих соперников в тупик. Китаец не стесняется идти в размены и старается компенсировать пропущенные удары крепостью подбородка. 

Сехудо нужно будет максимально внимательно работать в стойке, особенно при значительном отставании в габаритах. И даже если по скорости и точности он не уступит сопернику, наверняка рано или поздно подключит борьбу. Уж на нижнем этаже преимущество американца должно быть очевидным. Да, Сонг неплохо защищается и от тейкдаунов, и в партере, но от контроля со стороны такого оппонента вряд ли спасется.

Резюмируя, ожидаем конкурентное противостояние в стойке и преимущество Сехудо в партере. При таких раскладах разница в котировках кажется слишком завышенной. Вполне можно рискнуть и воспользоваться впечатляющими котировками на победу американца, но мы выберем более аккуратный вариант — ТБ (4,5). Финишировать обоих крайне сложно, а явные сильные и слабые стороны на этот бой, как мы выяснили, есть и у Сехудо, и у Сонга.

Полный кард, где смотреть бой Сехудо Сонг

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Сехудо Сонг стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Генри Сехудо (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Брендан Аллен (США) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Роб Фонт (Пуэрто-Рико) — Жан Мацумото (Япония). Промежуточный вес;
  • Джин Силва (Бразилия) — Мелсик Багдасарян (Армения). Полулегкий вес;
  • Алонзо Мэнифилд (США) — Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Ион Куцелаба (Молдова) — Ибо Аслан (Турция). Полутяжелый вес;
  • Андрэ Фили (США) — Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) — Ник Клайн (США). Средний вес;
  • Рики Симон (США) — Джавид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) — Остин Вандерфорд (США). Промежуточный вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) — Эрик Макконико (США). Средний вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Рафаэль Серкейра (Бразилия). Полутяжелый вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров