Генри Сехудо — Сонг Ядонг, 23 февраля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Генри Сехудо и китайцем Сонгом Ядонгом. Сумеет ли бывший двойной чемпион из США одержать первую победу после возобновления карьеры?
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Сехудо
Сонг
США
Страна
Китай
38
Возраст
27
20
Бои
31
16 (8 / 0 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (9 / 3 / 9)
4 (1 / 0 / 3 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
8 (2 / 0 / 5 / 1)
0
Ничьи
1
0
Без результата
1
162,5
Рост (см)
173
162,5
Размах рук (см)
170
94
Размах ног (см)
96,5
В юности занимался боксом, но выдающуюся карьеру построил в вольной борьбе. В этом виде спорта он дважды выигрывал чемпионат США, трижды — Панамериканский чемпионат, один раз — Панамериканские игры. В 2008 году Сехудо стал самым молодым олимпийским чемпионом по борьбе в истории своей страны. В 2012-м американец завершил борцовскую карьеру, но перешел в MMA, где с 2013-го выступает на профессиональном уровне.
В 2014 году дебютировал в UFC, где через пару лет уступил Деметриусу Джонсону в бою за титул в наилегчайшем весе. Однако в 2018-м Сехудо взял реванш и завоевал чемпионский пояс. Затем американец защитил титул, а в 2019 году выиграл пояс в легчайшем дивизионе, став одним из четырех двойных чемпионов в истории UFC. После защиты нового пояса в бою с Домиником Крузом в 2020-м объявил о завершении карьеры, но в мае 2023-го вернулся в MMA и проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в титульном поединке. В последнем поединке в прошлом феврале уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением рефери.
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С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет — MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 года: два поединка провел в полулегком весе, 12 — в легчайшем. Последний бой Ядонга состоялся в марте и завершился поражением от Петра Яна единогласным решением судей.
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Праймовый Сехудо, безусловно, значительно сильнее Сонга. Но сейчас американцу 38 лет, и возраст играет всё более важную роль, особенно в легчайшей весовой категории. Да, бывший чемпион достойно выглядел на фоне Стерлинга и Двалишвили, но следующий соперник предложит ему очень интенсивное противостояние в стойке.
Собственно, наверняка Сонг сделает ставку именно на работу на верхнем этаже. У него вариативная ударная техника, которая в сочетании с жестким напором ставит многих соперников в тупик. Китаец не стесняется идти в размены и старается компенсировать пропущенные удары крепостью подбородка.
Сехудо нужно будет максимально внимательно работать в стойке, особенно при значительном отставании в габаритах. И даже если по скорости и точности он не уступит сопернику, наверняка рано или поздно подключит борьбу. Уж на нижнем этаже преимущество американца должно быть очевидным. Да, Сонг неплохо защищается и от тейкдаунов, и в партере, но от контроля со стороны такого оппонента вряд ли спасется.
Резюмируя, ожидаем конкурентное противостояние в стойке и преимущество Сехудо в партере. При таких раскладах разница в котировках кажется слишком завышенной. Вполне можно рискнуть и воспользоваться впечатляющими котировками на победу американца, но мы выберем более аккуратный вариант — ТБ (4,5). Финишировать обоих крайне сложно, а явные сильные и слабые стороны на этот бой, как мы выяснили, есть и у Сехудо, и у Сонга.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Сехудо — Сонг стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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