Челси - Ипсвич, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команды решают диаметрально противоположные задачи. «Челси» стремится в Лигу чемпионов, а его соперник пытается вылезти из зоны вылета. На данный момент хозяева значительно ближе к своей цели, чем гости - к своей. «Ипсвичу» обязательно нужно было побеждать прямого конкурента, «Вулверхэмптом», в прошлом туре, а он уступил. Расстояние между соперниками выросло до 12 очков. Теперь «трактористам» ничего не остается, кроме как цепляться за очки в играх с более классными противниками.

В первом круге аутсайдер неожиданно для многих прибил «Челси» на своем поле (2:0). Лондонцы, разумеется, этой издевки не забыли и настроены на реванш. Тем более конкуренты поджимают, и в любой момент можно вывалиться из топ-5. У лондонцев в последнее время четко прослеживается тренд на «засушливые» игры: четыре из пяти матчей были низовыми. При этом ни разу голами не отличались обе команды. Ждем чего-то подобного и в этот раз.