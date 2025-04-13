Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 апреля 12:40ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Ипсвич, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лондонцам нельзя расслабляться
Валентин Васильев

В воскресенье, 13 апреля, в Лондоне сыграют «Челси» и «Ипсвич». Казалось бы, чем может быть интересна встреча представителей разных футбольных сословий - условных аристократов с простолюдинами. Однако битва намечается нешуточная - обеим командам есть что терять.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

13.04.2025, Вс

16:00 МСК

«Ипсвич» 

П1 - 1.28

Х - 6.20

П2 - 9.60

Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Челси»24121088-56
«Ипсвич»10122456-88

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

06.04.025«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.03.025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

13.03.2025«Челси»

1:0

«Копенгаген»

Лига конференций

Последние пять матчей «Ипсвича»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Ипсвич»

1:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

02.04.2025«Борнмут»

1:2

«Ипсвич»

АПЛ

15.03.2025«Ипсвич»

2:4

«Ноттингем Форест»

АПЛ

08.03.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

03.03.2025«Ноттингем Форест»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

Место в таблице

Свернуть

После 31 тура «Челси» идет четвертым с «головы» таблицы, а «Ипсвич» - третьим с «хвоста».

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль31227272-3073
2. Арсенал311711356-2662
3. Ноттингем Форест31176851-3757
4. Челси31158854-3753
5. Ньюкасл30165952-3953
6. Манчестер Сити31157957-4052
7. Астон Вилла31149846-4651
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон311211849-4747
10. Борнмут311291051-4045
11. Кристал Пэлас301110939-3543
12. Брентфорд311261351-4742
13. Манчестер Юнайтед311081337-4138
14. Тоттенхэм311141658-4537
15. Эвертон317141033-3835
16. Вест Хэм31981435-5235
17. Вулверхэмптон31951743-5932
18. Ипсвич31481931-6520
19. Лестер31452225-7017
20. Саутгемптон31242523-7410

Прогноз на матч

Свернуть

Команды решают диаметрально противоположные задачи. «Челси» стремится в Лигу чемпионов, а его соперник пытается вылезти из зоны вылета. На данный момент хозяева значительно ближе к своей цели, чем гости - к своей. «Ипсвичу» обязательно нужно было побеждать прямого конкурента, «Вулверхэмптом», в прошлом туре, а он уступил. Расстояние между соперниками выросло до 12 очков. Теперь «трактористам» ничего не остается, кроме как цепляться за очки в играх с более классными противниками. 

В первом круге аутсайдер неожиданно для многих прибил «Челси» на своем поле (2:0). Лондонцы, разумеется, этой издевки не забыли и настроены на реванш. Тем более конкуренты поджимают, и в любой момент можно вывалиться из топ-5. У лондонцев в последнее время четко прослеживается тренд на «засушливые» игры: четыре из пяти матчей были низовыми. При этом ни разу голами не отличались обе команды. Ждем чего-то подобного и в этот раз.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Следить за играми АПЛ в России можно по текстовым и графическим трансляциям.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Фофана, Гиу (все - травмы)

«Ипсвич»: Мурич, Шмодиш, Огбене, Барнс  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Челси»

«Ипсвич»

Позиция

Вратарь12. Йоргенсен31. Палмер

Вратарь

Защитник27. Гюсто40. Туанзебе

Защитник

Защитник5. Бадьяшиль26. О'Ши

Защитник

Защитник4. Адарабиойо15. Бургесс

Защитник

Защитник3. Кукурелья22. Таунсенд

Защитник

Полузащитник 25. Кайседо18. Джонсон

Полузащитник

Полузащитник 8. Фернандес12. Каюсте

Полузащитник 

Полузащитник18. Нкунку5. Морси

Полузащитник

Полузащитник19. Санчо33. Бродхед

Полузащитник

Полузащитник7. Нету9. Энсисо

Нападающий

Нападающий32. Джордж19. Делап

Нападающий

Главный тренерЭнцо МарескаКиран Маккенна

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на «Ипсвич» в семь с половиной раз превышает котировку на победу хозяев - 9.60 против 1.28. В случае ничьей в Лондоне БК Winline  умножит номинал удачной ставки на 6.20.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров