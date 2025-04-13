Челси - Ипсвич, 13 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 13 апреля, в Лондоне сыграют «Челси» и «Ипсвич». Казалось бы, чем может быть интересна встреча представителей разных футбольных сословий - условных аристократов с простолюдинами. Однако битва намечается нешуточная - обеим командам есть что терять.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
13.04.2025, Вс
16:00 МСК
«Ипсвич»
|П1 - 1.28
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Челси»
|24
|12
|10
|88-56
|«Ипсвич»
|10
|12
|24
|56-88
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
|06.04.025
|«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.03.025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|13.03.2025
|«Челси»
1:0
«Копенгаген»
Лига конференций
Последние пять матчей «Ипсвича»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Ипсвич»
1:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|02.04.2025
|«Борнмут»
1:2
«Ипсвич»
АПЛ
|15.03.2025
|«Ипсвич»
2:4
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|08.03.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|03.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
После 31 тура «Челси» идет четвертым с «головы» таблицы, а «Ипсвич» - третьим с «хвоста».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2. Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3. Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4. Челси
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5. Ньюкасл
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6. Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7. Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12. Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13. Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14. Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15. Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16. Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17. Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18. Ипсвич
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19. Лестер
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20. Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Команды решают диаметрально противоположные задачи. «Челси» стремится в Лигу чемпионов, а его соперник пытается вылезти из зоны вылета. На данный момент хозяева значительно ближе к своей цели, чем гости - к своей. «Ипсвичу» обязательно нужно было побеждать прямого конкурента, «Вулверхэмптом», в прошлом туре, а он уступил. Расстояние между соперниками выросло до 12 очков. Теперь «трактористам» ничего не остается, кроме как цепляться за очки в играх с более классными противниками.
В первом круге аутсайдер неожиданно для многих прибил «Челси» на своем поле (2:0). Лондонцы, разумеется, этой издевки не забыли и настроены на реванш. Тем более конкуренты поджимают, и в любой момент можно вывалиться из топ-5. У лондонцев в последнее время четко прослеживается тренд на «засушливые» игры: четыре из пяти матчей были низовыми. При этом ни разу голами не отличались обе команды. Ждем чего-то подобного и в этот раз.
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Потери
«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Фофана, Гиу (все - травмы)
«Ипсвич»: Мурич, Шмодиш, Огбене, Барнс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Челси»
«Ипсвич»
Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|31. Палмер
Вратарь
|Защитник
|27. Гюсто
|40. Туанзебе
Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|26. О'Ши
Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
|15. Бургесс
Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|22. Таунсенд
Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|18. Джонсон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|12. Каюсте
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Нкунку
|5. Морси
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Санчо
|33. Бродхед
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нету
|9. Энсисо
Нападающий
|Нападающий
|32. Джордж
|19. Делап
Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Киран Маккенна
Главный тренер
Коэффициент на «Ипсвич» в семь с половиной раз превышает котировку на победу хозяев - 9.60 против 1.28. В случае ничьей в Лондоне БК Winline умножит номинал удачной ставки на 6.20.
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